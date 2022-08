In de Zuid-Californische ranch van $ 6,7 miljoen waar Olivia Newton-John haar laatste dagen doorbracht

Olivia Newton-John bracht haar laatste dagen door op haar geliefde ranch in Zuid-Californië voordat ze maandag vredig overleed op het landgoed Santa Ynez, omringd door familie en vrienden.

Het prachtige huis met vier slaapkamers en vijf badkamers werd in 2015 gekocht door het Australische muziekicoon voor US $ 4,69 miljoen (ongeveer AU $ 6,7 miljoen).

Het pand, gebouwd in 2008, beslaat 12 hectare in de buurt van de rivier de Santa Ynez en omvat een pension, een zwembad en een schuur en stallen voor paarden.

Binnen in het hoofdgebouw heeft het interieur een western-ranch-esthetiek uit de jaren 70 met houten dakpanelen en bruinleren meubels.

De ruime woonkamer loopt over in de eetkamer en keuken waar Olivia weet dat twijfel goede herinneringen heeft gecreëerd met familie en vrienden.

Een prachtige piano bevindt zich ook in de gemeenschappelijke ruimte voor de muzikant om te entertainen.

Uit gegevens blijkt dat Newton-John het volledige eigendom van het landgoed overdroeg aan haar man, die vervolgens de hypotheek herfinancierde met nog US$2,5 miljoen (ongeveer AU$3,6 miljoen) op het huis

Het hoofdhuis op het terrein heeft in totaal vier slaapkamers en vijf badkamers, terwijl het gastenverblijf twee slaapkamers heeft.

De buitenruimte beschikt ook over een keuken, naast het zwembad. Er zijn ook ruimtes om buiten te loungen of te dineren en voor de actrice om te genieten van het adembenemende uitzicht.

Olivia vermeldde haar geliefde ranch in 2019 voor US $ 5,4 miljoen (ongeveer AU $ 7,7 miljoen).

Volgens Village Properties Realtors, die destijds de lijst bezat, hielden de Xanadu-zangeres en haar man van het gebied, maar waren ze klaar om te verkleinen.

‘Olivia en haar man willen nu inkrimpen, maar hebben genoten van hun tijd op de ranch hier, en als een bewijs van het gebied willen ze in Santa Ynez blijven voor hun landingsplaats in Californië’, vertelde een makelaar destijds TODAY.

Maar het pand werd uiteindelijk van de markt gehaald toen de entertainer besloot haar laatste dagen in het huis door te brengen.

Uit gegevens blijkt dat Newton-John de volledige eigendom van het landgoed overdroeg aan haar man, die vervolgens de hypotheek herfinancierde met US$2,5 miljoen (ongeveer AU$3,6 miljoen) nog op het huis.

Slechts een maand nadat Newton-John het huis in Californië op de lijst had gezet, vermeldde ze haar lommerrijke Australische villa, gelegen in de stad Dalwood op het Australische platteland; het verkocht een maand later voor maar liefst $ 4,6 miljoen.

De boerderij van 189 hectare werd in de jaren tachtig door Olivia gekocht, maar ze wachtte tot 2002 om het hoofdgebouw te herbouwen, wat ze deed in de stijl van een Franse of Italiaanse villa.

De compound ligt op minder dan een halfuur rijden van de noordelijke NSW-kustplaats Ballina en op 40 minuten van Byron Bay.

Velen schrijven de populariteit van Byron Bay toe aan Newton-John, die daar in 2005 haar bekroonde Gaia Retreat & Spa begon.

Voordat ze het genezingscentrum begon, was de nu beroemde stad weinig bekend bij de rest van de wereld, ondanks dat er nu mensen als Chris Hemsworth, Elsa Pataky en Elle MacPherson wonen.

Ze zette het toevluchtsoord vorig jaar te koop, nadat het de World Luxury Hotel Awards had gewonnen. De entertainer liet in een verklaring weten klaar te zijn om ‘het stokje door te geven’ aan nieuwe eigenaren.

De verkoop hielp Newton-John om meer in haar ondernemingen en stichtingen te investeren voordat ze stierf.

De overleden actrice richtte in 2012 het Olivia Newton-John Cancer & Wellness Center op in het Austin Hospital in Melbourne voor een bedrag van $ 189 miljoen, hoewel ze werd geholpen door federale en staatsfinanciering.

Olivia’s luxe toevluchtsoord Gaia is een vaste favoriet geworden bij beroemdheden, waaronder de Australische media-persoonlijkheid Lisa Wilkinson en zangeres Delta Goodrem

De luxe retraite kwam als beste uit de bus voor de Global Overall Chairman’s Award, Global Win – Health & Wellness Cuisine, Continent Win – Luxury Boutique Hotel en Continent Win – Luxury Healing Spa

Ze heeft de afgelopen jaren ook de Olivia Newton-John Foundation opgericht, die ze heeft opgericht om ‘onderzoek te financieren naar vriendelijkere manieren om kanker te behandelen, kanker te voorkomen en goed te leven met kanker’, vertelde ze in 2020 aan Forbes.

De actrice had ook een eigendom aan het strand in Jupiter, Florida, dat ze in 2009 kocht voor US$4,1 miljoen (ongeveer AU$5,8 miljoen).

Vervolgens verkocht ze het huis in Palm Beach County in 2016 voor 5 miljoen dollar (ongeveer 7,1 miljoen dollar).

Het huis was de locatie van een gruwelijk tafereel in 2013, toen de 41-jarige Christopher Pariseleti, een aannemer die aan het huis werkte en Newton-John niet kende, binnenkwam en zichzelf doodschoot.

Het huis was de locatie van een griezelige scène in 2013, toen de 41-jarige Christopher Pariseleti binnenkwam en zichzelf doodschoot terwijl Newton-John weg was

Bij Olivia werd 30 jaar geleden voor het eerst kanker vastgesteld en in 1992 vocht ze tegen borstkanker.

Nadat ze hersteld was van haar diagnose en een gedeeltelijke borstamputatie en reconstructie had ondergaan, kreeg Olivia in 2013 opnieuw de diagnose borstkanker, maar koos ervoor om het privé te houden.

In 2017 werd een tumor gevonden aan de basis van de ruggengraat van de zangeres.

Het nieuws van Olivia’s dood werd gedeeld door haar man, die maandagochtend het nieuws van de dood van de ster brak in een hartverscheurend Facebook-bericht na haar dappere en buitengewoon openbare decennialange gezondheidsstrijd.

‘Dame Olivia Newton-John (73) is vanmorgen vredig overleden op haar Ranch in Zuid-Californië, omringd door familie en vrienden’, schreef de heer Easterling.

‘We vragen iedereen om de privacy van de familie te respecteren in deze zeer moeilijke tijd.

Olivia wordt overleefd door haar 36-jarige dochter, Chloe Lattanzi

‘Olivia is al meer dan 30 jaar een symbool van triomfen en hoop voor het delen van haar reis met borstkanker.

‘Haar genezende inspiratie en baanbrekende ervaring met plantengeneeskunde gaat verder met het Olivia Newton-John Foundation Fund, dat zich toelegt op onderzoek naar plantengeneeskunde en kanker.’

Ze wordt overleefd door haar dochter Chloe Lattanzi, 36.

Een van de eersten die haar op maandag hulde bracht, was John Travolta, haar co-ster in Grease – de film uit 1978 die haar carrière katapulteerde en haar tot een wereldwijd icoon maakte.

‘Mijn liefste Olivia, je hebt ons hele leven zo veel beter gemaakt. Je impact was ongelooflijk. Ik houd zo veel van je. We zien je op de weg en we zullen allemaal weer samen zijn’, schreef hij in een Instagram-bericht.

‘Van jou vanaf het eerste moment dat ik je zag en voor altijd! Jouw Danny, jouw John!’

John Travolta was een van de eersten die op Instagram hulde bracht aan Newton-John. Hun gezamenlijke optreden katapulteerde hun beide carrières in 1978