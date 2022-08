Iran’s Ayatollah Khamenei says that the fatwa against Salman Rushdie was ‘fired like a bullet’

Aanhangers van Iran vieren de harteloze aanval op Salman Rushdie, waarbij de auteur tot 15 keer werd gestoken tijdens een evenement in de staat New York

Aanhangers van Iran vieren de harteloze aanval op Salman Rushdie, waarbij de auteur tot 15 keer werd gestoken, waaronder een keer in de nek.

Rushdie, 75, werd aangevallen door Hadi Matar, 24, toen hij vrijdagochtend werd voorgesteld aan het podium voor het CHQ 2022-evenement in Chautauqua, in de buurt van Buffalo in de staat New York. Hij werd overgevlogen naar het ziekenhuis en werd geopereerd in Erie, Pennsylvania.

Hij kreeg in 1989 een fatwa – een doodvonnis – van de Iraanse ayatollah Khomeini nadat zijn boek, de duivelsverzen, tot grote opschudding had geleid bij moslims in Groot-Brittannië.

Het boek zou de profeet Mohammed en de Koran hebben beledigd, waarbij Khomeini opriep tot de dood van Rushdie, en ook moslims opgeroepen om hem te wijzen op degenen die hem konden doden als ze dat zelf niet konden.

Tot nu toe heeft Iran niet officieel gereageerd op de aanval op de auteur door Matar, die het podium bestormde nadat hij hem van achteren had benaderd. Er wordt aangenomen dat Matar sympathie heeft voor het Iraanse regime en de Islamitische Revolutionaire Garde.

Maar aanhangers van de regering prezen de steekpartij en zeiden dat het Khomeini’s fatwa is die na 33 jaar eindelijk in praktijk wordt gebracht.

Sommigen zeiden dat ze hoopten dat de auteur, die in 2007 in Groot-Brittannië werd geridderd ‘voor zijn diensten aan de literatuur’, zou sterven na de brute aanval.

Anderen waarschuwden dat degenen die als een vijand van de Islamitische Republiek werden beschouwd, een soortgelijk lot zouden ondergaan als hij.

Een citaat naar verluidt van Ayatollah Ali Khamenei, de huidige Iraanse leider, werd online met hem gedeeld en zei dat de fatwa tegen Rushdie ‘werd afgevuurd als een kogel die niet zal rusten voordat hij zijn doel raakt’.

Rushdie, 75, werd aangevallen door Hadi Matar, 24, toen hij vrijdagochtend werd voorgesteld aan het podium voor het CHQ 2022-evenement in Chautauqua, in de buurt van Buffalo. Afgebeeld: Matar wordt met handboeien naar een politieauto gelopen

De conservatieve Iraanse expert Keyvan Saedy zei op Twitter: ‘Dit verdient een felicitatie: als God het wil, zullen we vieren dat Salman Rushdie binnenkort naar de hel gaat.’

Hossein Saremi, een conservatieve social media-activist, voegde eraan toe dat een ‘leeuw’ Rushdie had verslagen en dat de aanvaller deel uitmaakte van ‘islams soldaten zonder grenzen’.

Hij schreef: ‘Wraak kan worden uitgesteld, maar het zal onvermijdelijk gebeuren’.

Een senior adviseur van het nucleaire onderhandelingsteam van Iran, Seyed Mohammad Marandi, zei dat hij geen traan zal laten voor de schrijver ‘die eindeloze haat en minachting voor moslims en de islam spuwt’.

Verschillende accounts die gelieerd zijn aan de Revolutionaire Garde, waar Matar naar verluidt sympathie voor had, pochten openlijk over de aanval.

Een genaamd Syria News publiceerde een bericht waarin stond: ‘Het bevel werd uitgevoerd op een plek waar ze nooit aan hadden gedacht. Het is niet belangrijk of hij niet sterft; het is belangrijk dat ze begrijpen dat de strijd nog niet gestreden is.’

Eghtesad Salem, een conservatieve nieuwswebsite, publiceerde een column waarin stond dat de aanval een duidelijk signaal afgaf aan Amerikaanse functionarissen.

Het verklaarde dat ze zouden worden opgejaagd voor de moord op de hoogste generaal van Iran, Qassim Suleimani, die stierf bij een Amerikaanse luchtaanval in januari 2020.

Rushdie werd aangevallen op het podium voorafgaand aan zijn toespraak in Chautauqua, in de buurt van Buffalo, met getuigen die beweerden dat hij ‘geslagen en gestoken’ was

Doktoren verzorgden Rushdie na de aanval, waarbij getuigen zeiden dat een man de auteur ‘stomte en neerstak’ terwijl hij op het podium werd aangekondigd

Er waren bloedspatten op de muur achter de plek waar Rushdie was aangevallen, waarvan sommigen ook op een stoel te zien waren. De staatspolitie van New York heeft bevestigd dat Rushdie in de nek is gestoken

Majid Motamedi schreef: ‘Het uitvoeren van het bevel om Salman Rushdie te vermoorden 33 jaar nadat het was uitgevaardigd, stuurt een bericht naar Amerikaanse functionarissen dat ze bang moeten zijn voor de wraak van Iran op Gen.

‘Qassim Suleimani, tot hun dood, ook al duurt de wraak 33 jaar.’

De fatwa, of ‘spirituele mening’, volgde op een golf van boekverbrandingen in Groot-Brittannië en rellen in de moslimwereld die leidden tot de dood van 60 mensen en honderden gewonden.

Rushdie werd van 1989 tot 2002 24 uur per dag beveiligd, op kosten van de Britse belastingbetaler, toen een premie van $ 3 miljoen op zijn hoofd werd gezet.

Hij moest tien jaar onder politiebescherming onderduiken en zei eerder dat hij elk jaar een ‘soort Valentijnskaart’ uit Iran ontving om hem te laten weten dat het land de gelofte om hem te vermoorden niet is vergeten.

Hij nam zelfs een alias aan, Joseph Anton – een combinatie van de voornamen van twee van zijn favoriete schrijvers, Conrad en Tsjechov.

De fatwa leidde ook tot de moord op de Japanse vertaler van het boek, Hitoshi Igarashi, het doelwit van de vertalers en uitgevers in Turkije, Noorwegen en Italië, en wereldwijd. rellen en boekverbrandingen – terwijl The Satanic Verses zelf in veel landen verboden was.

Moslimactivisten slaan een brandende beeltenis van Salman Rushdie in New Delhi

Ayatollah Khomeini in zijn residentie in de lommerrijke Parijse voorstad Neauphle-le Chateau tijdens zijn ballingschap

Over de controverse met de Mail zei Sir Salman: ‘Onder de fatwa zijn was een gevangenis, maar ik denk dat een van de problemen is dat het er van buiten glamoureus uitzag, aangezien ik soms op plaatsen in Jags verscheen met springende mensen. naar buiten om de deur te openen en ervoor te zorgen dat u veilig binnenkomt, enzovoort. Uiterlijk van wie denkt hij dat hij is? Van mijn kant voelde het als een gevangenis.

‘Er was een bot argument dat ik het op de een of andere manier deed voor persoonlijk voordeel, om mezelf beroemder te maken of om geld te verdienen. Op zijn meest onaangename manier werd het van islamitische kant tegen mij geuit dat de joden me ertoe dwongen. Ze zeiden mijn [second] vrouw was joods. Dat was ze niet, ze was Amerikaans.

‘Als ik gewoon een belediging van de islam had willen inruilen, had ik dat in een zin kunnen doen in plaats van een roman van 250.000 woorden te schrijven, een fictief werk.’

In 2012 verhoogde een semi-officiële Iraanse religieuze stichting de premie voor Rushdie van 2,8 miljoen dollar naar 3,3 miljoen dollar.

‘Wat je moet onthouden is dat The Satanic Verses niet de islam de profeet wordt genoemd, het wordt niet Mohammed genoemd, het land wordt niet Arabië genoemd – het gebeurt allemaal in de droom van iemand die gek wordt.’

Tijdens de fatwa leefde hij in permanente angst en op een gegeven moment dacht hij dat zijn ex-vrouw Clarissa Luard en hun zoon Zafar, die toen negen was, door huurmoordenaars waren vermoord of ontvoerd.

In 1998 versoepelde de hervormingsgezinde president van Iran de fatwa en zei dat hij niet van plan was Rushdie op te sporen en te vermoorden.

De Index on Censorship, een organisatie die de vrije meningsuiting promoot, zei dat er in 2016 geld werd ingezameld om de beloning voor zijn moord te verhogen, wat onderstreept dat de fatwa voor zijn dood nog steeds geldt.

Technisch gezien staat het er nog steeds, aangezien de enige persoon die de oproep voor zijn dood kan annuleren, Khomeini, in juni 1989 stierf – maanden na het uitvaardigen van de fatwa.

Rushdie’s in Londen woonachtige zoon Zafar, 42, is op de hoogte van het incident en zijn vader is na de aanval per ambulance vervoerd.

Mensen haastten zich om de auteur te helpen na de aanval, waarbij de aanvaller werd tegengehouden door getuigen. Het motief voor de steekpartij is momenteel niet bekend

Senator George Borrello bestempelde de aanval als ‘schokkend’ en voegde eraan toe dat er ‘geen ruimte’ is voor ‘overtuigingen die eisen dat je iemand vermoordt die het niet met je eens is’.

Hij voegde eraan toe: ‘Deze schokkende aanval op een gevierde en bekende auteur, blijkbaar ingegeven door fundamentalistisch extremisme, hoort niet thuis in Amerika.’

De staatspolitie van New York zei in een verklaring: ‘Op 12 augustus 2022, om ongeveer 11 uur ‘s ochtends, rende een mannelijke verdachte het podium op en viel Rushdie en een interviewer aan.

‘Rushdie liep een duidelijke steekwond in de nek op en werd per helikopter naar een ziekenhuis in de regio vervoerd.

‘Zijn toestand is nog niet bekend. De interviewer liep een lichte hoofdwond op.

‘Een aan het evenement toegewezen State Trooper nam de verdachte onmiddellijk in hechtenis. Het Sheriff’s Office van Chautauqua County heeft ter plaatse geholpen.’