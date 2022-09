Is YOUR partner a sex pest? Tracey Cox reveals why women are complaining about ‘gropey’ husbands

Een vrouw op Mumsnet ontketende onlangs een felle discussie door te klagen dat haar man haar ‘tastend’ en zeurde om seks.

Dat forum is niet de enige plek waar vrouwen klagen dat ze zich lastiggevallen voelen voor seks door hun partners. Ze vertellen me erover en mijn vrienden die psychologen en sekstherapeuten zijn.

Vrouwen die klagen dat ze zich onder druk gezet voelen om seks te hebben, zijn niet nieuw, maar we zijn het er allemaal over eens dat het aantal vrouwen dat erover praat toeneemt.

Vooral omdat het kan. De dagen dat vrouwen dachten dat het hun ‘taak’ was om hun echtgenoten te ‘behagen’ zijn allang voorbij.

Dit betekent overigens niet dat mannen meer seks willen dan vrouwen.

Ja, meer vrouwen zeggen nee tegen seks dan mannen. Maar dat is niet omdat we een lager libido hebben, maar omdat de manier waarop we seks hebben niet bevredigend voor ons is. Daarover later meer.

Als eerste…

Wat is een seksplaag?

Voor degenen die het originele Mumsnet-bericht niet hebben gezien, het schilderde er een typisch portret van.

De echtgenoot van de vrouw zoekt voortdurend naar mogelijkheden om zijn ‘geluk’ te beproeven. Als ze voorover buigt, slaat hij haar op haar billen. Hij wil een volledig knuffelfeest terwijl zij de afwas doet. Hij maakt vuile opmerkingen terwijl ze als gezin naar kinder-tv kijken. Als ze haar voeten op zijn schoot op de bank legt, probeert hij zijn handen tussen haar benen te leggen.

Klinkt verschrikkelijk, toch? Je zou een stortvloed aan ‘kom van hem af’-reacties verwachten, maar dat is niet wat er gebeurde.

Sommigen stelden voor om hem te verlaten, maar anderen zeiden dat het probleem net zo goed van haar was als van hem.

Beledigend gedrag of niet-overeenkomende libido’s?

Laat me het overduidelijk maken dat het NOOIT acceptabel is om een ​​partner te dwingen om seks te hebben als ze dat niet willen.

Maar de meningen over dit soort zaken zullen altijd sterk verdeeld zijn, omdat de frequentie van seks voor veel mensen een enorme trigger is.

Als u een persoon bent met een laag verlangen naar seks, is uw standaardinstelling om seks zo veel mogelijk te vermijden. Je hebt je hele leven te maken gehad met gewonde, boze of nukkige partners, voelde je ‘unsexy’ en leefde onder de zware deken van schuld.

Als je een zeer seksueel persoon bent, heb je veel ervaring met afgewezen worden. Het voelt ook niet zo geweldig dat einde: je voelt je onaantrekkelijk, gestraft, dat er iets mis met je is.

Als je ergens in het midden zit, kun je meestal beide perspectieven zien.

JE PARTNER MAG NOOIT OP DEZE MANIER SEX VERZOEKEN Het is NOOIT oké om een ​​partner te dwingen tot seks als ze dat niet willen. Als je partner een van de volgende dingen doet, is het tijd om de relatie te heroverwegen. Aandringen op seks als je duidelijk hebt gemaakt dat je dat niet wilt. Hier is maar één woord voor: verkrachting. Binnen een vaste relatie bestaat er zoiets als verkrachting. Je bedreigt met seks. Niet alleen met geweld, maar door dingen te zeggen alsof ze je toegang tot geld zullen intrekken als je geen seks hebt. Je kleineren omdat je het niet wilt. Je uitschelden als ‘frigid’ of je ervan beschuldigen geen ‘echte vrouw’ te zijn omdat je niet uitblinkt. Aandringen op seks is hun ‘recht’. Je bent geen bezit of bezit. Niemand heeft het recht om je te dwingen iets te doen. Onzedelijk suggesties doen in het bijzijn van andere mensen of uw kinderen. Het is respectloos, vernederend en schadelijk voor het mentale welzijn van kinderen. Met geweld naar je geslachtsdelen of intieme delen grijpen. Dit is seksuele intimidatie – en ja, u kunt worden lastiggevallen door een echtgenoot. Weigeren om over het probleem te praten. Als je partner dingen niet met je bespreekt, kun je aanstootgevend gedrag niet stoppen. Weigeren om uw verzoek om te stoppen in overweging te nemen. Een volledige onwil om een ​​probleem te veranderen of te erkennen is je signaal om de relatie te verlaten.

Het is persoonlijk

Het punt is, hoe vaak je wilt dat je partner seks begint, is zeer persoonlijk.

Voor het ene stel is het grappig en vleiend om een ​​partner te hebben die ‘gropey’ is. Voor een ander is het intimidatie en ‘verkrachting’.

Ik denk dat het probleem minder te maken heeft met de hoeveelheid gevraagde seks en meer met de MANIER waarop het wordt gevraagd.

Dit is de reden waarom de eerste stop bij het stoppen van een seksplaag is om …

Beslis over een nieuwe manier om seks aan te vragen

Ik ken geen enkele vrouw (of man, wat dat betreft) die voortdurend, zonder uitnodiging, seksueel betast, betast en aangeraakt wil worden.

De snelste oplossing om direct een einde te maken aan het seksuele pestgedrag is om tot overeenstemming te komen over een wederzijds aanvaardbare manier om om seks te vragen.

Ik zou je ten zeerste aanraden om genoegen te nemen met woorden en niet met daden.

Vraag hem om te zeggen: ‘Heb je nu zin ​​in seks of kun je me vertellen wanneer je denkt dat je het misschien wilt? Omdat ik heel graag seks met je wil hebben zodra je dat wilt.’

Het is absoluut noodzakelijk om seks te scheiden van genegenheid. Anders zullen zelfs onschuldige aanhankelijke gebaren worden gezien als nauwelijks verhulde hints voor seks, en zul je uiteindelijk zowel seks als genegenheid vermijden.

Alleen al het stellen van deze ene basisregel – en het naleven ervan – zal een enorm verschil maken.

Vervolgens moet je duidelijk maken dat…

Pesten zorgt ervoor dat vrouwen minder seks willen, niet meer

‘Ik vertelde hem dat hoe voller hij is, hoe minder ik het wil’, zei de vrouw op Mumsnet. Zijn antwoord was dat als hij het niet vroeg, het nooit zou gebeuren.

Dit is waar: als je constant lastiggevallen wordt voor seks, krijg je nooit de tijd en ruimte om verlangen op te bouwen en jezelf aan te sporen.

Maar pesten maakt zijn doel moeilijker te bereiken, niet gemakkelijker.

Als vrouwen worden lastiggevallen om seks, daalt hun verlangen ernaar. Het is een manier om te garanderen dat we NOOIT meer seks zullen hebben.

Laat hem dit weten tijdens een rustig gesprek waarin jullie allebei de kans krijgen om je wensen kenbaar te maken.

Spreek dan af hoeveel seks ‘redelijk’ is om te vragen.

Hoeveel seks is normaal?

Een vrouw schreef me onlangs met de vraag of ze niet meegaand was omdat ze niet inging op het verzoek van haar man om drie keer per dag seks te hebben.

In de Mumsnet-chat zei haar man dat hij haar lastig viel omdat hij twee keer per week seks wilde in plaats van één keer.

Hoe vaak mag je seks verwachten van je partner? Kun je er een cijfer op plakken?

Het antwoord is nee.

Voor sommige stellen is eenmaal per week seks onhaalbaar, voor anderen is eenmaal per dag seks niet genoeg.

Het heeft allemaal te maken met je seksuele driften in rust, het stadium van de relatie en wat er nog meer in je leven gebeurt.

Met hoeveel ‘duty sex’ moet ik akkoord gaan?

Verlangen is niet de enige motivatie voor seks en het is naïef om te denken dat elke keer dat je seks hebt in een langdurige relatie, jullie er allebei voor zullen sterven.

Andere drijfveren zijn onder meer van hen houden, de relatie waarderen en hen seksueel gelukkig willen maken. En omdat je weet dat ze hetzelfde voor jou zouden doen.

Van alle dingen waar ik over schrijf, is dit hetgene waar mensen het meest van schrikken.

Maar zelfs koppels die hun seksleven als ‘zeer bevredigend’ beoordelen, zeggen dat ongeveer 20-25 procent van hun seksuele ontmoetingen wordt gedaan om hun partners te plezieren, in plaats van zichzelf.

Ik haast me eraan toe te voegen dat dit cijfer voor koppels is die zich niet onder druk gezet voelen om seks te hebben en te genieten van de seks die ze hebben.

Als je hele seksleven uit ‘plichtseks’ bestaat en je haat elk moment van elke ontmoeting, dan is het een ander verhaal.

Het doel van dit artikel is om u naar die gelukkige plek te brengen waar het op u van toepassing is. Maar het helpt ook om te erkennen dat wanneer je monogamie belooft, er een onuitgesproken belofte is dat je zult proberen elkaars seksuele behoeften zo goed mogelijk te bevredigen.

De magische formule voor alle stellen

Met al deze punten in gedachten, is er een praktische manier om te beslissen hoe vaak het beste voor jullie twee is.

De persoon met weinig verlangen beslist elke twee weken hoe vaak ze bereid zijn om seks te hebben. De persoon met een hoog verlangen beslist over de minste hoeveelheid seks waar ze blij mee zijn.

Dan kies je het getal in het midden van de twee.

Door het tweewekelijks te maken, kan het leven de verbintenis verstoren; maak het maandelijks en je vergeet wat je hebt beloofd.

Het is een goed uitgangspunt. Probeer het.

Verwijder de schuld – van beide kanten

Het is nu tijd om te stoppen met elkaar labelen.

Dit is essentieel – en veel gemakkelijker om te doen als je eenmaal een aantal basisregels hebt vastgesteld.

Dat hij meer seks wil dan jij, betekent niet dat hij een probleem heeft; dat je minder naar seks verlangt dan hij, betekent niet dat je er ook een hebt.

Dit is een uitdaging waar je als koppel voor staat.

Als jullie twee als een team samenwerken en samenwerken, kom je ergens bij het oplossen van dit probleem. Veel verder dan elkaar uitschelden als ‘sekspest’ en ‘frigid’.

Wat voor soort seks wordt er aangeboden?

Dit is cruciaal.

Als seks geweldig is en wederzijds bevredigend is, is het vaak minder een probleem dat je partner het wil.

Maar als de seks die je hebt heel erg gebaseerd is op wat je partner goede seks vindt, niet jij, dan is het een enorme.

Het type man dat een seksplaag is, heeft de neiging om seks te willen die op zijn voorwaarden is. Voor mannen betekent dat op geslachtsgemeenschap gebaseerde seks met weinig nadruk op voorspel.

Mannen die constant seks willen, volgen meestal ook een stevig porno-dieet: ze zijn gehersenspoeld om te denken dat pornoseks ‘normale’ seks is.

Pornoseks is geen normale seks. Het is scheef voor een mannelijk publiek omdat, hoewel vrouwen van porno genieten, het nog steeds voornamelijk mannen zijn die ernaar kijken.

Als je partner seks wil, voel je dan dat er van je verwacht wordt dat hij op een bepaalde manier seks heeft? Moet het geslachtsgemeenschap omvatten? Heb je het gevoel dat je op een of andere manier moet presteren?

Focus nu op dit…

Wat voor soort seks zou je willen hebben?

Denk goed na over het soort seks waar je naar uitkijkt. Wat zou het inhouden? Eerst praten om een ​​intieme connectie te maken? Veel zoenen en zacht aaien? Hoeveel tijd wil je dat je partner aan het voorspel besteedt? Van welk voorspel geniet je het meest? Borstspel, orale seks, hem met zijn vingers of een seksspeeltje? Hoe lang duurt het voordat je via deze methoden een orgasme bereikt?

Weet je partner dat 80 procent van de vrouwen geen orgasme krijgt door geslachtsgemeenschap? Beseft hij dat als hij wil dat je van seks geniet, hij je eerst een orgasme moet geven?

Laat het je partner weten

Als je dit allemaal hebt besloten, is het tijd om het je partner te vertellen.

Als je dat gesprek ontmoedigend vindt, schrijf dan een brief of e-mail. Op die manier kun je de tijd nemen en alles zeggen, zodat je helemaal gelukkig bent.

Titel het ‘Dit is de seks die ik graag met je zou hebben’.

Zeg niet ‘Dit is wat ik niet leuk vind’, maar zeg ‘Dit zijn de dingen waar ik meer van zou willen hebben’.

Stel dat je motivatie om hem te schrijven was omdat je wilt dat je seks voor jullie allebei zo goed mogelijk is.

Geef hem de tijd om het te verwerken en vraag dan hoe hij denkt over wat je hebt geschreven.

Dit zou de weg moeten vergemakkelijken om samen over seks te praten en je op je gemak te voelen om uit te drukken wat je nodig hebt en opgewonden wilt raken.

Verander de manier waarop je seks afwijst

Als je geen zin hebt in seks, maar je partner wel, maak dan duidelijk dat je hem niet zult veroordelen omdat hij zichzelf wil bevredigen.

Dit kan betekenen dat hij even met zijn telefoon naar het toilet verdwijnt. Of het kan betekenen dat je instemt met wat weinig inspanning: hij masturbeert terwijl je kijkt, bijvoorbeeld.

Je moet ook de rol van initiatiefnemer delen.

Vraag je partner om gedurende een periode van twee weken geen seks te hebben. Dit geeft je de kans om de rollen om te draaien: om degene te zijn die suggereert in plaats van afwijst. Dit verandert de dynamiek drastisch.

Als je degene bent die seks wil, voel je je meteen sexyer, krachtiger en de baas.

En dat is in een notendop hoe seks altijd voor jou zou moeten voelen.

