Inmates reveal prison nurse ‘refused to touch’ ‘Baby A’ who died at Dame Phyliss Frost in Melbourne

Het ‘Baby A’-doodsonderzoek heeft schrijnende verhalen gehoord van verschillende gevangenen in een beruchte vrouwengevangenis van het moment dat een verpleegster een niet-reagerende pasgeborene ‘weigerde’ aan te raken – en hoe bewakers hen ophingen toen ze om hulp smeekten.

‘Baby A’ was slechts 12 dagen oud toen ze stierf in de armen van haar moeder in de speciale ‘Mothers and Children Units’ in Victoria’s Dame Phyllis Frost Center in 2018.

Het coronalijk onderzoek op donderdag hoorde hoe een gevangenisverpleegster de niet-reagerende baby niet reanimeerde en hoe bewakers niet reageerden op herhaalde intercomoproepen om hulp.

De verontrustende getuigenis komt te midden van beweringen dat pasgeboren baby’s die samen met hun moeders in de faciliteit in de gevangenis zitten, gedwongen worden tot een uur te wachten op pijnverlichting.

Dame Phyllis Frost Centre biedt plaats aan 604 gevangenen en bevat een speciale afdeling voor moeders en hun kinderen, van baby’s tot kleuters

Vrouwen leven samen in grote groepen in de vrouwengevangenis

Vier nieuwe moeders van het Dame Phyllis Frost Center hebben de Dickensiaanse omstandigheden blootgelegd waarin pasgeboren baby’s worden gehouden.

Donderdag vertelde een gevangene die ‘Alice’ wordt genoemd, tegen het gerechtelijk onderzoek dat gevangenisverpleegster Georgina Melody weigerde de pasgeborene te helpen nadat een gevangene was gedwongen om reanimatie toe te passen.

‘De verpleegster zei net “Oh het spijt me”. Dat was het… ze raakte de baby niet aan,’ zei Alice.

Alice was de eerste gevangene die de moeder van Baby A om 05.30 uur om hulp hoorde schreeuwen.

‘Baby ademt niet,’ riep de wanhopige moeder.

Terwijl andere moeders die opgesloten zaten in de eenheid in paniek raakten, probeerde Alice wanhopig om gevangenisbewakers de deur te laten openen en hulp te bieden.

‘Ze bleven maar aan me hangen,’ zei Alice. ‘Ze zeiden dat ze een code hadden gebeld en zeiden dat we maar moesten wachten… we wisten niet wat we moesten doen.’

Alice zei dat toen het gevangenispersoneel gefrustreerd raakte door haar herhaalde oproepen, ze de intercom naar de kamer afsloten.

De rechtbank hoorde de gevangenisbewakers toekijken hoe een andere gevangene, ook wel ‘Donna’ genoemd, reanimatie uitvoerde op de baby.

‘Ze zeiden dat ze toestemming nodig hadden om zich open te stellen,’ zei Alice.

Toen het gevangenispersoneel eindelijk de afdeling binnenkwam, beweerde Alice dat ze de hysterische moeder met koude minachting behandelden.

‘Er was geen troost,’ zei ze. ‘Iemand vroeg haar waar de baby had geslapen.’

De Victoriaanse lijkschouwer John Olle hoorde dat moeders die de afdeling deelden, waren gewaarschuwd om er altijd voor te zorgen dat hun baby’s in hun bedje sliepen – nooit bij hen in bed.

Het was een regel die vaak werd genegeerd nadat de moeders elke avond om 19.00 uur in de eenheid waren verzegeld, beweerde Alice.

Uit het onderzoek bleek dat baby A enkele uren voordat ze zou sterven alleen op het bed van haar moeder was gespot, hoewel haar moeder beweert dat ze in haar bed had geslapen.

Het gerechtelijk onderzoek komt bijna drie jaar nadat een onderzoek door Daily Mail Australia de schokkende dood van baby A aan het licht heeft gebracht, die samen met haar moeder om juridische redenen niet kan worden genoemd.

Dame Phyllis Frost Centre herbergt enkele van de dodelijkste vrouwen van het land, waaronder gangland-matriarch Judy Moran en de ‘Black Widow’-seriemoordenaar Robyn Lindholm.

Inside Dame Phyllis Frost: Gevangenen werden vier dagen opgesloten nadat een baby was overleden in de speciale moeder- en kinderafdelingen in augustus vorig jaar

De lijkschouwer hoorde dat, terwijl mevrouw Melody weigerde de baby te reanimeren, brandweerlieden die later de eenheid bezochten verwoed aan het werk waren om haar te reanimeren.

Beth, niet haar echte naam, vertelde het gerechtelijk onderzoek dat gevangenen de bewakers smeekten om ‘de verdomde deur te openen’.

‘Iedereen was in paniek,’ zei ze.

De jonge moeder beweerde verder dat hun baby’s bijna in de steek gelaten werden door hun cipiers in het donker.

”S Nachts is het best moeilijk voor ons, vooral als de baby ziek wordt of koorts heeft,’ zei Beth.

‘We drukken op de intercom, we wachten op bevestiging en dan moeten ze iets doen, maar het is tenminste een half uur of een uur, ze brengen Panadol voor de kinderen en dan logboek en alles moet worden gedaan – het is best moeilijk – maar dit gebeurt ‘s nachts.’

Donna vertelde het gerechtelijk onderzoek dat Baby A er goed uitzag op de avond dat ze zou sterven.

De rechtbank hoorde dat de moeder van Baby A pas die middag uit het ziekenhuis was teruggekeerd en aan het schoonmaken was terwijl ze haar vasthield voordat ze naar bed ging.

Het was Donna die de baby te hulp schoot om te reanimeren toen ze haar moeders hulpgeroep hoorde.

‘Mijn moederinstinct kwam op gang’, zei ze. ‘Alle andere moeders stonden er gewoon bij.’

Donna vertelde de rechtbank dat ze bang was dat baby A misschien al dood was.

‘Er was geen leven. Ze voelde als een rubberen pop… Ik kon zien dat de baby weg was. Het was te laat.’

Een vogelvlucht van het beruchte Dame Phyllis Frost Centre in Melbourne. Het herbergt enkele van de ergste vrouwelijke gevangenen van Australië

In een standaard gevangeniscel in het Dame Phyllis Frost Centre. Van een lijkschouwer wordt verwacht dat hij onderzoekt hoe een baby stierf binnen zijn betonnen muren

Baby’s moeten wachten op behandeling in het Dame Phyllis Frost Centre in Melbourne.

TIJDLIJN NAAR RAMP De moeder van Baby A zat sinds eind januari 2018 in hechtenis en bracht bijna haar hele zwangerschap door in hechtenis. Ze had vóór haar opsluiting ijs en heroïne gebruikt en kreeg tijdens haar zwangerschap methadon voorgeschreven. Moeder deed een aanvraag om deel te nemen aan het programma van de gevangenismoeder, dat op 8 mei van dat jaar door een stuurgroep werd overwogen. Een vertegenwoordiger van de kinderbescherming in de commissie en haar manager vonden allebei dat de aanvraag moest worden afgewezen. Op 20 mei stuurde de verantwoordelijke voor het programma een e-mail naar de leden van de commissie om hun toestemming te vragen om de aanvraag te ondersteunen. ‘Om onduidelijke redenen’ is de e-mail niet naar de kinderbescherming gegaan. Andere leden van de commissie steunden de aanvraag, net als de algemeen directeur van de gevangenis na een ontmoeting die ze had met de moeder van Baby A op 25 mei. Op 30 mei werd haar aanvraag uiteindelijk goedgekeurd.

Uit het onderzoek bleek dat de moeder van Baby A eerder de wens had uitgesproken om met haar baby uit het ziekenhuis terug te keren, ondanks de vrees van het ziekenhuispersoneel dat ze gevaarlijk ondergewicht had.

Alice beweerde dat de moeder van baby A haar ziekenhuispersoneel had verteld dat ze had geëist dat haar baby een volle fles flesvoeding zou consumeren voordat ze haar terug naar de gevangenis zouden laten gaan.

Toen de moeder van baby A opgewonden raakte, werd ze geboeid aan een bed geboeid, beweerde Alice.

Ondanks de kennelijke zorgen van het ziekenhuispersoneel, keerde Baby A na twee nachten terug naar de gevangenis.

De rechtbank hoorde dat de beslissing van de gevangenisverpleegster om de baby niet te helpen, niet alleen de moeder van de baby schokte, maar ook het gevangenispersoneel en de onderzoekers.

In een hartverscheurende impactverklaring sprak de moeder van de baby haar ontzetting uit over het vermeende falen van haar cipiers om te helpen.

‘Ik kan nog steeds niet begrijpen waarom niemand van het personeel reanimatie of iets anders heeft gedaan voor de baby tot de brandweer arriveerde’, zei ze tegen de rechtbank.

Meerdere gevangenisbewakers uitten dezelfde bezorgdheid over het vermeende verzuim van de verpleegster om de baby te helpen.

‘Ik heb de verpleegster niet zien reanimeren bij het kind. Ik vond dit heel schrijnend om te zien’, zei een bewaker.

‘Ik was verrast en verontrust door dit gebrek aan actie’, zei een ander.

Een supervisor van de gevangenisoperatie vertelde het gerechtelijk onderzoek dat hij ook boos was over de ‘inactiviteit’ van mevrouw Melody die nacht.

‘Ik was verrast door het feit dat niemand de baby medische behandeling gaf’, zei hij.

Dame Phyllis Frost Center bevat nu een kamer waar geen enkele andere gevangene in durft te slapen. Het is de kamer waar een pasgeboren baby stierf

Dr. Julia Charlton, een fellow bij het Murdoch Children’s Research Institute die deskundig advies heeft gegeven aan het gerechtelijk onderzoek, veroordeelde de verpleegster voor haar verzuim om te handelen.

‘De eerstehulpverleners hadden eerder kunnen reanimeren, met name de verpleegkundige ter plaatse, die een getrainde professional was… de acties van de andere eerstehulpverleners kunnen niet worden verweten’, verklaarde ze tegen het gerechtelijk onderzoek.

Ondanks de tragedie vertelde de raadsman die de lijkschouwer Rachel Ellyard bijstond, de rechtbank dat de geldigheid van het gevangenisprogramma zelf geen onderdeel zou uitmaken van het gerechtelijk onderzoek.

‘Ik benadruk dat het gerechtelijk onderzoek niet gaat over de geldigheid of geschiktheid van het Moeders en Kinderen-programma of over de algemene regel dat kinderen in een gevangenisomgeving moeten leven. Die bredere vraag rijst hier niet over de feiten’, zei ze bij het openen van het gerechtelijk onderzoek.

Het gerechtelijk onderzoek hoopt echter antwoorden te geven over hoe Baby A zelfs in de gevangenis belandde met haar drugsverslaafde moeder en cipiers.

‘De zaak van Baby A roept belangrijke vragen op over de manier waarop voor kinderen in haar positie wordt gezorgd en of degenen die de macht en verantwoordelijkheid hebben om actie te ondernemen om het welzijn van Baby A te beschermen, die bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben uitgeoefend op een manier die haar belangen het beste beschermt’, zei mevrouw Ellyard. .

Later werd vastgesteld dat de dood van baby A het gevolg was van het Sudden Infant Death Syndrome.

Het onderzoek gaat verder.