Inflation is hitting Dem-run cities hardest, with Phoenix suffering 13% rise in prices

Biden’s volledige verklaring over de jaarlijkse inflatie van 8,3 procent in augustus:

‘De gegevens van vandaag laten zien dat er meer vooruitgang is geboekt bij het terugdringen van de wereldwijde inflatie in de Amerikaanse economie. Over het algemeen zijn de prijzen in ons land de afgelopen twee maanden vrijwel gelijk gebleven: dat is goed nieuws voor Amerikaanse gezinnen, er is nog meer werk te doen.

‘De benzineprijzen zijn sinds het begin van de zomer met gemiddeld 1,30 dollar per gallon gedaald. Deze maand zagen we in de supermarkt een aantal tragere prijsstijgingen dan de maand ervoor. En de reële lonen gingen voor de tweede maand op rij weer omhoog, waardoor hardwerkende gezinnen wat ademruimte kregen.

‘Het kost meer tijd en vastberadenheid om de inflatie terug te dringen. Daarom hebben we de Inflation Reduction Act aangenomen om de kosten van gezondheidszorg, geneesmiddelen op recept en energie te verlagen. En mijn economisch plan laat zien dat, terwijl we de prijzen verlagen, we goedbetaalde banen creëren en de productie terug naar Amerika brengen.’