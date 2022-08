Jesy Nelson geeft toe dat ze ‘huilde als een baby’ tijdens het luisteren naar een nieuw album

Jesy Nelson heeft toegegeven dat ze ‘haar ogen uitschreeuwde als een baby’ tijdens het luisteren naar haar aankomende album, weken nadat werd bevestigd dat ze haar platenlabel Polydor had verlaten.

Het voormalige Little Mix-bandlid, 31, die de band in 2020 verliet, onthulde dat de zeer persoonlijke LP ‘dingen waarover ze nog nooit heeft gesproken’ zal bevatten.

Ze schreef op haar Instagram-verhaal van vrijdag: ‘Ik zat hier gewoon in de auto naar mijn album te luisteren en ik heb letterlijk mijn ogen uitgekeken als een baby.

Emotioneel: Jesy Nelson heeft toegegeven dat ze ‘haar ogen uitschreeuwde als een baby’ tijdens het luisteren naar haar aankomende album, nadat werd bevestigd dat ze haar platenlabel Polydor had verlaten (afgebeeld in 2019)

‘Eerlijk gezegd heb ik me nog nooit zo trots gevoeld. Ik kan niet wachten om het met jullie te delen.

‘Er zijn dingen die ik daar heb geschreven waar ik nog nooit over heb gesproken, ik heb mijn hart en ziel hierin gestort en ik hoop dat je er net zoveel van houdt als ik en de mensen die er net zo hard aan hebben gewerkt met mij.’

Jesy verliet onlangs haar platenlabel Polydor, slechts 14 maanden nadat ze bij hen had getekend.

Ze maakte een ‘schone breuk’ met de muziekmoloch nadat ze had besloten een ‘andere kant’ op te gaan met haar carrière.

Persoonlijk: Het voormalige Little Mix-bandlid, 31, die de band in 2020 verliet, onthulde dat de zeer persoonlijke LP ‘dingen waar ze nog nooit over gesproken heeft’ zal bevatten

Een insider in de muziek vertelde hoe ze ‘opnieuw wilde beginnen terwijl iedereen nog vrienden was’, terwijl ze volhield dat ‘er in het begin geen ruzie was geweest’.

Jesy blijft werken met songwriters en producers in de VS na het succes van haar debuutsingle Boyz, die bij de release in oktober 2021 nummer vier in de UK Singles Chart bereikte.

Een bron vertelde aan MailOnline: ‘Jesy besloot dat het het juiste moment was voor haar om een ​​schone lei te maken. Zij en het label zijn de afgelopen maanden verschillende richtingen uitgegaan.

‘En terwijl er geen uitval is geweest; Jesy vond gewoon dat het beter was om nu opnieuw te beginnen – terwijl iedereen nog vrienden was.’

Schreeuwend: ze schreef op haar Instagram-verhaal van vrijdag: ‘Ik zat hier gewoon in de auto naar mijn album te luisteren en ik heb letterlijk mijn ogen uitgehuild als een baby’

Ze vervolgden: ‘Ze genoot van haar tijd bij Polydor – maar in plaats van samen verder te gaan terwijl ze zulke verschillende muzikale ideeën voor de toekomst heeft, wil ze nu in staat zijn om haar eigen ideeën volledig te ontwikkelen als een individuele artiest.’

Een vertegenwoordiger van de Romford-inwoner zei: ‘Jesy vindt dat het nu het juiste is voor haar om een ​​nieuwe richting in te slaan. Daarom heeft ze besloten om afscheid te nemen van Polydor.’

Polydor zei: ‘Polydor heeft in der minne afscheid genomen van Jesy. We hebben prettig met haar samengewerkt en iedereen bij het label wenst haar niets dan het beste voor de toekomst.’

In juni sprak ze de bezorgdheid uit over de vertraging van haar solo-album na berichten dat haar platenmanagers ‘niet onder de indruk’ waren van vroege versies van haar liedjes.

Voorbij: Jesy maakte een ‘schone breuk’ met muziekmoloch Polydor nadat ze had besloten om met haar carrière een ‘andere kant op’ te gaan

De zangeres vertrok in 2020 uit Little Mix en bracht in oktober vorig jaar haar debuut solo single Boyz uit met Nicki Minaj, maar heeft sindsdien geen nummer meer geproduceerd.

De ster ging naar haar Instagram-verhaal om fans te vertellen dat er ‘absoluut niets is om je zorgen over te maken’.

Ze schreef: ‘Gewoon geen commentaar geven op dit soort dingen, want ik kan niet de moeite nemen om mijn energie te verspillen aan totale onzin, dus ik ga dit eens en een keer behandelen.’

De zangeres heeft de afgelopen maanden in Los Angeles gewerkt aan haar nieuwe muziek en vertelde fans dat ze ‘op de hoogte moesten blijven’ voor de release, want die is ‘bijna klaar’.

Einde van een tijdperk: een bron vertelde aan MailOnline: ‘Jesy besloot dat het het juiste moment was voor haar om een ​​schone lei te maken. Zij en het label gaan de afgelopen maanden verschillende richtingen uit’

Ze vervolgde: ‘Zoals ik weet zijn jullie gek. Ik beloof je dat er absoluut niets is om je zorgen over te maken.

‘Ik heb een geweldige tijd gehad in de studio in LA om aan mijn album te werken dat bijna af is.

‘Ik ben zo opgewonden dat jullie allemaal de volgende single horen die binnenkort uitkomt. Dus blijf op de hoogte.’

Ze sloot het bericht af: ‘Ik hou van jullie allemaal en bedankt dat je zo geduldig bent x.’

Woehoe! Het volgt het succes van haar debuutsingle Boyz, die bij de release in oktober 2021 nummer vier in de UK Singles Chart bereikte.

Voorafgaand aan haar verklaring weerlegde een woordvoerder elke suggestie van problemen met haar platenlabel na het opnemen van een handvol demo’s in LA.

Een woordvoerder vertelde MailOnline: ‘De afgelopen maanden is Jesy in de studio in Los Angeles geweest om haar oeuvre te ontwikkelen met een hele reeks nummers, en fans kunnen er zeker van zijn dat ze binnenkort nieuwe muziek van Jesy kunnen verwachten.’

Volgens De zonkreeg Jesy van platenlabelbazen te horen dat ze ‘terug naar de tekentafel’ moesten gaan toen ze een deel van de muziek hoorden waaraan ze heeft gewerkt.

Een aparte bron beweerde: ‘Jesy heeft ongelooflijk hard gewerkt aan haar solomuziek. Nadat ze vorig jaar Boyz uitbracht, liet ze het label vroege versies horen van de nummers die ze had bedacht.

Omhoog en verder: Een vertegenwoordiger van Jesy zei: ‘Ze voelt dat het nu goed voor haar is om een ​​nieuwe richting in te slaan. Als gevolg hiervan heeft ze besloten om afscheid te nemen van Polydor’

‘De bazen waren er zeker van dat er potentieel was, maar ze wilden dat ze terugging naar de tekentafel. Ze hadden het gevoel dat de tracks er baat bij zouden hebben – dus dat heeft ze gedaan.

‘Ze is vastbesloten om de nieuwe muziek alleen voor ze te spelen als die perfect is, dus sindsdien hebben ze niets meer gehoord.’

De insider voegde eraan toe dat er ‘hoge verwachtingen’ zijn van Jesy’s album als het klaar is.

De Brit Award-winnaar werd gedwongen zichzelf te verdedigen nadat ze in december een overvloed aan beschuldigingen had gekregen dat ze had geprobeerd te verschijnen alsof ze een zwarte afkomst had.

In een interview met Gierbeweerde ze dat de term nooit aan haar was gericht vóór haar vertrek uit de girlband.

Ze voegde eraan toe: ‘Ik ben me er heel goed van bewust dat ik een blanke Britse vrouw ben; Ik heb nooit gezegd dat ik dat niet was.

‘Maar ik bedoel, ik hou van de zwarte cultuur. Ik hou van zwarte muziek. Dat is alles wat ik weet; het is waar ik mee ben opgegroeid’, zei de in Essex geboren ster.

Toen ze werd ondervraagd over beweringen dat sommige van haar Instagram-volgers werden geblokkeerd door haar account nadat ze had opgemerkt dat ze Blackfishing leek te zijn, zei Jesy dat het mogelijk een lid van haar team was.

Controverse: de Brit Award-winnaar werd gedwongen zichzelf te verdedigen nadat ze in december een overvloed aan Blackfishing-aantijgingen kreeg

The Power-hitmaker voegde er later aan toe dat haar managementteam in het verleden reacties heeft verwijderd en gebruikers heeft geblokkeerd, na jarenlang online te hebben trollen.

‘Ik neem al die opmerkingen serieus. Ik zou nooit opzettelijk iets doen om mezelf raciaal dubbelzinnig te laten lijken, dus daarom was ik aanvankelijk geschokt dat de term tegen mij was gericht’, vertelde Jesy’s publicist aan de publicatie.

Little Mix onthulde ook dat ze haar hadden gewaarschuwd voor zwartvissen voordat ze vorig jaar de groep verliet.

Jade Thirwall gaf toe dat zij, Leigh-Anne Pinnock en Perrie Edwards een ‘vriendelijk, leerzaam’ gesprek hadden met Jesy, 30, nadat ze haar imago begon te herzien.

Bezorgdheid: Little Mix onthulde ook dat ze haar hadden gewaarschuwd voor zwartvissen voordat ze vorig jaar de groep verliet (LR, Jade Thirwall, Perrie Edwards en Leigh-Anne Pinnock)

Jesy werd naar verluidt bekritiseerd in Instagram-berichten door haar voormalige bandlid Leigh-Anne omdat ze zich de zwarte cultuur toe-eigende en haar huid donkerder maakte met nepbruin en haar haar veranderde in de Boyz-video.

De groep bevestigde onlangs dat ze met haar hadden gesproken over de moeilijkheden in de manier waarop ze zichzelf presenteerde, maar stond erop dat het gebeurde voordat ze vorig jaar stopte.

Jade vertelde Stella magazine: ‘We willen niet over de video praten, of kritisch zijn, maar een ding dat we willen verduidelijken met betrekking tot de blackfishing-situatie is dat Jesy door de groep op een zeer vriendelijke, leerzame manier is benaderd.’

Leigh-Anne voegde toe: ‘Het benutten van aspecten van zwartheid zonder de dagelijkse realiteit van de zwarte ervaring te hoeven doorstaan, is problematisch en schadelijk voor mensen van kleur.

‘We vinden het absoluut niet oké om schadelijke stereotypen te gebruiken. Er is zoveel te vertellen over dat onderwerp dat het moeilijk is om het in een soundbite samen te vatten.’

Dit komt omdat werd beweerd dat Jesy nooit opgesloten wilde raken in een vete met haar voormalige Little Mix-bandleden en vindt dat het ‘een beetje veel wordt’.

De zangeres verliet de band afgelopen december en zei dat ze het moeilijk vond om met de druk van een meidengroep om te gaan.