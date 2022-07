JAN MOIR: Stop dragging brave Lionesses into our rabid culture wars 

Laten we een beetje sympathie uiten voor de Leeuwinnen. Het enige wat ze hebben gedaan is de Engelse zijde naar de finale van het UEFA Women’s Championship te loodsen, en het enige wat ze daarvoor terugkrijgen is dat ze in het strafschopgebied van de cultuuroorlogen terechtkomen: in de beste tijden nauwelijks een gelijk speelveld.

Keir Starmer scoorde een eigen doelpunt door op te roepen tot een extra Bank Holiday als het team zondag zou winnen van Duitsland om het toernooi te winnen.

De Labour-leider is duidelijk verheugd om al die vervelende stakings-onzin te vergeten en in plaats daarvan aan boord van de kar van het vrouwenvoetbal te springen, ook al weigert hij nog steeds te definiëren wat een vrouw eigenlijk is. Geef die man een rode kaart voor hypocrisie.

Er is meer. Nadat de Leeuwinnen, waaronder Rachel Daly, Noorwegen eerder in het toernooi met 8-0 hadden verslagen, kregen ze alleen maar een blanke BBC-presentator die het team ervan beschuldigde te blank te zijn, wat nu blijkbaar een racemisdaad is.

Over de Leeuwinnen zei Eilidh Barbour van de BBC: ‘Alle elf startende spelers en vijf wisselspelers die op het veld kwamen waren wit, en dat wijst op een gebrek aan diversiteit in het vrouwenspel in Engeland.’

Doet het? Of zou het gewoon zo kunnen zijn dat gewoon de beste spelers voor het team zijn gekozen en dat er geen enkel bewijs is van systemisch racisme in het vrouwenvoetbal, dus waarom zou je het zelfs maar vermelden, tenzij je deugdsignalering geeft, in welk geval, vul je voetbalschoenen?

En nu de biggie, degene die het plezier uit de basis haalt, degene die hun bestaan ​​in twijfel trekt. Want is het verkeerd om het Engelse vrouwenelftal in de eerste plaats de Leeuwinnen te noemen? Is dat niet seksistisch?

Een serieuze vrouwelijke beller naar Woman’s Hour deze week vroeg zich af of een ‘Leeuwin’ genoemd worden vernederend en chauvinistisch was en zou het niet gestopt moeten worden?

Velen zouden beweren dat het eigenlijk nogal charmant, aanhankelijk en een goede branding is voor het team. De vrouwen zelf vinden het leuk om Leeuwinnen genoemd te worden, maar dat lijkt niemand iets te kunnen schelen. Helaas is het tegenwoordig modieus om alles af te schaffen wat de seksen scheidt, tot en met openbare toiletten, gender, biologie en Brad Pitt’s rokken.

Als je erover nadenkt, wat echt verbazingwekkend is, is dat een radioprogramma genaamd Woman’s Hour meer dan 70 jaar intact heeft overleefd zonder te zijn verdampt door het soort ‘feministen’ die binnenbellen om te zeggen dat ze geschokt zijn door het woord ‘Leeuwinnen’ .

Misschien nemen de indignitati hun voorbeeld aan Hollywood, waar iedereen die wie dan ook is nu een acteur is, terwijl het woord ‘actrice’ samen met de castingbank en pasteitjes naar de geschiedenis is verwezen – en ik bedoel niet de Cornish-variant.

Vrouwelijke filmsterren beschouwen het feit dat ze ‘acteurs’ worden genoemd als een teken van gelijkheid en vooruitstrevend denken – totdat ze natuurlijk worden genomineerd voor een prijs voor beste actrice. Dan zijn de handschoenen uit, zijn de hoogwaardige jurken aan en is het elk meisje voor zichzelf in de stormloop voor het erepodium.

En als we het met de Leeuwinnen moeten stoppen, moeten we dat dan ook doen voor vrouwelijke leeuwen in de jungle, die vanaf nu alleen nog maar ‘leeuwen’ genoemd moeten worden? Dat wordt erg verwarrend, niet alleen voor Simba’s moeder.

‘Leeuwin’ willen afschaffen, is beweren dat vrouwspecifieke woorden een negatieve context hebben. En dat is echt seksistisch.

Voor een keer – voor een keer! —– kunnen we niet gewoon roemen in de geweldige sportieve prestaties van deze fantastische jonge vrouwen? Kijk ze gaan, een woud van ambitie verlichtend in een nieuwe generatie jonge boompjes. Overal in het land kijken kleine meisjes met schotelogen toe terwijl een ploeg vers geslagen heldinnen hun talenten paraderen op het veld.

Engeland’s winnende run naar de finale van zondag heeft ervoor gezorgd dat vrouwenvoetbal een nieuw niveau van populariteit bereikt, met veel gepraat over hoe het grotere aantallen zal inspireren om het spel op te nemen.

Met die schijnwerpers komt er meer controle, veel daarvan de zure blik van pressiegroepen en culturele monomanen die hun ergernissen en grieven op het team willen projecteren.

Laat de Leeuwinnen hun moment hebben. Laat ze maar roemen in de triomf van het bereiken van een Europese finale zonder er ook maar iets van te merken dat ze niet zo veel betaald krijgen als de mannen en dat ze altijd als tweederangsburgers in de voetbalcompetitie zijn beschouwd.

De Leeuwinnen mogen dan de negatieve aandacht trekken van degenen die vastbesloten zijn overal racisme en seksisme te zien, toch spelen ze in een superieure wereld. Hun spel is niet gecorrumpeerd door geld, hun veld getuigt van minder agressie en veel van de spelers zijn openlijk homoseksueel op een manier die nog steeds – tragisch – niet mogelijk is in het mannenvoetbal.

Op zoveel manieren zijn de Leeuwinnen zoveel meer geëvolueerd dan hun mannelijke tegenhangers. Wat onbeduidend om te proberen ze naar beneden te slepen met de huisdierenkwesties van de dag. Het zou die kerels toch nooit overkomen?

Moeder van God! Het is de zingende detective

Adrian Dunbar werd voor het laatst gezien als Superintendent Ted Hastings met een granieten gezicht in de populaire Line Of Duty van de BBC. Al zes series jaagt lieve Ted op gebogen koperen en probeert hij de mysterieuze H.

Nu keert Dunbar terug als een heel andere misdaadbestrijder in het nieuwe ITV-politiedrama Ridley, dat binnenkort begint.

Hij speelt een voormalige detective die uit zijn pensioen is gehaald door een complexe moordzaak. ‘Al die jaren van voorname dienst, ze tellen niet veel,’ moppert hij terwijl hij een whisky drinkt.

Tot zover, zo voorspelbaar. De twist is echter dat Very Sad Ridley – er is veel trauma en verlies in zijn leven – mede-eigenaar is van een jazzclub.

Ja! En dat hij er graag heen gaat en zijn zorgen wegzingt. Nee? JA! In de eerste aflevering speelt hij, alleen in de club in de kleine uurtjes, piano en zingt hij The Mountains o’ Mourne. En in een latere scène zingt hij het prachtige Richard Hawley-nummer Coles Corner.

Oh mijn god en de kleine ezel ook.

Als je van melancholische liedjes houdt, gebracht in een Jim Reeves-smakelijke stijl door een autoritair figuur in een knusse trui – en dat doe ik – dan is deze show iets voor jou.

In het echte leven leidt Dunbar zijn eigen band. Natuurlijk, hij is geen beginneling die in een luchtbel de Lagan opdreef – maar om als zingende detective te verschijnen in een serieus politiedrama is een gedurfde, wilde en riskante zet.

Echter, na het zien van een preview moet ik zeggen dat hij er op de een of andere manier mee wegkomt. Bravo!

Er is een zeer Britse verontwaardiging over passagiers die doen alsof ze rolstoelen nodig hebben op luchthavens om wachtrijen te omzeilen. Maar kunnen in sommige gevallen de vervalsers de schuld krijgen? Veel zieke passagiers hebben normaal gesproken geen rolstoel nodig, maar niet iedereen kan vijf uur in de rij staan. Dat is mijn liefdadigheidsgedachte van de week, gebracht vanuit het comfort van mijn bureau in plaats van de verdomde luchthaven. Graag gedaan!

Tory wannabes fluiten in de wind

Liz Truss belooft het gefluit van wolven en het roepen van katten strafbaar te stellen, terwijl Rishi Sunak nog een stap verder gaat en beweert dat seksueel geweld tegen vrouwen moet worden behandeld als een nationale noodsituatie totdat het wordt verslagen.

Twee behoorlijk zielige pogingen om de vrouwelijke stem te krijgen door twee politici die zich niet veel om ons hebben bekommerd, maar hey, bedankt voor de zorg.

Mag ik even iets zeggen? Liz verspilt haar tijd.

Ze probeerden die onzin in 2016 in Nottingham, waarbij ze wolvenfluiten en kattenoproepen tot haatmisdrijven maakten – maar er werd nooit een enkele persoon aangeklaagd. Het is juridisch onwerkbaar, als je er vijf seconden over nadenkt.

Hoe kan een rechtbank kwade opzet bewijzen, om te beginnen?

Ondertussen maakt Rishi de juiste geluiden over groomingbendes – maar waar is hij de afgelopen 20 jaar geweest, of zelfs sinds hij in 2015 het parlement binnenkwam? Stil.

Nu zegt hij dat als hij leider wordt, hij de National Crime Agency zal aansturen om een ​​noodtaskforce op te richten om de criminele bendes op te sporen die meisjes in heel Groot-Brittannië blijven verkrachten en misbruiken.

Een speciale taskforce om deze misdaden te bestrijden? Bedoel je dat die er nog niet is? Hoeveel jonge meisjes moeten lijden voordat er iets wordt gedaan?

Hoe kunnen politici als Rishi en minister voor Vrouwen Liz hen allemaal zo in de steek hebben gelaten? Antwoorden graag op een ansichtkaart.

De oude grap over countrymuziek is dat als je een nummer achterstevoren speelt, je je baan terugkrijgt, je vrouw thuiskomt en je geliefde nooit weggaat. Zoveel countrysongs gaan over afscheid en weggaan, over het leven gezien door de achteruitkijkspiegel.

De man die met Jolene wil vertrekken. Ruby die haar liefde meeneemt naar de stad en Hank, die nog steeds zo eenzaam is dat hij zou kunnen huilen. Nu, met de opkomst van zelfrijdende voertuigen in Amerika, heeft een cowboyvriend erop gewezen dat het zeker slechts een kwestie van tijd is voordat iemand een countrylied schrijft over de vrachtwagen van een man die hem verlaat. En dan zullen er tranen zijn zoals je nog nooit eerder hebt gezien, zoals Patsy Cline bijna zong. Ik wil dat Elon Musk daar even over nadenkt.

Ik sta op het punt deze show langs de rivier te verkopen

Virgin River is terug voor een vierde serie en ging meteen naar nummer 1 in de Netflix-hitlijsten. Ten eerste slecht nieuws voor fans van deze zoete romance. Hoop is niet dood. . . letterlijk.

Veel kijkers baden dat burgemeester Hope – het meest irritante personage in de geschiedenis van op rivieren gebaseerde romcoms – was omgekomen bij het auto-ongeluk op het einde van serie drie

In plaats daarvan is ze terug en net zo irritant als altijd, zelfs met een hersenletsel. Ondertussen is iedereen zwanger en velen lijken door Jack geïmpregneerd te zijn.

In één scène trok de hartenklopper met glanzende manen zijn geruite overhemd uit, maar de camera draaide verlegen naar het haardvuur. Eerlijk.

Het gaat beter met Virgin River – of het zal uit mijn genegenheid varen.