Joe Shields is one of the most respected talent spotters around and is now at Southampton

Zes aanwinsten – en er zijn er nog – om de ploeg van Ralph Hasenhuttl te versterken, een gereviseerd coachingsteam en een potentieel cruciale toevoeging om de rekruteringsconfiguratie van Southampton te leiden.

In een drukke zomer in Southampton kan hun headliner buiten het veld net zo belangrijk blijken te zijn als de fans die ze zullen zien op het veld of naast Hasenhuttl in de dug-out.

Southampton bevestigde eerder deze maand de benoeming van Joe Shields, 35, als hun nieuwe hoofd van senior recruitment.

Shields heeft een reputatie opgebouwd als een van de meest gerespecteerde talentenspotters die er zijn

Hij begint maandag officieel met werken, hoewel zijn invloed op hun werving al is gezien.

Doelman Gavin Bazunu en middenvelder Romeo Lavia zijn twee van Southampton’s zomeraanwinsten en komen samen voor een potentieel van £ 29 miljoen van Manchester City, en behoren tot de vele spelers die Shields hielp naar het Eithad te brengen als hoofd van de werving van de academie.

Ze passen perfect in het model van de opkomende, veelbelovende speler die Southampton in hun eerste team wil hebben en het zou nog beter zijn als ze ze eerder zouden kunnen landen, wanneer ze goedkoper zijn.

Dat is een van de belangrijkste redenen waarom de man die dat bij City heeft gedaan, nu is tot wie ze zich hebben gewend.

Het kan deze zomer net zo belangrijk blijken te zijn als een aankoop voor Ralph Hasenhuttl

‘Als ik denk aan veel scouts in Engeland, is Joe dapper’, zei een bron die bekend was met het werk van Shields.

‘Hij heeft een goed oog en vertrouwt op wat hij ziet. Hij zit niet voor altijd op het hek of fladdert rond. Hij is beslissend. Terwijl veel andere scouts gewoon admin zijn, informatie verzamelen, bang zijn om een ​​beslissing te nemen, hun nek op het spel zetten, doet Joe dingen met gemak, snelheid en ingewikkelder dan wie dan ook die ik ken. Hij neemt elke dag risico’s. Ongelooflijke verkenner.’

Sommigen in het spel zijn van mening dat er zwaardere taken zijn dan het identificeren van spelers voor de elite van de Premier League.

De kwaliteit van de spelers die ze nodig hebben is duidelijk – alleen de allerbeste – en ze hebben het geld, de faciliteiten en de beste coaches om ze te verleiden. Die theorie zal ongetwijfeld stevig worden weerlegd bij City.

Shields heeft bij Southampton de kans om te onderstrepen dat de reputatie die hij heeft opgebouwd als een van de meest gerespecteerde talentenspotters die er zijn, vooral te danken is aan zijn kwaliteiten.

Sportpost begrijpt dat hij bij City had kunnen blijven, en directeur voetbal Txiki Begiristain dacht dat hij Shields graag wilde behouden en nauwer met hem wilde samenwerken.

Middenvelder Romeo Lavia is een van de twee zomeraanwinsten van Southampton, afkomstig van Manchester City

Maar het is een bewijs van Shields, te midden van die bovengenoemde perceptie, dat hij er in plaats daarvan voor heeft gekozen om te vertrekken en zichzelf te testen met wat algemeen als een veel moeilijkere wervingstaak wordt beschouwd.

Van Shields wordt gezegd dat het een verfrissend realisme heeft over wat er is gebeurd en wat er in het verschiet ligt, waarbij succes bij Southampton niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Maar zijn opvallende eigenschappen geven hem alle kans om dingen te laten werken in St Mary’s.

‘Zijn arbeidsethos is ongelooflijk’, zei een andere bron. ‘Zijn oog voor talent en arbeidsethos bevinden zich op een andere planeet. Je kunt hem om middernacht bellen en hij neemt de telefoon op. Hij is er altijd mee bezig. Gepassioneerd door het vak. Hij heeft geen geschiedenis in het profvoetbal, dus zijn verlangen naar het spel is kinderlijk.’

Bernie Dillon, door sommigen in het scoutingspel beschouwd als een Godfather-achtige figuur, is daar bekend mee.

Hij was hoofd rekrutering van Crystal Palace onder Neil Warnock en had onder meer de taak ‘lokale mensen binnen te halen om lokale kinderen binnen te halen’.

Dat was toen een jonge Shields onder zijn aandacht kwam.

Shields, op dat moment slechts 20, deed vrijwilligerswerk voor Melwood FC, het in Croydon gevestigde Sunday League-team, en hielp bij het organiseren van wedstrijden en toernooien voor jongeren in de omgeving.

Stadsdirecteur voetbal Txiki Begiristain zou graag Shields willen behouden

Op een bepaalde zaterdag werd Dillon getroffen door de arbeidsethos en kennis van Shield toen hij rondrende om alle verschillende teams te organiseren en alles over alle betrokken spelers uit te leggen aan iedereen die vragen had.

Dillon, 72, herinnert zich ook de loyaliteit van Shields toen hij aanvankelijk weigerde zijn rol in de gemeenschap halverwege het seizoen op te geven om zich bij Palace aan te sluiten, waardoor zijn aanbidder moest wachten tot het einde van die campagne voordat hij naar Selhurst Park verhuisde.

In zijn eerste Eagles-stint werd Shields vertrouwd en speelde een sleutelrol bij het helpen van Palace bij het vereenvoudigen, reorganiseren en moderniseren op de computer van al hun records en rapporten over spelers, terwijl ze probeerden te voldoen aan de FA-classificatievereisten van de FA rond de tijd dat EPPP begon geïntroduceerd worden.

Dillon, het nu gepensioneerde voormalige hoofd rekrutering bij Gillingham, die onder meer de Engelse internationals Matt Jarvis en Ryan Bertrand tot zijn bevindingen rekent, zei:

‘Tijdens hun bezoek, en vergeet niet dat Joe er nog niet zo lang was, sprak ik met de man van de FA en zei: ‘deze vent [Shields] zal alles wat ik in het voetbal heb bereikt met een mijl overtreffen en geweldige dingen gaan doen. Kijk hoe jong hij is en hoeveel hij al heeft geleerd.’

‘Ik zeg elke keer tegen hem: ‘Joe, je gaat er helemaal voor. Je gaat spelers uit Engeland uitzoeken.’ Ja, het zal tijd kosten, maar zo goed is hij.’

Shields is de man die Jadon Sancho (hierboven) naar Manchester City heeft gebracht

In sommige opzichten en zonder een FA-positie heeft Shields al zijn steentje bijgedragen voor het land, samen met andere landen.

Jadon Sancho was een van de headliners van City onder Shields, een speler op wie hij proactief mikte van Watford op 14-jarige leeftijd toen enkele anderen twijfelden en aarzelden, wat leidde tot verwijten en spijt bij met name een topclub uit de Premier League vanwege de verkeerd ingeschatte beoordeling van de scouts van het nu Manchester. Verenigde vleugelspeler.

Engeland onder-19 Euro winnaars Liam Delap en Jamie Bynoe-Gittens [now at Borussia Dortmund] zijn twee andere rekruten van City en Shields, terwijl Cole Palmer, Luke Mbete, Ben Knight en Finley Burns ook naar het Etihad werden gehaald, hun debuut maakten in het eerste elftal en ook de erkenning van Three Lions verdienden op jeugdniveau.

Het vermogen van Shields om potentieel te spotten is ook niet beperkt tot spelers.

Hij wordt beschreven als een ‘deuropener’ en tientallen scouts en buiten het veld personeel in het hele land, met name uit etnische minderheden, zijn veel dank verschuldigd aan Shields voor het helpen van hun eerste professionele voetbalrollen op dezelfde manier als Dillon voor hem deed.

Sommigen werkten niet eens in het voetbal, maar Shields heeft de gave om degenen met kennis van het spel te identificeren die net die cruciale eerste kans nodig hadden om het goed te benutten.

Winnaar Engeland onder-19 Euro Liam Delap (hierboven) is een andere rekruut van City and Shields

Nathan Collier, een voormalig niet-leaguespeler, beschouwde het vinden van een weg naar scouting als een ‘onbekende’ en beschouwde die wereld van buitenaf als een ‘gesloten samenleving’ totdat een wederzijdse vriend hem verbond met Shields en Sam Fagbemi [then City’s southern scout lead manager and now national youth scouting manager] waardoor hij de weg vrijmaakte om in 2018 een parttime wervingsrol in de academie van City te krijgen.

Daarna kreeg Collier later een positie als hoofd van de rekrutering aangeboden nadat hij met pensioen was gegaan in Woking en dit jaar werd hij benoemd tot Stoke’s hoofdscout voor het zuiden van Engeland.

Collier, 36, zei: ‘Joe maakt gewoon contact met echte mensen en als hij denkt dat je hebt wat nodig is, creëert hij paden voor mensen die een kans verdienen.

‘Hij heeft iets in hem waar hij talent kan zien wanneer hij mensen ontmoet of gewoon door referenties, terwijl sommige mensen je misschien niet de kans willen of willen geven.

‘Je hebt iemand [like him] in een positie waar ze iedereen kunnen aannemen, mensen met de beste cv’s, en hij [instead] geeft mensen die die kans misschien niet hadden vanwege hun cv, de kans om vervolgens hun eigen weg in het leven te creëren. Je moet je petje afdoen voor dat soort mensen.

‘Zonder Joe, die Stoke een gloeiende referentie over mij gaf, en een heleboel andere mensen bij Manchester City zoals Sam en Carl Walker, omdat ze allemaal een rol speelden, zou ik vandaag waarschijnlijk niet in de rol van Stoke zitten.

Jamahl Jarrett kwam onder de aandacht van Shields vanwege zijn werk bij de Zuid-Londense volksclub Lambeth Tigers

‘Ik zal je eeuwig dankbaar zijn en ik denk niet dat ik de enige ben. Veel andere mensen zullen verhalen te vertellen hebben over Joe en hun paden, of het nu een spelerscarrière is, een scoutingcarrière of elders in de voetbalindustrie als coaches.

‘Dit is wat hij doet. Hij is geen persoon die zichzelf verwent en probeert de top te bereiken. Terwijl hij op reis is, probeert hij zich te omringen met mensen die voor hem herkenbaar zijn en die hij de kans kan geven om hun eigen reis te creëren.’

Jamahl Jarrett, 34, zal daar ook voor instaan. Hij en zijn zakenpartner David Marriott kwamen onder de aandacht van Shields vanwege hun werk bij de beroemde Zuid-Londense volksclub Lambeth Tigers.

Shields was onder meer onder de indruk van hun wens om spelers te helpen door te gaan en zich te ontwikkelen, zelfs als dit ertoe leidde dat ze voortijdig vertrokken, wat leidde tot een vrijwillige scoutingpositie tijdens de tijd van Shields bij Fulham.

Toen kwamen er rollen voor zowel Jarrett als Marriott in Brentford voordat het paar later herenigd werd in Palace onder Shields nadat ze kort hun eigen weg waren gegaan.

Nathan Collier, een voormalige non-league-speler, beschouwde het vinden van een route naar scouting als een ‘onbekende’

Jarrett heeft nu de leiding over de scouting van Manchester United in het zuiden van Engeland en zei: ‘Sommige van de leidende, jonge, opkomende scouts en veel mensen met een voltijdbaan nu, hun eerste rol ergens in de rij zou zijn geweest bij Joep.

‘Er is veel dat ik van Joe heb afgepakt, dus ik geef hem altijd de eer voor waar ik moet zijn.

‘Bijvoorbeeld het samenstellen van een team van mensen, daar ben ik best goed in geworden. Ik zou zelfs zeggen, op een bepaalde manier, praten met mensen in verschillende gemeenschappen, omdat je als scout moet weten hoe je moet omgaan met mensen in verschillende omgevingen.

‘Ook als je naar talent kijkt – het is meer een algemene zoals veel mensen waarschijnlijk zo denken – vooruit te denken en niet alleen in het nu, over hun potentieel in plaats van hoe ze nu zijn. Dat vooruitdenken.’

Een andere bron voegde toe: ‘Dit is een van de grootste en belangrijkste dingen in het voetbal en Joe is in staat om het te doen. Kijk naar een situatie en zeg ‘ja, dit gaat gebeuren met deze man als ik XYZ doe. Hij ziet potentie en die ontwikkeling.’

Southampton zal nu de begunstigden zijn van alle expertise van Shields en het zal intrigerend zijn om de teams te zien die hij bij Southampton kan bouwen – zowel op als naast het veld.