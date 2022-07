Jennifer Lopez, 53, poses in a semi sheer swimsuits to hawk her new product

Jennifer Lopez kan genieten van haar 53e verjaardag in Parijs met haar nieuwe echtgenoot Ben Affleck.

Maar dat weerhield haar JLo Beauty-marketingteam er niet van om de Instagram-box van de zangeres te vullen.

De sirene was te zien in een semi-transparant wit zwempak terwijl ze haar nieuwe lichaamsproduct duwde, een buitbalsem van $ 65.

Meer Jenny: Jennifer Lopez werd gezien in een semi-transparant wit badpak terwijl ze haar nieuwe lichaamsproduct duwde, een buitbalsem van $ 65

‘Alle kracht en wetenschap achter JLo Beauty nu voor lichaam’, zei de ster in haar bijschrift.

De site voegde toe: ‘We hebben huidverzorging verder gebracht dan het gezicht door KLINISCH GETESTE lichaamsverzorging te ontwikkelen die opzettelijk en gericht is en echte resultaten oplevert.

‘We staan ​​achter de kracht van vertrouwen en de kracht van onze claims. Dit is serieus sexy wetenschap op elke leeftijd.’

De dag ervoor was ze volledig naakt te zien op een foto,

Terwijl ze het nieuwste product van JLo Beauty promootte, poseerde de wereldwijde superster volledig naakt met en flitste ze met een grote zijboob terwijl ze haar ongelooflijk strakke figuur aan de wereld onthulde.

‘We geven al deze zorg en aandacht aan de huid van ons gezicht, maar we verwaarlozen soms het lichaam. Het was belangrijk voor mij om een ​​huidverzorgingsroutine voor het lichaam te creëren om aan zijn specifieke en unieke behoeften te voldoen, en we begonnen met de buit!’ ze ondertitelde de beelden.

In de buff: de sirene kleedde zich uit tot alleen haar verjaardagspak toen ze haar 53ste verjaardag vierde door een sexy video van zichzelf volledig naakt te delen met haar 219 miljoen volgers

Ze vervolgde: ‘Vandaag ben ik jarig en ik geef JOU een speciale druppel #JLoBody FIRM + FLAUNT™ Targeted Booty Balm. Ga naar JLoBeauty.com om de video te bekijken voor wat serieus sexy wetenschap voor je beste troeven! #JLoBeauty.’

Later, in de opname, gleed ze in een kleine zwarte monokini terwijl ze lotion op haar benen wreef en haar beste smeulende supermodel naar de camera staarde.

‘De kracht van JLo Beauty, nu te koop’, zei ze met een glimlach in haar laatste post, die in minder dan een uur meer dan 275.000 likes heeft verdiend.

Sissend: terwijl ze het nieuwste product van JLo Beauty, een buitbalsem van $ 65, promootte, poseerde de wereldwijde superster volledig naakt met en flitste een grote zijboob terwijl ze haar ongelooflijk strakke figuur aan de wereld onthulde

‘We geven al deze zorg en aandacht aan de huid van ons gezicht, maar we verwaarlozen soms het lichaam. Het was belangrijk voor mij om een ​​huidverzorgingsroutine voor het lichaam te creëren om aan zijn specifieke en unieke behoeften te voldoen, en we begonnen met de buit!’ ze ondertitelde de beelden

Op donderdag plaagde de moeder van twee voor het eerst dat er ‘iets’ nieuws aan haar schoonheidsmerk kwam nadat ze dit jaar gestaag producten had uitgerold, waaronder een reiniger, serum, vochtinbrengende crème en een teint-booster.

De volgende dag bevestigde ze dat het een lichaamsproduct was: ‘Je lichaam is uniek, voortreffelijk en uniek van jou – het is tijd om het op die manier te behandelen. Het is officieel! #JLoBody door @JLoBeauty komt op 24-7! Een klinisch ondersteunde lijn van hoogwaardige huidverzorging voor het lichaam, JLo Body levert zichtbare resultaten en grenzeloos vertrouwen.’

Dit komt een week nadat de Marry Me-actrice in het huwelijksbootje stapte met opnieuw liefde Ben Affleck in Las Vegas.

Natuurlijke schoonheid: J. Lo – die in 2021 een relatie met Ben nieuw leven inblies na een onderbreking van bijna 20 jaar – legde eerder uit dat haar nieuwe echtgenoot het liever heeft als ze “niets aan” heeft en de make-up weggooit ten gunste van een meer natuurlijke uitstraling

Pronken met alles: Ze vervolgde: ‘Vandaag is mijn verjaardag en ik schenk JOU een speciale druppel #JLoBody FIRM + FLAUNT™ Targeted Booty Balm. Ga naar JLoBeauty.com om de video te bekijken voor wat serieus sexy wetenschap voor je beste troeven! #JLoBeauty’

Opvallend: later, in de opname, gleed ze in een kleine zwarte monokini terwijl ze lotion op haar benen wreef en haar beste smeulende supermodel naar de camera staarde

Jennifer maakte van haar strakke en gebruinde lichaam de focus van de nieuwe clip die op haar JLo Beauty Instagram-pagina werd geplaatst.

De in Bronx geboren schoonheid poseerde in haar nauwelijks aanwezige monokini die haar kleine taille, buikspieren, gebeeldhouwde armen en slanke benen flitste – een look die ze in toom houdt tijdens dagelijkse gymsessies.

Haar zeer lange haar met highlights was naar beneden en over haar blote schouders gedragen.

Het onderschrift was kort. ‘7.24. IETS. IS. KOMT ERAAN. Maak je klaar om #FlauntIt zoals @JLo,’ stond er.

De tags waren voor cameraman en regisseur Jason Bergh die met Jenny From The Block werkte aan haar documentaire Halftime en haar advertenties voor DWS, en muziek van The Golden Filter.

Sommige volgers merkten in het bijschrift op dat het nieuwe product bodycrème of bodymake-up was.

Het is een belangrijk jaar geweest voor Jenny. De Selena-actrice bevestigde dat zij en Ben ‘ik doe’ in haar nieuwsbrief zeiden op de JLowaar ze details deelde van hun intieme bruiloft in de Little White Wedding Chapel.

De nieuwsbrief was ondertekend met ‘Mrs. Jennifer Lynn Affleck’ en omvatte openhartige selfies van de pasgetrouwden en video van het paar dat zich voorbereidde op hun speciale dag, waaronder een van Ben die zich klaarmaakt in de badkamer van de kapel en foto’s van J.Lo in haar trouwjurk.

‘We hebben het gedaan. Liefde is mooi. Liefde is vriendelijk. En het blijkt dat liefde geduldig is. Twintig jaar geduld’, schreef ze in haar post.

De artiest onthulde dat ze ‘naar Vegas vlogen’ en ‘in de rij stonden voor een vergunning met vier andere koppels’.

Ze vervolgde: ‘Achter ons hielden twee mannen elkaars hand vast en hielden elkaar vast. Voor ons stond een jong stel dat op de tweede verjaardag van hun dochter de drie uur rijden van Victorville maakte – we wilden allemaal hetzelfde – opdat de wereld ons als partners zou erkennen en onze liefde aan de wereld zou verklaren via de oude en bijna universeel symbool van het huwelijk.

‘We waren amper tegen middernacht in de kleine witte trouwkapel. Ze bleven genadig een paar minuten laat open, laten we foto’s maken in een roze Cadillac-cabriolet, blijkbaar ooit gebruikt door de koning zelf (maar als we Elvis zelf wilden laten zien, kostte dat extra en lag hij in bed).

‘Dus met de beste getuigen die je je maar kunt voorstellen, een jurk uit een oude film en een jas uit Bens kast, lazen we onze eigen geloften in de kleine kapel en gaven elkaar de ringen die we de rest van ons leven zullen dragen. Ze hadden zelfs Bluetooth voor een (korte) mars door het gangpad. Maar uiteindelijk was het de best mogelijke bruiloft die we ons hadden kunnen voorstellen. Een waar we lang geleden van gedroomd hebben en een die werkelijkheid is geworden (in de ogen van de staat, Las Vegas, een roze cabrio en elkaar) op het aller, allerlaatste moment.

‘Als liefde echt is, is het enige dat telt in het huwelijk elkaar en de belofte die we doen om lief te hebben, te zorgen, te begrijpen, geduldig, liefdevol en goed voor elkaar te zijn. Dat hadden we. En zoveel meer. Beste nacht van ons leven. Bedankt aan de Little White Wedding-kapel dat ik de kantine mocht gebruiken om me om te kleden terwijl Ben zich omkleedde in het herentoilet.

‘Ze hadden gelijk toen ze zeiden: ‘alles wat je nodig hebt is liefde’. We zijn zo dankbaar dat we dat in overvloed hebben, een nieuw geweldig gezin van vijf geweldige kinderen en een leven waar we nog nooit zoveel reden naar hebben gehad om naar uit te kijken. Blijf lang genoeg rondhangen en misschien vind je het beste moment van je leven in een rit door Las Vegas om half twaalf ‘s ochtends in de tunnel van liefde waar je doorheen rijdt, met je kinderen en degene met wie je voor altijd zult doorbrengen. Liefde is iets geweldigs, misschien wel het beste van alles – en het is het wachten waard.’

De inhoud bevatte een video van Ben die zich voorbereidde op hun huwelijk in de roze badkamer van de kapel.

‘En dit was de kleedruimte voor mijn bruiloft!’ verklaarde Ben, gekleed in een wit pak, terwijl hij de camera voor een bekraste spiegel hield.

Het koppel, gezamenlijk bekend als ‘Bennifer’, behaalde zaterdag een huwelijksvergunning in Clark County, Nevada en wisselde geloften uit tijdens een ‘superkleine’ ceremonie.

Jennifer zal ook de achternaam van Affleck aannemen. Het Clark County Recorder’s Office laat zien dat de popster haar naam zal veranderen in ‘Jennifer Affleck’. De huwelijksakte moet echter nog worden ingediend.

Volgens het Clark County Clerk’s Office hebben trouwambtenaren 10 kalenderdagen om het certificaat naar hun kantoor in te dienen voor indiening.

Een bron dicht bij het aan/uit-paar – dat eerder tussen 2002-2004 dateerde – bevestigde aan de site: ‘Ze zijn inderdaad aan de haak geslagen en de vergunning is een signaal dat ze nu man en vrouw zijn.’

Trouw met me, de echte deal: dit komt een week nadat de Marry Me-actrice in het huwelijksbootje stapte met opnieuw liefde Ben Affleck in Las Vegas