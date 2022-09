Jersey Shore: Family Vacation: Nicole ‘Snooki’ Polizzi unleashes alter ego Dren on San Diego trip

Nicole ‘Snooki’ Polizzi werd beschamend dronken en maakte een scène in een luxe restaurant in San Diego in de aflevering van Jersey Shore: Family Vacation van donderdag.

De 34-jarige realityster ontketende haar dronken alter ego Dren tijdens de aflevering van seizoen vijf met de titel Dren.

De ploeg kleedde zich aan en boekte een chique restaurant om de 30e verjaardag van Nikki Hall, de vriendin van Paul ‘DJ Pauly D’ Del Vecchio, te vieren.

Nicole weigerde echter om zich om te kleden en slurpte wijn voor het diner.

‘Rommelige mama’s hier’, zei Nicole, 34, in een biechtstoel voor het diner.

Angelina Pivarnick, 36, dronk met haar en dronk ook een fles wijn.

‘Je drinkt heel goed, maar dan word je Dren,’ zei Angelina tegen Nicole over haar alter ego.

Nicole spuugde haar wijn uit en lachte. Ze weigerde toen om haar kleren te veranderen voor het avondeten.

‘Angeline en Nicole zijn verspild’, zei Deena Cortese, 35, in een biechtstoel. ‘Ik wil gewoon dat het een geweldige, geweldige tijd wordt en nu maak ik me zorgen.’

‘Dren maakt zeker zijn opwachting,’ zei Deena.

‘Ik verander niet,’ zei Nicole. ‘Dit ben ik.’

Nicole en Angelina realiseerden zich dat ze buitengesloten waren van hun kamers en naar beneden moesten gaan naar de receptie.

Ze dansten in een lift voordat Nicole rechtstreeks naar de bar ging en hen een shot wodka bestelde. Nicole besloot toen dat ze een biecht wilde doen.

‘Luister, ik ben dronken,’ zei Nicole.

Nicole voegde zich bij de anderen en morste haar wijn op de vloer van de hotelkamer.

‘Hopelijk zal Dren zich gedragen,’ zei Deena in een biechtstoel.

De groep liep samen naar het chique restaurant. Obers haastten zich met feestelijke foto’s en iedereen wenste Nikki een gelukkige verjaardag.

‘Petje af voor Deena, ze heeft hem vermoord tijdens dit verjaardagsdiner,’ zei Pauly.

Angelina bleef flirten met Vinny Guadagnino, 34. Ze vertelde hem dat ze wilde dat hij het bestellen voor de groep overnam.

Pauly merkte op dat Angelina en Vinny besloten naast elkaar te gaan zitten.

‘Iedereen wil dat Vinny en ik weer bij elkaar komen,’ zei Angelina in een biechtstoel.

‘Aangezien ze die WAP aan iedereen geeft, kan hij net zo goed een stuk krijgen,’ zei Pauly.

‘Vinny en Angelina kunnen het nu echt met elkaar vinden,’ zei Deena in een biechtstoel. ‘Het lijkt alsof ze een date hebben. En ik heb zoiets van, wat gebeurt er nu?’

Pauly zei in een biechtstoel dat zowel Vinny als Angelina vrijgezel waren, dus hij dacht niet dat er iets mis mee was.

Nicole verveelde zich van het tafelgesprek.

‘Ik ga vrienden maken,’ zei Nicole.

‘Dren is onder de mensen,’ zei Deena in een biechtstoel. ‘Ze is klaar om te ontploffen.’

Nicole ging naar de bar en bestelde een vuile martini en riep toen dronken een pizzabestelling binnen.

Jenni ‘JWoww’ Farley, 37, liep naar de bar om haar iets te laten eten.

‘Op dit moment moeten we Dren voeren,’ zei Jenni. ‘En ik moet het beest in bedwang houden.’

Nicole struikelde toen Jenni haar probeerde weg te halen bij de bar.

‘Ik heb deze Dren in geen minuut gezien,’ zei Jenni. ‘Dren is nu op volle kracht en ze is een wilde.’

Angelina voerde Snooki haar salade.

‘Ik voed Nicole op dezelfde manier als ik de tijgers en beren en shit heb gevoerd,’ zei Angelina.

‘Dit lijkt wel een nachtmerrie hier,’ zei Deena.

Een man liep toen door het restaurant en bracht Nicole de pizza die ze had besteld.

‘Hey!,’ schreeuwde Snookie.

‘Nicole heeft net een pizza besteld in een steakhouse?’ Mike ‘The Situation’ Sorrentino zei in een biechtstoel.

Nicole begon gewoon te schreeuwen en viel toen neer.

‘F*** me,’ zei Nicole.

Nicole gaf Jenni toen een lapdance.

‘Ik heb het gevoel dat ik in een film van de Coen-broers zit,’ zei Vinny. ‘Dit is zeker vermakelijk.’

De aflevering begon met de huisgenoten die bijkwamen van een avondje feesten in San Diego, aangezien Pauly en Nikki net waren gearriveerd om zich bij hen te voegen.

‘Ze hebben zeker een kogel ontweken,’ zei Angelina toen ze hen zag.

Nicole vertelde Pauly dat Angelina de avond ervoor hardcore flirtte met Vinny.

‘Ik denk dat jullie het gewoon moeten doen,’ zei Nicole.

‘Al deze mannen vechten om mijn vagina en er is een reden waarom ik de WAP heb gekregen,’ zei Angelina.

‘O, mijn god,’ zei Pauly. ‘Verdomme, haar vagina is als de Bermudadriehoek.’

‘Vinny probeerde mijn vagina te bagatelliseren,’ zei Angelina.

‘Vinny had de WAP, hij heeft er nooit over gesproken,’ zei Pauly in een biechtstoel. ‘Grappig.’

‘Ik heb nog nooit iemand zo vaak over hun vagina horen praten,’ zei Nikki.

Pauly wees erop dat Angelina sexy lingerie droeg. Mike, 40, zei dat Angelina en Vinny echt aan het flirten waren.

‘Hij heeft het al 13 jaar niet gezien,’ zei Angelina. ‘Ik ben wijzer, ouder, beter.’

‘Geef het gewoon toe, geef toe meid dat je deze D wilt,’ zei Vinny.

‘Nee, dank je,’ zei Angelina.

Deena vertelde iedereen dat ze die dag naar een natuurreservaat gingen. Ze pakte een koelbox met drankjes. Deena heeft een plakboek gemaakt voor Nikki’s verjaardag. Jenni vroeg Angelina wie Vinny van Staten Island was, die huisoppas was terwijl ze de stad uit was.

‘Is hij een goede leek of een goed mens?’ vroeg Jenni.

‘Hij is eigenlijk allebei,’ zei Angelina.

Angelina vertelde Nicole in het busje naar het domein dat Vinny in haar huis pas 19 was en dat ze hem op Instagram had ontmoet. De huisgenoten brachten tijd door in het dierenasiel om de dieren te ontmoeten. Een van de beren heette Meatball en Nicole schreeuwde.

‘Ik wed dat hij kan drinken en een leuke tijd kan hebben,’ zei Nicole in een biechtstoel. ‘Welkom bij de gehaktballenploeg.’

Het team maakte boterhammen met pindakaas en jam om aan de beren te geven. Ze deden een estafette om te zien wie de broodjes het snelst kon maken. Daarna voerden ze de broodjes aan de beren.

‘Als ik een beer was, zouden jullie me allemaal fettuccine kunnen voeren,’ zei Mike.

Deena liet de tijgers een doos vernietigen met vlees erin en zei dat het het einde van hun groepschat-gevechten symboliseerde.

‘Groepchat is klaar,’ zei Angelina.

‘Het vlees is achter ons gelaten,’ zei Mike in een biechtstoel.

Jersey Shore: Family Vacation keert volgende week donderdag terug op MTV.