It’s a balmy Bank Holiday! Leeds and Reading festivalgoers see 25C heat with more sun on the way

Britten kijken uit naar een zwoel feestweekend met temperaturen die in het midden van de jaren twintig zullen stijgen, terwijl feestvierders op de festivals van Leeds en Reading genieten van 25C hitte.

De laatste voorspellingen laten zien dat het VK deze officiële feestdag droog zal blijven, met wat laatste goed weer voor de terugkeer van de scholen begin september.

Festivalgangers in Leeds en Reading genieten van temperaturen van Celsius in het midden van de jaren twintig zonder regenlaarzen of modder in zicht.

Ondertussen stroomden vakantiegangers vandaag massaal naar de stranden van het VK in de zon en miljoenen bereiden zich voor om Pride-evenementen in het VK te vieren.

Er is ook goed nieuws voor iedereen in het VK tot volgende week, aangezien de temperaturen zullen stijgen voordat volgend weekend iets meer onrustig weer uit het westen komt.

De wijdverbreide zonneschijn op zondag en maandag wordt alleen gedempt door geïsoleerde buien op zaterdag, in ‘gemiddelde’ omstandigheden waarop vakantiegangers kunnen vertrouwen, aldus het Met Office.

Voor de tienduizenden festivalgangers en aanwezigen die verwacht worden tijdens het Notting Hill Carnival in Londen, zal droog weer een verademing zijn, aangezien Britten genieten van het einde van de zomer zonder coronavirussen.

Maar voor de tien regio’s met droogte blijft het weer ‘zeer, zeer droog’, voorspelt het Met Office.

En automobilisten worden gewaarschuwd dat ze aanzienlijke overlast kunnen verwachten als miljoenen mensen de weg op gaan. Alleen al in Londen zullen twee miljoen mensen het Notting Hill Carnival vieren.

Vakantiegangers halen het meeste uit een reis naar het strand in Bournemouth vandaag, in de aanloop naar de terugkeer van de scholen volgende maand

Festivalgangers arriveerden vanmorgen op Leeds Festival, gekleed voor warm weer en klaar voor een weekendje feesten

Leeds feestvierders hebben al genoten van toptemperaturen van 25C en zullen aan het einde van de zomer blijven genieten van een uitbarsting van de zon

Izzy Baxter van Black Honey treedt vandaag op Main Stage East op dag 2 van Leeds Festival

Festivalgangers genieten gisteren van de muziek op het festival van Leeds, met de zon en het droge weer voor de komende week

Feestvierders tijdens het Leeds Festival 2022, dat momenteel plaatsvindt in het enorme Bramham Park van de stad

Het strand is druk terwijl vakantiegangers en zonaanbidders afkoelen in de zee in de badplaats Weymouth in Dorset aan het begin van het feestdagweekend

Gezinnen genieten van een laatste week van de zomervakantie voordat het weer naar school gaat voor hun kinderen

De droogte in het VK betekent op zijn minst dat festivalgangers zich geen zorgen hoeven te maken over modder die hun outfits verpest – met veel vrienden die opduiken in bijpassende coördinaten

Het mag dan heet zijn in Leeds, maar vaste bezoekers van muziekfestivals weten dat stevig schoeisel een van de belangrijkste dingen is om te hebben

Een Met Office-woordvoerder vertelde MailOnline: ‘Voor een groot deel van het VK zal hogedruk het weekend van Bank Holiday domineren.

‘De komende dagen krijgen we volop droog weer en zonnige perioden. Op zaterdag is het in het VK overwegend droog, met misschien een kans op slechts één of twee buien.

‘In Schotland en Noord-Ierland zal het wat meer bewolking zijn, met in het westen van Schotland kans op motregen.

‘De maximumtemperaturen zullen rond de 25C liggen, dus in de zon zal het aangenaam aanvoelen.’

Zondag blijven de maximumtemperaturen rond de 25C. De woordvoerder zei: ‘Het zal vannacht tot zondag droog blijven. Zondag is er kans op een of twee buien en in Schotland en Noord-Ierland wordt het opnieuw bewolkter.

‘Op Bank Holiday Monday is er een beetje een splitsing tussen het zuidwesten en het noordoosten. Over het algemeen zal het bewolkter zijn, maar de beste zonneschijn zal te zien zijn in westelijke gebieden zoals Wales.

‘Verder naar het noordoosten wordt het meer bewolking met meer kans op buien, vooral in het noordoosten van Engeland.

‘Temperaturen zullen in het noorden wat koeler zijn onder de wolken, we kijken naar in de tienerjaren tot lage 20s, maar we zullen nog steeds hoge temperaturen zien tot 25C in het zuidoosten en zuidwesten.’

Als dit gebeurt, zal het VK net zo heet worden als Lissabon, Portugal.

Tussen vrijdag en zondag zullen tienduizenden feestvierders de festivals Reading en Leeds bijwonen, met als headliners de rapper Dave en de Arctic Monkeys.

Ondertussen zal het Notting Hill Carnival in West-Londen voor het eerst sinds de pandemie van zaterdag op maandag terugkeren, met naar verwachting twee miljoen mensen om het te vieren.

Ashnikko (Ashton Nicole Casey, 26) treedt op op de BBC Radio 1 Dance Stage op dag 1 van Leeds Festival

Naast zonnebrillen en zonnebrandcrème zijn er dit weekend allerlei hoeden te zien om te beschermen tegen de felle zon

Woensdag had het VK slechts 46 procent van de gemiddelde totale regenval in augustus en 30 miljoen mensen leven momenteel onder een tuinslangverbod

Bij het ingaan van volgende week houdt hogedruk aan met grotendeels stabiel weer. Maar het Met Office voorspelt volgend weekend meer onrustig weer vanuit het westen. Dit kan resulteren in natter en winderiger weer.

Hoewel droog weer goed nieuws is voor de inwoners van Leeds en Reading, is het slecht nieuws voor het Britse ecosysteem.

Het aanhoudende droge weer heeft geleid tot droogte in delen van Engeland, met uitgedroogd gras en worstelende gewassen, beken die opdrogen en rivier-, reservoir- en watervoerende lagen laag, en slangverboden die voor miljoenen zijn binnengekomen, aangezien hittegolven de vraag naar water deden toenemen.

Voorspellers moeten nog een aanhoudende periode van bovengemiddelde regenval zien, die nodig is om een ​​einde te maken aan de droogte.

Frank Carter, van Frank Carter and the Rattlesnakes, crowdsurft gisteren op de eerste dag van Reading festival

Populaire acts in Leeds zijn onder meer The 1975, die gisteren de headliner was (Afgebeeld: Matty Healy van The 1975) en de Artic Monkeys, die morgen zal optreden

Feestvierders ondervonden weinig problemen om op vrijdag naar het festival te komen, maar worden gewaarschuwd voor vertragingen bij de terugreis aan het einde van het weekend

Aangezien dit weekend tienduizenden mensen samenkomen op festivalpodia, begint ook Notting Hill Carnival

Lokale bedrijven bereiden zich voor op het eerste Notting Hill Carnival sinds de pandemie, waaraan naar verwachting twee miljoen mensen zullen deelnemen

Ondertussen worden automobilisten gewaarschuwd om wijdverbreide verstoring te verwachten in de aanloop naar weer een weekend vol drukke reizen.

Reizigers op Bank Holiday kunnen te maken krijgen met een weekend vol chaos, aangezien de helft van de chauffeurs de weg op gaat en spoorwegwerkzaamheden belangrijke routes beïnvloeden.

Het komt nadat treinstations, luchthavens en snelwegen gisteren vol zaten met mensen die probeerden het beste uit het lange weekend te halen.

De AA en RAC waarschuwden gisteravond voor een mogelijke patstelling op enkele belangrijke snelwegen en grote A-wegen over de Bank Holiday. Network Rail waarschuwde treinreizigers ook om te controleren voordat ze op reis gaan, aangezien upgrades van het spoor en de signalisatie betekenen dat verschillende lijnen ofwel gesloten zullen zijn of kortere dienstregelingen hebben.

Tientallen miljoenen zullen de komende drie dagen in beweging zijn vanwege een geweldig weekend vol evenementen. De festivals van Reading en Leeds zijn gisteren begonnen, met Notting Hill Carnival in West-Londen dat vandaag begint.

De Birmingham Weekender en Cardiff en Manchester Pride evenementen vinden ook plaats.

Van de ongeveer 15 miljoen automobilisten die dit weekend naar verwachting de weg op gaan, vertrokken gisteren naar schatting 4,2 miljoen. Er wordt verwacht dat er vandaag nog minstens 2,3 miljoen in hun auto’s stappen.

Gisteren ontstonden enorme rijen voertuigen die zuidwaarts reden op de snelweg M5 voorbij Bristol, en grote wachtrijen ontmoetten vluchtverkeer op de M25 bij de Dartford Crossing in Kent.

Rod Dennis van de RAC zei: ‘We verwachten dat de drukke wegen dit weekend door zullen gaan, vooral naar belangrijke vakantiebestemmingen waar mensen graag willen genieten van een tijdje weg voordat de nieuwe schoolperiodes in Engeland en Wales beginnen.’

In een nieuwe klap voor treinreizigers na verlammende stakingen, zullen er kortere dienstregelingen en busvervangingsdiensten op delen van het netwerk zijn als gevolg van het project voor technische werken van £ 90 miljoen.

Drie dagen lang rijden er geen treinen van of naar station Charing Cross in Londen. Er zal ook verstoring zijn op de West Coast Main Line, die de hoofdstad verbindt met de Midlands en North, tussen Euston en Northampton.