‘I felt like the life of my daughter was of no value to anyone’: Mother of Kristin Smart takes stand

CalPoly eerstejaars Kristin Smart werd voor het laatst gezien in de buurt van haar studentenhuis op vrijdag 24 mei 1996

De moeder van de verdwenen eerstejaarsstudent Kristin Smart zei dat haar dochter het slachtoffer werd van een golf van politiemislukkingen na haar verdwijning van de campus in 1996.

Denise Smart zei dat de lokale politie en het personeel van de California Polytechnic State University hadden verzuimd Kristin, 19 te vinden, waardoor de familie Smart de afgelopen 25 jaar moest zoeken.

Denise, die het standpunt innam tijdens de moordzaak van haar dochter, die maandag begon, zei in tranen: ‘Ik had het gevoel dat het leven van mijn dochter voor niemand van waarde was, behalve voor haar familie.

‘De volgende 25 jaar deed ik wat ik kon en zocht ik naar antwoorden waar ik kon’, CBS Sacramento gemeld.

Denise zei dat ze contact had opgenomen met de politie kort nadat Kristin op zondag 26 mei niet naar huis had gebeld. Kristins vrolijke telefoontje naar huis was een wekelijks ritueel, zei ze.

Ze wisten niet dat ze op vrijdag 24 mei voor het laatst was gezien.

Paul Flores, 45, staat terecht in het zuiden van Californië. Hij wordt beschuldigd van de moord op Kristin

Moeder Denise (midden) is kort na de verdwijning afgebeeld samen met Kristins vader Stan (tweede van links), broer Matt (rechts) en zus Lindsey Smart Stewart (links).

Die dag stuurde Kristin haar ouders een opgewonden voicemail waarin ze beweerde goed nieuws te hebben. Ze zijn er nooit achter gekomen wat het was.

Bezorgd had Denise dagen eerder de voorzitter van de universiteit gebeld, maar werd doorverwezen naar een woonadviseur die om ‘privacy’-redenen weigerde informatie over Kristin te geven.

Een sheriff van de plaatselijke politie van San Luis Obispo vertelde Denise toen dat hij geen jurisdictie had over de universiteitscampus.

Vier dagen na haar verdwijning deed de politie aangifte van vermissing.

Denise liet het gerechtsgebouw de laatste brief zien die ze aan haar dochter schreef, gedateerd 5 mei, waarin ze Kristin waarschuwde om niet financieel onvoorzichtig te zijn.

Ze adviseerde haar dochter om ‘weer op het goede spoor te komen’ en voegde eraan toe: ‘Doe je gordel vast, boterbloem.’

Denise zei tegen de rechtbank: ‘Ik had nooit gedacht dat dit mijn laatste brief aan mijn dochter zou zijn.’

De eerstejaarsstudent werd voor het laatst gezien toen hij terugliep naar haar studentenhuis door medestudent Paul Flores, nu 45, die wordt berecht voor moord op haar.

Rechter Jennifer O’Keefe hoort openingspleidooien op de eerste dag van het proces: maandag 18 juli

Zijn vader Ruben, 81, wordt ervan beschuldigd medeplichtig te zijn. Het paar wordt ervan beschuldigd Kristin onder het terras van hun huis te hebben begraven nadat Paul Kristin zou hebben vermoord.

Smart werd in 2002 dood verklaard. Maar haar lichaam is nooit gevonden.

Aanklagers beweren dat het paar niet heeft deelgenomen aan de zoektocht naar Smart ‘terwijl haar lijk onder zijn dek aan het ontbinden was’.

De advocaat van Paul Flores, Robert Sanger, begon zijn openingsverklaring maandagmiddag met de bewering dat ‘er geen bewijs is wat haar is overkomen’ en dat ze ‘risicovol gedrag vertoonde’.

Zowel vader als zoon pleiten onschuldig in de zaak. Er zullen twee jury’s zijn die over twee uitspraken beslissen: een voor Paul Flores en een voor Ruben Flores. Het proces zal naar verwachting tot oktober duren.

Paul en Kristin waren allebei eerstejaars bij Cal Poly in 1996 toen ze verdween. Hij verbleef in Santa Maria Hall en zij in Muir Hall, die 0,2 mijl van elkaar verwijderd zijn – vier minuten lopen

Paul Flores luistert tijdens de openingsverklaringen in zijn moordzaak op maandag in Monterey County Superior Court in Salinas, Californië. Hij wordt beschuldigd van het vermoorden van Kristin Smart in 1996

Op de eerste dag van het proces afgelopen maandag vertelde de plaatsvervangend officier van justitie van San Luis Obispo County, Christopher Peuvrelle, de rechtbank dat er bewijs zou worden getoond dat zou bewijzen dat Smart door Paul Flores was vermoord en dat zowel hij als Ruben Flores haar begroeven onder de oudere Flores’ dek, de San Luis Opispo Tribune gemeld.

‘Terwijl de hele gemeenschap zich verenigde om wanhopig naar Kristin te zoeken, deden Paul en Ruben Flores niet mee’, voegde Peuvrelle eraan toe.

‘Je zult horen dat Ruben Flores ontbrekende posters van Kristin zou verscheuren – haar lachende, mooie gezicht zou verscheuren – haar een ‘vuile sl**’ noemde, terwijl haar lijk onder zijn dek in ontbinding was.’

Sporen van menselijk bloed werden ontdekt door onderzoekers onder het dek van Ruben Flores’ Arroyo Grande-residentie. Aanklagers beweren dat Smart’s lichaam daar werd opgeborgen en verplaatst

Paul Flores, 45, werd in april 2021 gearresteerd voor de moord op Smart

In februari 2020 voerde de politie een huiszoekingsbevel uit bij Paul’s San Pedro, Californië, thuis, en nam elektronische apparaten in beslag met zelfgemaakte video’s en verkrachtingsporno, zeggen openbare aanklagers

In februari en maart 2020 werden huiszoekingen gedaan als onderdeel van het onderzoek naar de dood van Smart

Aanklagers zeggen dat Paul Flores de 19-jarige vermoordde tijdens een poging tot verkrachting op 25 mei 1996 in zijn studentenkamer in CalPoly, waar beiden eerstejaars studenten waren.

Zijn vader, nu 81, heeft naar verluidt geholpen bij het begraven van de vermoorde student achter zijn huis in de nabijgelegen gemeenschap van Arroyo Grande en heeft later de overblijfselen opgegraven en verplaatst.

Paul Flores werd lange tijd als verdachte van de moord beschouwd, maar officieren van justitie arresteerden hem en zijn vader pas in 2021 nadat het onderzoek nieuw leven werd ingeblazen.

San Luis Obispo Sheriff Ian Parkinson erkende misstappen van rechercheurs door de jaren heen en hij schreef een populaire podcast over Smart’s verdwijning genaamd ‘Your Own Backyard’ voor het helpen opgraven van nieuwe informatie en het inspireren van getuigen om met onderzoekers te praten.

De overblijfselen van Smart zijn nooit gevonden en het mysterie van hoe ze verdween van de schilderachtige campus, verscholen tegen een groene bergketen aan de kust, zal waarschijnlijk centraal staan ​​in het proces.

Paul Flores wordt getoond op een niet-gerelateerde arrestatiefoto uit 1996, toen hij 19 was.

Achter traliewerk onder het dek van zijn grote huis in een doodlopende straat van Tally Ho Road, vonden archeologen die voor de politie werkten in maart 2021 een bodemverstoring ter grootte van een kist en de aanwezigheid van menselijk bloed, aldus openbare aanklagers.

Het bloed was te gedegradeerd om een ​​DNA-monster te nemen. Hoewel een bloedexpert zei dat het menselijk bloed was, sloot de gebruikte test niet uit dat het van een fret of aap was, hoewel rechtbankverslagen zeiden dat daar geen overblijfselen van zo’n dier werden gevonden.

Advocaat James Murphy Jr., die namens Smart’s ouders de vader en zoon heeft aangeklaagd, spotte met het idee dat het iets anders was dan menselijk bloed.

‘De grootte van het gebied waarin het bloed werd gevonden, zou het een prehistorische fret maken die zich in Jurassic Park zou bevinden,’ zei Murphy. ‘Wanneer ben je voor het laatst over Tally Ho Road in Arroyo Grande gereden en heb je een primaat gezien?’

De rechtszaak die Murphy aanspande tegen Ruben Flores beweerde dat de vader en niet bij naam genoemde handlangers het lichaam ‘onder dekking van de duisternis’ hadden verplaatst vier dagen nadat onderzoekers zijn huis in februari 2020 hadden doorzocht. Onderzoekers deden pas meer dan een jaar onderzoek onder het dek later.

Ruben Flores, vader van Paul Flores, zit maandag 2 augustus 2021 voor de rechtbank in San Luis Obispo, Californië.

Paul Flores zet op 3 augustus 2021 een nieuw N95-masker op tijdens een voorlopige hoorzitting in San Luis Obispo, Californië. Kristin Smart verdween meer dan 25 jaar geleden tijdens haar eerste jaar aan de California Polytechnic State University in San Luis Obispo

Maandag legde de officier van justitie het bewijs van de bodemanalyse van onder het dek dat de aanwezigheid van bloed aantoont en een opgenomen gesprek tussen Paul Flores en zijn moeder Susan Flores.

Tijdens het telefoongesprek vertelt de moeder haar zoon dat hij haar moest vertellen waar ze ‘gaten kunnen slaan’ in de podcast ‘Your Own Backyard’ omdat ‘alleen jij dat kan’.

De podcast, die in 2020 werd gelanceerd, wordt gecrediteerd voor het opwekken van interesse in de zaak.