Is this the best hotel in Mallorca? Americans can now fly there with United from NYC and find out

Nog voordat ik de grond raakte, realiseerde ik me dat dit een reis zou worden om nooit te vergeten.

Met het risico gemakkelijk beïnvloedbaar te klinken, de reis om te onthouden.

Ik was vanaf het begin verkocht op de sluwe seizoensroute van United naar Mallorca.

De bemanning van de eerste rechtstreekse vlucht van United naar Mallorca op de foto nadat het vliegtuig op 3 juni 2022 landde in de hoofdstad Palma

En terwijl het vliegtuig daalde, voelde het bijna ondenkbaar dat er niet altijd een manier was om rechtstreeks van de Big Apple – of zelfs de VS – naar het betoverende Spaanse eiland te komen.

Ik kon mijn ogen niet afhouden van het schilderachtige uitzicht op de prachtige, typisch Spaanse met klimop bedekte huizen in puin vanuit mijn raam toen het vliegtuig afdaalde naar Palma, de hoofdstad.

Maar pas toen een chique auto die een Bond-film waardig was, me door de grote toegangspoort van hotel Castell Son Claret reed, werd het duidelijk dat dit eiland ook totale luxe biedt.

Het vijfsterrenhotel ligt ten westen van Palma op 326 hectare prachtig onderhouden tuinen die doen denken aan Versailles en ligt aan de voet van het door Unesco beschermde Tramuntana-gebergte.

Het is de belichaming van luxe, maar ik werd ontvangen met een warmte en vertrouwdheid vergelijkbaar met thuis verwelkomd worden.

Ik voelde me niets minder dan royalty toen ik in een golfkar naar mijn suite werd gereden, genietend van het rustige en adembenemende uitzicht op het pand en het terrein.

Na de landing in Palma op de nieuwe service van United, heeft Andrea ingecheckt in het Castell Son Claret hotel (hierboven)

Het hotel in 18e-eeuwse stijl biedt een breed scala aan suites voor alle smaken. Van het nostalgische terras en ‘castell’-suites, waar authentieke houtdetails prominent aanwezig zijn, tot zeer moderne kamers met de meest eigentijdse kenmerken.

Ik verbleef in een van de prachtige zwembadsuites, met een comfortabele woonkamer en kamerhoge ramen waardoor natuurlijk licht naar binnen kon filteren.

Nog steeds bedwelmd door het onbeschrijfelijke gevoel gewekt te worden door de Mallorcaanse zon, rolde ik me elke ochtend om in een bed dat absoluut door en voor engelen was opgemaakt en vroeg me af of ik nog droomde.

Andrea’s kamer was een ‘verrukkelijke’ zwembadsuite (boven), met een woonkamer en kamerhoge ramen

De zwembadkamers zijn ontworpen om natuurlijk zonlicht door te laten in het interieur

Bij aankomst gooide Andrea snel haar vliegtuigkleren weg voor haar zwarte zwempak (links) en bracht haar eerste middag door met ontspannen in haar privézwembad en ‘wekend in het heerlijke zonlicht’

Als zomerbaby maakte ik er mijn eerste opdracht van toen ik in de kamer aankwam om mijn vliegtuigkleren te dumpen voor het zwarte zwempak dat ik, als een levenslange uitsteller, de dag ervoor haastig had ingepakt.

Ik bracht mijn eerste middag door met ontspannen in het privézwembad en genietend van het heerlijke zonlicht, en daarna lui languit op een ligstoel terwijl ik genoot van de intieme privacy die Castell Son Claret biedt.

Later die avond lag ik op het zorgvuldig onderhouden gras en keek naar de sterren aan de onvervuilde Mallorcaanse lucht, met het gevoel alsof elke zorg die ik in de wereld had zich had overgegeven aan de rust van deze magische plek.

Andrea beschrijft hoe ze zich overgaf aan de rust van Castell Son Claret – ‘een magische plek’

Afgebeeld is het unieke restaurant Sa Illeta, waar Andrea zich tegoed deed aan paella en sangria. Foto met dank aan Rafa Velázquez

Andrea’s lunch uitzicht op Sa Illeta

Buiten het hotel vond ik schatten die ik me mijn leven lang zal herinneren.

Ik dwaalde door smalle steegjes te midden van de prachtige 15e-eeuwse appartementen van Palma en stopte vol ontzag bij de grandioze Santa Maria de Mallorca-kathedraal, een gotisch bouwwerk dat, zoals bij veel van Palma, overspoeld wordt met geschiedenis.

Het werd meer dan 500 jaar geleden gebouwd in opdracht van de 13e-eeuwse monarch James I van Aragon, die terwijl hij geconfronteerd werd met het zinken van zijn vloot in 1229, God zwoer dat als hij Mallorca zou overleven en veroveren, hij een grote kathedraal zou bouwen.

Hij overleefde het, maar helaas werd zijn kathedraal tijdens zijn leven niet voltooid.

Tegenwoordig verbaast de intimiderende structuur zowel bezoekers als de lokale bevolking die binnen massadiensten bijwonen.

Andrea staarde vol ontzag naar de grandioze Santa Maria de Mallorca-kathedraal in Palma (boven)

Een van de betoverende straten van Palma

Een half uur rijden is de blikvanger Sa Illeta restaurant, dat op een klein eiland bij het vakantiedorp Camp de Mar ligt.

U bereikt het via een houten loopbrug vanaf het strand en eenmaal daar kunt u genieten van heerlijke paella con gamba’s overgoten met sangria.

Terwijl ik daar was, luisterde ik naar toeristen die lachten terwijl ze baadden in het warme water van de baai, sloot mijn ogen en probeerde, zonder geluk, een betere plek te bedenken om te ontsnappen aan alledaagse zorgen.

Mijn eetervaringen in het hotel waren ook buitenaards.

In het à-la-carterestaurant Olivera, terwijl ik op het terras zat en me gebiologeerd voelde door het landschap van de Tramuntana en de ongelooflijk blauwe lucht die de zonsondergang weerspiegelde in het zwembad van het hotel, werd ik getrakteerd op overheerlijke gerechten.

Ik werd weggeblazen door de meest kleurrijke en verrukkelijke ceviche die ik ooit heb gehad, de citroentartaar met bosbessenijs en mijn ultieme favoriet: kabeljauw, calamares en Iberische hamkroketten.

Palma is overspoeld met geschiedenis en staat vol met charmante oude gebouwen. Andrea beschrijft het als ‘geweldig’

Andrea poseert in het oude Palma (links) en aan de rechterkant is afgebeeld luisterend naar inzicht van de lokale gids Pedro Oliver

Op een andere avond bestelde ik entrecote met friet – schuldig Amerikaans hier – terwijl mijn vriend de secreto Iberico joselito koos.

Ik moet toegeven dat ik een – of vijf – happen van haar bord heb gestolen om je te vertellen dat als ik de rest van mijn leven maar twee gerechten zou moeten kiezen, ik die opties zonder aarzeling zou kiezen.

De ontbijten in Olivera waren even indrukwekkend – een carnaval van Montana-eieren, verse fruitsalades en yoghurtgranen, en samengestelde selecties van Spaanse hammen en kazen.

Andrea dineerde op het terras van restaurant Olivera (hierboven), terwijl de zonsondergang weerspiegeld werd in het zwembad van het hotel

Het stijlvolle interieur van het à-la-carterestaurant Olivera van hotel Castell Son Claret

Bij fine-dining restaurant Sa Clastra (gerechten links en rechts) genoot Andrea van een ‘heerlijk’ zesgangenmenu ‘doordrenkt met passie’

Maar het is in het gastronomische restaurant van het hotel, Sa Clastra, waar het eten de hoogste gastronomische hoogten bereikt.

Het levendige, kleurrijke en ongetwijfeld heerlijke zesgangenmenu van chef Jordi Canto was doordrenkt met passie.

De Pigeon ‘a la royal’ nam mijn smaakpapillen mee op een reis van sensaties terwijl ik de onverwacht voortreffelijke mix van chocolade, aardbeien, Mallorcaanse Palo koesterde [a sweet-bitter drink] en duif.

De Balearische kreeft met ‘menjar blanc’ [blancmange],’ vijgen en zomertruffel, en rode schorpioenvis met pens- en saffraansaus bezegelden de bijna mystieke ervaring.

Vastbesloten om me over te geven aan elk plezier dat Castell Son Claret te bieden had, gaf ik me over aan Emma’s magische handen terwijl ze de door New York gevoede stress uit mijn dankbare lichaam in de spa van het hotel duwde.

Nadat mijn huid was getrakteerd op een verkwikkende scrub- en massagebehandeling met pepermuntthee, tropische bloemen en azucar morena, nam ik een snelle douche en bracht ik een paar uur door met ontspannen in het zwembad van de spa.

Ik verliet het hotel met een hernieuwd gevoel, met een boost van vitaliteit en passie voor het leven die was aangetast door de eentonigheid van het dagelijkse leven in een grote stad.

Is dit het beste hotel van Mallorca? Dankzij United is het nu gemakkelijker dan ooit voor Amerikanen om erachter te komen…