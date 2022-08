iPad Pro (2022): Everything you need to know

Apple heeft de iPad Pro-lijn voor het laatst bijgewerkt in mei 2021, waardoor de M1-processor voor het eerst op het platform wordt gebracht en mini-LED-technologie naar het 12,9-inch model, dat door Apple wordt aangeduid als Liquid Retina XDR. De ontwikkeling van het volgende model is in volle gang, maar wanneer wordt de nieuwe iPad Pro gelanceerd en welke ontwerpwijzigingen, nieuwe functies en technische specificaties kunnen we verwachten?

Rapporten suggereren dat Apple het 11-inch model zou kunnen uitrusten met een Retina XDR-display zoals zijn grotere broer of zus. Andere veranderingen aan de schermtechnologie zouden het gewicht van de iPad Pro kunnen verminderen, en door over te stappen van aluminium naar een glazen achterkant, zou draadloos MagSafe-opladen mogelijk zijn. Maar misschien is het grootste gerucht van allemaal nieuws dat Apple een iPad Pro zou kunnen introduceren met een nog groter scherm (meer daarover hieronder).

In dit artikel verzamelen we al het nieuws en lekken over de nieuwe iPad Pro voor 2022.

We verwachten dat nieuwe iPad Pro-modellen in het najaar van 2022 worden gelanceerd, waarschijnlijk een evenement in september (naast de iPhone 14) of tijdens een evenement in oktober, hoewel we misschien tot het voorjaar van 2023 kunnen wachten.

In maart 2022 suggereerde Mark Gurman van Bloomberg dat een lancering in de herfst van 2022 voor een nieuwe iPad Pro waarschijnlijk is – hij voorspelde eigenlijk een lancering tussen september en november 2022. Hij beweerde dat dit de belangrijkste update zou zijn sinds het herontwerp van alle schermen in 2018.

Het kan echter zijn dat Apple iets langer wacht met de lancering van de volgende generatie iPad Pro als het van plan is het 11-inch model uit te rusten met een mini-LED-display zoals zijn grotere broer of zus. Analist Ming-Chi Kuo tweette in maart 2022 dat de mini-LED-producten van Apple mogelijk niet in 2022 worden gelanceerd, wat suggereert dat de 11-inch iPad Pro pas in 2023 een mini-LED krijgt.

Of dit betekent dat de iPad Pro wordt uitgesteld tot 2023 valt nog te bezien, maar de reactie van analist Ross Young geeft aan dat hij het niet uitmaakt of de 11-inch iPad Pro mini-LED krijgt.

De paneelproductie is gestart voor het nieuwe 27″ MiniLED-scherm, dat halverwege het jaar wordt gelanceerd. Ervan uitgaande dat het Studio Display Pro gaat heten… Ik heb ook inzicht in de 12,9″ MiniLED iPad Pro. Het gaat hartstikke goed. Ze hoeven er geen te doen op 11″. Verwacht het dit jaar niet. — Ross Young (@DSCCRoss) 10 maart 2022

Kuo volgde dit op met de verduidelijking: ‘Om precies te zijn, er zijn mogelijk geen nieuwe producten met het nieuwe mini-LED-displayformaat in 2022.’ Het ziet er dus naar uit dat de 11-inch iPad Pro nog een generatie zal gaan voor de overgang naar Mini-LED.

Dit is de routekaart uit het verleden om te gebruiken als richtlijn bij het voorspellen wanneer het volgende model zou kunnen worden gelanceerd:

iPad Pro (5e generatie): mei 2021

iPad Pro (4e generatie): maart 2020

iPad Pro (3e generatie): november 2018

iPad Pro (2e generatie): juni 2017

iPad Pro (1e generatie): november 2015 en maart 2016

iPad Pro-prijs: hoeveel gaat de nieuwe iPad Pro (2022) kosten?

Als er een nieuw groter gescreend 14- of 15-inch model op de markt komt, verwachten we een hogere prijs voor dat model. Wat betreft de rest van de iPad Pro-reeks, verwachten we niet dat de prijzen in de VS zullen veranderen, maar de prijzen in het VK en elders zullen waarschijnlijk worden aangepast aan de inflatie. In voorgaande jaren zou je vergelijkbare prijzen hebben gezien voor het VK en de VS, bijvoorbeeld $ 999 / £ 999, of zelfs een ‘lagere’ prijs voor het VK, maar die tijd lijkt al lang voorbij. Met dat in gedachten denken we dat Apple het prijskaartje in het VK zal verhogen, dus verwacht dat de prijzen in het VK ofwel ‘hetzelfde’ zijn als of, waarschijnlijker, ‘meer dan’ het equivalent in de VS.

We kunnen de prijzen van de laatste paar generaties gebruiken als onze Poolster. Hier is hoe de basismodellen opgesteld stonden bij de lancering:

iPad Pro 11-inch (2021): $ 799 / £ 749

iPad Pro 12,9-inch (2021): $ 1.099 / £ 999

iPad Pro 11-inch (2020): $ 999 / £ 969

iPad Pro 12,9-inch (2020): $ 799 / £ 769

iPad Pro-ontwerp

De iPad Pro heeft in 2018 een behoorlijk nieuw ontwerp gehad toen het de eerste iPad was die Face ID en een volledig scherm kreeg dankzij kleinere randen en het verwijderen van de Home-knop. Staan er nog meer ontwerpwijzigingen op stapel?

Gigantisch 15-inch scherm

Het gerucht gaat dat Apple de maximale schermgrootte van zijn iPad-reeks gaat vergroten van 12,9 inch naar 15 inch. De schermgrootte van iPad Pro is beperkt tot 12,9 inch sinds de eerste iPad Pro in 2015 werd gelanceerd.

Bronnen in de toeleveringsketen hebben aangegeven dat een Apple-leverancier (BOE) werkt aan gigantische 15-inch OLED-panelen die in de toekomst mogelijk in een iPad terecht kunnen komen. Bovendien beweerde de gerespecteerde Bloomberg-verslaggever Mark Gurman in juni 2021 dat Apple zelf 14-inch-16-inch iPads heeft getest en dat apparaten in een dergelijke vormfactor “de lijnen tussen tablet en laptop zullen blijven vervagen”. Destijds schreef Gurman: “Het 12,9-inch scherm is veel te klein voor iemand die gewend is aan een 16-inch MacBook Pro”.

Meer recentelijk, in juli 2022, beweerde DSSC-analist Ross Young dat er bij Apple een 14,1-inch iPad Pro in ontwikkeling is die begin 2023 zou kunnen worden gelanceerd.

Bevestigd dat de 14,1-inch iPad Pro wordt ontwikkeld met onze bronnen in de toeleveringsketen. Hij zal MiniLED’s en ProMotion hebben. De timing is niet zeker, maar begin 2023 is waarschijnlijker. — Ross Young (@DSCCRoss) 9 juni 2022

Het probleem is vooral een van de timing. Toen het rapport in januari 2022 werd gepubliceerd, werd gezegd dat BOE zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevond, en het is onwaarschijnlijk dat het project nog een jaar of twee echte commerciële producten zal opleveren – en dat zal misschien nooit gebeuren, zeggen bronnen, “vanwege de moeilijkheid van de technologie”.

Wat betreft Apple’s eigen tests, dat is misschien veelbelovender, maar houd er rekening mee dat het bedrijf routinematig een breed scala aan schermformaten test voor al zijn producten, gewoon om te zien of een aanpassing zou helpen. Dat betekent niet dat het ook echt gaat gebeuren.

We houden net zo veel van het idee van een gigantische iPad Pro als Mark Gurman. Maar als je bedenkt hoe duur het 12,9-inch model al is en hoeveel commercieel succesvoller de goedkopere en kleine alternatieven van het bedrijf zijn, lijkt het een grote kans dat er in de nabije toekomst een 14- of 15-inch iPad Pro verschijnt.

Glazen achterkant

Gurman en anderen hebben aangegeven dat de nieuwe iPad Pro een glazen achterkant krijgt om draadloos opladen (door Apple MagSafe genoemd) mogelijk te maken. Zie hieronder voor meer informatie over MagSafe.

Er zijn echter ook suggesties dat Apple plannen voor een glazen achterkant heeft laten vallen omdat het te kwetsbaar zou zijn. In plaats daarvan klinkt het alsof alleen het Apple-logo van glas is.

Lichter, OLED, droog geëtst display

De 11-inch en 12,9-inch iPad Pro wegen momenteel 466 gram en 682 gram. Als Apple overschakelt van aluminium naar glas aan de achterkant, zou dit het gewicht van de iPad Pro zelfs kunnen verhogen. Het bedrijf zou echter een technologie onderzoeken die zou kunnen betekenen dat de iPad Pro lichter kan zijn. Volgens ET News overweegt Apple om ‘dry etching’ toe te passen, een proces dat kan leiden tot dunnere en lichtere schermen. Deze techniek, in combinatie met een OLED-scherm, zal waarschijnlijk pas in 2024 worden gebruikt iPad Pro.

Nieuwe kleuren

Apple heeft onlangs een aantal nieuwe tinten geïntroduceerd in de Mac-reeks die kunnen worden gedeeld met de iPad Pro. Basic Apple Guy deelde bijvoorbeeld een conceptontwerp van de iPad Pro in Midnight:

2022 iPad Pro-specificaties en functies

Welke verrassingen heeft Apple in petto voor de 2022-update? Laten we naar het bewijs kijken.

M2-processor

Apple geeft altijd graag het beste van zijn processorreeks aan zijn pro-tablets, wat een van de redenen is waarom ze zo belachelijk krachtig zijn. De iPad Pro was de eerste iPad die een M1-chip kreeg. Niet lang daarna maakte de iPad Air echter dezelfde zet. Nu heeft Apple een nieuwe processor nodig voor de iPad Pro om hem te onderscheiden van de iPad Air.

Om die reden denken we dat de M2 ​​binnenkort zijn opwachting zal maken in de iPad Pro, nu de M2 ​​wordt gebruikt voor de MacBook Air en MacBook Pro is er geen reden tot uitstel.

Draadloos opladen, MagSafe

Verschillende nieuwsbronnen, waaronder Bloomberg, melden dat de nieuwe iPad Pro’s glazen achterkanten zullen hebben in plaats van de huidige aluminium. Dit is om de introductie van draadloos opladen – ook bekend als MagSafe – voor het eerst op het iPad-assortiment mogelijk te maken.

Hoewel er al lang geruchten gaan dat Apple alle poorten op zijn apparaten zou willen afschaffen, kunnen we niet zien dat dit het moment is waarop het gebeurt, omdat Pro-gebruikers graag de mogelijkheid hebben om accessoires op hun apparaten aan te sluiten om hun mogelijkheden uit te breiden . Dus draadloos opladen is een welkome aanvulling naast de USB-C-poort in plaats van deze te vervangen.

Er zijn echter andere rapporten die suggereren dat de glazen achterkant problematisch is gebleken, omdat ze de iPads vatbaarder maken voor breuken en ook kunnen bijdragen aan het gewicht. Er wordt gezegd dat Apple overweegt om alleen het Apple-logo-glas te maken, wat een aantal van deze problemen kan verhelpen.

Omgekeerd opladen

De introductie van draadloos opladen kan ook een andere functie inluiden die al een tijdje populair is op Android-apparaten: omgekeerd opladen. Dit gerucht is veel voorzichtiger, maar we zouden kunnen zien dat Apple de achterkant van de nieuwe iPad Pro’s laat fungeren als een draadloos oplaadstation voor apparaten zoals de iPhone 13 of Apple Watch Series 7.

Liquid Retina voor 11-inch iPad Pro

De suggestie dat de 11-inch iPad Pro gelijkwaardig zal zijn aan zijn grotere broer met de introductie van een mini-LED-display lijkt waarschijnlijk, maar volgens de bovenstaande tweet van Ming Chi Kuo is het mogelijk dat fans nog een jaar moeten wachten voor de komst van de technologie vanwege kostenimplicaties.

Deze technologie is een stap hoger dan de normale LED LCD-schermen, omdat het meer controle over het contrast mogelijk maakt, donkere delen van het beeld nog donkerder maakt, terwijl ook de rijkdom aan kleuren en de maximale helderheid van het scherm worden versterkt.

Als je dit soort technologie, dat Apple Liquid Retina XDR noemt, nog niet eerder bent tegengekomen, kun je erover lezen in onze volledige reviews van de 12,9-inch iPad Pro (2021) en zowel de 14-inch MacBook Pro als de 16-inch MacBook Pro die ook de schermupgrades heeft ontvangen. Bovendien is er onze gids voor: wat is Mini-LED?

Een inkeping

Een ander gerucht gepost door 9to5Mac stelt dat Apple heeft geëxperimenteerd met een nieuw ontwerp voor de iPad Pro waarmee de beruchte inkeping voor het eerst op het platform zou komen. We hebben andere rapporten gezien die zeggen dat Apple overweegt de camera’s aan de langere kant van het chassis te plaatsen, waardoor ze in wezen landschapsgeoriënteerde apparaten worden. Met die stap zou de inkeping werkelijkheid kunnen worden, net zoals bij de 14-inch MacBook Pro en 16-inch MacBook Pro. Hoewel die apparaten ermee wegkomen dankzij de menubalk bovenaan het scherm, lijkt het op de iPad Pro opdringeriger. Toch weerhield het Apple er niet van om ermee door te gaan op de iPhone, dus misschien is de iPad de volgende die ‘gezegend’ wordt.

iPad Pro (2022): Everything you need to know 3 Appel

Touch ID onder display

Fans van Touch ID hopen misschien dat de technologie terugkeert naar de iPad Pro. Apple zou al geruime tijd bezig zijn met Underscreen Touch ID. Helaas klinkt het niet alsof dit nog op de iPad Pro zal verschijnen, maar het kan best op de iPad aankomen voordat het op de iPhone arriveert.

Display-analist Ross Young deelde in de MacRumors Show in juli 2022 dat hij verwacht dat Face ID onder het scherm voor het eerst op de iPad zal verschijnen. Dit jaar zal het echter niet zijn: Young suggereert dat een iPad Pro tussen 2023 en 2025 de eerste kandidaat zal zijn voor de technologie.

Verder lezen

Zoals je kunt zien, is er genoeg om enthousiast over te zijn voor de volgende iteratie van Apple’s iPad Pro’s. We zullen dit artikel bijwerken naarmate er meer nieuws aan het licht komt, dus kom regelmatig terug om te zien wat we vinden.

Als je in de tussentijd niet wilt wachten om de vlaggenschiptablet in handen te krijgen, bekijk dan onze overzichten van de beste iPad-deals en de beste iPad Pro-deals.