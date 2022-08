In 4 Swing States, G.O.P. Election Deniers Could Oversee Voting

Sommige Democraten bereiden zich voor om deze kandidaten af ​​te schilderen als gevaarlijke extremisten.

“We gaan ons concentreren op een terugkeer naar stabiliteit en voorspelbaarheid”, zei Adrian Fontes, die de Democratische voorverkiezingen leidt voor staatssecretaris in Arizona, en zei dat hij zich zou concentreren op het “wilde fanatisme” van de Republikeinen, waaronder de heer Finchem. “Ze zijn zo ver in dit konijnenhol gekomen, ik denk niet dat ze het daglicht kunnen zien.”

Het is onduidelijk hoeveel leidende Democraten in de herfst zullen proberen kiezers aan te spreken op bedreigingen voor de democratie. Sommige topfunctionarissen van de partij zijn van mening dat, hoewel de kwestie toegewijde Democratische kiezers kan motiveren, het onwaarschijnlijk is dat het de swing-stemmers zal overtuigen die meer gefocust zijn op gasprijzen, inflatie en gezondheidszorg. Deze democraten zijn van mening dat het misschien effectiever is om Republikeinen als extreem over abortus af te schilderen dan zich te concentreren op de mechanica van verkiezingen.

Toch is er geld in sommige races voor bureaucratische posten gestort. Fondsenwerving door kandidaten voor staatssecretaris in zes slagveldstaten heeft al $ 16 miljoen bereikt, meer dan het dubbele van dat in dezelfde periode van de vorige cyclus, volgens het Brennan Center for Justice. Uit de analyse bleek dat de wedloop om geld in te zamelen tot nu toe enigszins in het voordeel lijkt te zijn van kandidaten die tegen verkiezingsontkenners ingaan.