Interviewer says Meghan Markle told her to transcribe ‘guttural sounds’ that she was making

Meghan Markle vertelde een interviewer dat ze de ‘gutturale geluiden’ die ze maakte tijdens haar sit-down chat voor een tijdschriftartikel dat vandaag werd gepubliceerd, moest transcriberen.

Feature-schrijver Allison P Davis onthulde dat ze werd getroffen door de hertogin van Sussex die zich als een ‘reality-tv-producent’ gedroeg toen ze haar profileerde voor een Fall Fashion-uitgave van The Cut – onderdeel van het tijdschrift New York.

Davis vond dat de in Californië gevestigde royal op een gegeven moment een van haar vragen niet beantwoordde en in plaats daarvan ‘suggereerde hoe ik de geluiden die ze maakt zou kunnen transcriberen’.

Meghan wendt zich dan tot haar, verwijzend naar zichzelf in de derde persoon, en stelt de interviewer voor, schrijft: ‘Ze maakt deze keelgeluiden, en ik kan niet helemaal onder woorden brengen wat ze op dat moment voelt, omdat ze er geen woord voor heeft. ; ze kreunt alleen maar.’

Dit is niet de eerste keer dat de hertogin het woord ‘guttural’ gebruikt om te beschrijven hoe ze zich voelt.

The Spectator vroeg zich af waarom ze het woord gebruikte om uit te drukken hoe zij en haar echtgenoot, prins Harry, zich voelden over het nieuws dat Roe vs Wade was vernietigd, en omgekeerd hoe staten abortuswetgeving kunnen vaststellen.

Het tijdschrift zei dat als ‘we haar op haar woord geloven’, zowel zij als de hertog aan het ‘grommen’ waren, maar ze bedoelde waarschijnlijk ‘visceraal’.

Terwijl als je de term ‘keelgeluiden’ gebruikt, de Collins Dictionary en de Spectator, merkt op dat je het hebt over een ‘hard geluid dat achter in iemands keel wordt geproduceerd’.

Tijdens het Cut-interview zei de hertogin ook dat zij en Harry ‘gelukkig’ waren om Groot-Brittannië te verlaten en ‘de dynamiek van de hiërarchie verstoorden… gewoon door te bestaan’ voordat ze stopten als senior royals.

Tijdens het Cut-interview deed de hertogin ook een nieuwe aanval op de koninklijke familie, waarbij ze zei dat zij en prins Harry 'gelukkig' waren om Groot-Brittannië te verlaten en 'de dynamiek van de hiërarchie verstoorden … gewoon door te bestaan' voordat ze stopten als senior royals

De New Yorkse freelance schrijfster ziet Meghan ook als een ‘bachelor’-producer die zichzelf in het interview regisseert, aangezien de voormalige actrice, die een flinke mediatraining heeft gehad, zich niet ‘terughoudt’.

Ze noemt haar ‘post-royal’ sinds Meghan en Harry in januari 2020 zijn afgetreden als werkende Royals, Megxit genaamd.

‘Ze gooit de spreekwoordelijke deuren naar haar leven open; zoals elke duizendjarige vrouw wiens feminisme werd gesmeed in het girlboss-tijdperk zou begrijpen, heeft ze het moeilijk gehad en er inhoud van gemaakt’, voegt Davis eraan toe.

Op een ander moment zegt Meghan tegen de schrijver: ‘Je oogcontact is goed. Je kijkt in mijn ziel.’

Terwijl hij ‘een verontschuldiging aanstampt’ zegt Davis: ‘Ik voel het. Het is goed. Ik ben zo opgewonden om te praten.’

Davis beweerde ook dat wat het paar vroeg toen ze financiële vrijheid wilden, niet ‘het wiel opnieuw uitvinden’ was.

Harry en Meghan’s bezoek aan het VK en Duitsland maandag 5 september : Prins Harry en Meghan Markle reizen naar Manchester voor de One Young World Summit, een evenement dat jonge leiders uit meer dan 190 landen samenbrengt

: Prins Harry en Meghan Markle reizen naar Manchester voor de One Young World Summit, een evenement dat jonge leiders uit meer dan 190 landen samenbrengt dinsdag 6 september : Harry en Meghan gaan naar Duitsland voor het Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go-evenement

: Harry en Meghan gaan naar Duitsland voor het Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go-evenement donderdag 8 september : De Sussexen keren dan terug naar het VK voor de WellChild Awards in Londen

Het artikel hoorde ook van Harry die suggereerde dat sommige leden van de koninklijke familie ‘niet kunnen werken en samenleven’, terwijl Meghan onthulde dat haar man haar vertelde dat hij zijn vader prins Charles had ‘verloren’.

Meghan zei ook: ‘ik kom terug … op Instagram’ – met mevrouw Davies die beschrijft ‘haar ogen brandend en duivels’. Het komt nadat ze al haar sociale media-accounts had gesloten voorafgaand aan haar huwelijk met Harry in 2018. Maar verderop in het artikel staat: ‘Later zou Meghan vertellen dat ze niet langer zeker wist of ze daadwerkelijk zou terugkeren naar Instagram.’

En Meghan zei dat ze in 2019 met een Lion King-castlid uit Zuid-Afrika in Londen sprak, die haar vertelde: ‘Toen je in deze familie trouwde, verheugden we ons op straat hetzelfde als toen Mandela werd vrijgelaten uit de gevangenis.’

Het interview werd vrijgegeven nadat werd beweerd dat Harry en Meghan de koningin in Balmoral niet zullen bezoeken wanneer ze volgende week Groot-Brittannië bezoeken te midden van een voortdurende veiligheidsrij, en slechts enkele dagen nadat Meghan haar nieuwe Spotify-podcast had gebruikt om te klagen dat ze haar engagementen moest voortzetten op een koninklijke tour in Zuid-Afrika na een brand in Archie’s slaapkamer.

The Cut meldde vandaag dat de 41-jarige Meghan een ‘handvol prinsen en prinsessen en hertogen opsomde die precies de regeling hebben die ze wilden’, hoewel geen van deze royals in het artikel wordt genoemd.

En Meghan, in gesprek met Davis, zei: ‘Dat is, om welke reden dan ook, niet iets dat we mochten doen, ook al doen verschillende andere leden van de familie precies dat.’

Op de vraag ‘Waarom denk je dat dat zo is?’, antwoordde ze eenvoudig: ‘Waarom denk je dat dat zo is?’, waarbij de interviewer mevrouw Davis zei dat ze dit ‘recht terug zei met een zijoog dat suggereert dat ik het zou moeten begrijpen zonder dat verteld worden’.

De hertog en hertogin van Cambridge (links) met de hertog en hertogin van Sussex (rechts) in Westminster Abbey in maart 2019

In het artikel staat dat Harry en Meghan aan ‘The Firm’ hebben voorgesteld om namens de monarchie te mogen werken, maar hun eigen geld te verdienen, waarbij de hertogin zegt: ‘Misschien stopt dan al het lawaai.’

Het artikel zegt: ‘Ze dachten ook dat het het beste was om het VK (en de Britse pers) te verlaten om het te doen. Ze waren bereid om naar vrijwel elk gemenebest te gaan, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, waar dan ook.

”Alles om gewoon… want alleen al door te bestaan, verstoorden we de dynamiek van de hiërarchie. Dus we gaan, ‘Oké, prima, laten we hier weggaan. Graag gedaan,’ zegt ze, terwijl ze haar handen omhoog steekt in een schijnnederlaag.

‘Meghan beweert dat ze niet ‘het wiel opnieuw uitvinden’ en somt een handvol prinsen en prinsessen en hertogen op die precies de regeling hebben die ze wilden.

”Dat is, om wat voor reden dan ook, niet iets dat we mochten doen, ook al doen verschillende andere leden van de familie precies dat.’

‘Waarom denk je dat? Ik vraag. ‘Waarom denk je dat dat is?’ zegt ze meteen terug met een zijoog dat suggereert dat ik het zou moeten begrijpen zonder dat het verteld hoeft te worden.’

De hertog en hertogin van Sussex afgebeeld met Archie en Lilibet in een kerstkaart uitgebracht op 23 december 2021

Ze vertelde The Cut: ‘Ik denk dat vergeving heel belangrijk is. Het kost veel meer energie om niet te vergeven. Maar het kost veel moeite om te vergeven. Ik heb echt mijn best gedaan, vooral wetende dat ik alles kan zeggen.’

Het artikel verwijst ook naar Meghan’s vervreemde vader Thomas Markle, een gepensioneerde lichtregisseur die nu in Mexico woont.

In het rapport stond dat Meghan besprak hoe twee families ‘uit elkaar waren gerukt’.

En het citeert Meghan die zegt: ‘Harry zei tegen me: ‘Ik heb mijn vader verloren in dit proces.’ Het hoeft voor hen niet hetzelfde te zijn als voor mij, maar dat is zijn beslissing.’

De hertogin zegt tegen het einde van het interview dat ze ‘nooit iets heeft hoeven ondertekenen dat me belemmert om te praten’.

Ze zegt ook: ‘Ik kan over mijn hele ervaring praten en een keuze maken om dat niet te doen.’

De interviewer vraagt ​​dan aan Meghan waarom ze niet praat, en ze antwoordt: ‘Still healing’.

De koningin staat in juli 2018 op het balkon van Buckingham Palace in Londen, samen met prins Harry en Meghan Markle

Harry en Meghan runnen Archewell vanuit hun gedeelde thuiskantoor in hun landhuis in Montecito, Californië.

Het artikel in The Cut verwijst naar hen met ‘twee pluche clubstoelen naast elkaar achter een enkel bureau, met uitzicht op de kamer als tronen’.

En het citeert Harry die zegt: ‘De meeste mensen die ik ken en veel van mijn familie, kunnen niet samen werken en leven,’

Het artikel verwijst er ook naar dat hij het woord familie ‘met een vocale oogrol’ uitspreekt.

Harry voegde eraan toe: ‘Het is eigenlijk heel raar omdat het veel druk lijkt te zijn. Maar het voelt gewoon natuurlijk en normaal.’

Het komt nadat een koninklijke expert vandaag zei dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Harry en Meghan de koningin in Balmoral zullen bezoeken wanneer ze volgende week terugkeren naar Groot-Brittannië voor een reis, en waarschuwde dat de ‘familiekloof erger wordt, niet beter’.

De Sussexen hebben een voortdurende ruzie over hun veiligheid met het ministerie van Binnenlandse Zaken – en de spanningen met de koninklijke familie zijn verdiept door toenemende bezorgdheid over wat er in Harry’s aankomende biografie zal worden gepubliceerd.

Deze problemen zullen ongetwijfeld verergeren na Meghan’s laatste opmerkingen die vandaag in The Cut zijn gepubliceerd, naast haar verhulde kritiek op de familie in haar nieuwe Spotify-podcast die vorige week werd uitgebracht.

De hertog en hertogin van Sussex in dienst van Thanksgiving in St Paul’s Cathedral in Londen op 3 juni, tijdens hun laatste bezoek

Koninklijke expert Phil Dampier vertelde vandaag aan MailOnline dat hij ‘zeer verrast’ zou zijn als de Sussexen de koningin in Balmoral zouden bezoeken, waar ze waarschijnlijk de komende weken zal blijven omdat de zorgen over haar mobiliteitsproblemen toenemen.

Hij voegde eraan toe dat er weinig ‘goodwill aan beide kanten’ is en dat het koningshuis ‘op hun hoede’ zal zijn voor Harry te midden van wat er in zijn boek zou kunnen staan. De heer Dampier zei ook dat een ‘bezoek aan Schotland voor iedereen ongemakkelijke familiespanningen zou veroorzaken’.

De Sussexen, die in 2018 voor het laatst naar Balmoral gingen, zijn niet van plan om het landgoed Highlands te bezoeken, volgens de Daily Telegraph – die ook meldde dat ze nog steeds wachten op beslissingen over hun veiligheid in het VK voordat ze beslissen of ze buiten het schema willen reizen .

Een panel van het Home Office wordt ook ingesteld om te beslissen of ze in aanmerking komen voor bescherming door de Metropolitan Police.

Op 5 september reizen de hertog en hertogin vanuit hun huis in Californië naar Manchester voor de One Young World Summit, waar Meghan de keynote speech zal houden tijdens de openingsceremonie.

Het paar gaat vervolgens naar Duitsland voor een evenement ter gelegenheid van een jaar tot de Invictus Games in Düsseldorf op 6 september, voordat ze terugkeren naar het VK voor de WellChild Awards in Londen op 8 september, waar Harry – een langdurige beschermheer van het goede doel – zal een toespraak houden. De Sussexen zullen naar verwachting hun kinderen Archie en Lilibet thuis in Californië achterlaten.

Er zijn geen officiële afspraken gepland voor 7 september – althans, die zijn in dit stadium niet aangekondigd – wat betekent dat ze familie kunnen gaan bezoeken.