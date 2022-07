Is Elon Musk’s ‘affair’ with Sergey Brin’s wife the most colossal act of treachery?

Na het tumult van dit quixotische jaar tot nu toe – waarin hij heeft toegegeven dat hij in het geheim een ​​tweeling heeft verwekt met een collega, dook naar binnen om Twitter te kopen, wegliep van de deal, en vervolgens zijn kind zag proberen hun naam te veranderen omdat ze niets te maken willen hebben met hem – je zou kunnen denken dat dat onmogelijk nog een wending kan zijn in het verbazingwekkende levensverhaal van Elon Musk.

Toch is er. Gisteren zond de Wall Street Journal uit wat ongetwijfeld het ultieme verraad is op miljardairniveau: dat Musk, ‘s werelds rijkste man, een ‘korte’ affaire had met de vrouw van zijn oude vriend en ooit zakelijke bondgenoot Sergey Brin.

Brin is de zevende rijkste man ter wereld.

De affaire, volgens de WSJ, vond plaats in december vorig jaar en heeft geleid tot de snelle ineenstorting van het huwelijk van Brin met de prachtige brunette Nicole Shanahan, de tweede vrouw van Brin en de moeder van zijn jonge dochter.

Nicole Shanahan en Sergey Brin trouwden in 2018, maar vroegen in december 2021 een scheiding aan vanwege ‘onoverbrugbare verschillen’

De vermeende affaire van Elon Musk met de vrouw van Google-medeoprichter Sergey Brin vorig jaar leidde volgens de Wall Street Journal tot de scheiding.

Shanahan werkt voor de firma Bia-Echo, een investeringsmaatschappij die zich onder meer bezighoudt met ‘reproductieve levensduur en gelijkheid’

Het paar heeft samen één dochter die eind 2018 werd geboren (afgebeeld in september 2021)

Brin, een populaire vrolijke tech-magnaat, vroeg in januari een scheiding van haar aan, waarbij hij onverzoenlijke verschillen aanhaalde.

Het paar werd algemeen beschouwd als de meest glamoureuze in de technische wereld, om niet te zeggen een van de machtigste ter wereld.

In de maanden die volgden, heeft Brin zichzelf gestaag afgestoten van al zijn investeringen in de vele bedrijven van Musk.

Dat kun je hem moeilijk kwalijk nemen.

Als de gerapporteerde affaire waar is, is het zeker de meest kolossale daad van persoonlijk verraad in de geschiedenis van de miljardair boys club.

Technisch genie Brin leende Musk op beroemde wijze $ 500.000, waardoor zijn bedrijf Tesla 14 jaar geleden op het hoogtepunt van de financiële crisis van 2008 niet onderuit ging. Musk heeft eerder gezegd dat hij gewoonlijk ‘crasht’ in het huis van Brin wanneer hij tussen huizen zit of gewoon in de stemming is.

Musk met Brin (uiterst rechts) in de vroege jaren 2000. De affaire heeft naar verluidt een abrupt einde gemaakt aan hun vriendschap

De twee mannen waren zulke goede vrienden dat Brin een van de uitgenodigden was om Musks 40e verjaardag te vieren – aan boord van de Orient Express in 2010.

Elon Musk zei dat hij wilde dat het feest ‘het wildste feest was dat de Orient Express ooit had gezien’ en voegde eraan toe: ‘Ik hou van wilde feesten’. Destijds was Musk bij zijn tweede vrouw en Brin nog bij zijn eerste.

The Wall Street Journal meldde bronnen op een feestje eerder dit jaar die beweerden dat Musk op één knie viel voor Brin en zich verontschuldigde voor de affaire om om vergeving te smeken.

Brin heeft naar verluidt de verontschuldiging erkend, maar spreekt nog steeds niet regelmatig met Musk, vertelden de bronnen aan de krant.

Brin was in 2010 op Musks bruiloft met Tallulah Riley en als huwelijkscadeau leende hij Musk het gebruik van de ‘Google Party Plane’ om zijn gasten naar het evenement in Schotland te krijgen.

Het lijkt er echter op dat er geen eer is onder tech-nerds, althans niet als het gaat om Musk, een van ‘s werelds meest fascinerende mannen.

Musk is eerder deze zomer te zien in Mykonos. Hij was dateless voor zijn dagje uit met vrienden op een jacht. Juist, hij wordt afgespoten door Hollywood-superagent Ari Emanuel

Een gepest kind, autistisch en onrustig. Enkele van zijn recente ambities zijn de kolonisatie van Mars, de wereld redden van de gevolgen van klimaatverandering, Oekraïne helpen de binnenvallende troepen van Poetin te verslaan en een directe interface tussen het menselijk brein en kunstmatige intelligentie mogelijk maken.

Hoewel zijn prestaties in het bedrijfsleven niet kunnen worden tegengesproken, heeft hij zijn 51e jaar bereikt als vader van tien kinderen en wordt hij bijna net zo bekend om zijn verbluffend onconventionele liefdesleven als zijn enorme rijkdom ($ 253 miljard.)

De timing van de laatste libidineuze uitbarsting is zodanig dat ze vrijwel een kleurgecodeerd stopcontact nodig hebben.

Want in december 2021, de maand waarin Musk naar verluidt met de vrouw van Brin naar bed zou zijn geweest, vierde hij ook de komst van een babymeisje via draagmoeder met zijn aan-uit-vriendin, de zanger Grimes.

Grimes, die hun arrangement ‘zeer vloeiend’ noemde, had al een zoon met Musk genaamd Æ A-Xii (uitgesproken als ‘X-Ash-A-12’). Hun dochter is Exa Dark Sideræl. Ze worden kortweg X en Y genoemd.

Musk met zijn ex-vriendin Grimes, vertrokken. Ze hebben samen twee kinderen – een zoon, X Æ A-Xii (rechts met Musk) en een dochter, Y

Maar tegen de tijd dat hun dochter werd geboren, zou Musk niet alleen met mevrouw Brin aan de kant scharrelen, hij was ook een nieuwe vader via nog een andere liefdesbelang – voormalig directeur Shivon Zilis, die het leven had geschonken aan zijn tweeling – wiens namen zijn niet onthuld – in november 2021. Ze woonde blijkbaar op zijn minst parttime met Musk in een huis van $ 4 miljoen in Austin, Texas.

Toen het nieuws naar buiten kwam, schreef hij op Twitter: ‘Mijn best doen om de onderbevolkingscrisis op te lossen. Een dalend geboortecijfer is verreweg het grootste gevaar waarmee de beschaving wordt geconfronteerd.’

Voormalig directeur Shivon Zilis had een tweeling met Elon Musk

Spoel vooruit naar februari van dit jaar en Musk was weer overgestapt naar de huidige vriendin Natasha Bassett.

Oafish en workaholic, met een jeugdig gevoel voor humor, dunner riet en papa bod, hij is niemands idee van Rudolph Valentino.

En toch, zelfs voordat hij enorm rijk was, was Musk aantrekkelijk voor vrouwen.

Eerste vrouw Justine zei dat hij haar onophoudelijk het hof maakte om haar tijdens de eerste dans op hun bruiloft in 2000 te vertellen dat hij de ‘alfa’ in de relatie was en dat hij haar zou ontslaan als ze een van zijn werknemers was.

Justine beschreef hem als een dominante figuur die een blonde trofee-vrouw wilde. Ze kregen vijf kinderen; tweeling Griffin en Xavier (die haar naam veranderde in Vivian en nu identificeert als vrouw), en drieling Kai, Damian en Saxon. Zoon Nevada stierf als baby.

Vivian (18) heeft onlangs een juridisch verzoek ingediend om haar voornaam te veranderen om aan te geven dat ze transgender is en haar achternaam om aan te geven dat ze ‘op geen enkele manier verwant wil zijn met mijn biologische vader’.

Zijn tweede vrouw was de Britse actrice Talulah Riley, opgeleid aan het Cheltenham Ladies’ College en een van de sterren van de opnieuw opgestarte films van St. Trinian.

Ze vertelde een interviewer dat hij haar warm maakte voor het idee van romantiek door haar foto’s en video’s van zijn SpaceX-raketten te laten zien.

Hierboven is Xavier te zien, die sindsdien haar naam en geslacht heeft veranderd in Vivian. Deze foto is gemaakt in Currumbin Wildlife Sanctuary in Queensland, Australië, in 2017 toen ze 12 jaar oud zou zijn geweest

Musk met Talulah Riley, zijn tweede vrouw (met wie hij twee keer trouwde) en zijn tweelingzonen Griffin, links, en Xavier, rechts, in 2010

Elon Musk ging in 2017 uit met Amber Heard, nadat ze was gescheiden van Johnny Depp

Ze trouwden en scheidden twee keer en kregen geen kinderen. Hij had een romance met actrice Amber Heard rond 2017 nadat ze vervreemd raakte van Johnny Depp.

Musk gaf later toe dat hij ‘echt verliefd’ was en het ‘deed pijn’ toen ze het uitmaakte. Hij zei: ‘Ik heb de afgelopen weken hevige emotionele pijn gehad. Is er iemand die je denkt dat ik moet daten? Het is zo moeilijk voor mij om zelfs mensen te ontmoeten. Ik ben op zoek naar een langdurige relatie, ik ben niet op zoek naar een one night stand…Als ik niet verliefd ben, als ik niet met een langdurige metgezel ben, kan ik niet gelukkig zijn.’

Hij lachte onlangs om in het geheim een ​​tweeling te verwekken met Shivon Zilis, directeur van Neurolink, en twitterde dat hij de aarde opnieuw bevolkte met zijn vele nakomelingen. In een ander interview beschreef hij baby’s als ‘poepmachines’ en was het ermee eens dat hij beperkte inbreng had in het leven van zijn kinderen toen ze klein waren.

En hoe zit het met Brin? Hij is veel minder flamboyant dan Musk, maar een van de belangrijkste figuren in Silicon Valley. Met een waarde van ongeveer $ 93 miljard, emigreerde hij op zesjarige leeftijd van Rusland naar Amerika.

Zijn achtergrond is academisch – zijn ouders waren een paar Russisch-joodse wetenschappers uit Moskou.

Ze hadden vooroordelen ervaren in hun thuisland en migreerden toen hij zes jaar oud was met hulp van de Hebrew Immigrant Aid Society (een liefdadigheidsinstelling waaraan Brin in 2009 $ 1 miljoen schonk).

Sergey Brin (L) en Larry Page hebben Google in 1998 opgericht toen ze promovendi waren aan de Stanford University in Californië

Een computerwonder, zijn opkomst begon toen hij en Stanford-klasgenoot Larry Page besloten een zoekmachine op te richten in de garage van de zus van een klasgenoot. Die vrouw was Anne Wojicki, en zij werd zijn eerste vrouw. Het bedrijf heette aanvankelijk Back Rub; het werd Google.

Google zou 55.000 mensen in dienst hebben op zijn campus in Mountain View, Californië, en uitgebreid met het e-mailplatform Gmail, de browser Chrome, Google Maps, Google News, enzovoort. Ze maken ook Android, ‘s werelds populairste mobiele besturingssysteem.

Er was gratis sushi op het werk en medewerkers mochten hun huisdieren meebrengen. Het bedrijf trok zich op beroemde wijze terug uit het totalitaire China.

Brin maakte naam als een geniale excentriekeling – hij was altijd veel meer geïnteresseerd in een feestje dan Larry Page. Page zou naar Davos gaan, Brin zou met beroemdheden over de oceaan varen.

Het onofficiële motto van het bedrijf was ‘don’t be evil’.

Hun Google Earth-top trok sprekers aan, waaronder een prins Harry op blote voeten.

Dat imago van een aardige vent was gedeukt in 2013 toen Brin een affaire had met een vrouwelijke leidinggevende van in de twintig die betrokken was bij Google Glasses. Hij en Wojicki, die twee jonge kinderen hadden, scheidden in 2015.

Hij leek geluk te vinden bij Nicole Shanahan, en haar verklaringen aan de media toen hun breuk naar voren kwam, waren duidelijk treurig, zelfs spijtig. Nicole zei: ‘Ik hoop dat Sergey en ik met waardigheid, eerlijkheid en harmonie verder gaan in het belang van ons kind. En daar werken we allebei naartoe.’

Je kunt je voorstellen dat de wereldwijde verlegenheid die nu op Brin’s hoofd is gestapeld, dit tot een van de grootste uitdagingen zal maken die hij ooit heeft gezien.