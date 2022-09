Jennifer Lopez shows off iconic derriere in VERY cheeky snap to plug her Booty Balm

Haar indrukwekkende achterwerk is beroemd over de hele wereld.

En Jennifer Lopez liet het volledig zien in een bloedstollende Insta Stories-snap die de Booty Balm van haar schoonheidsmerk inplugde.

De 53-jarige Booty-zangeres schoof haar strakke figuur in een nauwsluitende zwarte bodysuit en trok de zoom omhoog om haar show-stoppende derriere tentoon te stellen.

Haar merk JLo Beauty werkt samen met Sephora en de transgender-influencer Carla Cassandra om de toepasselijke naam Booty Balm te verslaan.

JLo’s laatste adembenemende post komt nadat ze haar fans een intieme blik gaf op haar driedaagse bruiloftsextravaganza op het landgoed van haar man Ben Affleck, $ 8,9 miljoen in Georgia in haar laatste nieuwsbrief, On The JLo-nieuwsbrief, die donderdag werd uitgebracht.

Terwijl ze de romantische details van hun grote dag deelde, die slechts enkele weken nadat ze voor het eerst in het huwelijksbootje stapten in Las Vegas, deelde de superster, 53, een lieve foto van haar in een witte Ralph Lauren-jurk en knappe bruidegom, 50, langzaam dansend onder een neonreclame, met de tekst: ‘Mr. & mevrouw Affleck.’

‘Toen hij me op dat moment boven aan de trap zag verschijnen, was het allebei volkomen logisch, terwijl het nog steeds onmogelijk te geloven leek, zoals de beste droom, waarin je alleen maar wilt dat je nooit meer wakker wordt’, schreef ze zich.

Ze vervolgde: ‘Ik zou waarschijnlijk veel van dezelfde gedachten hebben gehad als ik niet zo hard had gefocust om niet over mijn jurk te struikelen, maar toen ik dichtbij genoeg kwam om zijn gezicht te zien, was het voor mij hetzelfde geweldige gevoel.’

‘Enkele oude wonden werden die dag geheeld en de last van het verleden viel eindelijk van onze schouders. Volledige cirkel – en helemaal niet zoals we het hadden gepland. Beter,’ gutste de Let’s Get Loud hitmaker.

De blozende bruid koos ervoor om hun huwelijksreceptie te beschrijven door een citaat te delen dat door Affleck was geschreven voor zijn film Live By Night uit 2016, die luidde: ‘Dit is de hemel. Hier. We zitten er nu in.’

Look of love: Het stel danste langzaam onder een neon ‘Mr. & Mrs. Affleck’ teken als hun naaste geliefden toekeken

Blozende bruid: de ster droeg een prachtige nauwsluitende trouwjurk en sluier

Voorafgaand aan de ceremonie onthulde Lopez dat ‘het die week elke dag bij zonsondergang had geregend’ en dat iedereen zich zorgen begon te maken over de hitte, de kans op onweer en verlichting’ en of ze op tijd zouden herstellen van de buikgriep ‘alle’ van hun familie die week gevangen.

Ondanks andere zorgen over de ‘onverwachte tegenslagen’, hield Lopez vol dat ze ‘nooit twijfelde’.

‘De hele week voelde ik de kalme en gemakkelijke zekerheid dat we in Gods handen waren’, jubelde ze. ‘Zaterdag 20 augustus om zes uur vijfenveertig brak de zon los en wierp haar stralen als kleine diamanten die dansten over de rivier achter het geïmproviseerde altaar in onze achtertuin.’

Recht uit een sprookje: de blozende bruid koos ervoor om hun huwelijksreceptie te beschrijven door een citaat te delen dat door Affleck was geschreven voor zijn film Live By Night uit 2016, die luidde: ‘This is heaven. Hier. We zitten er nu in’

Voor hun repetitiediner gaf de oprichter van JLo Beauty toe dat zij en Ben op hun leeftijd ‘de avond ervoor hadden gelachen om opnieuw te trouwen’.

‘We waren allebei eerder getrouwd en we zijn niet bepaald kinderen meer, maar op de een of andere manier leek het nu de enige leeftijd die logisch was’, legde ze uit.

Ze vertelde de lezers verder dat ze werd geïnspireerd door Rainer Marie Rilke’s gedicht, Brieven aan een jonge dichter, dat gaat over klaar zijn voor liefde en hoe ‘geluk en liefde geven vreugdevoller wordt dan het ontvangen’.

Man en vrouw: Voor hun repetitiediner gaf de oprichter van JLo Beauty toe dat zij en Ben de avond ervoor hadden gelachen om opnieuw te trouwen op hun leeftijd

Gewoon perfect: ondanks andere zorgen over de ‘onverwachte tegenslagen’, hield Lopez vol dat ze ‘nooit twijfelde’

‘De waarheid is dat ieders verhaal anders is en dat we allemaal onze wegen hebben om te reizen. Geen twee mensen zijn hetzelfde. Maar voor ons was dit een perfecte timing.’ Lopez voegde eraan toe, knikkend naar hun na het nieuw leven inblazen in april 2021, bijna 20 jaar na het scheiden van hun wegen na hun eerste verloving.

De Hustlers-actrice vervolgde: ‘Niets voelde ooit beter voor mij, en ik wist dat we eindelijk tot rust kwamen op een manier die je alleen kunt doen als je verlies en vreugde begrijpt en je genoeg beproefd bent om de belangrijke dingen nooit als vanzelfsprekend of laat de dwaze onbeduidende overlast van de dag in de weg staan ​​om elk kostbaar moment te omarmen.’

‘We bevinden ons in die lang gewenste tijd van het leven: dankbaar zijn voor alles wat het leven ons heeft laten zien, zelfs de beproevingen en beproevingen. Die nacht was echt de hemel’, verwonderde ze zich.

De ochtend nadat ze ‘ik doe’ hadden gezegd, organiseerde het paar een ‘lekkere brunch aan het meer’.

Voor de maaltijd, die ze ‘down-home, rustiek country-chique’ vibes wilde hebben, droeg Lopez een blauw-wit gestreepte jurk en slappe hoed.

‘Jaren geleden hadden we geen idee dat de weg die voor ons ligt, zou betekenen dat we door zoveel labyrinten moeten navigeren en zoveel verrassingen, zegeningen en geneugten met zich meebrengen’, besloot ze. ‘Het culmineerde allemaal in dit moment, een van de meest perfecte van ons leven. We konden niet gelukkiger zijn. Ik wens jullie allemaal hetzelfde soort geluk… het zuurverdiende soort dat des te zoeter is voor de reis die eraan voorafging.’