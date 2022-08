John Barilaro New York trade job: How three top businesswomen were drawn into scandal

Het schandaal rond de benoeming van John Barilaro in een handelsfunctie in New York heeft drie hoogvliegende vrouwelijke leidinggevenden binnengehaald en een vriendschap tussen twee van hen vernietigd.

De ambtenaar die verantwoordelijk is voor het aannemen van de baan, Amy Brown, directeur van Investment NSW, vertelde woensdag aan een parlementair onderzoek naar het wervingsproces dat de ervaring een ‘verwarrende’ en ‘ontmoedigende’ ervaring was geweest.

Het politieke drama heeft ook de zeer getalenteerde zakenvrouw Kimberley Cole en voormalig NSW Investment executive Jenny West aangetrokken, ooit een vriend van mevrouw Brown.

Beiden verloren van voormalig NSW vice-premier Barilaro voor de rol in New York, zelfs nadat mevrouw West een sms ontving, compleet met champagne en emoji’s van het Vrijheidsbeeld, van mevrouw Brown dat ze een baan had voordat ze zag dat die in 2021 werd weggerukt.

De baan werd dit jaar opnieuw aangepast en mevrouw Cole was de geprefereerde kandidaat na interviews, maar maakte geen indruk op minister van Handel Stuart Ayres nadat ze slechts 12 minuten de tijd had gekregen om met hem te chatten via een videoverbinding.

De baan ging uiteindelijk naar de heer Barilaro, die in juni een contract tekende, maar vorige maand aftrad na publieke verontwaardiging.

Mevrouw Brown vertelde woensdag aan het onderzoek hoe de hoop van de twee zakenvrouwen de grond in werd geboord.

KIMBERLEY COLE

Mevrouw Brown vertelde het onderzoek dat nadat de tweede reeks kandidaten in maart was geïnterviewd, ze de heer Ayres vertelde dat er twee opvallende kandidaten waren – mevrouw Cole en de heer Barilaro.

‘Ik zei eigenlijk tegen de minister: er zijn twee kandidaten die allebei heel goed presteerden tijdens het sollicitatiegesprek, ze hebben heel verschillende aanbiedingen in termen van hun kenmerken en ervaring en bekwaamheid om het werk te doen’, vertelde mevrouw Brown aan het onderzoek.

Mevrouw Brown zei dat er een voorkeur was om een ​​vrouw in dienst te nemen, aangezien andere functies van handelscommissaris allemaal naar mannen waren gegaan.

Ze was echter bang dat mevrouw Cole niet goed zou kunnen omgaan met politici.

Om zichzelf te bewijzen, mocht mevrouw Cole slechts 12 minuten Microsoft Teams-vergadering met de heer Ayres hebben.

Mevrouw Brown verdedigde de interviewmethode en zei dat ze ministers vaak had geïnformeerd via Teams en dat ‘je niet veel tijd hebt met ministers’.

‘Ik denk dat ze een goede kans heeft gekregen om zichzelf te pitchen’, zei mevrouw Brown.

Tijdens haar getuigenis sprak mevrouw Brown rechtstreeks de bewering van de heer Ayres tegen dat hij zich ‘op afstand’ van het wervingsproces hield.

‘Naar mijn mening was hij (de heer Ayres) niet op armlengte van het proces, er waren meerdere kruispunten overal’, zei ze.

‘Veel ervan is eigenlijk door mij geïnitieerd, omdat ik de behoefte voelde om te blijven checken, mede door het grijze gebied waarin we zaten rond ambtelijke of ministeriële (afspraken).

‘In grote lijnen wilde ik er zeker van zijn dat hij zich op zijn gemak voelde.’

Mevrouw Brown gaf toe nerveus te zijn over haar uiteindelijke selectie van de heer Barilaro.

‘Ik was er nerveus over omdat hij een verleden had met de NSW-regering die het moeilijk zou maken om de rol op zich te nemen zonder media en publieke controverse’, zei ze.

JENNY WEST EN AMY BROWN

Ondanks dat ze mevrouw West de sms stuurde waarin ze haar feliciteerde met het krijgen van de baan in augustus 2021, was mevrouw Brown onvermurwbaar dat de deal niet bezegeld was.

‘Ik wil mijn eerdere bewijs herhalen dat er aan het einde van het eerste wervingsproces geen geschikte kandidaat was gevonden’, vertelde mevrouw Brown aan het onderzoek.

‘Er was een aantal factoren veranderd waardoor zowel mevrouw West als de andere kandidaat door mij alleen als niet meer geschikt werden aangemerkt.’

De eerste wervingsronde stond onder toezicht van mevrouw West totdat ze haar eigen sollicitatie voor de baan indiende, wat na de officiële sluitingsdatum was.

Mevrouw Brown accepteerde de sollicitatie ondanks het feit dat zij toegaf dat mevrouw West een voorsprong zou hebben omdat ze betrokken was bij het opstellen van de functiebeschrijvingen en het bekijken van de andere sollicitaties.

Mevrouw Brown zei dat de keuze van mevrouw West in 2021 als voorkeurskandidaat had geleid tot een ‘vlaag van het kantoor van de vice-premier’, dat destijds het kantoor van de heer Barilaro was, waardoor haar werd verteld dat de baan een politieke benoeming zou worden.

‘Ik kreeg de indruk dat de ministers niet erg onder de indruk waren dat ik een ambtenaar in de rol had aangesteld’, zei mevrouw Brown.

Mevrouw Brown beweerde herhaaldelijk dat ze negatieve feedback begon te krijgen over het werk van mevrouw West.

‘Ik begon me bewust te worden van ernstige prestatieproblemen die waarschijnlijk zouden resulteren in de noodzaak om haar prestaties te laten managen [and it would be] onverstandig om haar te benoemen voor een buitenlandse functie’, zei mevrouw Brown.

In eerder bewijsmateriaal vóór het onderzoek zei mevrouw Brown dat er bezorgdheid werd geuit over mevrouw West die vaak afwezig was tijdens werkuren, werkreizen maakte zonder geplande vergaderingen in haar agenda en haar cv verfraaide.

In haar getuigenis voor het onderzoek vorige maand ontkende mevrouw West ten stelligste dat een van deze zorgen bij haar was geuit.

In september bracht mevrouw Brown mevrouw West het nieuws dat haar benoeming in New York was uitgesteld en deelde haar ook mee dat de baan die ze toen had, zou worden afgeschaft als onderdeel van een herstructurering.

Tijdens een ‘walking meeting’ in oktober op Balmoral Beach in Sydney, vertelde ze mevrouw West dat de baanaanbieding was ingetrokken.

Tijdens deze gesprekken zei mevrouw West dat mevrouw Brown haar had verteld dat de Amerikaanse handelsbaan ‘een cadeau voor iemand’ moest zijn.

Mevrouw Brown ontkende deze bewering ten stelligste en zei dat ze teleurgesteld was om te zien dat het gesprek was genoteerd en naar advocaten was gestuurd.

‘Ik zou het woord ‘cadeau’ niet hebben gebruikt. (Het) is geen zin die ik zou hebben gebruikt’, vertelde Brown aan het onderzoek.

‘Ik heb ook een bepaalde smaak in mijn mond rond het feit dat ze… [took] notities bestand [of] persoonlijke gesprekken en stuurde het naar advocaten waarvan ik niet wist dat ze betrokken was.

‘Het zou me echter niet verbazen dat mensen opschrijven wat ze willen horen.’

Mevrouw Brown zei dat wat ze mevrouw West als ‘vriend’ vertelde, was dat de indicatie van de regering dat de baan naar een politieke benoeming ging, al het wervingswerk tot die datum ongedaan had gemaakt.

‘Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat ik en mijn naaste collega’s behoorlijk gedesillusioneerd waren door de bekering tot ministeriële benoemingen’, zei mevrouw Brown.

‘We hadden zo hard gewerkt om het internationale netwerk uit te rollen. Het maakte ons werk een beetje ongedaan en misschien zagen we dit als geen vertrouwen in onze besluitvorming.

Mevrouw Brown zei dat, hoewel ze bevriend was geweest met mevrouw West, de relatie in de daaropvolgende maanden verslechterde.

‘We communiceerden alleen via advocaten, dus het was afstandelijk en beladen’, zei ze.

Mevrouw West heeft inmiddels de openbare dienst verlaten.

Mevrouw Brown zei ook dat het gebruikelijk is dat de verantwoordelijke minister zijn mening geeft over hogere leidinggevende functies, zoals de functies van handelscommissaris.

‘De gesprekken die ik met de minister voerde, waren dan ook tot op zekere hoogte van invloed op mijn besluit. Maar naar mijn mening kwam het niet neer op ongepaste beïnvloeding, omdat ik te allen tijde het gevoel had dat de beslissing van mij was, en uiteindelijk van mij,’ zei ze.

Ze zei dat de heer Ayres op een gegeven moment ook had gezegd dat de heer Barilaro een sterke kandidaat zou zijn.

Mevrouw Brown gaf toe dat ministeriële gesprekken een rol speelden in haar denken over de prominente rol, vooral omdat het werd gemarkeerd als een politieke benoeming in de toekomst en dit maakte het een verwarrend proces.

‘Het was zelfs een worsteling voor mij om goed in mijn hoofd te komen’, zei ze.

Ze stond er echter op dat ze het laatste telefoontje zou plegen.

‘Alle gesprekken die ik met de minister had, waren daarom tot op zekere hoogte van invloed op mijn beslissing’, zei ze.

‘Maar naar mijn mening kwam het niet neer op ongepaste beïnvloeding, omdat ik te allen tijde het gevoel had dat de beslissing aan mij was, uiteindelijk aan mij om te nemen.’

De heer Barilaro zal maandag getuigen voor het onderzoek.