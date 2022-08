Issa Rae leidt sterren die doneren aan familie van zwangere vrouw die is omgekomen bij een crash van 90 mijl per uur in LA, waarbij zes doden zijn gevallen

Issa Rae heeft de donaties van beroemdheden geleid aan de familie van een 23-jarige zwangere vrouw die samen met vijf slachtoffers, waaronder haar 11 maanden oude zoon en vader van haar kind, omkwam bij een vurig 90mph auto-ongeluk in Los Angeles vorige week .

De 37-jarige inwoner van Los Angeles – geboren Jo-Issa Rae Diop – droeg $ 2.500 bij aan de GoFundMe opgezet door de familie van slachtoffer Asherey Ryan om $ 100.000 in te zamelen om de begrafeniskosten voor de jonge moeder te helpen dekken.

De liefdadigheidsinstelling voor crowdfunding heeft het doel van in totaal $ 160.000 op het moment van publicatie al ruimschoots overtroffen, aangezien Issa niet de enige beroemdheid was die doneerde, want filmmaker Ava DuVernay en Big Bang Theory-acteur Kunal Nayyar droegen $ 1 Ka-stuk bij.

De reizende IC-verpleegster Nicole Lorraine Linton, 37, reed afgelopen donderdag met snelheden van ten minste 90 mph toen ze door een rood licht reed en kruisende voertuigen raakte op het drukke kruispunt van La Brea en Slauson Avenues.

Acht maanden zwangere Asherey werd ter plaatse dood verklaard samen met haar 11 maanden oude kind Alonzo Luchiano Quintero en haar ongeboren babyjongen na de vreselijke crash.

De vader van het ongeboren kind, Renald, kwam ook om bij de crash nadat de auto onmiddellijk na de botsing in tweeën splitste, bevestigden naasten van de familie.

Asherey, Renald en de kleine Alonzo waren op weg naar een doktersafspraak voor een zwangerschapscontrole toen Linton tegen de auto botste waarin ze reisden.

Onlangs is gemeld dat Linton – die in hechtenis zit voor zes moordaanklachten – een ‘diepgaande’ geschiedenis van geestesziekte heeft en betrokken was bij 13 eerdere crashes, maar op de een of andere manier werd uitbesteed om in een ziekenhuis te werken en te mogen rijden.

Op dinsdag werd Craig Pitchford genoemd als een ander slachtoffer. Twee andere vrouwelijke slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

Linton komt uit Houston, Texas, en werkte in Los Angeles als aannemer in het Kaiser Permanente West Los Angeles Hospital. Ze werkte voor de verplegend aannemersgroep AMN Healthcare, waar ze in oktober 2020 bij kwam.

AMN Healthcare heeft dinsdag niet onmiddellijk gereageerd op vragen over de referenties van Linton.

Tot 2009 werkte Linton als salesmanager voor General Motors, volgens haar LinkedIn-profiel. Ze begon in 2010 te werken in de zorg als ‘externe’ aan de NYU, hoewel ze in 2015 haar verpleegkundediploma niet had behaald.

Haar advocaat zei gisteren in de rechtbank dat ze een ‘diepgaande’ geschiedenis had van psychische problemen in andere staten.

Hij zei dat ze zouden hebben bijgedragen aan de crash en vroeg haar voorgeleiding uit te stellen tot oktober.

Ze had geen drugs of alcohol in haar lichaam en haar motief om door rood te rijden en door het kruispunt te ploegen, blijft onduidelijk.

Craig Pitchford werd gisteren door zijn familie genoemd als het vierde slachtoffer van de crash

Aanklagers onthulden ook in de rechtbank dat Linton betrokken was bij 13 eerdere verkeersongevallen, waaronder één in 2020 waarbij twee voertuigen in totaal waren.

De crashes werden geciteerd door De tijd van Los Angeless gisteren, maar er zijn geen verdere details naar voren gekomen.

DailyMail.com heeft crashrecords verkregen van twee incidenten in Texas – één in 2013 en één in 2016.

In beide gevallen reed een andere bestuurder haar voertuig van achteren aan.

De California Highway Patrol weigerde verdere details te verstrekken over een andere crash.

Het blijft onduidelijk waarom Linton in de zorg kon werken, laat staan ​​op de IC, met zulke omvangrijke psychische problemen als haar advocaat beschreef.

Maandag snikte ze in de rechtbank toen ze werd beschuldigd van zes moorden.

Graphic toont de richting waarin de SUV reed langs South La Brea Avenue toen hij door rood reed en de verschrikkelijke crash veroorzaakte

De schokkende beelden, genomen vanaf een benzinestation dat uitkijkt over het tafereel, beginnen wanneer de Mercedes-coupé in razendsnel tempo langs de pompen racet

Het gedoemde voertuig breekt niet omdat het op het verkeer drukt dat in beide richtingen over het volgepakte kruispunt stroomt

Tabia Johnson, een getuige van de crash, nam een ​​foto van de verdachte, Nicole L. Linton (midden), en merkte op dat Linton slechts lichte verwondingen leek te hebben opgelopen bij de vreselijke crash

Linton werkte tot 2009 als verkoopmanager voor General Motors, toen ze haar carrière in de verpleegkunde begon

Nicole L. Linton, 37, wordt vastgehouden op een obligatie van $ 9 miljoen na het dodelijke auto-ongeluk in Los Angeles

‘Een jong gezin werd in een oogwenk vernietigd’, zei officier van justitie van Los Angeles, George Gascón, maandag.

‘Er is catastrofale schade aan de families en vrienden van de doden en gewonden.

‘Het is niet alleen een enorm verlies voor hun families, maar voor onze hele gemeenschap, die van deze ongelooflijke tragedie hoorden, die de inmiddels virale video van de botsing hebben bekeken.’

Pitchford, het vijfde slachtoffer, werd genoemd door zijn familie.

Gisteren op een GoFundMe-pagina zeiden ze: ‘Op 4 augustus 2022 verloren we op tragische wijze Craig Pitchford, geliefde vader, grootvader en vriend.

Craig was een van de slachtoffers die het leven lieten bij de gruwelijke crash bij Slauson en La Brea.

‘We zamelen geld in voor zijn begrafenis, want er is geen verzekering. We waarderen elke donatie die je voelt om te geven.’

Twee andere vrouwen zijn nog niet geïdentificeerd. Niemand van Lintons familie heeft zich nog uitgesproken.