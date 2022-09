Janet Jackson, 56, flashes bra beneath sheer top at Christian Siriano SS/23 NYFW presentation

Vijfvoudig Grammy-winnares Janet Jackson flitste met haar zwarte beha onder een doorschijnend topje terwijl ze op de eerste rij stond tijdens de SS/23-presentatie van Christian Siriano tijdens de New York Fashion Week op woensdag.

De 56-jarige R&B-diva pronkte met een aanzienlijk decolleté onder haar zwarte Christian Siriano-broekpak tijdens de modefestiviteiten die plaatsvonden in Elizabeth Taylor’s voormalige zes verdiepingen tellende herenhuis in Midtown Manhattan, Elizabeth Collective.

Haarstylist Larry Sims kapte de in Indiana geboren Janet’s gedeeltelijk opgestoken kapsel met Boombastic Braids van Rashida, en make-upartiest Preston Meneses bracht haar teint volledig in vorm.

Jackson nam plaats tussen rē•spin mede-oprichter Lindsay Flores (die de stylist van Halle Berry is) en YouTube’s hoofd mode & beauty Derek Blasberg.

‘Deze show gaat echt over de terugkeer naar glamour’, vertelde de 36-jarige modeontwerper aan de Associated Press op woensdag.

‘Dat wilde ik heel graag. Daar zijn mijn klanten echt naar op zoek, zeker nu. Ze zaten zo lang vast. Het is alsof, wat kan ik dragen dat het meest extravagante, fantastische ding is?’

De zangeres van Luv I Luv staarde vol ontzag naar de majestueuze jaren vijftig retro tule jurken die over de catwalk paradeerden.

Christian nam ook heerlijk dramatische hoeden op voor zijn nieuwe collectie, ongeacht of ze een rode bubbeljurk of een chique grijs broekpak droegen.

Naast Janet namen ook Siriano’s creaties mee: Clueless alum Alicia Silverstone, Women Management Model Coco Rocha en Tesla/SpaceX CEO Elon Musk’s moeder Maye.

Jackson – wie? ontsprongen dat ze van de Project Runway-mentor ‘houdt’ – werd in en uit het evenement begeleid door een geschikte lijfwacht.

Toen Christian na de show op de catwalk verscheen, betoonde hij alle eerbied voor de Rock and Roll Hall of Famer door voor haar te buigen.

‘Ik heb Janet mijn hele leven al willen aankleden’, zei Siriano tegen de AP.

‘Ze was alles wat ik wilde toen ik opgroeide. Zij was het. Janet en Madonna stonden hoog op mijn bucketlist en ik heb wat dingen voor ze mogen maken.’

Janet zat tijdens de afterparty-receptie naast de in Maryland geboren smaakmaker aan een lange eettafel.

Jackson – die meer dan 100 miljoen platen heeft verkocht – gaf fans onlangs een update over de status van haar lang uitgestelde 12e studioalbum, Black Diamond.

‘Het is zo grappig, want ik zie de fans vragen: “Wanneer krijgen we Black Diamond? Wil je alsjeblieft vrijgeven?”‘, vertelde de Oscar-genomineerde songwriter. Essence in juni.

‘Soms gebeuren er dingen waarvan je niet verwacht dat ze gebeuren, en je moet dingen uitzoeken – of je bevindt je in een ruimte in je leven waarin je een stap terug moet doen en een minuut pauze moet nemen. Ook al is het iets waar ik absoluut van hou, het is nog steeds mijn werk, mijn werk.

‘Er komt een keer muziek. Wanneer precies? Ik kan het nu nog niet zeggen, maar het komt er wel. Ik hou er te veel van om het niet te doen. Dit is alles wat ik weet. Er is zoveel dat ik wil doen, maar mijn belangrijkste taak is mama zijn.’

Janet verwees naar haar vijfjarige zoon Eissa uit haar vijfjarig huwelijk met derde echtgenoot – de Qatarese miljardair Wissam Al Mana – dat eindigde in 2017.

