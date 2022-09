John Lydon claims Sex Pistols are ‘tastelessly’ trying to ‘cash in’ on the Queen’s death

John Lydon heeft beweerd dat zijn voormalige band Sex Pistols ‘smakeloos’ probeert te ‘verdienen’ met de dood van de koningin met hun punksingle God Save The Queen.

De zanger, 66, zei dat hij zich ‘afstand’ neemt van elke activiteit van de band die hun nummer uit 1977 wil promoten, en beweert dat het ‘respectloos’ is voor de koninklijke familie.

John, beter bekend onder zijn artiestennaam Johnny Rotten, schreef de tekst van God Save the Queen en het anti-royalistische lied werd beroemd uitgebracht vlak voor het zilveren jubileum van de koningin.

In een reeks tweets, gedeeld door John’s account en zijn band Public Image Ltd, beweerde hij dat Sex Pistols ‘een aantal verzoeken’ tegen zijn wil heeft goedgekeurd, omdat hij de band ervan beschuldigde te proberen ‘geld te verdienen’ bij de dood van Hare Majesteit .

De tweets luiden: ‘John Lydon wil afstand nemen van elke Sex Pistols-activiteit die tot doel heeft de dood van koningin Elizabeth II te verzilveren.

‘De muzikanten in de band en hun management hebben op basis van de meerderheidsovereenkomst van de rechtbank een aantal verzoeken goedgekeurd tegen de wil van John.

‘Volgens John is de timing voor het goedkeuren van verzoeken van Sex Pistols voor commercieel gewin in verband met ‘God Save The Queen’ in het bijzonder op dit moment smakeloos en respectloos jegens de koningin en haar familie.

‘John schreef de tekst van dit historische lied, en hoewel hij de monarchie nooit heeft gesteund, vindt hij dat de familie wat respect verdient in deze moeilijke tijd, zoals je zou verwachten van elke andere persoon of familie wanneer een naaste is overleden.

‘Rust in vrede koningin Elizabeth II. Stuur haar zegevierend.’

Koningin Elizabeth II, de langst regerende monarch van Groot-Brittannië die 70 jaar op de troon zat, is op 96-jarige leeftijd overleden, zo maakte Buckingham Palace donderdag om 18.30 uur bekend.

De dood van de koningin heeft ertoe geleid dat Groot-Brittannië en haar Commonwealth-rijken een periode van tien dagen van rouw ingaan, terwijl miljoenen van haar onderdanen in het VK en in het buitenland in het reine komen met haar overlijden, met haar begrafenis gepland op maandag.

Een woordvoerder van de Sex Pistols noemde de opmerkingen van John ‘verbijsterend’ en zei niet te begrijpen waar de zanger op doelde in zijn tweets.

Zij zeiden De onafhankelijke: ‘We kunnen niet begrijpen wat’ [Lydon] zou verwijzen. Afgezien van een paar verzoeken om beeld- of audiomateriaal in nieuwsberichten over de koningin en haar impact op de cultuur, is er niets nieuws over de promotie of release van God Save The Queen op welke manier dan ook.’

MailOnline heeft contact opgenomen met Sex Pistols voor verder commentaar.

John verwierf in de jaren zeventig bekendheid naast gitarist Steve Jones, drummer Paul Cook en bassist Glen Matlock. Matlock werd begin 1977 vervangen door Sid Vicious.

Het is niet de eerste keer dat John in conflict komt met zijn voormalige band Sex Pistols, aangezien hij eerder de aankomende biopic van de band, Pistol, afkeurde.

De punkrocker was zeer kritisch over de aankomende Disney+ miniserie en beweerde dat hij opzettelijk werd uitgesloten van de show, waar zijn voormalige bandleden Paul Cook en Steve Jones bij betrokken zijn.

In mei verdubbelde hij zijn opmerkingen terwijl hij op This Morning verscheen en beschuldigde Disney, regisseur Danny Boyle en zijn voormalige bandleden van ‘geheimhouding’ en ‘hem uitsluiten’ van de show.

In een toespraak tot John las presentator Alison Hammond een verklaring voor van de regisseur, waarin hij verklaarde: ‘Danny Boyle heeft eerder gezegd: “Ik hou van Lydon om wat hij doet en ik wil niet dat hij het leuk vindt. Ik denk dat hij een absoluut juist. Waarom zou je de gewoonte van je leven veranderen?” Dat is Danny Boyle.’

John sprong er snel in en zei ‘Je bent een gat in de lucht’, wat Alison en Dermot O’Leary ertoe aanzette zich te verontschuldigen voor zijn kleurrijke taalgebruik.

Elders in de chat verklaarde John: ‘De beslissing werd genomen tussen Disney, Universal Records, hun management en hen om mij uit te sluiten en ze deden er alles aan om dat te doen, want bijna onmiddellijk na die e-mails kwamen de beëdigde verklaringen van Paul en Steve die me vertelden dat ze me voor de rechtbank zouden slepen. ‘

Hij vervolgde: ‘Nu heb ik nooit mijn rechten aan hen ontzegd. Dat was Warner Chappell, de uitgeverij. Ze hielden het in omdat ze dachten dat dit een beetje aan de verdachte kant was… dus ik ben op een belachelijke rechtszaak gestuit.’

John voegde toe: ‘Daar ben ik boos over, ik ben de man die die liedjes heeft geschreven… Ik heb ze hun imago gegeven, ik heb ze alles gegeven.’

John zei ook: ‘Danny Boyle… heeft nooit de moeite genomen om met me te praten, dus zijn gedrag hierin is echt verschrikkelijk.

‘Het lijkt een gigantische poging om te ontkennen dat ik echt besta… In plaats van zich met mij bezig te houden, zijn ze in deze nepperij gegaan.

‘Nu, door me niet het script te laten zien dat me zegt, geheimhouding. En geheimhouding houdt voor mij leugens in.’

Ondanks alles zegt John dat hij naar de show zal kijken omdat hij ‘moet’.

‘Het gaat over mij,’ zei hij. ‘Maar het sluit mij uit.’

Dermot voegde een recht van antwoord toe van Disney, die beweert dat Danny contact heeft opgenomen met het management van John over de serie ‘maar direct contact werd geweigerd’.

Alison voegde eraan toe dat Boyle in het verleden heeft uitgesproken dat hij van Lydon houdt voor wat hij doet, en merkte op dat hij niet wilde dat de voormalige Pistol het leuk zou vinden, blijkbaar zeggend dat hij ‘alle recht heeft… waarom zou je een gewoonte van je leven veranderen? ‘.

Danny Boyle’s vertegenwoordigers zeiden: ‘Danny Boyle, de regisseur van Pistol, wilde vóór de productie rechtstreeks met de heer Lydon over de serie spreken en schreef hem via de beheermaatschappij van de heer Lydon, waarin hij uiting gaf aan zijn wens om dit te doen.

‘Zijn manager antwoordde en er volgde nog een telefoontje, maar direct contact met de heer Lydon werd geweigerd.

‘Het was altijd de bedoeling om met meneer Lydon te communiceren voordat de opnames begonnen, maar dat was helaas niet mogelijk.’

Sinds kort, Steve Jones sloeg terug op de opmerkingen van John en drong er bij hem op aan ‘op te groeien en verder te gaan’, waarbij hij zei dat hij niet begrijpt waarom de zanger zo overstuur is over de serie.

De 66-jarige rockgitarist hield vol dat de show over hem gaat en niet over John, omdat deze is gebaseerd op zijn memoires Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol.

‘Ik heb geen tijd meer voor al die k**p’, vertelde hij De zon.

‘Je moet gewoon volwassen worden en verder gaan. De show gaat over mij, het gaat niet over John, hoewel hij er duidelijk een groot deel van uitmaakt.’

Steve gaf toe dat hij niet kon begrijpen waarom John, die wordt gespeeld door Anson Boon in de show, zo boos is over de serie.

Vorig jaar sleepte ex-frontman John Steve en Paul voor het Hooggerechtshof wegens het gebruik van de liedjes van de punkband in Disney’s show Pistol, maar verloor de rechtszaak.

Steve – die wordt gespeeld door Toby Wallace – zei dat hij vond dat de serie ‘rampzalig’ zou zijn geweest zonder de viscerale uitvoeringen van hun eigen nummers van de band.

Ondanks dat hij reageerde op John’s kritiek op het project, erkende Steve de impact van de zanger op de band, door te zeggen dat zijn punkverschijning en dreigende houding hielpen om de band te maken tot wat het was.

Maar hij voegde eraan toe dat hun succes niet alleen om de muziek ging, maar om de combinatie van de muziek die het zo’n origineel geluid maakte, aangezien hij toegaf dat hij vaak niet naar de tekst van liedjes luistert.

Steve, die als uitvoerend producent voor Pistol heeft opgetreden, zei dat hij dolgelukkig is met de zesdelige serie en prees acteur Toby Wallace, die hem in de show speelt.

De gitarist gutste dat hij geen enkele fout kon vinden in het optreden van de Australische acteur, voordat hij grapte dat Toby er niet zo goed uitzag als hij is.

Zijn bandmaat Paul, bekend onder zijn bijnaam Cookie, heeft ook zijn steun voor de nieuwe serie getoond toen hij samen met Steve naar buiten stapte bij de Pistols-première.

Steve zei dat hij beste vrienden met Paul is sinds ze allebei tien jaar oud waren en zei dat hij zijn beste vriend in de band was toen hij onthulde dat ze nog steeds een hechte vriendschap hebben.

Pistol met Louis Partridge als Sid Vicious, Christian Lees als Glen Matlock, Anson Boon als Johnny Rotten en Emma Appleton als Nancy Spungen.