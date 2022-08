Inside court where Chris Dawson was found guilty of murdering wife Lynette as brother Paul reacts

Dramatische scènes hebben zich afgespeeld in het Hooggerechtshof van NSW toen Chris Dawson woedend zijn hoofd schudde en zijn tweelingbroer ‘bulls***’ mompelde nadat de voormalige footy-ster schuldig was bevonden aan de moord op zijn vrouw Lynette.

Net na 15.00 uur op dinsdag, na ongeveer 4,5 uur rechter Ian Harrison die zijn redenen voorlas, werd de leraar en voormalig leraar op de middelbare school schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw in 1982.

Er werd gehapt in de rechtszaal en Dawson, 74, schudde zijn hoofd heel licht nadat het vonnis was voorgelezen.

Rechter Harrison beval de gerechtsambtenaren om Dawson in hechtenis te nemen terwijl ze een paar handboeien om zijn polsen klikten en hem wegleidden.

‘Meneer Dawson, u moet in hechtenis worden genomen,’ zei rechter Harrison.

‘Je moet gaan.’

De familie van Lynette Dawson vraagt ​​al jaren naar haar verdwijning en wat de uitspraak van dinsdag ook is, ze koesteren nog steeds de hoop dat haar stoffelijk overschot wordt gevonden.

Chris Dawson arriveert dinsdag bij het Hooggerechtshof van NSW om het vonnis van rechter Harrison te horen over zijn proces voor de moord op zijn vrouw Lyn in 1982

Justitie Ian Harrison vond dat het buiten redelijke twijfel stond dat Lynette Dawson (hierboven met Chris Dawson op haar trouwdag) haar huis in Bayview niet vrijwillig verliet

Zijn tweelingbroer Paul vloekte binnensmonds en hoorde klagen dat hij nooit als getuige was opgeroepen toen hij over een vrouw sprak en zei: ‘Ik heb het haar verteld’.

Dawson leek te hinken toen hij geboeid was en in hechtenis werd genomen.

Hij zal worden opgesloten in Silverwater Correctional Center in afwachting van zijn veroordeling.

In zijn beslissing zei rechter Ian Harrison dat het mogelijk verliezen van JC begin 1982 een motief voor moord was: ‘Ik ben tevreden dat hij besloot zijn vrouw te vermoorden’, en dat er ook een financieel motief was om zijn investeringen mogelijk te verliezen.

‘Het bewijs onthult niet hoe hij Lynette Dawson heeft vermoord, noch waar haar lichaam nu is’, zei hij.

Hij zei dat de verdachte een reeks leugens had verteld over het feit dat zijn vrouw nog leefde na haar verdwijning en dat hij haar daarna miste.

Lynette’s broer Greg Simms zei dat zijn zus ‘verraden was door de man van wie ze hield’.

‘Dit is een mijlpaal in onze reis van pleiten voor Lyn, maar de reis is niet compleet, ze wordt nog steeds vermist’, zei hij buiten de rechtbank nadat het vonnis was uitgesproken.

‘We moeten haar nog steeds naar huis brengen, we zouden Chris Dawson vragen het in zichzelf te vinden om eindelijk het fatsoenlijke te doen en ons toe te staan ​​Lyn mee naar huis te nemen en haar de waardigheid te tonen die ze verdient.’

Lyn’s broer Greg Simms en zijn vrouw Merilyn worden dinsdag buiten de rechtbank gezien

Ondanks het feit dat hij niet tevreden was dat Dawson ‘een van de blauwe plekken op Lynette had veroorzaakt’ of dat hij ‘fysiek gewelddadig was tegen haar’, vond Justitie Harrison hem schuldig aan moord.

Hij was er zonder redelijke twijfel van overtuigd dat Lynette dood is, dat ze sinds op of rond 8 januari 1982 niet meer is gezien of gehoord en dat ze haar huis niet vrijwillig heeft verlaten.

Hij was er ook zonder redelijke twijfel van overtuigd dat Dawson ‘een bezitterige verliefdheid had op’ de schoolmeisjesbabysitter, JC.

Dinsdagochtend om 10.00 uur was Ian Harrison SC, rechter van het Hooggerechtshof van de NSW, rechtbank 13A op Queens Square in Sydney binnengekomen, te midden van gespannen verwachting van zowel de aanhangers van de beschuldigde als de broers en zussen van Lyn.

De 74-jarige verdachte zat vooraan met broer Peter, met tweelingbroer Paul en andere supporters achter in de rechtbank.

Op de eerste rij zat de familie van Lynette in roze ter ere van de moeder van twee.

Lyn Dawsons schoonzus Merilyn en broer Greg Simms arriveren dinsdag in haar favoriete kleur roze bij de rechtbank

Rechter Harrison las zijn schriftelijke redenen voor zijn vonnis door en beschreef een deel van het bewijsmateriaal in de verdediging van Chris Dawson tijdens het proces als ‘fantastisch, absurd en leugens’.

‘Ik ben er zonder redelijke twijfel van overtuigd dat Lynette Dawson Christopher Dawson na 8 januari 1982 nooit heeft gebeld en… dat ze haar huis niet vrijwillig heeft verlaten’, zei rechter Harrison.

Dawson werd tijdens een samenvatting van de kroonzaak door Zijne Edelachtbare beschreven als ‘een ontrouwe en gewelddadige man’.

‘Ik ben er zonder redelijke twijfel van overtuigd dat Lynette Dawson dood is en dat ze op of omstreeks 8 januari 1982 is overleden en dat ze niet vrijwillig haar huis heeft verlaten’, zei hij.

‘Ze was mentaal niet instabiel, ze was dol op haar kinderen… ze was nog steeds hoopvol. Ze sprak nog steeds in liefdevolle bewoordingen over haar ontrouwe echtgenoot.

‘Dat ze uit de auto van haar man zou stappen… en zou besluiten voor altijd te verdampen, is geen redelijke mogelijkheid. Het voorstel is belachelijk.’

Meer dan vier uur zat Chris Dawson kaarsrecht in de rechtszaal en luisterde naar rechter Harrison die zijn verdedigingszaak omschreef als vol leugens en ‘belachelijke’ stellingen.

Lynette Dawson (hierboven met Shanelle) had moeite om zwanger te worden en was dol op haar twee dochters op Chris Dawson, die vier en twee was toen ze in 1982 verdween

De rechter beschreef het bewijs van het schoolmeisje babysitter JC, met wie Chris Dawson een affaire had, als overwegend betrouwbaar, en dat haar verhaal dat ze klaargestoomd was voor een seksuele relatie als geloofwaardig.

Hij zei dat Dawsons bewering dat zijn seksuele relatie met JC in 1982 pas in april van dat jaar werd hervat ‘niet waar kan zijn’.

‘Ze was meegesleurd… en was in de war en in de war,’ zei hij en ontdekte dat het bewijs van JC niet was aangetast door haar daaropvolgende scheiding van hem jaren later.

Chris Dawson had zijn huis in de Sunshine Coast in Queensland verlaten om naar Sydney te vliegen voor de uitspraak, nadat hij de afgelopen zeven weken op borgtocht had doorgebracht terwijl rechter Harrison over zijn beslissing beraadslaagde.

Moordenaar Chris Dawson (hierboven) in zijn huis in Sunshine Coast op zondag voordat hij naar Sydney vloog om het oordeel van de rechter over zijn schuld of onschuld bij de moord op zijn eerste vrouw, Lynette, onder ogen te zien

Het proces hoorde dat Chris Dawson ‘verliefd’ was op JC, de babysitter van het schoolmeisje die zijn tweede vrouw werd en tijdens zijn proces getuigde over zijn controlerende gedrag

Het vonnis is ook belangrijk voor de familie van Lyn Dawson, die zoveel tijd en moeite heeft gestoken in het zoeken naar gerechtigheid voor de 33-jarige moeder van twee jonge meisjes die spoorloos verdwenen op 8 of 9 januari 1982.

Lyn’s zus, Pat Jenkins, haar broer, Greg Simms, en de nicht van de vermiste vrouw, Renee Simms en neef David Jenkins, hebben hun leven in de wacht gezet voor het proces van tien weken, de weken sinds rechter Harrison heeft beraadslaagd en, inderdaad, de lege decennia sinds Lyn verdween.

Chris Dawson werd eind 2018 gearresteerd en beschuldigd van moord op Lyn Dawson, pleitte niet schuldig aan de aanklacht en hield altijd zijn onschuld vol.

Hij werd schuldig bevonden op 30 augustus 2022.