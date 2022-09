Jessie J stuns in a vibrant red swimsuit during getaway to Brazil with her boyfriend Chanan Colman

Jessie J leek in een goed humeur te zijn toen ze donderdag tijd doorbracht op een druk strand in Rio de Janeiro met haar vriend, Chanan Colman.

De Domino-zangeres, 34, trok een rood badpak uit één stuk aan terwijl ze met haar beau, 38, in de golven sprong terwijl ze genoot van een middag in de prachtige stad aan zee.

De getalenteerde artiest opende onlangs op Instagram over het omgaan met verdriet sinds haar miskraam vorig jaar in november, en hoe het verlies haar nog steeds ‘overweldigt’.

Een knaller: Jessie J, 34, had een grote glimlach op haar gezicht terwijl ze van de zon genoot met haar basketbalspeler-vriendje, Chanan Colman, 38, eerder op donderdag in Rio de Janeiro, Brazilië

Positief blijven! Ondanks dat de zangeres onlangs openhartig is over het omgaan met verdriet sinds haar miskraam vorig jaar in november, lijkt de zangeres sterk en positief te blijven.

De zangeres zag er prachtig uit in haar zeer onthullende rode badpak uit één stuk met bandjes op de rug.

De sirene – die met Channing Tatum uitging nadat hij van Jenna Dewan was gescheiden – had haar haar naar achteren getrokken en ze was make-upvrij toen ze een zonnebril met een wit omrande zonnebril met donkere lenzen toevoegde.

Ze voegde een paar kleine gouden oorbellen toe die bij haar dunne gouden armband pasten.

Koel blijven: de schoonheid werd afgebeeld terwijl ze afkoelde in het oceaanwater terwijl ze een dag op het strand doorbracht

Spatten in de golven! De zangeres en haar beau werden gezien terwijl ze in de golven sprongen in Rio

Ze voegde een zeer doorschijnende witte wikkelrok toe die in de taille werd vastgemaakt.

De ster werd gezien met een grote glimlach op haar gezicht terwijl ze van de zon genoot en in het koele oceaanwater stapte.

De hitlijstzangvogel leek veel plezier te hebben met haar beau Chanan toen ze naast hem op het strand werd gezien, en ze hield hem ook van achteren vast in het water.

Speels! De Flashlight-hitmaker werd gezien op de rug van haar vriend terwijl ze in het koele water waadden

Eerste gekoppeld: het paar werd eerder dit jaar in april voor het eerst publiekelijk aan elkaar gekoppeld in Los Angeles

Jessie zag hoe opgewonden ze het water in stapte terwijl de golven om haar heen sloegen.

De twee tortelduifjes leken het samen naar hun zin te hebben terwijl ze afkoelden op het strand.

De Flashlight-zanger en de Deens-Israëlische basketballer werden eerder dit jaar in april voor het eerst als officieel koppel met elkaar verbonden toen ze werden gespot terwijl ze aanhankelijk waren in Los Angeles. Pagina zes.

Snacktijd: het schattige stel knabbelde aan een heerlijke maïskolf na een pauze van het water

Jessie had eerder een relatie met zanger Luke James van 2014 tot de twee het jaar daarop in 2015 uit elkaar gingen. Ze had ook een relatie met Hollywood-acteur Chaning Tatum van 2018 tot 2019.

De twee sterren besloten hun relatie in 2020 nog een kans te geven, maar gingen later dat jaar uit elkaar.

Een bron dicht bij de acteur opende zich voor: e! Nieuws op het moment dat zowel Jessie als Chaning opnieuw probeerden te daten, ‘maar dezelfde problemen doken nog steeds op.’

Game tijd! Jessie werd gespot terwijl ze haar haar losliet terwijl ze een spelletje speelde in het water met haar beau

Naarmate de dag vorderde, werd Jessie gespot terwijl ze haar sportieve kant liet zien terwijl ze een strandbal gooide met Chanan.

Ze liet haar haar los uit haar strakke knotje en werd tijdens het korte spel speels op de rug van haar vriendje zien springen.

Daarna werd gezien dat ze hun warme handdoeken om zich heen wikkelden en een heerlijke maïskolfsnack deelden.

Sportieve kant: Jessie liet haar sportieve kant zien terwijl ze een bal heen en weer gooide in het kristalblauwe water

De Price Tag-zangeres lijkt zich te concentreren op sterk blijven en van de positieve kant te kijken nadat ze zich onlangs heeft opengesteld voor haar 11,8 miljoen volgers Instagram-bericht vorige maand in augustus over haar zwangerschapsverlies.

De ster uploadde een throwback-foto van zichzelf van toen ze in haar tienerjaren was, samen met een oprecht bijschrift.

‘Toen ik 16 jaar oud was, schreef ik een lijst met dingen die ik wilde tegen de tijd dat ik 30 was’, typte ze uit. ‘Het eerste wat op de lijst stond was om moeder te worden.’

Jessie besprak toen haar miskraam en het verdriet dat haar nog steeds overvalt. ‘Nu ben ik bijna 35 en op sommige dagen overweldigt het verdriet van het verliezen van een baby en het niet gemakkelijk zijn om er een te krijgen, en dat mijn leven er op die manier heel anders uit moet zien dan het er nu uitziet.’

‘Ik weet dat het gezond en normaal is om dagen van complete droefheid te hebben en alle gevoelens die naar boven komen te eren, goede en slechte. Het slechte is helemaal niet vaak en ja, ik zou dit moment vandaag alleen in privé kunnen doormaken en dat doe ik meestal, maar vandaag ben ik hier,’ vervolgde ze.

Openstelling: de getalenteerde artiest opende vorige maand in augustus over haar miskraam en het verlies dat ze tot op de dag van vandaag voelt

Jessie sloot haar bericht af met de woorden: ‘Omdat ik weet dat duizenden mensen over de hele wereld zich net zo voelen als ik. Misschien lees je dit en voel je de liefde die ik voor je heb. Ik hoop dat je kan. Verbinden is de sleutel. Ik knuffel jullie allemaal.’

Eerder dit jaar in mei sprak de zangeres meer in detail over haar zwangerschapsverlies tijdens de Dagboek van een CEO-podcast.

‘Ik had twee scans op dezelfde dag en binnen de eerste scan en de tweede scan was de baby geslaagd’, legde ze uit, eraan toevoegend dat ze de volgende dag op het podium zou optreden.

‘Het moeilijkste voor mij was het niet doen van de show. De show was eigenlijk een rare, trippy droom en ik was eigenlijk gewoon heel dankbaar dat ik niet alleen was en dat heel veel mensen van wie ik hield kwamen opdagen en bij de show waren.’

Ze legde uit dat zwanger zijn de grootste opwinding van mijn leven was. Ik ben altijd super moederlijk geweest. Ik hou van kinderen.’

Sporter: De vriend van de zanger van Band Bang is een Deens-Israëlische professionele basketballer

Dankbaar: tijdens een interview op de Diary Of A CEO-podcast in mei, verklaarde Jessie dat ze dankbaar was dat ze de ervaring had om zwanger te zijn

Openstelling: Jessie sprak onlangs over haar zwangerschapsverlies in augustus en legde uit dat de pijn van het verlies me nog steeds ‘overweldigt’

‘Ik zal altijd zoeken naar de zilveren voering in elk moment van pijn en verdriet’, verklaarde ze tijdens de podcasten. ‘Ik ben dankbaar dat ik het zwanger zijn heb mogen meemaken en ik ben dankbaar dat ik de ervaring heb gekregen dat mijn lichaam het kan.’

‘Het heeft me eerlijk gezegd naar enkele van de gelukkigste momenten gebracht die ik heb gevoeld… het heeft de deur voor me geopend om meer van mezelf te houden. Ik ben de hele zaak nog aan het verwerken en ik heb nog steeds momenten van intens verdriet en verdriet, maar ik heb ook momenten van opwinding dat ik het niet alleen zal doen.’

Jessie is momenteel in Brazilië voordat ze op het podium springt voor de Rots in Rio 2022 festival. Het muziekevenement beslaat de loop van twee weekenden met een aantal topmuzikanten en artiesten die aanwezig zijn.

Naast de hitmaker van Price Tag zijn andere artiesten Iron Maiden, Post Malone, Coldplay, Demi Lovato en Guns N’ Roses.