JANE FRYER: The amateur dancers who make Strictly stars look like slackers in sequins

Vrijwel elke lente sinds 1920 is de wereld van de competitieve ballroom in een manische overdrive terechtgekomen.

Over de hele wereld is er koortsachtige voorbereiding – een razernij van anticipatie, een feest van nepbruin en een overdaad aan piepkleine jurken met lovertjes.

Het culmineert in een samba over de onberispelijk geveerde vloer van Blackpool’s Empress Ballroom – en de finale van de British Open.

Dit is het toppunt van echte ballroom- en Latijns-Amerikaanse dansen. Al 96 jaar hebben dansers uit 64 landen een tango naar Blackpool om deel te nemen aan het 13-daagse jaarlijkse Blackpool Dance Festival. Hier worden carrières gemaakt. Dromen komen uit. Vele, vele tranen worden vergoten.

‘Blackpool is onze Wimbledon – ons grote, grote kampioenschap’, legt Oskar Odiakosa uit, een amateurdanser annex accountant uit Beckenham, Kent, die voorkomt in de categorie Rising Stars. ‘Als je een erfenis wilt opbouwen, moet je Blackpool winnen.’

‘Blackpool is onze Wimbledon – ons grote, grote kampioenschap’, legt Oskar Odiakosa (links), een amateurdanser annex accountant uit Beckenham, Kent uit. Juist, Lauren Claydon, 23, zegt: ‘Ik werk alleen echt om te dansen’

Dankzij voormalig Strictly Come Dancing-winnaar en filmproducent Stacey Dooley worden we meegenomen naar Blackpool

Dankzij voormalig Strictly Come Dancing-winnaar en filmproducent Stacey Dooley worden we meegenomen naar het fantastische art-decogebouw waar het niet alleen beroemdheden zijn die een maand of twee ‘een poging wagen’, maar echte dansers die hun leven hebben gewijd aan het beste van het beste.

In Blackpool’s Dance Fever zien we het allemaal. Alles van de hooggepolijste kroonluchters die aan het sierlijke plafond hangen tot de frisse witte smokings van het keizerinorkest. De tientallen juryleden kwamen van over de hele wereld, die rondstruinen met klemborden – en de voormalige kampioenen gloeien van succes aan de zijlijn.

Dan zijn er de concurrenten, die ronde na ronde springen, terwijl de aantallen worden teruggebracht van de honderden tot de 12 heilige finalisten.

Sommigen, zoals Oskar, 28 en Lauren Claydon, 23, zijn amateurs.

‘Ik zit in de interne audit, in het echte leven’, zegt hij. ‘Maar hier worden we gedreven door kunst en passie voor ons vak.’ Ze is ook een verhuurmakelaar uit Kent.

Voor de meer dan 40 uur per week doen ze hun dagelijkse werk niet, trainen ze samen of apart, of reizen ze naar wedstrijden in binnen- en buitenland – gemiddeld zo’n 15 per jaar.

‘Ik werk eigenlijk alleen om te dansen’, zegt Lauren. ‘Het is niet goedkoop – het kost me tussen de £ 10.000 of £ 15.000 per jaar. Maar ik ben er dol op. Ik kan mijn leven niet voorstellen zonder.’

Oskar legt uit: ‘Wandelen in Blackpool is alsof je een compleet nieuw koninkrijk binnenstapt. Net als een sprookje – het inspireert je om je hart te luchten, je beste te zijn.’

Presentator Stacey Dooley – hier afgebeeld met partner Kevin Clifton tijdens de Strictly 2019-finale

De professionals nemen het nog serieuzer. Darren en zijn Oekraïense partner Marina zijn al een tijdje danspartners, maar dit is hun ‘eerste Blackpool’. Ze hopen op de eerste plaats in het Professional Latin-evenement – de meest prestigieuze categorie.

Geen van beiden dacht dat ze het hier zouden halen. Eerder dit jaar was Darren, een geweldige Zuid-Afrikaan versierd met tatoeages, nog steeds herstellende van een dubbele heupoperatie waardoor hij in een rolstoel zat.

‘Beide heupen! Ik dacht dat het voorbij was’, zegt hij. ‘Ik dacht dat ik klaar was met concurreren.’

Toen, net toen hij eindelijk herstelde met de hulp van een Oekraïense dokter die bevriend was met Marina, brak de oorlog uit.

‘Dansen heeft ons gered. Als ze daar doorheen komt, is de concurrentie het makkelijkste’, zegt hij.

Kevin Clifton en Stacey Dooley. Het stel kwam samen na hun seizoen op Strictly Come Dancing in 2019 en verwacht nu samen een baby

Bij elke danser is de passie voelbaar. Ze lijken allemaal een soort roeping te hebben gehad.

Een behoefte om te dansen. Zich verliezen in beweging. ‘Als ik het orkest hoor, zijn het alleen maar vlinders van binnen. Het is iets ongelooflijks. De trillingen pakken je op en dragen je over de vloer’, zegt Darren.

‘Als ik dans, is het precies waar ik hoor te zijn’, voegt Rebecca Scott, 24 toe, die al sinds haar vierde aan het samba-en is.

Voor haar partner, de 23-jarige Lloyd Perry, uit Wales, was dansen onvermijdelijk.

Zijn grootouders waren professionele stijldansers. Zijn ouders runnen een dansschool. Zijn jongere zus doet ook mee. Hij had ‘geen natuurtalent’ in voetbal en wilde niet in de war raken bij rugby. Hij probeerde te dansen toen hij acht was en dat was dat. Hij won zijn eerste grote toernooi toen hij 10 was.

‘Ik ben niet verlegen en met een beetje aandacht kom ik al een heel eind. Ik wilde dansen en ik leef voor de wedstrijden’, zegt hij.

Ondertussen denkt Lauren dat ze het van haar moeder heeft gekregen, een knuppel-twirler die streden om Engeland. ‘Ze was echt goed!’

Voor Oskar was het meer een langzame brander. Hoewel hij het dansen zelf nooit echt leuk vond – ‘het zag er een beetje angstaanjagend uit’ – hield hij van het idee om de liften te doen.

Helaas ging hij op 13-jarige leeftijd naar de verkeerde dansles en kreeg hij te horen dat er nooit liften zouden zijn, maar hoe dan ook, hij is sindsdien verslaafd. Nu staat elke minuut dat hij niet werkt in het teken van dansen, trainen, gewichten, cardio en hardlopen.

‘Het is niet zo moeilijk om een ​​balans te vinden’, zegt hij. ‘Ik ben erg georganiseerd.’

Toch hebben ze in de loop der jaren allemaal voor hun passie betaald.

Blackpool Tower-balzaal. In Blackpool’s Dance Fever zien we het allemaal. Alles, van de hooggepolijste kroonluchters die aan het sierlijke plafond hangen, tot de frisse witte smokings van het keizerinorkest

Niet alleen met verwondingen – verrekkingen, verstuikingen, gewrichtsbeschadigingen, geruïneerde heupen en, in het geval van Rebecca, een gebroken neus toen Lloyd haar per ongeluk met zijn elleboog in het gezicht sloeg (‘Natuurlijk hebben we gedanst!’, lacht ze).

Ze hebben ook avonden, weekenden, vakanties, feesten en tijd met vrienden en families opgeofferd.

Bovendien werden velen van hen op school gepest vanwege hun nogal niche-passie.

Lauren werd ‘oranje’ genoemd vanwege haar wedstrijdklare nepbruin.

Lloyd was verrot geribbeld door zijn klasgenoten. Oskar heeft zich altijd als een vreemde eend in de bijt gevoeld als een van de weinige zwarte ballroomdansers in Groot-Brittannië.

Maar dit is een hechte, vriendelijke gemeenschap waar iedereen iedereen kent, de steun groot is en, belangrijker nog, Strictly alles heeft veranderd.

‘Opeens zijn mensen veel meer geïnteresseerd’, zegt Rebecca. ‘Naar stijldansen gaan is nu het belangrijkste sociale ding voor koppels om samen te doen.’

Dit is een hechte, vriendelijke gemeenschap waar iedereen iedereen kent, de steun sterk is en, belangrijker nog, Strictly alles heeft veranderd

Geen wonder. Naast kracht, balans, mobiliteit en flexibiliteit kunnen stijldansen en latindansen ook je cognitieve vaardigheden en mentale behendigheid verbeteren.

Niet dat deze partij zich hier zorgen over hoeft te maken. Het zijn topsporters – jong en lenig en mooi en fit.

En dat is maar goed ook, want de vereiste inzet is buitengewoon. Er is weinig tijd over voor iets anders dan werken of dansen. Heer weet hoe hun partners omgaan. We kennen allemaal de ‘strikt vloek’.

Laurens vaste vriend Joe is treinmachinist en kan niet dansen voor toffee. ‘Hij heeft twee linkervoeten’, grapt ze. ‘Hij houdt er niet van, maar hij is altijd zo ondersteunend geweest.’

Amateurs Lloyd, die een marketingbedrijf voor sociale media runt, en Rebecca, een dansleraar, dansen al samen sinds ze 13 waren, ondanks dat ze meer dan twee uur van elkaar in Wales en Solihull woonden. Ze hebben vrijwel elk groot toernooi gewonnen, behalve Blackpool.

‘Ik ken haar van binnen en van buiten. Het werkt gewoon’, zegt Lloyd. ‘Maar een danspartnerschap is als een huwelijk of welke relatie dan ook: je moet er hard aan werken om het draaiende te houden.’

Rebecca zegt dat ze telepathisch zijn: ‘Ik weet wat hij gaat doen voordat hij het doet! het komt voort uit jarenlang constant synchroon moeten bewegen.’

Verbazingwekkend genoeg hebben ze met hun training, competitie en dagbesteding allebei tijd gevonden voor langdurige partners, die allebei ‘echt begripvol’ zijn.

Dat is niet altijd hoe het uitpakt op Strikt – maar misschien kunnen echt toegewijde dansers het verschil zien tussen fysieke nabijheid en lust.

Het is een zeer pittige wedstrijdkalender, waarbij elke wedstrijd wordt voorafgegaan door weken van last-minute repeteren van vier, afzonderlijke, perfecte dansen – de cha-cha-cha, de samba, de rumba en de paso doble.

Amateurdanseres Lauren Claydon heeft geen kledingsponsor, dus koopt die van haar tweedehands. Vaak zijn het afdankertjes van Strictly

Er is ook eindeloos primpen en gladstrijken en, idealiter, het kopen van een nieuwe jurk, die duizenden kan kosten. (Lauren heeft geen kledingsponsor, dus koopt die van haar tweedehands. Vaak, zoals het neongele verenbrouwsel dat ze in deze wedstrijd draagt, een afdankertje van Strictly.)

Dus na dat alles kan het heel moeilijk zijn als je plotseling niet wordt teruggeroepen voor de volgende ronde en vanaf de zijlijn moet toekijken, in al je glinsterende opsmuk.

‘Dat is het ergste: je wilt gewoon blijven dansen, maar dat kan niet’, zegt Oskar. ‘Het kan heel moeilijk zijn.’

Ik ga je niet vertellen hoe ze het dit jaar allemaal verging. Als je het zo graag wilt weten, kun je het opzoeken, maar ik zou het niet doen.

Omdat dit programma niet over de winnaars en verliezers gaat, gaat het over een buitengewone wereld van harde opoffering, opoffering, blaren, vreugde, toewijding en partnerschap – allemaal gedreven door hoop, liefde en dromen.

Oskar legt het goed uit: ‘Wandelen in Blackpool is alsof je een compleet nieuw koninkrijk binnenloopt. Net als een sprookje – het inspireert je om je hart te luchten, je beste te zijn.’

En als het niet lukt, zal het je vermoedelijk inspireren om diep te graven, nog eens duizend uur training te doen en volgend jaar weer terug te komen.

Blackpool’s Dance Fever is op BBC1 maandagavond om 20.00 uur en is dan op iPlayer.