Is America about to hand the world’s most notorious arms dealer ‘Merchant of Death’ over to Russia?

Hoe weelderig de accommodatie was die zijn dankbare klanten hem hadden aangeboden, Viktor Bout sliep ‘s nachts het liefst met zijn helikopterbemanning, zo dicht mogelijk bij een helikopter die binnen enkele minuten klaar was om te vliegen. In zijn werk was een snelle ontsnapping essentieel.

Als ‘s werelds meest beruchte internationale wapenhandelaar ‘kwam hij er tientallen jaren mee weg’ door meedogenloze krijgsheren, terroristen en criminelen te voorzien van wapens waarmee ze onnoemelijk veel leed over de hele wereld konden toebrengen.

De schimmige Tadzjikistaanse zakenman en vermeende Sovjet-spion werd door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Peter Hain bekend als ‘de koopman van de dood’ en ‘de personificatie van het kwaad’ door een hoge Amerikaanse diplomaat – hoewel Bout zo bedreven was in het uitwissen van zijn sporen, de Amerikaanse regering onbewust zijn privévloot van 30 transportvliegtuigen gebruikt.

Bout had een unieke reputatie als ‘one-stop-shop’ voor ‘s werelds ergste oorlogsstokers: hij kon alles voor iedereen krijgen en, cruciaal, het altijd en overal vervoeren. Hij deed dit door gebruik te maken van de enorme arsenalen die waren achtergelaten na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, dus hij leverde alles, van tienduizenden aanvalsgeweren tegelijk tot gevechtshelikopters en grond-luchtraketten.

Tot zijn arrestatie in 2008 na een buitengewone steekoperatie in Thailand, verdiende Bout, 55, honderden miljoenen ponden van klanten, waaronder naar verluidt de Libische kolonel Kadhafi, de Taliban en zelfs al-Qaeda, hoewel hij ontkent de laatste twee te hebben geleverd. In Afghanistan werden de door Bout verkochte wapens vrijwel zeker gebruikt tegen Britse en Amerikaanse troepen.

Zijn meest verwoestende effect was op Afrika, waar hij met machete zwaaiende schurken in moordmachines veranderde, bewapend met raketten, machinegeweren en aanvalsgeweren. Zelfs als hij er niet persoonlijk was, zei een hoge Amerikaanse functionaris, heeft Bout ‘honderdduizenden onschuldigen met zijn wapens afgeslacht’. Hij zou meestal worden betaald in zogenaamde bloeddiamanten, gedolven in oorlogsgebieden en verkocht om oorlogen te financieren.

Viktor Bout werd in 2008 op verzoek van Amerikaanse functionarissen in Thailand gearresteerd. Hij zit sindsdien vast en kan nu worden vrijgelaten in een gevangenenruil

Sinds 2011, toen hij in New York werd veroordeeld voor samenzwering om Amerikanen te doden, luchtafweerraketten te verkopen en terroristen te helpen, en een gevangenisstraf van 25 jaar kreeg, zit Bout achter de tralies in de VS en is de wereld zijn giftige Diensten.

Maar hij is misschien niet lang meer.

Staatssecretaris Antony Blinken nam onlangs de ongebruikelijke stap om publiekelijk bekend te maken dat de VS Moskou een ‘substantieel voorstel’ hadden gedaan voor de vrijlating van twee Amerikanen in Russische gevangenissen. Een daarvan is basketbalster Brittney Griner, die in februari probeerde door een luchthaven in Moskou te reizen met een kleine hoeveelheid cannabisolie; de andere is de voormalige Amerikaanse marinier Paul Whelan, die ook een Brits staatsburger is en wordt beschuldigd van spionage.

Insiders zeggen dat de regering-Biden heeft aangeboden om ze te ruilen voor Bout, wat degenen die iets over hem weten ertoe aanzet de VS te waarschuwen dat het een vreselijke fout kan maken.

Lord Hain, die Bout een ‘koopman des doods’ noemde nadat hij zag dat Britse troepen in Sierra Leone werden aangevallen door jonge rebellen gewapend met zijn aanvalsgeweren, vertelde de Mail: ‘Hij was altijd een favoriet van het Kremlin en zou achter de tralies moeten blijven.’

Bout inspireerde Nicolas Cage’s wapenhandelaar-personage in de film Lord Of War uit 2005, wiens grappige opschepperij dat hij ‘elk leger behalve het Leger des Heils’ leverde bijna zou kunnen worden gezegd van Bout, die vaak beide partijen in een conflict uitrustte. Er is ook veel Bout in wapenhandelaar Richard Roper in John le Carré’s roman The Night Manager.

Brittney Griner wordt momenteel vastgehouden in een Russische gevangenis. Ze werd op 4 augustus tot negen jaar veroordeeld

Maar hoewel zijn leven de Hollywood-thrillerbehandeling verdient, blijft zijn oorsprong in een slaperig binnenwater van het Sovjet-imperium gehuld in mysterie.

De zoon van een automonteur die wanhopig de wereld buiten zijn Centraal-Aziatische huis wilde zien, hij is fel intelligent en heeft een gave voor het oppikken van talen (hij leerde gedeeltelijk Engels door naar Abba-records te luisteren).

Op 18-jarige leeftijd werd hij ingelijfd bij het Sovjetleger en bracht hij twee jaar door in Oekraïne. Later studeerde hij aan het Militair Instituut voor Vreemde Talen in Moskou, dat volgens experts een ‘broedplaats’ was voor Sovjet-spionnen. Hij heeft ontkend er een te zijn, hoewel anderen ervan overtuigd zijn dat hij zich heeft aangesloten bij de GRU – de militaire inlichtingendienst van de Sovjet-Unie.

Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie tussen 1989 en 1991 bood allerlei kansen voor ondernemende Russische criminelen, vooral degenen die een markt konden vinden voor de enorme hoeveelheid munitie die het Warschaupact had vergaard.

Bout had een voordeel, net als de vliegtuigen, omdat hij een luchtvrachtbedrijf, Air Cess, had opgezet in de stad Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten.

Aanvankelijk vervoerde hij vooral gladiolen, cashewnoten en diepvrieskippen rond Afrika en Azië. Maar toen Bout zich realiseerde dat er een veel lucratievere vraag naar wapens was, ging hij een partnerschap aan met een Bulgaarse wapenhandelaar zodat hij ze kon leveren.

Goed verbonden achter het oude IJzeren Gordijn – een vroege vriend was Mikhail Kalashnikov, uitvinder van het gelijknamige aanvalsgeweer AK-47 – Bout was zo succesvol dat de CIA en MI6 halverwege de jaren negentig in West-Afrika over hem begonnen te horen.

Ze wisten echter niet hoe hij eruitzag: met ijsblauwe ogen, een babyface en een opvallende borstelige snor was hij een man die zijn best deed om in de schaduw te blijven.

Een Belgische journalist die hem in de jaren negentig bij toeval tegenkwam in de Congolese bush, nam de enige twee bekende foto’s van hem die op dat moment bestonden. Hij beschreef Bout als ‘heel intelligent’ en in staat om over alles te praten, van de Bijbel tot vrijhandelszones. Hij voegde eraan toe: ‘Hij is echter niet charmant en hij heeft geen humor.’

Bout inspireerde het wapenhandelaar-personage van Nicolas Cage in de film Lord Of War uit 2005

Hij had ook geen scrupules. Monsterlijke oorlogsmisdadigers zoals de Liberiaanse leider Charles Taylor behoorden naar verluidt tot zijn persoonlijke vrienden. Hij verkocht aan iedereen wapens en maakte gebruik van de ‘grijze markt’ om wapens te verplaatsen die legaal aan hem waren geproduceerd en verkocht, maar die hij vervolgens illegaal doorverkocht.

Bout bood soms de enige beschikbare transportmogelijkheid in oorlogsgebieden en zou later beweren dat hij ook VN-vredeshandhavers en Franse troepen vervoerde. Hij verborg zijn identiteit echter achter een complex web van dekmantelbedrijven dat zo verbijsterend was dat zelfs het Pentagon per ongeluk zijn vliegtuigen inhuurde om voorraden naar zijn troepen in Irak te vervoeren.

Tegen de tijd dat de VS en andere landen voldoende bewijs hadden om arrestatiebevelen uit te vaardigen, konden ze hem niet pakken, zoals hij toen in Moskou was, in staat om in het volle zicht te leven onder een regime waarmee zijn aanklagers zeggen dat hij nauw met elkaar verbonden is. In een zeldzaam interview in 2003 hield Bout vol dat hij niets illegaals had gedaan.

Maar zelfs Bout heeft een zachtere kant, hij beweert dat het zijn grote droom was om natuurdocumentaires te filmen. Zijn vrouw, Alla, hield vol dat hij een veel verguisde, liefhebbende huisvader en vroom christen was.

Het deed er nauwelijks toe wat de buitenwereld van hem dacht, aangezien hij Rusland zelden verliet. Toen, in 2007, werd de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA), die een reeks opmerkelijke coups had gepleegd bij het vangen van zogenaamd ongrijpbare schurken, gevraagd om zich op Bout te richten.

Ze bedachten Operatie Relentless: twee undercoveragenten die zich voordeden als leden van de FARC, een communistische guerrillagroep in Colombia, benaderden hem met een miljoenenbestelling voor ‘landbouwmateriaal’, de code voor wapens. De VS kregen cruciale hulp van twee in Engeland geboren ondernemers die in Afrika woonden en Bout kenden.

Bout had een unieke reputatie als ‘one-stop-shop’ voor ‘s werelds ergste oorlogsstokers: hij kon alles voor iedereen krijgen en, cruciaal, het altijd en overal vervoeren

Een daarvan was Mike Smith, een stevige ex-SAS-soldaat met de bijnaam The Bear, die bevriend was met Andrew Smulian, een in Engeland geboren voormalige Zuid-Afrikaanse inlichtingenagent. Smulian was al heel lang een zakenpartner van Bout, maar veranderde van kant en gaf later bewijs tegen hem.

Smith beweerde voor de Colombiaanse guerrilla’s te werken en bestelde, met Smulian als tussenpersoon, de wapens – 100 grond-luchtraketten, 20.000 AK-47-geweren, 20.000 fragmentatiegranaten, 740 mortieren, 350 sluipschuttersgeweren, vijf ton explosieven en tien miljoen munitie.

Sommigen geloven dat Bout in deze fase met pensioen was gegaan. Maar hij was hebzuchtig – en het bevel was te groot om te negeren. De DEA wist hem uiteindelijk naar Bangkok te lokken, waar hij werd gearresteerd door de Thaise politie.

Ze namen hem op en zeiden dat hij blij was met de luchtafweerraketten die hij leverde om de Amerikaanse piloten te doden die met helikopters voor het Colombiaanse leger vlogen. Na zijn arrestatie zei hij kalm tegen Amerikaanse agenten: ‘Het spel is voorbij.’

Rusland deed zijn best om hem terug te krijgen en hield vol dat hij onschuldig was, maar hij werd uitgeleverd aan New York en onder strenge veiligheid berecht.

De in New York gevestigde advocaat van Bouts heeft gewaarschuwd dat ‘er geen Amerikanen zullen worden uitgewisseld tenzij Viktor Bout naar huis wordt gestuurd’. Moskou is duidelijk wanhopig om hem terug te krijgen. De vraag, zeggen westerse inlichtingendeskundigen, is waarom. ‘Dat is een goede vraag,’ zei CIA-directeur William Burns deze maand, ‘want Viktor Bout is een engerd.’

Rusland heeft altijd beweerd dat hij moet worden vrijgelaten omdat de DEA hem onterecht in de val heeft gelokt, maar experts geloven dat de echte reden zijn banden met de Russische inlichtingendienst is.

De GRU, voor wie hij naar verluidt werkte, is minder bekend dan haar civiele zusterorganisatie de KGB en haar opvolger de FSB, maar wordt ervan beschuldigd veel meedogenlozer te zijn, dissidenten te vermoorden en verkiezingen te vervalsen. Het zat bijvoorbeeld achter de vergiftiging in 2018 van voormalig GRU-agent Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in Salisbury.

Wapenhandelaar Viktor Bout zit momenteel opgesloten in de federale gevangenis in de VS, in afwachting van een ruil met Brittney Griner door de VS en Rusland

Weinigen geloven dat Viktor Bout zo’n enorme smokkeloperatie had kunnen uitvoeren zonder bescherming van de Russische regering.

Maar insiders van de inlichtingendienst geloven dat Bout gedurende het decennium in een Amerikaanse gevangenis heeft gezeten – voornamelijk in een sombere speciale vleugel van de Amerikaanse gevangenis Marion in Illinois die zo veilig is dat het de bijnaam ‘Little Guantanamo’ heeft – hij heeft nooit geheimen onthuld aan zijn ontvoerders van zijn links naar Moskou.

De Russische regering staat te popelen om hem terug te halen, dus dat blijft zo, zeggen analisten. Tegelijkertijd is met name president Poetin van mening dat degenen die trouw blijven aan het moederland moeten worden beloond.

‘De Russen brengen met succes [him] terug zou worden beschouwd als een triomf’, zei de Russische veiligheidsexpert Mark Galeotti tegen de Washington Post. ‘En laten we eerlijk zijn, op dit moment zoekt het Kremlin naar triomfen.’

Michael Braun, de ex-DEA-chef die het brein achter de arrestatie van Bout was, zegt echter dat het vrijlaten van hem niet alleen een ‘klap in het gezicht’ zou zijn voor degenen die hun leven riskeerden om hem ten val te brengen. Iedereen in de spookwereld, zegt hij, weet dat er niet zoiets bestaat als een ‘voormalige’ Russische inlichtingenofficier.

Het vrijgeven van Bout – die naar verluidt een foto van Vladimir Poetin in zijn cel bewaart en vindt dat Oekraïne niet als staat zou moeten bestaan ​​– zou een grote bedreiging vormen voor de VS en hun bondgenoten, zegt Braun. De koopman van de dood zou voorgoed failliet moeten gaan.