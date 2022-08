Jake McLean was in a ‘serious relationship’ with a beautician when he died in horror crash

Jake McLean had een geheime vriendin toen hij stierf in een horror auto-smash in Turkije, kan MailOnline onthullen.

De zakenman uit Essex was op slag dood toen zijn auto in een ravijn stortte bij een crash waarbij zijn on-off geliefde TOWIE-ster Yazmin Oukhellou, 28, ernstige verwondingen opliep.

Yazmin vertelde later hoe ze haar eigen arm moest breken om aan het wrak te ontsnappen en nog steeds last heeft van posttraumatische stress na haar terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk.

Jake’s moeder beweert dat haar zoon een goede chauffeur was en dat hij afgeleid moet zijn geweest op het moment van het ongeval, dat plaatsvond in de vroege ochtenduren terwijl hij en Yazmin naar huis reden vanuit een nachtclub in vakantiehotspot Bodrum.

Er werd gemeld dat het paar aan het roeien was in de momenten voordat hun snel rijdende voertuig de vangrail raakte en over de kop sloeg, een claim ontkend door Yazmin.

‘Zoveel gelachen, gehuild’: Jake McLean had een geheime vriendin toen hij stierf in een horror auto-ongeluk in Turkije, kan MailOnline onthullen (foto Chloe Hennessey)

Gruwelijk: de zakenman uit Essex was op slag dood toen zijn auto in een ravijn stortte bij de crash waarbij zijn on-off minnaar TOWIE-ster Yazmin Oukhellou ernstig gewond raakte

Het ongeluk leidde tot een bittere ruzie tussen Yazmin en Jake’s moeder Anita en de realityster werd deze week verbannen van Jake’s begrafenis in Essex.

Nu kan MailOnline onthullen dat Jake een gecompliceerd liefdesleven had en op het moment van het ongeluk een relatie had met een schoonheidsspecialiste uit Essex.

Chloe Hennessey, 27, was uitgenodigd voor de begrafenis en plaatste een reeks ontroerende foto’s op Instagram van het paar, als eerbetoon aan de man van wie ze ‘voor altijd zal houden’.

Een bron vertelde aan MailOnline: ‘Jake had een gecompliceerd liefdesleven, maar Chloe was zijn vriendin en ze hielden van elkaar.

‘Ze heeft een hechte band met zijn familie en samen helpen ze elkaar door deze vreselijk verdrietige tijd heen.’

MailOnline heeft contact opgenomen met Chloe voor commentaar.

‘Mooie ziel’: Chloe Hennessey, uit Essex, werd uitgenodigd voor de begrafenis en plaatste een reeks ontroerende foto’s op Instagram van het paar, als eerbetoon aan de man van wie ze ‘voor altijd zal houden’

‘Hoop dat je volledig in vrede kunt rusten’: Chloe lachte samen met Jake’s familie en goede vrienden op zijn begrafenis met supercar-thema op dinsdag, waar zijn geliefden samenkwamen om zijn leven te vieren in zwart of wit

Hun respect betuigen: Jake werd dinsdag begraven in de St Thomas of Canterbury-kerk in Essex en werd herinnerd door goede vrienden en familie

Emotionele dag: de begrafenis werd begeleid door supercars terwijl Jake’s familie de voertuigen bedekte met een Lamborghini-bloemstuk en grote ‘Jakey’, ‘Cuzzy’ en ‘Son’-motieven in witte bloemen

Chloe schreef op Instagram naast een foto van zichzelf en Jake knuffelend: ‘Wat een mooie dag voor een mooie ziel. Zo blij dat alle belangrijke mensen die erbij hadden moeten zijn, komen opdagen.

‘Zoveel gelach, gehuil en gelukkige herinneringen met al zijn dierbaren. Ik hoop dat je volledig kunt rusten in vrede, vlieg nu hoog Jakey. Hou voor altijd van je, altijd in ons hart.’

‘Ik zal hem altijd missen’: op de dag van Jake’s begrafenis verbrak Yazmin haar sociale media-stilte door in een bericht te schrijven: ‘Dit heeft me geleerd dat het leven zo kort is en dat we onze dierbaren moeten koesteren’

Chloe, die een opvallende gelijkenis vertoont met Yazmin, deelde ook een cryptische post op een zwarte achtergrond, met de tekst: ‘Als mensen maar de waarheid wisten.’

Op de dag van Jake’s begrafenis verbrak Yazmin haar sociale media-stilte door in een bericht te schrijven: ‘Ik heb wat tijd weggenomen van sociale media om me volledig te concentreren op mijn mentale en fysieke herstel.

‘Ik had deze tijd nodig om te werken aan genezing en om alles zo goed mogelijk te verwerken.

‘Hierdoor heb ik geleerd dat het leven zo kort is en dat we onze dierbaren zoveel mogelijk moeten koesteren.

‘Ik ben zo dankbaar voor onze herinneringen en de speciale tijd die Jake en ik deelden. Ik ben niet gestopt met aan hem te denken en ik zal hem altijd missen. Hij zal voor altijd een speciaal plekje in mijn hart innemen.’

Chloe blijkt een hechte vriendschap te hebben met Jake’s ex-vriendin Lauren Goodger, die haar volgt op Instagram en regelmatig op haar posts reageert.

Op een van haar foto’s schreef Lauren: ‘Kom snel tot ziens en neem Larose mee om kleine man te ontmoeten.’

Lauren woonde dinsdag de begrafenis van Jake bij met een supercar-thema, samen met voormalig TOWIE-co-ster James Argent.

Chloe wordt op Instagram ook gevolgd door Love Island’s Georgia Harrison, die ook uitging met Jake, TOWIE’s Nicole Bass, voormalig Hollyoaks-actrice Chelsee Healey en reality-tv-ster Lateysha Grace.

Ze is eigenaar van Chloe’s Beauty Boutique in Essex, waar ze werkt in esthetiek en cosmetische behandelingen, waaronder fillers, Botox en Braziliaanse billenliften.

Yazmin en Jake waren al sinds mei 2021 aan het daten, nadat de TOWIE-ster haar langdurige relatie met James Lock had opgezegd.

Herinneringen: Chloe deelde een foto van Jake die op zijn begrafenis werd getoond op een plaquette met prachtige blauwe en witte bloemen

Chloe, die een opvallende gelijkenis vertoont met Yazmin, deelde ook een cryptische post op een zwarte achtergrond, met de tekst: ‘Als mensen maar de waarheid wisten’

Ze verhuisde vorig jaar naar Dubai om bij Jake te zijn nadat ze stopte met de ITVBe-show TOWIE.

Maar de reality-favoriet beëindigde hun romance in januari van dit jaar nadat ze ontdekte dat Jake ontrouw was geweest met voormalig Love Island-deelnemer Ellie Jones.

Bronnen dicht bij Yazmin zeggen dat haar relatie met Jake ‘soms giftig’ was.

Dit jaar zou Yazmin terugkeren naar TOWIE na het filmen met de cast in de Dominicaanse Republiek.

Hoewel ze al maanden aan het daten waren, bevestigde Yazmin haar romance met Jake pas in december 2021.

Ze ging naar Instagram om de zaken officieel te maken met een foto van haar en Jake die samen aan het knuffelen waren in Dubai, maar bedekte zijn gezicht met een emoji met hartogen.

Yazmin onderschrift van de module: ‘We hebben meer meegemaakt dan de meesten. Had onze ups en downs, maar ik zou niet anders willen.’

Het paar dateerde kort in 2019, voordat ze hun relatie nieuw leven inblazen na Yazmin’s splitsing van James.

Yazmin is door artsen een ‘engel’ genoemd nadat hij de crash had overleefd waarbij Jake’s Mercedes 70 voet van een berg in Turkije stortte die een ‘beruchte plek’ voor ongelukken is geworden.

Blessures: Yazmin werd voor het eerst sinds het ongeval in juli op de foto gezet met haar arm in het gips en met een mitella. De ITVBe zag er emotioneel uit toen ze samen met mama Lisa boodschappen deed, slechts enkele weken na het tragische overlijden van Jake

Tragisch: foto’s van de crashsite waar Jake zijn leven verloor, verschenen dagen na het ongeval in Bodrum, Turkije. De locatie is een ‘beruchte plek’ geworden voor ongevallen

Afschuwelijk: toen ze vorige maand over het ongeluk sprak, zei Yazmin dat artsen haar een ‘engel’ noemden nadat ze erin was geslaagd weg te lopen van de horrorscène, waardoor Jake’s auto over de kop sloeg

Ze sneed een slagader en een zenuw in haar rechterarm door en gaf toe dat ze ‘voor een tijdje’ therapie nodig had na de schrijnende beproeving.

Ze zei: ‘De dokters noemden me een engel, een wonder, want het is een beruchte plek en mensen hebben het nooit overleefd. Nu vraag ik me af hoe in godsnaam mijn partner stierf terwijl ik het overleefde? Het heeft ervoor gezorgd dat ik totaal anders naar het leven ben gaan kijken.

‘Ik heb zeker een tijdje therapie nodig en ik ga ook een klinische behandeling proberen. Ik weet dat dit voor altijd bij me zal blijven, ik moet het rustig aan doen.’