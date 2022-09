iPhone setup guide: How to transfer data and master your new phone

Gefeliciteerd! Je bent nu de trotse bezitter van een nieuwe iPhone 14. Of misschien heb je een iPhone SE. Je wilt waarschijnlijk meteen de telefoon induiken op het moment dat je de doos in handen krijgt, maar probeer je opwinding in bedwang te houden en doe eerst een beetje voorbereiding.

Voordat je plezier begint te maken, hebben we een klein installatieadvies waar je rekening mee moet houden. Natuurlijk, het lijkt een onnodige belemmering, maar dit spul zal je later echt veel tijd en frustratie besparen. En terwijl u wacht op back-ups en updates, kunt u onze gids voor iOS 16 raadplegen om aan de slag te gaan met het nieuwste iPhone-besturingssysteem. Of leer misschien hoe u het vergrendelscherm van uw iPhone kunt personaliseren.

Maak een back-up van je oude iPhone

Dat klopt, je wilt een back-up maken van je oude iPhone na je hebt je nieuwe iPhone 14 bij de hand, dus de back-up is zo up-to-date als maar mogelijk is. U kunt een back-up maken via iCloud, in iTunes (op een Windows-pc of oudere Mac) of in de Finder (op macOS Catalina of hoger).

Voor een Mac-back-up (macOS Catalina of hoger): Verbind je oude iPhone met je Mac, open een nieuw Finder-venster en selecteer je iPhone in de linkerkolom in het gedeelte Locaties. Kies in het gedeelte Back-ups, Maak een back-up van alle gegevens op je iPhone op deze Mac. Controle Versleutel lokale back-up is een goed idee, dus er wordt ook een back-up gemaakt van uw accountwachtwoorden en gezondheidsgegevens – kies gewoon een wachtwoord dat u niet zult vergeten. Klik op de knop om Nu backuppen.

Als u uw iPhone moet herstellen of deze back-up naar uw nieuwe iPhone 14 wilt herstellen, sluit u deze gewoon aan zoals hierboven en vertelt u uw Mac dat u de back-up die u zojuist hebt gemaakt wilt herstellen. Later kunt u desgewenst terugschakelen naar iCloud-back-ups, in Instellingen > iCloud > Back-up. Maar het kan nooit kwaad om af en toe een back-up op je eigen Mac te draaien.

Voor een Mac-back-up (macOS Mojave of ouder): Het back-upproces is vergelijkbaar met dat hierboven beschreven voor Catalina, maar in plaats daarvan gebruikt u de iTunes-app. Nadat u een back-up van uw oude iPhone hebt gemaakt, sluit u uw nieuwe aan als u deze vanaf daar wilt herstellen. iTunes leidt u door de installatiestappen.

Voor een iCloud-back-up: U hoeft uw oude iPhone niet op uw Mac aan te sluiten. Start gewoon Instellingen en tik bovenaan op uw Apple ID-profiellijst en ga vervolgens naar iCloud > iCloud-back-up en selecteer Nu backuppen.

Wanneer u uw nieuwe iPhone 14 instelt, kunt u uw iPhone herstellen vanaf deze back-up zodra u met uw Apple ID op uw nieuwe apparaat bent ingelogd.

Als je toevallig van een Android-telefoon komt (hey, welkom in de tuin!), Is er een Android Move to iOS-app die je kan helpen om al je Google-accountgegevens in Mail, Agenda’s en Contacten te krijgen, en je camera te verplaatsen roll over, en zet zelfs uw Chrome-bladwijzers over naar Safari.

Hoewel het altijd een goed idee is om een ​​back-up van uw iPhone te maken voordat u een overdracht uitvoert, is de absoluut beste manier om naar een nieuwe iPhone te gaan met de Quick Start-functie. Het is praktisch magie. Je houdt gewoon je nieuwe telefoon naast je oude telefoon en er verschijnt een kaartje met de vraag of je al je spullen naar het nieuwe apparaat wilt overzetten. U richt dan de camera van uw oude telefoon op uw nieuwe telefoon (die een wolk van kleine stippen weergeeft) en voert de 6-cijferige toegangscode van uw oude telefoon in.

Het gebruik van de ingebouwde iPhone-overdrachtsfunctie is de beste manier om over te stappen naar een nieuwe iPhone. IDG

Je doorloopt de rest van het installatieproces, zoals het inschakelen van Face ID, en dan is je telefoon klaar voor gebruik, net als je oude iPhone. Het zal je zelfs vragen om de back-up van je oude iPhone bij te werken als er al een tijdje geen back-up is gemaakt.

Als u uw telefoon op deze manier instelt, worden de meeste van uw instellingen, de indeling van uw startscherm en meer overgedragen. Het is een enorm tijdsbespaarder. Als je van een heel oude iPhone komt, moet je eerst iOS updaten, omdat het iOS 11 of nieuwer vereist. Je kunt net zo goed je oude iPhone updaten voordat je je nieuwe krijgt – je zult niet willen wachten op een lang updateproces als je je iPhone 14 eenmaal bij de hand hebt.

Nadat je je telefoon op deze manier hebt ingesteld, wil je hem even de tijd geven om al je apps opnieuw te downloaden. In eerste instantie toont uw telefoon plaatsaanduidingen voor uw apps, allemaal gerangschikt en in mappen gepropt, precies zoals op uw oude iPhone. Maar je nieuwe telefoon moet apps daadwerkelijk opnieuw downloaden, want elke keer dat je een app uit de App Store downloadt, pakt je telefoon een unieke versie die speciaal is geoptimaliseerd voor dat iPhone-model. Maar uw gebruikersgegevens en instellingen worden overgedragen, en dat is het belangrijkste.

Dit is verreweg de snelste, gemakkelijkste en meest complete manier om alles van een oude iPhone naar een nieuwe over te zetten. De functie heeft de afgelopen jaren een lange weg afgelegd. Maar we raden toch aan om een ​​volledige handmatige back-up te maken zoals hierboven beschreven, voor het geval er iets misgaat.

Laad het op, snel!

Er is een reden waarom je nieuwe iPhone 14 die glanzende glazen achterkant heeft, en dat is niet omdat het een terugkeer is naar de iPhone 4. Nee, die glazen achterkant maakt draadloos opladen mogelijk. Om deze functie te gebruiken, heb je een compatibel draadloos oplaadstation nodig dat gebruikmaakt van de Qi-standaard (we hebben er een aantal getest en hier zijn enkele van onze favorieten). Als je er een hebt liggen, hoef je alleen maar je iPhone op de pad te plaatsen en te kijken hoe hij begint op te starten. Zeg maar dag tegen de wirwar van Lightning-kabels op je nachtkastje!

Met iPhone 12 heeft Apple een nieuwe functie geïntroduceerd, MagSafe genaamd, en die zit ook op de iPhone 14. Het is een nieuwe, magnetisch bevestigde oplaadpuck (apart verkrijgbaar voor $29) die vergelijkbaar is met andere Qi draadloze opladers, alleen met veilige magnetische uitlijning. Dankzij de nauwkeurige uitlijning en het nieuwe interne circuit kan Apple de laadsnelheid opvoeren tot 15 watt – twee keer zo snel als met gewone Qi-opladers en bijna net zo snel als een Lightning-kabel.

Natuurlijk kun je je iPhone 14 opladen via Lightning als je dat wilt. In feite is dit nog steeds de snelste manier om je telefoon op te laden, mits je de juiste voedingsadapter en kabel gebruikt. De iPhone 14 ondersteunt snel opladen met behulp van de USB-C Power Delivery (USB-PD)-standaard. Alles boven de 15 watt laadt je iPhone vrij snel op. Je iPhone 14 werd niet geleverd met een voedingsadapter, maar je kunt de meegeleverde USB-C naar Lightning-kabel aansluiten op elke gecertificeerde USB-C-lichtnetadapter om op te laden. En als je een oude USB-A-lichtnetadapter en Lightning-kabel hebt, werkt dat ook prima.

Face ID en Apple Pay instellen

Zodra uw telefoon arriveert, moet u Face ID gebruiken voor maximale beveiliging. Dit is de snelste manier om uw iPhone 14 te ontgrendelen en maakt het minder pijnlijk om een ​​ingewikkelde toegangscode te gebruiken, omdat u deze niet elke keer hoeft in te voeren. Het instellen van Face ID is ook veel sneller dan Touch ID: het configuratiescherm zal u vragen en u vragen om een ​​paar keer langzaam in een cirkel rond te kijken. Het is een stuk sneller dan een paar dozijn keer op de home-knop te tikken om een ​​vingerafdruk te registreren.

Bezorgd over uw privacy met Face ID? Wees niet. Geen foto’s van je gezicht of andere biometrische gegevens verlaten ooit je telefoon – Apple krijgt geen elk van dat. En het is niet toegankelijk voor andere apps, net zoals andere apps geen toegang hadden tot uw vingerafdrukken met Touch ID.

iPhone setup guide: How to transfer data and master your new phone 4 IDG

Aangezien Face ID moet zijn ingeschakeld om Apple Pay te kunnen gebruiken, is dit een goed moment om naar de Wallet-app van Apple te springen om dat in te stellen. Als Apple Pay nieuw voor u is, volgt u de instructies in Wallet om een ​​of twee creditcards toe te voegen. Als u Apple Pay al op uw oude iPhone had, merkt u misschien dat uw creditcards op uw nieuwe iPhone zijn verdwenen. Als veiligheidsmaatregel worden bij sommige methoden voor het instellen en overdragen van iPhone-gegevens geen betalingsmethoden overgedragen. De draadloze Quick Start-overdracht zou echter alles moeten verplaatsen. Hoe dan ook, uw Wallet-geschiedenis is er nog steeds, maar u moet alle betaalkaarten die u met Apple Pay wilt gebruiken opnieuw invoeren. (Bekijk onze complete gids voor meer informatie over Apple Pay.)

Geweldig, nu zou je eindelijk op het startscherm van je nieuwe iPhone moeten zijn. Ga eerst naar de App Store – u wilt de nieuwste versies van al uw apps. Om te controleren op app-updates, start u de App Store-app en tikt u vervolgens op uw accountpictogram in de rechterbovenhoek. Je vindt een gedeelte met updates onder al je accountgegevens en je kunt de updates hier krijgen. Als je Snelle installatie hebt gebruikt, zouden de meeste van je apps al up-to-date moeten zijn, dus dit zal, eh, snel zijn.

Vergeet niet dat u uw apps automatisch kunt laten bijwerken door de schakelaar voor automatische updates in Instellingen in te schakelen > App Store > App-updates. Of u kunt uw apps handmatig bijwerken en de release-opmerkingen ‘Wat is er nieuw’ bekijken om te zien wat er is veranderd.

Als je een Apple Watch gebruikt (of misschien heb je net een gloednieuwe Apple Watch gekocht die bij je nieuwe telefoon past), moet je deze koppelen aan je nieuwe iPhone om de activiteitsgegevens naar je Health-database te laten stromen en de gegevens van je nieuwe telefoon te behouden. meldingen die naar uw horloge stromen.

Als uw Apple Watch watchOS 8 nog niet gebruikt, moet u deze updaten. Om te upgraden, moet uw Apple Watch zijn aangesloten op de oplader, binnen het bereik van uw iPhone en voor minimaal 50 procent zijn opgeladen. Zoek dan naar de Software-update optie in de iPhone Watch-app. Het updaten van je Apple Watch kan een langzaam proces zijn, dus het is een goed idee om vroeg te beginnen.

Als je Quick Setup hebt gebruikt, zou het je Watch moeten hebben overgezet naar je nieuwe iPhone 14, en je Apple Watch zal onophoudelijk op je tikken om je toestemming te krijgen om opnieuw te synchroniseren met je nieuwe apparaat.

Als u uw Apple Watch handmatig opnieuw moet koppelen, begint u met het ontkoppelen van uw oude iPhone, hetzij in de Watch-app op uw oude iPhone (tik op uw horloge, dan op het pictogram “i”, dan Apple Watch ontkoppelenen voer vervolgens uw iCloud-wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd), of op het horloge zelf (Instellingen > Algemeen > Resetten).

Start vervolgens de Watch-app op uw nieuwe iPhone 14, die u door het koppelingsproces leidt, inclusief het instellen van een toegangscode, ontgrendelingsgedrag en Apple Pay.

Leer de nieuwe gebaren en opdrachten

Als je een upgrade uitvoert van een iPhone 8 of eerder (of een iPhone SE), heb je waarschijnlijk gemerkt dat je iPhone 14 geen home-knop heeft. Waar de Home-knop was, heb je nu een extra halve inch of zo glorieus OLED-scherm! iPhones hebben al een aantal jaren geen home-knoppen of Touch ID, maar als je van een iPhone met een home-knop komt, moet je een aantal nieuwe gebaren leren.

Hier zijn een paar basiscommando’s die je opnieuw moet leren nu je iPhone “thuisvrij” is.

Terug naar huis: Veeg gewoon omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Eenvoudig!

Spring tussen apps: Veeg naar links of rechts langs de onderrand van de telefoon om heen en weer te schakelen tussen apps.

App-switcher: Veeg omhoog vanaf de onderkant, maar niet erg ver. Ga gewoon een centimeter of zo van de bodem en stop. App-kaarten verschijnen snel en u kunt uw vinger eraf halen en er doorheen vegen.

Sluit een app: Als je een app uit de app-switcher wilt verwijderen, veeg je er gewoon op.

Maak een screenshot: Druk gewoon tegelijkertijd op de zijknop en de knop Volume omhoog.

Er zijn tal van andere nieuwe commando’s en gebaren om te leren. Je hebt geluk: daar hebben we een gids voor!

Stel uw medische ID in

Heb je ooit eerder een medische ID op je iPhone ingesteld? Zo niet, dan is dit een potentieel levensreddende functie die u waarschijnlijk niet over het hoofd mag zien.

We hebben een snelle en eenvoudige handleiding voor het instellen van uw medische ID-gegevens, waartoe hulpdiensten toegang hebben, zelfs als uw telefoon is vergrendeld.

Medische ID is geen sexy functie, maar het kan je leven redden. IDG

Bekijk de gebruikershandleiding van Apple

Wist je dat Apple een zeer gedetailleerde (honderden pagina’s!) gebruikershandleiding bijhoudt die je alles vertelt wat je moet weten over je iPhone 14-hardware en de nieuwste versie van iOS?

U kunt de iPhone-gebruikershandleiding op internet openen door te bladeren of te zoeken naar wat u wilt weten. Het is een goede site om te bookmarken. In plaats daarvan wil je misschien de gratis iBook-versie downloaden in de Boeken-app. Als je hulp nodig hebt, ben je misschien niet op een plek waar je gemakkelijk toegang hebt tot internet.

Zelfs als je al jaren iPhones gebruikt, zul je zeker een nieuwe truc vinden in de officiële gids van Apple. Bladeren erin is een geweldige manier om meer te leren over wat uw nieuwe iPhone kan doen.