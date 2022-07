John Barilaro’s girlfriend was employed by Investment NSW which gave him New York trade role

De nieuwe vriendin van voormalig NSW vice-premier John Barilaro werkte voor de openbare dienst tijdens het selectieproces dat hem benoemde tot ambassadeur van de pruimenhandel in New York.

Jennifer Lugsdin kreeg een senior media-adviesrol bij Investment NSW terwijl het bureau op zoek was naar een kandidaat voor de baan in New York, die uiteindelijk naar de heer Barilaro ging.

Mevrouw Lugsdin was bij het voormalige parlementslid van de Nationals toen het paar zaterdagavond een ongepast handgemeen had met nieuwscameramannen in de noordelijke strandvoorstad van Sydney, Manly.

Ze bracht een jaar door als mediaadviseur van de heer Barilaro toen hij vicepremier van NSW was, maar verliet die baan in augustus 2021 voordat ze onmiddellijk een senior media-adviseurrol kreeg aangeboden bij NSW Investment, wat ze voor vijf maanden deed.

In die periode werd onthuld dat zij en de heer Barilaro een romantische relatie hadden nadat het paar hun respectievelijke huwelijken had verlaten.

De heer Barilaro heeft vorige maand zijn benoeming tot NSW-handelscommissaris in New York neergelegd na terugslag op de benoeming, maar hoe hij de baan kreeg, is het onderwerp geweest van een parlementair onderzoek van de NSW, dat sensationeel bewijs heeft gehoord

Het was ook de periode waarin de $ 500.000 NSW-handelspositie in New York mondeling werd aangeboden en later werd afgenomen van senior NSW Investment-ambtenaar Jenny West voordat de heer Barilaro het claimde.

De heer Barilaro trad vorige maand af van de functie na terugslag op de benoeming, maar hoe hij de baan kreeg, is het onderwerp geweest van een parlementair onderzoek van de NSW, dat sensationeel bewijs heeft gehoord.

Mevrouw West getuigde eerder deze maand dat Amy Brown, CEO van Investment NSW, haar had verteld dat de baan als een ‘geschenk aan iemand’ zou worden aangeboden en voormalige medewerkers van Barilaro hebben getuigd dat hij tussenbeide kwam tijdens het selectieproces.

Investeringen NSW verdedigde de benoeming van mevrouw Lugsdin, die naar eigen zeggen voor een aannemer werkte, in een verzonden verklaring naar Crikey.

“Investering NSW schakelde eind juli 2021 de diensten in van een extern wervingsbureau om een ​​voorwaardelijke arbeidskracht te leveren om het mediateam in een nieuw opgericht bureau te ondersteunen”, aldus het.

‘De kortetermijnovereenkomst met de agentschapleverancier, die de werkgever was van mevrouw Lugsdin, eindigde in december 2021.

‘De overeenkomst met de werkgever van mevrouw Lugsdin was in overeenstemming met het prekwalificatieprogramma van de NSW-overheid, waarbij mevrouw Lugsdin werd beoordeeld als de meest gekwalificeerde en bekwame kandidaat na de beoordeling van een aantal sollicitanten die naar voren waren gebracht door vier vooraf gekwalificeerde leveranciers.’

Barilaro had ook de 25-jarige dochter van de toenmalige leider van de Nationale Partij, Barnaby Joyce, Bridgette Joyce, in zijn staf als senior adviseur.

Mevrouw Lugsdin zou vrienden hebben verteld dat ze niet met Barilaro naar New York zou verhuizen als ze de rol van handelsambassadeur had gekregen, omdat ze haar twee puberende kinderen niet van streek wilde maken in de nasleep van haar huwelijk.

‘Jennifer zou haar kinderen nooit in de steek hebben gelaten en ze zou ze nooit ontwortelen en verhuizen naar de VS en weg van hun vader’, vertelde een bron aan een bron. de Daily Telegraph.

Het 26-jarige huwelijk van Barilaro eindigde vorig jaar.

Hee en zijn vrouw Deanna hebben drie dochters, één van zes en twee van in de twintig.

Barilaro was zaterdag betrokken bij een woordenwisseling met nieuwscameramannen in Manly buiten een bar.

Het incident vond plaats nadat een verslaggever van Channel Seven hem benaderde omdat Labour zijn pogingen blokkeerde om voor het parlementaire onderzoek te verschijnen naar hoe hij de baan in New York kreeg.

De voormalige leider van de NSW Nationals verwierp aanvankelijk vragen en zei: ‘Het is een avondje uit, het is allemaal goed’, voordat het incident lelijk werd.

Barilaro veegde herhaaldelijk naar twee cameramannen voordat zijn nieuwe vriendin, een voormalig media-adviseur, probeerde de dure apparatuur te pakken.

De freelance videograaf zei dat hij ‘bang’ was voor zijn veiligheid nadat Barilaro en zijn partij hem uithaalden.

‘Je kunt je niet zo gedragen, wie je ook bent,’ zei Matt Costello.

Barliaro werd zaterdagavond geflankeerd door een bewaker en vergezeld door zijn nieuwe vriendin en een andere vriend in een bar in Manly.

Barilaro werd eerder op de avond afgebeeld terwijl hij pizza en drankjes at in een bar op Manly Wharf, geflankeerd door een bewaker.

Na het verlaten van de locatie werd hij geconfronteerd met het Channel Seven-team, waar de voormalige vice-premier aanvankelijk hun vragen afwees.

Terwijl de verslaggever Barilaro bleef aandringen, haalde het voormalige parlementslid uit naar de camera voordat zijn bewaker een microfoon in een struik gooide.

Mevrouw Lugsdin leek hem ervan te weerhouden de journalist te benaderen, voordat hij naar de tweede camera liep en erop uitviel.

Het paar bewoog zich vervolgens weer naar de cameraman toe, waarbij beiden herhaaldelijk probeerden de apparatuur uit zijn handen te slaan.

De heer Costello probeerde door te gaan met filmen terwijl hij de heer Barilaro met zijn andere hand blokkeerde, terwijl de voormalige vice-premier naar hem bleef vegen.

De groep liep toen weg van de ruzie, voordat de heer Barilaro maandagochtend op 2GB verscheen en beweerde dat de ‘microfoon en camera’ in zijn gezicht waren geduwd.

‘De realiteit is dat mensen zich nu opstapelen, lastigvallen, binnendringen, mij niet toestaan ​​verder te gaan met mijn leven, ik ben een particulier’, zei de heer Barilaro.

‘Ze zijn opgedoken met een cameraman, ik weet niet wie het was, ik weet alleen dat je een fel licht in mijn zwarte gezicht kon zien schijnen.’

De heer Barilaro voegde eraan toe: ‘Het enige wat ik deed was een camera uit de weg duwen, niet iemand mishandelen.

‘Ik zal je wat vertellen, sommige van die mensen die met mij aan het diner waren, werden geduwd en weggejaagd.’

Barilaro daagde de Labour Party uit om hem op te roepen voor het parlementaire onderzoek, waarbij de voormalige vice-premier momenteel niet zal verschijnen.

‘Ik roep, vandaag ben ik beschikbaar om deze week hier voor een onderzoek te verschijnen om mijn kant van het verhaal te vertellen, en laten we dat doen voordat dit nog lelijker wordt’, voegde hij eraan toe.

‘Wat er zaterdagavond is gebeurd, is niet prettig voor mij, en ook niet voor de cameraman. Tegelijkertijd heb ik het volste recht om mezelf te verdedigen en mezelf en mijn vrienden te beschermen.’

De politie van NSW vertelde aan Daily Mail Australia dat er een onderzoek naar het incident was gestart.

‘Ambtenaren verbonden aan het politiecommando van Northern Beaches onderzoeken een incident dat rond 19.30 uur plaatsvond… buiten een bar in Manly’, zei een woordvoerder.

Barilaro beweerde dat hij werd opgejaagd door de media terwijl een parlementair onderzoek voortgaat naar zijn benoeming tot een lucratieve post van handelscommissaris in New York

‘Het onderzoek naar het incident loopt nog en er is in dit stadium geen verdere informatie.’

Joseph Brayford, een senior beleidsadviseur in het kantoor van de heer Barilaro van 2019 tot 2021, heeft afgelopen dinsdag privé getuigd in het onderzoek van het hogerhuis.

De heer Brayford zei dat hij afgelopen augustus een sms van de heer Barilaro heeft ontvangen over de rol van de pruimenhandel, volgens een op donderdag gepubliceerd transcript.

Hij zei dat zijn baas hem vroeg om zo snel mogelijk contact op te nemen met Amy Brown, het hoofd van Investment NSW, om ‘een kabinetsinzending aan te vragen die de commissaris-rollen omzet in ministeriële benoemingen’.

Het verzoek was de eerste keer in tweeënhalf jaar dat hij voor de heer Barilaro werkte dat hij een sms-bericht van zijn baas had ontvangen met het verzoek om een ​​dringende indiening van het kabinet voor te bereiden, zei hij.

‘Niets verbaasde me echt met John’, zei de heer Brayford tegen de commissie.

John Barilaro verzocht om een ​​wijziging waardoor de handelspositie van de VS een ministeriële benoeming zou worden, vertelde een senior adviseur in zijn kantoor afgelopen dinsdag aan een onderzoek.

Hij voegde de heer Barilaro toe en vertelde hem toen dat hij ook wilde dat de handelsfuncties in Londen en Tokio worden gewijzigd in ministeriële benoemingen.

Het voorstel om de manier waarop handelscommissarissen werden benoemd te veranderen, werd eind september aan het kabinet voorgelegd, kort voor de aankondiging van Barilaro in oktober dat hij aan het eind van het jaar zou stoppen met politiek.

Brayford beschreef zijn voormalige baas als een ‘interessant personage’ en zei dat hij nog nooit ‘met iemand had gewerkt die zo enthousiast en zo ambitieus was’.

De heer Barilaro zei dat hij geen commentaar zou geven op de beweringen totdat hem werd gevraagd om op het onderzoek te verschijnen. Hij is momenteel niet gepland om te getuigen.