Jacqueline Jossa and Nicola Adams lead the stars fronting new ITVBe series Celebrity Health Stories 

ITV heeft een reeks gloednieuwe, op vrouwen gerichte feitelijke documentaires, die later dit jaar op ITVBe worden uitgezonden.

En MailOnline kan onthullen dat actrice Jacqueline Jossa, 29, bokser Nicola Adams, 39, SClub7’s Hannah Spearritt, 41, en The Real Housewives of Cheshire-ster Tanya Bardsley, 41, de frontman zullen zijn van de vier specials.

Celebrity Health Stories zal zich richten op een ander onderwerp dat dicht bij het hart van elke ster ligt, met Jacqueline die pijnlijke menstruaties onderzoekt, Nicola die vruchtbaarheidsproblemen zoals IVF onderzoekt, Hannah die cosmetische chirurgie onderzoekt en Tanya die in ADHD duikt.

EXCLUSIEF: Jacqueline Jossa, 41, leidt de sterren als frontman van de nieuwe ITVBe vrouwelijke documentaireserie Celebrity Health Stories terwijl ze pijnlijke menstruaties verkent

Elk op hun beurt emotioneel, aangrijpend en persoonlijk, zullen de documentaires beogen licht te werpen op serieuze onderwerpen waarmee vrouwen in de huidige samenleving worden geconfronteerd, in de hoop antwoorden te vinden en het bewustzijn te vergroten in het proces.

Na het delen van haar ondraaglijke pijnlijke menstruatie-ervaringen met haar 3,2 miljoen Instagram-volgers, gaat soapster Jacqueline op een persoonlijke reis om de toestand van pijnlijke menstruatie te onderzoeken met medische experts in Jac Jossa: Me & Periods.

Naast haar eigen persoonlijke medische reis, zullen kijkers zien hoe haar menstruatie van invloed is op Jacqueline’s gezin, beroepsleven en algemeen welzijn. Jacqueline zal worden gevolgd als ze influencers ontmoet die op een missie zijn om mensen op een nieuwe manier over menstruatie te informeren en de effecten ontdekt die menstruatie-stigma heeft op vrouwen.

In een openhartig, maar vrolijk, persoonlijk geschreven stuk van ITV Studios Daytime, is Jacqueline vastbesloten om een ​​rol te spelen bij het beëindigen van het taboe-karakter van menstruatie, om het deksel van de ‘stilte’ houding ten opzichte van ‘aan zijn’ te blazen en mensen over te halen om te gaan praten over periodes.

Gericht op vruchtbaarheid: Nicola Adams: Me & IVF volgt de bokser en haar partner, model Ella Baig, door hun IVF-behandeling en zwangerschap tot aan het moederschap

Ouderschap: het paar verwelkomde hun zoontje – Taylor Nate Adams – in juli, na vier rondes IVF te hebben doorstaan ​​om zwanger te worden

Nicola Adams: Me & IVF volgt de bokser en haar partner, model Ella Baig, 24, tijdens hun IVF-behandeling en zwangerschap tot aan het moederschap.

Het stel verwelkomde hun zoontje – Taylor Nate Adams – in juli, en de emotionele film van Rare TV en The Gold Studios legt de meest intieme persoonlijke momenten vast.

Taylor werd een maand te vroeg geboren en woog slechts 3lb 14oz, nadat het paar vier rondes IVF had doorstaan ​​om zwanger te raken.

Terwijl ze door het emotionele proces gaan, ontmoeten ze andere mensen in vergelijkbare omstandigheden en onderzoeken ze de verborgen moeilijkheden van een IVF-behandeling.

Het paar gaat dieper in op hun eigen eerdere schrijnende ervaringen, de vooroordelen en moeilijkheden waarmee paren van hetzelfde geslacht worden geconfronteerd die via IVF zwanger willen worden en de problemen rond het zijn van een gemengd ras dat een behandeling ondergaat.

Verfrissend eerlijk en open, zal Nicola en Ella’s reis om hun ervaring te begrijpen, helpen om dit gecompliceerde proces te ontraadselen en een kijkje te geven in hun glamoureuze leven.

Net als zijn moeder: Ella had een keizersnede om babyjongen Taylor te verwelkomen met Nicola

Cosmetische chirurgie: Hannah Spearritt: Me & Breast Implants zal zien hoe de zangeres en actrice de ziekte van borstimplantaten onderzoeken na haar eigen augmentatie-operatie in 2013

Hannah Spearritt: Me & Breast Implants ziet de zangeres en actrice de ziekte van borstimplantaten onderzoeken en stelt belangrijke vragen over borstvergrotingsoperaties na haar eigen augmentatieoperatie in 2013.

IS BORSTIMPLANTAAT ZIEKTE ECHT? Noch de NHS of de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) erkennen een enkele aandoening die borstimplantaatziekte wordt genoemd. Ze bieden echter lange lijsten met mogelijke – en algemeen bekende – bijwerkingen van het hebben van borstimplantaten. Implantaten zijn niet ontworpen om een ​​leven lang mee te gaan, zegt de FDA, en hoe langer een vrouw de implantaten in haar lichaam heeft, hoe groter het risico op complicaties. Complicaties treden op bij ongeveer één procent van alle patiënten en kunnen op elk moment na de operatie optreden. Naast veranderingen in het uiterlijk en het gevoel van de borst zijn enkele mogelijke bijwerkingen pijn, infectie, zwelling of irritatie, gezwollen lymfeklieren, huiduitslag of blauwe plekken. Gerapporteerde symptomen van BII zijn onder meer vermoeidheid, pijn op de borst, haaruitval en hoofdpijn, koude rillingen, gevoeligheid voor licht, chronische pijn, angst, hersenmist, slaapstoornissen en depressie. De NHS dringt er bij alle vrouwen die last hebben van bijwerkingen op aan om contact op te nemen met de kliniek waar ze de implantaten hebben laten plaatsen en dit te melden via een officieel Yellow Card Scheme, om informatie toe te voegen over de veiligheid van implantaten. Bron: FDA en NHS

Samen met haar partner Adam zoekt Hannah naar antwoorden in deze onthullende documentaire van Twenty Six 03, over een controversiële kwestie waarover nog steeds wordt gedebatteerd onder medisch specialisten en die niet officieel wordt erkend door de NHS.

Het paar wil vrouwen ontmoeten die Hannah’s ervaring hebben gedeeld en verandering brengen in de manier waarop borstimplantaatziekte in het Verenigd Koninkrijk wordt behandeld.

Hannah onthulde eerder dat een geheime boobjob in 2013 leidde tot ‘de moeilijkste, meest traumatische vier jaar van’ [her] leven’

En de SClub7-zangeres liet haar procedure voor de B naar C-cup uiteindelijk in 2016 terugdraaien omdat het een ernstige achteruitgang van haar mentale en fysieke welzijn veroorzaakte.

Toen ze in 2018 op This Morning sprak over waar ze voor zorgde, onthulde Hannah eerder dat, nadat ze aanvankelijk blij was met de resultaten van haar implantaten: ‘Na zes maanden, [my health] begon te verslechteren. Het begon met angst en destijds legde ik het gewoon toe aan de omstandigheden.

‘Toen begonnen er dingen te gebeuren zoals depressies, dingen als belachelijke paniekaanvallen – alleen een stapel uitgevouwen wasgoed zou me een inzinking bezorgen.

‘Ik had haaruitval, vermoeidheid, geheugenverlies. Er was een lijst met symptomen die maar doorging.’

Hannah geloofde dat de getextureerde siliconengelzakjes of borstimplantaten die ze had ingebracht de reden waren voor haar ellende, dus zocht ze medisch advies.

‘Ik heb zo’n beetje elke test gedaan die er was, alles was negatief, ik kreeg te horen dat ik gek was, ik kreeg veel medicijnen.’

Na een gesprek met een specialist in Amerika, die de diagnose borstimplantaatziekte bij haar stelde, koos Hannah ervoor om haar implantaten te laten verwijderen en herstelde langzaam.

Door haar eigen verhaal te vertellen in deze nieuwe ITVBe-documentairespecial en het bewustzijn te vergroten, hoopt de popster te ontdekken of vrouwen op de hoogte zijn van het onderzoek rond borstimplantaatziekte voordat ze ervoor kiezen om implantaten te krijgen.

Leven met ADHD: Tanya Bardsley: Ik en ADHD zullen Tanya openhartig zien praten over deze problemen en hoe haar leven is veranderd na haar ADHD-diagnose op 39-jarige leeftijd

Zoals fans van The Real Housewives of Cheshire weten, werd bij Tanya Bardsley 6 weken voor haar 40e verjaardag ADHD vastgesteld.

Tanya voelde zich anders dan alle anderen, maar kreeg altijd te horen dat dit te maken had met angst en depressie. Het ging zo slecht met haar dat ze zelfs overwoog om zichzelf van het leven te beroven.

De zoon van de realityster is onlangs ook gediagnosticeerd met ADHD, dus ze worstelt niet alleen met haar eigen diagnose, maar leert ook moeder te zijn voor een kind met de aandoening.

Tanya Bardsley: Me & ADHD, gemaakt door Monkey (onderdeel van Universal International Studios) zal Tanya openhartig zien praten over deze problemen en hoe haar leven is veranderd met de ADHD-diagnose.

Licht werpen: elk op hun beurt emotioneel, aangrijpend en persoonlijk, zullen de documentaires beogen licht te werpen op serieuze onderwerpen waarmee vrouwen in de huidige samenleving worden geconfronteerd

Amanda Stavri, ITV’s Commissioning Editor van Reality TV zei: ‘Bij ITV zetten we ons in om echte verhalen voor onze kijkers weer te geven, op een authentieke en waarheidsgetrouwe manier, waarbij belangrijke kwesties worden aangepakt, mythes worden doorbroken en belangrijke inzichten worden verschaft om te creëren en bij te brengen. Wijzigen.

Deze vier even briljante documentaires zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de steun en moed van Jacqueline, Nicola & Ella, Hannah en Tanya.

We willen hen bedanken voor het delen van hun persoonlijke ervaringen om het bewustzijn te vergroten en deze levensechte problemen aan het licht te brengen.’