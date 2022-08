In Senate Battle, Democrats Defy Biden’s Low Standing (for Now)

Met een sterk banenrapport op vrijdag, lang vastgelopen wetgeving in beweging en dalende gasprijzen – zij het vanaf recordhoogtes – is het mogelijk dat de steun van de heer Biden omhoog kan tikken.

In tegenstelling tot het Huis, waar Republikeinen vrolijk hebben gesproken over een komende rode golf, heeft senator Mitch McConnell van Kentucky, de Republikeinse leider, meer geklonken als een generaal in loopgravenoorlogen, waardoor de verwachtingen woensdag werden verlaagd. op Fox News.

“Als de rook van de senaatsrace is opgetrokken, hebben we waarschijnlijk nog steeds een zeer, zeer hechte senaat, met of ons iets hoger of de Democraten iets hoger,” zei hij.

In de vier staten met de meest kwetsbare Democratische gevestigde exploitanten – Arizona, Georgia, Nevada en New Hampshire – onderzoeksgegevens van Morning Consult toont een adembenemende daling in de goedkeuringsclassificaties van de heer Biden sinds begin 2021. Zijn netto goedkeuringsclassificaties in die staten zijn met 27, 20, 27 en 24 procentpunten gedaald. Toch behouden alle vier de Democratische senatoren hun eigen gunstige beoordelingen.

“Kiezers behandelen de Democratische kandidaten afzonderlijk van president Biden”, zei Geoff Garin, een democratische opiniepeiler. “We zien de ratings van de gevestigde exploitanten zelfs stijgen op plaatsen waar het aantal van de president daalt, wat een zeer ongebruikelijke dynamiek op de middellange termijn is.”

Bijgewerkt 5 aug. 2022, 20:21 ET

De zomer van ‘bedplassen’

Sommige Democraten in de meest competitieve races hebben ook unieke merken ontwikkeld die hen zouden kunnen beschermen.