IFA 2022: Here’s the weird and wonderful gadgets we expect to see in Berlin

Nu IFA 2022 deze week in Berlijn van start gaat, heeft MailOnline enkele van de rare en prachtige gadgets bekeken die we verwachten te zien.

IFA, of Internationale Funkausstellung, wordt jaarlijks gehouden en is een van ‘s werelds toonaangevende beurzen voor consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten, die jaarlijks in Berlijn wordt gehouden.

De IFA van dit jaar loopt van 2 tot 6 september en is het eerste full-scale persoonlijke evenement in drie jaar, als gevolg van verstoring door de Covid-pandemie in 2020 en 2021.

Meer dan 1.000 exposanten uit meer dan 30 landen zullen hun producten presenteren aan retailers, kopers en industrie-experts, waaronder Samsung, LG, Huawei en Nokia.

MailOnline zal ook aanwezig zijn op de show en brengt u al het laatste nieuws uit Berlijn.

Producten die worden getoond zijn onder meer de schoenenkoffer van LG en zijn 97-inch OLED-tv (bovenkant), evenals de laptop met een opvouwbaar scherm van Asus en mogelijk zelfs het slimme toilet van Samsung

WAT IS IFA BERLIN? IFA, of Internationale Funkausstellung, is een van ‘s werelds toonaangevende beurzen voor consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. Het eerste IFA-evenement in december 1924 was gericht op innovaties in de radiosector, maar omvatte sindsdien een breed scala aan technologiedemonstraties. In 2020 vond IFA een driedaags evenement plaats met een beperkt aantal deelnemers vanwege de Covid-pandemie. Het zou in 2021 op volle capaciteit plaatsvinden voordat het werd geannuleerd vanwege ‘onzekerheid’ over de uitrol van Covid-vaccins.

Een opvallende afwezige is Apple, die niet aanwezig is op de IFA en in plaats daarvan graag zijn producten onthult op zijn eigen voorwaarden. Het Amerikaanse technologiebedrijf zal in september zijn nieuwe iPhone onthullen.

Ook de Japanse gigant Sony heeft de beslissing genomen om niet te exposeren op IFA 2022.

Het zei in een verklaring: ‘Omdat de wereld sterk is verschoven naar digitale en online mogelijkheden, zal Sony communiceren op manieren die ons opwindende productnieuws aan een breder publiek kunnen brengen.’

Desalniettemin zijn hier enkele van de geruchten en bevestigde producten van degenen die deze week in Berlijn zullen exposeren.

SLIM TOILET

Samsung zal naar verwachting een nieuw prototype voor een slim toilet presenteren, ontwikkeld in samenwerking met de Bill & Melinda Gates Foundation.

Het toilet is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en beschikt over warmtebehandelings- en bioverwerkingstechnologieën die de ziekteverwekkers in menselijk afval doden, waardoor het afval veilig kan worden vrijgegeven voor het milieu.

Het vaste afval wordt gedehydrateerd, gedroogd en tot as verbrand, terwijl het vloeibare afval wordt behandeld via een biologisch zuiveringsproces.

Samsung heeft niet bevestigd dat het het slimme toilet op IFA Berlin zal tonen, hoewel het zou passen in de milieuvriendelijke focus van het bedrijf voor het evenement.

Het prototype van het slimme toilet van Samsung (foto) maakt gebruik van warmtebehandelings- en bioprocessingtechnologieën om ziekteverwekkers in menselijk afval te doden

WAT IS OLED? OLED, of organische light-emitting diodes, werkt door elektriciteit door bepaalde materialen te sturen die rood, groen en blauw oplichten. Het is de enige tv-technologie die kleur op deze manier creëert. LCD’s gebruiken bijvoorbeeld kleurfilters en vloeibare kristallen die licht blokkeren om een ​​afbeelding te creëren. Ondertussen gebruiken plasma’s UV-licht door gaszakken te triggeren die rode, groene en blauwe fosforen creëren. Dit betekent dat OLED’s dunner en flexibeler kunnen zijn dan elke andere televisietechnologie die momenteel op de markt is.

Jae Seung Lee, hoofd digitale apparaten bij Samsung Electronics, zei in een: blogpost dat het slimmere en efficiëntere apparaten zal laten zien die ‘onze visie voor een duurzame toekomst werkelijkheid zullen maken’.

DE GROOTSTE OLED-TV TER WERELD

LG heeft de LG OLED evo Gallery Edition TV (Model 97G2) al onthuld, ‘s werelds grootste OLED-tv, en zal deze laten zien op IFA 2022.

Het heeft een maar liefst 97-inch scherm, dat volgens LG ‘meeslepende kijkervaringen op grote schaal zal bieden’.

OLED-tv’s gebruiken zelfverlichte pixels die afzonderlijk kunnen worden in- en uitgeschakeld om ‘perfecte zwarttinten en ongelooflijk natuurlijke kleuren’ te reproduceren.

Leo Gebbie, analist voor aangesloten apparaten bij CCS Insight, zei dat hij een focus op tv’s en audiosystemen verwacht op IFA 2022, voorafgaand aan de FIFA World Cup voor heren in Qatar dit jaar.

Het is niet bekend wanneer het enorme nieuwe model van LG beschikbaar komt, hoewel dit waarschijnlijk zal zijn voordat het WK op 20 november van start gaat.

‘Wereldbekerkoorts is altijd een handige stimulans gebleken voor de tv-verkoop en de timing van een wintertoernooi zo dicht bij de feestdagen zou de belangstelling hier moeten vergroten’, zei Gebbie.

‘We verwachten niet veel van de grote VR- of AR-aankondigingen, maar het zou geen verrassing zijn om enkele headsets op de beursvloer te zien, vooral als ze ervoor kiezen om voetbalgekte te benutten door meeslepende sportervaringen te presenteren.’

LG zal deze week zijn OLED evo Gallery Edition TV (Model 97G2), ‘s werelds grootste OLED-tv, presenteren op IFA 2022 in Berlijn

LG heeft geplaagd dat de nieuwe tv deel uitmaakt van een ‘uitgebreide reeks premium tv’s’ met ‘een groeiend aantal ultragrote schermformaten ontworpen voor onvergetelijke kijkervaringen thuis’.

Het Chinese bedrijf TCL zal ook een verzameling ‘eerste exposities ter wereld’ presenteren, waaronder weergavetechnologie voor mini-QLED-tv’s met groot scherm.

QLED, of Quantum Dot Display, is een nieuw type technologie dat wordt gebruikt in schermen. Het is gemaakt van kwantumstippen, of kleine deeltjes, die scherpe kleuren uitzenden op basis van hun grootte.

LG zal ook pronken met een gebogen gamingmonitor voor ‘meeslepende game-ervaringen’ en een nieuwe luchtreiniger ontworpen voor tafelbladen die 360-graden luchtzuivering biedt.

SLIMME SCHOENEN CASE

Voorafgaand aan het evenement heeft LG ook al twee nieuwe producten aangekondigd voor schoenenliefhebbers met een uitgebreide collectie – ‘ShoeCase’ en ‘ShoeCare’.

ShoeCase is een ‘ruimtevriendelijke’ opbergoplossing die bestaat uit verschillende modules met transparante hoezen, elk ontworpen om een ​​paar schoenen in op te bergen.

Het biedt schoenliefhebbers een manier om te pronken met hun favoriete paar, met interieurfuncties zoals een 360-graden roterende draaitafel.

Vooruitlopend op IFA Berlin heeft LG ook al twee nieuwe producten aangekondigd voor schoen-obsessieven – ‘ShoeCase’ en ‘ShoeCare’

ShoeCare werkt op 35 decibel, dus thuisgebruikers worden niet gestoord wanneer ze naar platen luisteren of zich op hun werk concentreren

Ondertussen gebruikt ShoeCare stoom om vocht op te nemen en geurtjes uit schoenen te verwijderen, of ze nu gemaakt zijn van leer, suède of nylon.

Gebruikers kunnen maximaal vier paar schoenen in ShoeCare plaatsen en ze laten verversen in een cyclus van 37 minuten.

ShoeCare werkt op 35 decibel, ergens tussen het niveau van fluisteren en een stille bibliotheek, wat ervoor zorgt dat gebruikers niet gestoord worden wanneer ze proberen naar platen te luisteren of zich op hun werk te concentreren.

OPVOUWBAAR LAPTOPSCHERM

Het Taiwanese bedrijf Asus zal naar verwachting pronken met de Zenbook 17 Fold OLED, een laptop met een 17,3-inch touchscreen dat in tweeën kan worden gevouwen.

Het bedrijf zegt dat het OLED-aanraakscherm kan worden opgevouwen tot een compact formaat van 12,5 inch, waardoor het kleiner is dan een vel kopieerpapier en gemakkelijk mee te nemen is.

Zenbook 17 Fold OLED werd voor het eerst onthuld in januari op CES 2022 in Las Vegas, maar IFA 2022 valt samen met de lanceringsdatum van het apparaat – 31 augustus.

Het Taiwanese bedrijf Asus zal naar verwachting pronken met de Zenbook 17 Fold OLED (foto), beschreven als ‘s werelds eerste opvouwbare laptop’

De Asus-website heeft een afteltimer naar de lancering op woensdag, die beschikbaarheid, prijs en andere details zou moeten onthullen.

NIEUWE TELEFOONS?

Samsung zou IFA moeten gebruiken als een kans om zijn nieuwe opvouwbare smartphones, de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4, te presenteren, hoewel het ook het deksel zal oplichten op andere apparaten die tot nu toe geheim blijven.

MailOnline nam contact op met Samsung over wat het zou onthullen op IFA Berlin, maar de Koreaanse techgigant wilde geen details delen.

Het is ingesteld om zijn eigen persconferentie te houden, getiteld ‘A Smarter Life, A Sustainable Future’, om 11 uur lokale tijd (10 uur BST) op donderdag, waar het meer zal onthullen.

Gebbie van CCS Insight zei dat hij verwacht dat de nieuwste opvouwbare schermen van Samsung, die op 26 augustus werden uitgebracht, prominent op de IFA zullen worden getoond, maar dat het kan worden vergezeld door andere nieuwkomers op de markt voor opvouwbare schermen.

‘Opvouwbare displays en flexibele displaytechnologie zouden een thema kunnen zijn dat de hele show omhult’, vertelde Gebbie aan MailOnline.

HMD Global, dat Nokia-telefoons maakt, zal naar verwachting ook meerdere nieuwe handsets en enkele extra producten onthullen, hoewel niet wordt gedacht dat ze opvouwbaar zijn.

Van andere Chinese smartphonespelers zoals Honor wordt verwacht dat ze IFA gebruiken als lanceerplatform voor grote Europese expansie, aldus Gebbie

Samsung zou IFA kunnen gebruiken als een kans om zijn opvouwbare smartphones, de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 te presenteren – hoewel het ook nieuwe producten zal onthullen

‘Smartphones domineren gewoonlijk niet op IFA, maar dit jaar lijkt een aantal Chinese spelers de show te gebruiken als springplank voor hun Europese ambities’, zei hij.

‘Met name wordt verwacht dat Honor de show zal gebruiken voor een grote Europese lancering, terwijl Huawei een keynote-slot heeft en waarschijnlijk een breed scala aan apparaten en diensten zal bespreken.’

Volgens GSM Arena zal het Chinese bedrijf Honor dat ook doen laat wat oordopjes zien die het heeft getest met een dummy hoofd en torso.

Een teaser promo-afbeelding van Honor toont iconen van telefoons, laptops, draadloze oordopjes en emoji’s met de slogan ‘omarm de verbonden toekomst’, wat suggereert dat we een familie van nieuwe producten zouden kunnen zien.

LG zal ook aanwezig zijn op IFA Berlin, hoewel het vorig jaar aankondigde dat het geen telefoons meer zou maken, dus de focus zal liggen op tv’s en huishoudelijke apparaten.

Een teaser promo-afbeelding van Honor toont iconen van telefoons, laptops, draadloze oordopjes en emoji’s met de slogan ‘omarmen van de verbonden toekomst’

Op IFA zullen ook de makers van slimme apparaten voor thuisgebruik Ring zijn, die in 2018 door Amazon werd gekocht, evenals Arlo, Philips Hue, Tado en Yale.

Volgens Gebbie zal het evenement plaatsvinden tegen de dreiging van een recessie en ‘donker wordende economische wolken’.

‘Als bedrijven nieuwe producten onthullen voorafgaand aan het kritieke vakantiekwartaal, zal de dreigende dreiging van een recessie de concurrentie om beschikbare consumentenbestedingen alleen maar intensiveren’, zei hij.

‘Donker wordende economische wolken deuken het vertrouwen van klanten en we verwachten dat dit een prominent gespreksonderwerp zal zijn op IFA.’