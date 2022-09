Irina Shayk puts on VERY cheeky display in busty video for Beyonce’s Ivy Park line

Irina Shayk pronkte met haar adembenemende derriere in schrale zwemkleding in een Instagram-video voor Beyonce’s merk Ivy Park.

Het Russische model, die een vijfjarige dochter deelt met Bradley Cooper, speelde in een zwoele behind-the-scenes video van een van haar shoots.

Irina, 36, flitsend terwijl ze pronkte met een breed scala aan Ivy Park-ensembles, verklaarde: ‘Zelfvertrouwen hebben in mijn eigen lichaam, dat is mijn kracht.’

Ze pronkte met haar strakke figuur in een strak hemelsblauw stuk dat haar achterste benadrukte en haar duizelingwekkende benen liet zien.

Ze wierp een licht gebloemd gewaad over het zwempak, strekte zich uit over een rotsblok en boog een van haar gams in een klassieke pin-uphouding.

Irina, die werd geboren in een industriële Sovjetstad op de hellingen van de Oeral, wiegde de doorweekte haarlook terwijl ze haar supermodelreferenties ontbloot.

Een andere van haar outfits was een sci-fi-chique zilveren outfit waarmee het zinderende gevoel haar gebeeldhouwde middenrif kon laten zien.

De oogverblindende outfit omvatte een enorme bril samen met een metalen bril die over een bijpassende capuchon werd getrokken.

Ze blies zich een weg door ensemble na ensemble, inclusief een nauwelijks zichtbare gele markeerstift die haar strakke lichaamsbouw optimaal deed uitkomen.

Ze combineerde de tweedelig met een bijpassend gewaad en stiletto’s, kronkelde over de vloer en wierp de camera een smeulende blik toe.

‘Hallo, ik ben Irina Shayk en we zijn hier in Los Angeles om Ivy Park te fotograferen’, zei ze verleidelijk in voice-over aan het begin van haar Instagram-video.

Vandaag hebben we op de set vrijheid om te creëren, vrijheid, je weet wel, om te spreken, vrijheid om onszelf uit te drukken door middel van kunst’, zei ze.

‘Deze collectie is zo leuk – ik hou echt, echt, echt van deze kleuren’, voegde ze eraan toe, en erkende dat ‘in mijn dagelijks leven meestal alles eenvoudig zwart is’.

Haar nieuwste show-stoppende Instagram-aanbod komt op de hielen van beweringen dat zij en Bradley het vooruitzicht hebben om meer kinderen te krijgen.

Hoewel ze in 2019 uit elkaar gingen, zijn ze sindsdien beroemde minnelijke co-ouders gebleven en hebben ze naar verluidt onlangs hun kleine meisje Lea De Seine samen op vakantie genomen.

Nu heeft een insider van Page Six beweerd: ‘Het was een echt uitje met het gezin en ze overwegen weer bij elkaar te komen.’

De bron beweerde dat Irina ‘wil dat haar dochter een broer of zus heeft’, en Page Six meldt dat Bradley ontvankelijk is voor het idee.

Hoewel het gerucht ging dat Bradley een relatie had met Huma Abedin, de naaste vertrouweling van Hillary Clinton, meldt de outlet dat ze er slechts terloops bij betrokken waren.

Ondertussen omvat Irina’s datinggeschiedenis Cristiano Ronaldo en vorig jaar werd ze kort gekoppeld aan Kanye West in de nasleep van zijn breuk met Kim Kardashian.

Zij en Bradley waren voor het eerst gelinkt in 2015 voordat ze in 2016 als koppel naar de beurs gingen, hun kleine meisje verwelkomden in 2017 en vervolgens hun eigen weg gingen in 2019.

Kort na hun breuk TMZ meldden dat ze hadden besloten de voogdij te splitsen en beiden in New York te blijven wonen om gezamenlijk ouderschap te vergemakkelijken.

In feite zijn zij en Bradley zo hechte co-ouders dat ze ervoor hebben gezorgd dat ze een paar straten van elkaar verwijderd zijn in Greenwich Village om hun dochter op te voeden.

‘Hij is een echte, hands-on vader – geen oppas’, vertelde Irina Highsnobiety afgelopen jaar. ‘Lea is bijna twee weken met hem op vakantie geweest – ik heb ze niet één keer gebeld.’

De moeder van één voegde eraan toe: ‘Ik en haar vader zijn erg streng. Als ze klaar is met eten, staat ze op van tafel, pakt haar bord en zegt ‘dank je’. Zonder ‘alsjeblieft’ of ‘dankjewel’ krijgt ze niets.’

Irina merkte op: ‘Het is moeilijk, omdat ze zoveel speelgoed heeft. Ik had één pop en ik heb deze pop nog steeds. Blond, blauwe ogen, grote Russische pop.’

De in de Sovjet-Unie geboren fashionista legt uit: ‘Mijn oma maakte kleren voor haar. En ik leg altijd uit: “Kijk, dit is mijn pop. Ik had er maar één.” Of soms: “Je hebt dit snoepje. Vroeger had ik snoep alleen voor Kerstmis.”‘