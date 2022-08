Is this the secret to finding out if YOU have a ‘best side’?

De meeste mensen, vooral vrouwen, haten het om gefotografeerd te worden. ‘Ik maak een slechte foto’, of ‘Ik ben niet fotogeniek’, vertellen we de persoon die een camera op ons richt. Hoe ouder (en rimpeliger) we worden, hoe martelender het wordt. In deze tijd van het jaar, met vakanties, barbecues, picknicks en bruiloften in volle gang, is het bijzonder moeilijk om niet te worden betrapt.

We hebben allemaal dat ongemak ervaren als we door afbeeldingen op een telefoon scrollen en deze onderzoeken en ineenkrimpen bij wat we zien. Oh nee, kijk eens naar die dubbele kin! Verwijderen. Je zou munten door die voorhoofdplooien kunnen rollen! Verwijderen. Mijn tanden zijn toch niet zo groot? Verwijderen. Ik beveel niet alleen vrienden om foto’s van mij te verwijderen die ik niet leuk vind, ik ga ook over ze heen staan ​​terwijl ik ze de map ‘verwijderde items’ laat verwijderen.

Hoe komt het dat iedereen er altijd geweldig uitziet terwijl ik op een ballon lijk waar iemand een boos gezicht op heeft getekend?

Claudia Connell (foto) vraagt: ‘Waarom ziet iedereen er altijd geweldig uit terwijl ik op een ballon lijk waar iemand een boos gezicht op heeft getekend?’

De realiteit is dat we altijd onze eigen ergste critici zijn als we ons imago zien, onszelf uit elkaar halen en de gebreken opmerken die anderen niet zien.

Nou, eindelijk heb ik een foto gevonden die ik niet meteen wil verwijderen of verscheuren.

Mijn rozenknoplippen zien er schattig en pruilend uit. Mijn ogen zijn neergeslagen, maar ik denk dat dat me een sexy smeulen geeft. En wil je kijken naar die schattige knoopneus. Al zeg ik het zelf, ik zie er zeker tien jaar jonger uit dan mijn 56 jaar.

Het zou me niet verbazen als in de toekomst reality-tv-sterren en influencers met mijn foto naar hun cosmetisch chirurg gaan en zeggen: ‘Geef me zo’n neus.’

DUBBEL RECHTS: Claudia zegt: ‘De realiteit is dat we altijd onze eigen ergste critici zijn als we ons imago zien, onszelf uit elkaar halen en de gebreken opmerken die anderen niet zien…’

Wat jammer dan dat het beeld gemanipuleerd is en ik er in het echt niet zo uitzie. In plaats daarvan is het hoe mijn gezicht eruit zou zien als mijn touwachtige rechterkant er precies zo uit zou zien als mijn mooie linkerkant. Als de wetenschap gelijk heeft, hebben de meesten van ons een beste kant – en dat is de linkerkant.

Of het nu berekend is of toeval, ik draai altijd mijn linkerzijde naar de camera als ik op de foto sta.

Ik heb altijd een rond, maanvormig gezicht gehad, maar door de jaren heen heb ik mezelf ervan overtuigd dat het aan de linkerkant minder mollig is en dat mijn neus er aan die kant ook slanker en meer gebeeldhouwd uitziet. Het lijkt erop dat ik gelijk had.

Wetenschappers vroegen de deelnemers om de aantrekkelijkheid van beide kanten van mannelijke en vrouwelijke gezichten op grijswaardenfoto’s te beoordelen.

Om bias te voorkomen, presenteerden de onderzoekers zowel originele foto’s als gespiegelde afbeeldingen, zodat een origineel rechterwangbeeld een linkerwangbeeld bleek te zijn en vice versa.

DUBBELE LINKERKANT: ‘De linkerkant van het gezicht werd beoordeeld als esthetisch aantrekkelijker voor zowel mannen als vrouwen’, zegt Claudia

Ze vonden een sterke voorkeur voor de linkerkant van gezichten, ongeacht of de foto’s oorspronkelijk van de linkerkant of in spiegelbeeld waren.

De linkerkant van het gezicht werd beoordeeld als esthetisch aantrekkelijker voor zowel mannen als vrouwen.

De resultaten werden bevestigd door de pupilgrootte van de deelnemers te meten – ze worden groter als je naar iets interessants kijkt en vernauwen als je naar onaangename beelden kijkt. In deze studie namen de pupilgroottes toe wanneer naar de linkerkant van gezichten werd gekeken.

Maar waarom links? Onderzoekers denken dat het te maken kan hebben met de manier waarop emoties door onze hersenen worden verwerkt. De rechterkant van onze hersenen is meer betrokken bij emotionele expressie en bestuurt de spieren aan de linkerkant van ons lichaam.

Het betekent dat de linkerkant van ons gezicht de neiging heeft om meer uiterlijke emoties te vertonen, wat esthetisch aantrekkelijker wordt bevonden.

Ik kan alleen maar zeggen dat ik niet wist dat ik zo emotioneel was.

Gezichtssymmetrie wordt al lang beschouwd als het kenmerk van een mooi gezicht – en hoewel Moeder Natuur die score misschien heeft verknoeid, is er nu in ieder geval een app die me een stuk dichterbij brengt.

AMANDA PLATELL: ‘IK HEB NOG STEEDS MIJN PRACHTIG WONKY GEZICHT, BEDANKT’

Zoals de meeste vrouwen die hun hele leven hebben geprobeerd er mooier uit te zien dan ze in werkelijkheid zijn, heb ik altijd geweten dat mijn gezicht scheef was. Ondanks dat mama me geruststelde, zijn het onze onvolkomenheden die ons speciaal maken, maar ik heb geprobeerd ze te corrigeren en te verbergen met make-up.

Je zou dus denken dat ik blij zou zijn om mijn gezicht volledig symmetrisch te zien – vooral met de gewenste linkerkant gerepliceerd. Maar eigenlijk vervult het me met afschuw.

Toepasselijk, want ik lijk op Anjelica Huston als de zeer enge Morticia in The Addams Family, met boze ogen die nog dreigender werden door dat hard naar achteren getrokken haar en even gebogen wenkbrauwen.

Je zou salami op die jukbeenderen kunnen snijden, en mijn perfecte bloedrode mond ziet eruit alsof hij op het punt staat een pasgeboren baby op te eten. Het is gewoon verschrikkelijk en behoorlijk sinister. En wanneer mijn rechterkant wordt gerepliceerd, is het nog erger. Ik zie eruit als Avatar-heldin Neytiri, alleen niet blauw.

Nep, eng, een glanzende perfectie van welwillendheid versterkt door de middelste scheiding van mijn haar, waardoor een angstaanjagende symmetrie ontstaat.

Mijn echte foto laat me zien zoals ik ben – deels heilige, deels zondaar, deels enthousiast, deels cynicus – en, net als de rest van ons, gewoon heerlijk wankel.

HANNAH BETTS: ‘LINKERKANT HANNAH IS EEN MINX – ZE ZOU MIJ IN PROBLEMEN MAKEN’

Ik heb mezelf nooit bijzonder aantrekkelijk gevonden. Maar dat was voordat ik de linkerhand ontmoette. Linkerhand Hannah is hot!

Zwoel, expressief, volle lippen met een ovaal gezicht en fantastische jukbeenderen, ze heeft een goede neus en geweldig haar. Wat betreft haar rechtshandige sidekick – oh, schat.

Rechterkant Betts is kaal met een gigantisch voorhoofd, plakkerige oren, heksensnuit, boze mond, gekke wenkbrauwen en woedende, kraaloogjes aan weerszijden van haar enorme, hoekige hoofd.

Waar links van mij zacht, sensueel, verleidelijk is, rechts is mij een bal van woede, alsof ze op het punt staat de kijker in het gezicht te slaan.

Ik zucht over Hannah’s pluche mond en weelderige haargroei. Ik ben jaloers op haar tedere, soulvolle blik. Welke ravage zou deze hersenschim hebben aangericht?

Maar uiteindelijk geef ik toch de voorkeur aan echte ik. Left-side Betts is een minx. Ze zou me in de problemen brengen. Het is beter om normale, tevreden gemiddelde, moeras-standaard Betts te zijn. Onregelmatigheid is tenslotte menselijk.

Wat rechts Hannah betreft, zij is mijn portret op zolder: doodsbang en angstaanjagend. Ik stop haar terug in haar doos.

HENRY DEEDES: ‘JE ZOU MEER GENOEMD ZIJN OM LINKERMAN TE BENADEREN’

Supermodellen met twijgvormige ledematen zullen er altijd op aandringen dat snappers ze op hun beste kant vastleggen. Maar bestaat er echt zoiets als een ‘beste kant’ aan mijn gezicht? Het is toch gewoon een mythe die wordt aangeprezen door ijdele en onzekere fashionista’s.

Zoals met alles tegenwoordig, is er nu een app waarin ik het zelf heb kunnen zien. Omdat we ervan uitgingen dat we asymmetrische wezens waren, waren de resultaten verrassend. De eerste indruk van de rechterkant van mijn gezicht is dat het vreemd levenloos lijkt. Ik ben het ongetwijfeld nog steeds. Maar vreemd genoeg ontdaan van elke stof of persoonlijkheid. Een tonic water zonder een royale slok gin.

De linkerkant is een ander verhaal. Hij lijkt mannelijker. Vleziger, voller. Meer op zijn gemak bij zichzelf.

Dit personage lijkt meer warmte te vertonen dan mijn koudere rechterkant. Is deze kerel niet vriendelijker? Is hij niet vriendelijker?

Geef toe, als je deze twee verschillende gezichten op straat zou moeten benaderen voor een routebeschrijving, zou je eerder geneigd zijn om mijn linkse zelf te vragen. Mr Right Side hief zijn snuit verwaand in de lucht en liep luchtig langs je heen met een minachtend hoofdschudden.

Ik veronderstel dat het interessant is om je minder flatterende eigenschappen op deze manier te laten uitkomen. Ook een beetje ongezond.

Zoals de meeste mensen haat ik meestal de meeste foto’s van mezelf.

Zelfs deze foto – die een dozijn verschillende keren is genomen door een briljante professionele fotograaf – doet me ineenkrimpen van schaamte.

Misschien moet ik haar het nog eens laten proberen. En als ik een beetje opzij kan draaien…

RADHIKA SANGHANI: ‘IK HEB IN MIJN TIENERS SELFIES GEBRACHT, DUS IK HEB ALTIJD GEWEEST DAT LINKS HET BEST IS’

Het verbaast me niet dat onderzoekers hebben ontdekt dat de linkerkant van ons gezicht de beste is – maar wat zou je anders verwachten van een 32-jarige millennial die in haar tienerjaren selfies maakte?

Ik heb altijd links gestaan ​​op foto’s, dus mijn linkerkant was te zien. Dat komt deels omdat ik een klein schoonheidsvlekje op mijn wang heb, waarvan ik dacht dat het me een Hollywood-voorsprong gaf, maar ook omdat die kant er slanker uitzag.

Nu pas begin ik daar spijt van te krijgen. Omdat ik de dubbel-linkse afbeelding van mijn gezicht niet kan uitstaan. Hoe heb ik nooit gemerkt dat mijn linkeroog zo dicht bij mijn neus staat? Of dat mijn linkerwenkbrauw zo laag is?

Het helpt niet dat twee symmetrische schoonheidsvlekken er bizar uitzien of dat mijn haar veel te dicht bij mijn gezicht zit met een grote knik – vanaf nu neem ik een middenscheiding.

Maar het is ook de vorm van mijn gezicht: ik dacht dat een dunner gezicht aantrekkelijker zou zijn, maar eigenlijk veroudert het gewoon.

Daarentegen blijkt mijn rechterkant beter dan ik dacht. Door de afstand tussen mijn ogen en neus lijkt mijn gezicht meer open, terwijl ik door mijn hogere wenkbrauwboog er jonger uitzie.

Helaas is mijn gezicht zo symmetrisch dat het onnatuurlijk lijkt, terwijl mijn lippen bijna rechthoekig zijn. Om dit mijn beste kant te laten zijn, heb ik de zachtere lippen van mijn linkerhand nodig. Daarom is mijn oorspronkelijke gezicht gelukkig degene die ik het liefste heb. Ik denk dat mijn asymmetrische imperfecties me mooi maken.

Mijn tiener ik was het daar niet mee eens, en ik hou nog steeds niet altijd van foto’s van mezelf (wie wel?), maar ik heb geleerd de schoonheid in het gezicht dat ik heb te zien, in plaats van het ‘perfecte’ gezicht waarvan ik droomde .

Vanaf nu ga ik naar rechts zodra iemand een camera voor me neerzet. En mijn haar zal in het midden worden gescheiden.

PROBEER HET NU ZELF

Geïntrigeerd door de resultaten van onze schrijvers en zin om te zien wat de mooiste kant van je gezicht is? Maak gewoon een selfie, upload deze naar een van de onderstaande apps en test zelf de links-is-beste theorie…

Gezichtssymmetrie: niemand is perfect

Deze app trekt een lijn door het midden van je selfie. Er is een scroll-functie waarmee je zoveel van je rechterkant naar je linkerkant kunt wisselen als je kunt verdragen, zodat je zelf kunt zien of je er mooier uitziet met alleen je linkerhand.

Symmetrie Gezichtsmaker

Upload je selfie en de technologie produceert je ‘perfecte rechtergezicht’ en je ‘perfecte linkergezicht’ waaruit je kunt kiezen.

FaceSym — Gezichtssymmetrietest

Test welke kant van je gezicht er beter uitziet door een selfie te uploaden. U kunt uw bewerkte foto’s opslaan om aan uw vrienden te laten zien – en te kijken of ze u herkennen.

Gezichtsreflectie

Naast de gebruikelijke test, kun je met deze app je foto’s bijsnijden en roteren voor een nog meer forensische blik op welke kant van je gezicht mooier is. Je hebt ook toegang tot snaps van Instagram of Facebook.