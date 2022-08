Inside Kate Ritchie’s troubled years after leaving Home and Away

Kate Ritchie’s wereld stortte vorige week in nadat ze werd geslagen met een aanklacht voor rijden onder invloed aan de vooravond van haar grote tv-comeback.

De 44-jarige Australia’s Got Talent-rechter kreeg een boete van $ 600 en een rijverbod van drie maanden, terwijl geruchten de ronde doen over de toekomst van haar pruim $ 1 miljoen per jaar radio-baan.

Maar het is niet de eerste keer dat Kate het moeilijk heeft.

Kate was pas acht jaar oud toen ze in 1988 in de schijnwerpers kwam te staan, met in de hoofdrol Sally Fletcher in de langlopende soap Home and Away.

Ze speelde 20 jaar in de show en heeft sindsdien toegegeven dat ze het moeilijk vond om haar eigen identiteit te vinden buiten haar geliefde personage.

Ondanks het winnen van twee Gold Logies terwijl ze op de show was, zei Kate dat ze nog steeds twijfelde aan haar eigen waarde.

‘Mensen wilden me ontmoeten vanwege Sally, of ik won prijzen vanwege Sally, of ik werd uitgenodigd voor geweldige evenementen vanwege Sally,’ vertelde Kate sterrenbeeld december 2017.

‘Als je je leven zonder dat niet meer herinnert en dat bestaat ineens niet meer, dan vraag je je af: “Wat is er aan mij dat aantrekkelijk is?”‘

Kate zocht uiteindelijk therapie om met haar problemen om te gaan, wat veel zegt: TV-week in maart 2021: ‘Het voelde echt als het verlies van een groot deel van wie ik was.’

‘Het kostte me veel tijd om me daaraan aan te passen’, zei ze en voegde eraan toe: ‘[Therapy] was wat ik op dat moment nodig had.’

Sinds ze Home and Away heeft verlaten, heeft Kate moeite om hetzelfde niveau van succes als acteur te repliceren.

In 2008 kreeg ze een kleine rol in Underbelly’s tweede seizoen, in twee afleveringen.

Ze speelde verder in Nine’s politiedrama Cops LAC uit 2010, maar de show scoorde zo slecht dat deze na het eerste seizoen werd geannuleerd.

Kate heeft sindsdien het grootste deel van haar tijd aan de radio gewijd en trad in 2014 toe tot het nationale team van Nova FM.

Ze is mede-presentator van de populaire show naast Tim Blackwell en Joel Creasey.

Kate heeft ook te maken gehad met problemen in haar persoonlijke leven na het stuklopen van haar huwelijk met de gepensioneerde NRL-speler Stuart Webb. (Samen op de foto in Sydney op 15 september 2011)

Ondertussen heeft Kate ook te maken gehad met problemen in haar persona-leven na de ineenstorting van haar huwelijk met gepensioneerde NRL-speler Stuart Webb.

Het paar trouwde in 2010 en deelt een dochter genaamd Mae, maar scheidden in 2019 in bittere omstandigheden.

In november 2019 verhuisden Kate en Mae uit het ouderlijk huis in Randwick, in het oosten van Sydney, en gingen ze wonen in een oma-flat die eigendom was van vrienden uit haar thuis- en afwezige tijd.

In december 2019 werd Stuarts vijf keer rijden onder invloed onthuld in een politie-informatieblad toen hij voor de rechtbank moest verschijnen voor het blazen van 0,083 toen hij in maart van dat jaar werd aangehouden door snelwegpatrouilles in het oosten van de stad.

Kate had haar trouwring al meer dan een jaar niet gedragen en was uit hun echtelijke woning verhuisd.

Destijds, Vrouwendag meldde dat Stuart’s arrestatie voor rijden onder invloed in maart het paar ‘blootgesteld’ had achtergelaten, maar Kate probeerde ‘hun privéleven privé te houden’.

Een bron vertelde het tijdschrift dat de juridische drama’s ‘hard’ waren geweest voor de publiciteitsschuwde voormalige soapactrice.

Kate had eerder geruchten ontkend dat haar huwelijk in de problemen zat.

Spreken met De Australische Women’s Weekly in 2018 zei Kate dat zij en Stuart gelukkig waren en toegewijd waren aan hun huwelijk en bestempelde gespleten geruchten ‘ongegrond’.

In 2020 ging Kate verder met een veel jongere vriend, de 25-jarige cyberbeveiligingsexpert John Bell, maar het paar ging naar verluidt minder dan een jaar later uit elkaar.

Het paar werd voor het laatst samen gezien in januari 2021 op een vakantie vol PDA’s in Byron Bay.

‘Kate is vrijgezel. Lockdown is de schuldige’, vertelde een bron eind vorig jaar aan Daily Mail Australia.

Kate kreeg afgelopen maandag te maken met nieuwe onrust nadat ze betrapt was op het duiken met drank in het oosten van Sydney

‘Kate en John hebben elkaar sinds januari niet meer gezien’ [2021], ook al gingen de grenzen naar Victoria een paar weken geleden open. Ze heeft niet gezegd dat ze hem een ​​keer wilde bezoeken.’

Kate kreeg afgelopen maandag te maken met nieuwe onrust nadat ze werd betrapt door de politie tijdens het duiken in de oostelijke buitenwijken van Sydney.

De radiopersoonlijkheid testte positief nadat ze was gestopt voor een willekeurige ademtest en werd onmiddellijk gearresteerd en naar het politiebureau van Maroubra gebracht.

Kate verontschuldigde zich zondag voor haar acties in een verklaring op Instagram en zei dat ze een ‘slechte beslissing’ had genomen.

‘Onlangs heb ik een willekeurige ademtest gedaan. Hoewel het een laag niveau was, kwam de test positief terug’, luidde haar bericht.

‘Ik heb een slechte beslissing genomen en ik begrijp ongetwijfeld de ernst van mijn acties. Het spijt me echt.’

Het voormalige kindsterretje was om 14.45 uur door de politie aangehouden voor een willekeurige test in haar blauwe Subaru-stationwagen op Heffron Road in Pagewood.

Ze testte positief langs de kant van de weg en werd onmiddellijk gearresteerd en naar het politiebureau van Maroubra gebracht waar ze een secundaire ademanalyse onderging die een positieve waarde van 0,06 opleverde, net een schaduw boven de wettelijke limiet van 0,05.

Een politiewoordvoerder vertelde Daily Mail Australia: ‘Ze kreeg een kennisgeving van inbreuk voor de overtreding van rijden met een voorgeschreven alcoholconcentratie in een laag bereik en gaf een kennisgeving van schorsing van de licentie.’

Kate zou ter plaatse een boete van $ 600 hebben gekregen en een rijverbod van drie maanden hebben gekregen.

Haar rijverbod kwam net toen ze op het punt stond haar tv-comeback te maken als jurylid bij Channel Seven’s Australia’s Got Talent.