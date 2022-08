Jenny McCarthy discusses Playboy’s Hugh Hefner and allegations of abuse

Jenny McCarthy heeft een andere kant van Playboy-oprichter Hugh Hefner laten zien te midden van herhaalde beschuldigingen van misbruik door zijn voormalige vriendinnen, waarbij ze haar tijd in zijn landhuis vergeleek met een ‘katholieke school’, terwijl ze volhield dat ze nooit getuige was geweest van ‘orgieën of grote feesten’.

Veel vrouwen die eerder daten en met de redacteur van het tijdschrift werkten, detailleerden schokkende ontmoetingen met hem en maakten talloze explosieve beschuldigingen over hem als onderdeel van een nieuwe A&E-documentaireserie genaamd Secrets of Playboy eerder dit jaar.

Tijdens de tiendelige show, die in januari in première ging, beweerden de vrouwen dat ze Hefner bestialiteit hadden zien opvoeren, seks hadden met minderjarigen en zelfs vrouwen hadden zien verkrachten tijdens hun verblijf in het ‘cultachtige’ Playboy-huis.

Nu heeft voormalig Playboy-konijn McCarthy, 49, gesproken over haar eigen ervaringen – en volgens de actrice en het model is ze nooit getuige geweest van iets slechts in huis.

McCarthy – die in 1993 voor het eerst model stond voor Playboy en kort daarna naar het landhuis verhuisde, en sindsdien vele malen voor het tijdschrift heeft geposeerd – herinnerde zich dat het huis werd gerund als een ‘strikte slaapzaal’.

‘We mochten niet eens in de buurt van Hef of om het huis. Het was bijna een katholieke school, om eerlijk te zijn’, zei ze onlangs in de #NoFilter-podcast van Zack Peter.

Ze legde uit dat Hefner, toen ze in het landhuis woonde, getrouwd was met Playmate Kimberley Conrad, wat zijn belangrijkste focus was.

‘Ik ben zo dankbaar dat Hef getrouwd was toen ik daar was’, zei ze. ‘Ik denk dat ik daar naar binnen ben gegaan in een tijd die redelijk veilig was.

‘Er waren geen orgieën of grote feesten. Maar het was heel moeilijk om de verhalen van sommige van deze meisjes te horen. Toen ik hun verhalen hoorde, brak mijn hart voor veel van deze vrouwen.’

In de doc beweerde Holly Madison, die in het begin van de jaren 2000 met Hefner uitging, dat hij haar ‘isoleerde van de buitenwereld’, waarbij hij uitlegde dat zij en de andere meisjes het pad in Los Angeles alleen om speciale redenen mochten verlaten en te horen kregen dat niet om vrienden uit te nodigen.

‘We waren allemaal een soort van gaslit en verwachtten dat we Hef zouden zien als een heel goede kerel. Je begon het gevoel te krijgen: “Oh, hij is niet wat ze in de media zeggen”, zei ze in de show.

Een andere van zijn exen, Sondra Theodore, zei dat ze ooit de CEO van Playboy binnenliep die seksuele handelingen verrichtte met hun hond.

‘Ik kwam een ​​keer binnen en hij was… naar mijn hond, naar onze hond,’ beweerde ze. ‘Ik had zoiets van: “Wat ben je aan het doen?” Hij zegt: “Wel, honden hebben behoeften.” En ik zei: “Stop daarmee!”

Theodore beschuldigde Hefner er ook van haar te hebben gedwongen een ‘drugsmule’ te zijn – bewerend dat de overleden mogul haar ‘ontelbare’ reizen liet maken om cocaïne te kopen.

Ze zei dat het kopen van illegale drugs voor hem zo gewoon werd dat het voelde alsof hij haar eropuit stuurde om wat ‘melk’ te halen.

Ze legde uit dat ze Hefner ontmoette, ze was pas 19 en hij was 50, en dat hij gedurende hun vijfjarige relatie voortdurend met andere vrouwen sliep.

‘Hij had zo’n manier om alles weg te laten gaan en jezelf in vraag te stellen… Hij zei: “Denk je dat ze gewoon in mijn huis kunnen blijven en niet met mij naar bed kunnen?”‘, legde ze uit.

‘Zou u dinergasten hebben en dat van hen verwachten? Nee. Het was gewoon zo koud en gevoelloos en niet de man waar ik verliefd op ben geworden. Ik wist niet wie deze man was.’

Voormalig Playmate Susie Krabacher beweerde in de show dat ze in 1983 door Hefner was verkracht, nadat ze had gezegd dat hij haar een pil had gegeven die ‘haar zenuwen zou kalmeren’.

Ze herinnerde zich dat ze wakker werd terwijl hij seks met haar had. Ze verklaarde: ‘Ik dacht dat ik een nachtmerrie had… maar deze oude man met zijn mond opengesperd was echt, was een echt persoon. Het was Hefner.’

Zijn voormalige bediende Stefan Tetenbaum beweerde in de serie dat hij getuige was van Hefner die een vrouw verkrachtte, terwijl model Audrey Huskey ook beweerde dat ze in 1994 door hem was verkracht.

Tijdens het chatten met Peter op zijn podcast, onthulde McCarthy dat A&E haar eigenlijk had gevraagd om de show te hosten, maar ze besloot er geen deel van uit te maken.

‘Ze vroegen me om die show te hosten. Ze wilden dat ik er echt bij betrokken zou zijn en een uitvoerend producent zou zijn en erin zou spelen,’ schotelde ze voor en legde uit dat ze hen afwees omdat ze ‘niet dezelfde ervaringen had’.

‘Ik was niet van plan om me in te schrijven voor een salaris en wellustig te zijn als ik die dingen niet meemaakte.’

Over de reden waarom haar verhaal anders kan zijn dan de andere dames, concludeerde ze: ‘Ik heb drie zussen en als ik in het openbaar mijn kinderverhalen vertel, [one] zal me bellen en zeggen: “In welk huis woonde je?”

‘Omdat… iedereen een ander verhaal en een ander leven heeft. Dat is de analogie die ik zou gebruiken met Playmates. Ja, we waren in hetzelfde huis. We hebben niet allemaal hetzelfde meegemaakt.’

Hefner stierf op 27 september 2017 op 91-jarige leeftijd aan sepsis veroorzaakt door een E. coli-infectie.