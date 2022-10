Jamie Lee Curtis says why she responded to Kanye West’s anti-Semitic outburst: ‘I hope he gets help’

Actrice Jamie Lee Curtis werd maandagochtend live op televisie wakker toen ze Kanye West berispte vanwege zijn ‘weerzinwekkende’ antisemitische tirade op Twitter.

De actrice verscheen op The Today Show om de nieuwste aflevering van haar horrorserie, Halloween Ends, te promoten toen presentator Hoda Kotb de tweet van de rapper ter sprake bracht waarin hij de oorlog aan het Joodse volk verklaarde.

Gekleed in een felroze broekpak en met een pilotenbril op, brak Curtis – de dochter van de beroemde joodse acteur Tony Curtis – bijna in tranen uit toen ze sprak over het zien van de tweet zondagochtend.

‘Het was gisteren, gisteren nog,’ corrigeerde ze Kotb toen de journalist zei dat het ‘nog maar kort geleden’ was.

‘Ik werd hierdoor wakker’, zei Curtis, 63. ‘Ik barste in tranen uit. Ik werd wakker en barstte in tranen uit.

‘Death Con 3 over Joodse mensen? Wat doe jij?’ vroeg ze de Gold Digger-zanger.

‘Het is al erg genoeg dat het fascisme over de hele wereld in opkomst is, maar dan op Twitter, op een portaal, alsof Joodse mensen het nog niet moeilijk genoeg hebben gehad’, vervolgde Curtis. ‘As if Asian people – I mean Everything, Everywhere All at Once is een film over een Aziatisch immigrantengezin, alsof Aziatische mensen er nog niet genoeg van hebben.

‘Ik bedoel, het is gewoon weerzinwekkend. Het is weerzinwekkend.’

De actrice vertelde vervolgens over haar aankomende film en zei dat het ‘over het beschamen van slachtoffers gaat, over wat er gebeurt als een gemeenschap wordt vergiftigd – en het slachtoffer is eigenlijk degene op wie de gemeenschap zich stapelt’.

Op dat moment onderbrak Kotb, 58, de Golden Globe-winnaar en zei: ‘Ik heb je vaak geïnterviewd, ik heb je ogen nog nooit zo zien opwellen van woede.’

‘Sorry,’ antwoordde Curtis. ‘Ik werd letterlijk wakker en dacht: ‘Mijn grootouders?’

‘Het is gewoon weerzinwekkend, het is weerzinwekkend gedrag,’ zei ze. ‘Ik hoop dat hij hulp krijgt. Ik hoop dat zijn kinderen hulp van hem krijgen. Het is verschrikkelijk.’

Kotb leek het ermee eens te zijn toen ze zei: ‘Het heeft heel veel reacties veroorzaakt’ [online].’

‘En als we niet reageren, wie zijn we dan?’ vroeg Curtis retorisch. ‘Wat zegt het over mensen die niet reageren? Wie werd wakker en las dat en dacht: “Oh, wat eet je als ontbijt?”

Het is een grote zorg.’

Curtis was een van de eerste beroemdheden die Yeezus riep nadat hij had getweet: ‘Ik ben een beetje slaperig vannacht, maar als ik wakker word, ga ik dood met 3 op JOODSE MENSEN.’

Hij voegde eraan toe: ‘Het grappige is dat ik eigenlijk niet antisemitisch kan zijn omdat zwarte mensen eigenlijk ook Joods zijn.

‘Jullie hebben met me gespeeld en geprobeerd iedereen zwart te maken die tegen jullie agenda is.’

Deafcon – ook bekend als de paraatheidsconditie voor defensie – is een waarschuwing die door de Amerikaanse strijdkrachten wordt gebruikt om aan te geven hoe snel het leger kan worden ingezet tijdens dodelijke noodsituaties en aanvallen.

In reactie op de tweet schreef Curtis: ‘De heiligste dag in het jodendom was vorige week. Woorden zijn belangrijk. Een bedreiging voor het Joodse volk eindigde ooit in een genocide.’

De vader van de Halloween-ster, Tony Curtis, was de zoon van Hongaars-joodse ouders die naar de Verenigde Staten emigreerden.

Al snel riepen veel andere A-listers de rapper om zijn opmerkingen, en Kanye werd al snel uitgesloten van het posten op zijn Twitter-account, waarbij een Twitter-woordvoerder zei: ‘Het betreffende account is vergrendeld vanwege een schending van het Twitter-beleid.’

Curtis was een van de eersten die op de tweet reageerde en zei: ‘Je woorden doen pijn en zetten aan tot geweld’

Comedian Sarah Silverman sprak zich ook uit over het gebrek aan verontwaardiging van niet-joden en verklaarde: ‘De stilte is zo luid.’

Ze had eerder het grootste deel van de zondag besteed aan het retweeten van andere commentatoren en komieken die West walgen.

Onder hen was Yair Rosenberg van de Atlantische Oceaan, die schreef: ‘Kanye plaatste zijn tweede tweet voordat de eerste werd verwijderd, wat perfect aantoont hoe “de joden alles controleren” een preventieve antisemitische verdediging is tegen de gevolgen van het uiten van antisemitisme.’

En Frozen-acteur Josh Gad zei dat zoveel mensen hem steunen in andere politieke kwesties, maar zwijgen als het gaat om gevallen van antisemitisme.

Gad, 41, zei: ‘Ik merk steeds meer dat antisemitisme een van de zeldzame vormen van haat is jegens een specifieke groep die schijnbaar door de massa met stilte wordt begroet.’

‘Het is hartverscheurend om met zoveel anderen in discussie te staan ​​en steeds dezelfde bondgenoten het zwijgen op te leggen als we ze nodig hebben’, vervolgde hij.

Ondertussen tweette EGOT-winnaar John Legend, die beroemd werd door West tijdens de langdurige vriendschap van het paar, het volgende: ‘Vreemd hoe al deze ‘vrije, onafhankelijke denkers’ altijd op dezelfde oude anti-zwartheid en antisemitisme terechtkomen.’

De afgelopen jaren heeft Legend duidelijk gemaakt dat zijn vriendschap met West is verslechterd door diens steun aan Donald Trump en zijn eigen presidentiële run in 2020.

EGOT-winnaar John Legend en voormalig vriend van Ye twitterden in reactie: ‘Vreemd hoe al deze “vrije, onafhankelijke denkers” altijd op dezelfde oude anti-zwartheid en antisemitisme terechtkomen’

Frozen-ster Josh Gad stemde ook in op de opmerkingen van West en de stilte van het grote publiek

Sarah Silverman vroeg zich af waarom niet-Joden zich niet uitspraken over de tweet

Maar dit is niet de eerste keer dat West onder vuur ligt vanwege antisemitische opmerkingen.

Eerder beschuldigde hij rapper Diddy ervan dat hij werd gecontroleerd door Joodse mensen die probeerden zijn ‘White Lives Matter’-boodschap het zwijgen op te leggen – wat resulteerde in het beperken van zijn Instagram-account.

En Diddy reageerde in een post waarin hij zei dat hij hoopt dat we stoppen met al deze ‘coonin’ en baffoonin’.’

In de gesluierde uithaal naar Kanye schreef hij: ‘We hebben geen tijd! We hebben een noodtoestand!!! Onbeschaamd zwart eerst!’

Meer recentelijk kreeg realityster Real Housewives of New York-ster Lizzy Savetsky een spervuur ​​van anti-joodse beledigingen omdat ze Kanye’s verachtelijke antisemitisme uitriepen.

In een clip zei Savetsky dat Instagram een ​​’broedplaats voor antisemitisme’ was geworden toen ze de app – en Kanye – hekelde voor zijn hatelijke opmerkingen.

Onder de gemene reacties kreeg de realityster te horen dat hij ‘je verstopplekje op zolder klaar moest maken voor jou en de familie’ – een schandelijke verwijzing naar Anne Frank, die in 1945 door de nazi’s werd vermoord.

Anderen gaven commentaar op haar fysieke verschijning, verkondigden antisemitische tropen dat Joodse mensen de media en banken beheersen, en een vertelde haar ook dat ‘Duitsland de Tweede Wereldoorlog had moeten winnen’.

Ze ging naar sociale media en zei: ‘Gelukkig heeft Instagram het account van Kanye beperkt. Dat neemt niet weg dat ik schokkend hatelijke, ‘s avonds dreigende opmerkingen blijf ontvangen ter ondersteuning van zijn antisemitische boodschap.

De moeder van drie uit Texas voegde eraan toe: ‘De overgrootmoeder van mijn kinderen heeft Auschwitz niet overleefd, dus we konden werkeloos toezien hoe mensen ons bestaan ​​als volk bedreigen. We moeten spreken! Ik neem deze bedreigingen zeer serieus en dat zou u ook moeten doen.’

Na haar tirade plaatste Savetsky, die in augustus als nieuw castlid werd aangekondigd, de recente tweet van Kanye opnieuw en schreef eenvoudig: ‘In het geval je Kanye’s tweet niet meer hebt gezien sinds de verwijderde tweet.’

Het Amerikaans-Joodse Comité heeft nu zelfs in een verklaring gezegd: ‘Kanye West heeft deze week een reeks tirades gehad die zelfs naar zijn maatstaven opmerkelijk is. Je moet inzien dat woorden ertoe doen, vooral een gemene antisemitische opmerking die onlangs op sociale media opdook.

‘Als hij enige geloofwaardigheid wil hebben als commentator over maatschappelijke kwesties, laat staan ​​als muzikant, moet hij beginnen met uit te zoeken hoe hij een punt kan maken zonder jodenhaat aan te wakkeren.’

Real Housewives of New York-ster Lizzy Savetsky riep eerder Kanye op voor een eerdere post over antisemitisme – maar kreeg toen een spervuur ​​​​van misbruik door zijn fans

West debuteerde het shirt op Paris Fashion Week, samen met conservatieve commentator Candance Owens (samen op de foto)

Hij droeg zijn controversiële White Lives Matter-tweet om dochter North te zien basketballen in LA. Hij stuurde kort daarna de verontrustende tweet over Joden

De opmerkingen van Kanye kwamen slechts enkele uren nadat hij op Instagram was beperkt na zijn controversiële verschijning op een Paris Fashion Week-show, waar hij zijn White Lives Matter-shirts liet zien.

Hij werd afgebeeld terwijl hij naast Candace Owens stond, in omgekeerde kleuren van hetzelfde shirt.

Wat volgde was een sneeuwbal van reacties van fans en beroemdheden op sociale media, waarbij sommigen Kanye verdedigden en anderen hem veroordeelden.

Maar Kanye bleef bij zijn standpunt en bleef variaties van het shirt dragen, meest recentelijk samen met ex-vrouw Kim Kardashian bij de basketbalwedstrijd van dochter North, negen.

Op zondagavond, Pagina zes citeerde vrienden dicht bij West die zeiden dat de ster zich midden in een psychiatrische episode bevond.