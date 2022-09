‘I cannot discuss anything regarding my personal life’: Ukrainian model linked to Leonardo DiCaprio

Het mysterieuze Instagram-model dat naar verluidt een relatie heeft met Oscar-winnaar Leonardo Di Caprio heeft niet ontkend dat ze een relatie heeft met de Titanic-ster.

In een interview met de Sydney’s 2DayFM-ontbijtshow Hughesy, Ed & Erin op vrijdag weigerde de 22-jarige Maria Beregova vragen te beantwoorden over Di Caprio, 47.

Het dichtst bij het krijgen van antwoorden van het Oekraïense model op de geruchtenrelatie was haar bevestiging dat de ‘liefde’ Di Caprio’s film Titanic het dichtst in de buurt kwam.

Ze zei ook: ‘Wie heeft de film niet gezien? En als je het nog niet hebt gezien, zou je dat moeten doen.’ Het model zei dat het haar verboden was om specifieke vragen over de ster te beantwoorden.

Beregova ging ook in op enkele persoonlijke details over haar leven en onthulde dat ze in Londen studeert voor advocaat om de farmaceutische onderneming van haar familie over te nemen.

Ze is geboren in Oekraïne, maar groeide voornamelijk op in Zwitserland, waar ze naar een kostschool ging genaamd Collège Alpin Beau Soleil.

Afgestudeerden van de school zijn onder meer Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, prinses Marie van Denemarken en leden van de Luxemburgse koninklijke familie. Een jaar collegegeld op de school kost een coole $ 70.000.

Mooi: om haar algehele look eenvoudig te houden, liet het model haar rechte brunette lokken losjes over haar schouders vallen, terwijl ze haar natuurlijke schoonheid benadrukte met een minimaal make-uppalet

Fashionista: Maria pronkte met haar modelfiguur in het nauwsluitende zwarte ensemble terwijl ze rondhing met een vriend nadat ze tijd had doorgebracht met Leo in Frankrijk

Gelinkt: Maria (links) werd in juli gefotografeerd met de ster (uiterst rechts) aan boord van een luxe jacht in St Tropez, in het zuiden van Frankrijk, terwijl ze een schrale zwarte mini-jurk droeg

Overal: het volgt het nieuws van Leo’s schokbreuk met het Amerikaanse model Camila Morrone, 25, met wie hij vier jaar een relatie had (Leonardo en Camila samen afgebeeld in 2018)

Op basis van de geruchten over haar en Di Caprio’s relatie, zei Beregova dat ze een enorme stijging van het aantal Instagram-volgers heeft gezien.

Ze zei: ‘ik bedoel, Instagram is één ding, het echte leven is iets anders. Ik voel de berichten, ik voel de buzz rond mijn pagina gaan, maar wat er ook gebeurt op Instagram is slechts een klein deel ervan. Ik focus me alleen op de goede berichten, geen slechte vibes.’

Geruchten dat Di Caprio en Beregova een stel zijn, komt na het schokkende nieuws dat de ster van Romeo & Juliet het uitmaakte met zijn langdurige vriendin Camila Morrone, 25.

Ondertussen plaatste Nina Agdal, een andere voormalige minnaar van Di Caprio, een cryptisch bericht op haar Instagram-verhaal waarin ze haar in een auto met haar hond laat zien. Er is een telefoon te horen piepen. Agdal schreef in het bijschrift: ‘Als hij je sms’t.’

Agdal en Di Caprio waren samen tussen 2016 en 2017. Meer recent had Agdal een relatie met YouTubers Logan Paul.

Op donderdag gleed Beregova in een nauwsluitend sportief zwart ensemble terwijl zij en een vriend een gezond groen sap pakten en genoten van een wandeling door Hyde Park in Londen te midden van geruchten dat ze uitgaat met de Titanic-ster, 47, nadat ze samen op de foto waren in juli.

Beregova werd gefotografeerd met vriendin Stefaniia Lirnyk tijdens haar wandeling.

Beregova en Di Caprio waren in juli samen aan het feesten in St. Tropez – met de schoonheid die naar het zuiden van Frankrijk was gevlogen nadat ze uit elkaar was gegaan met haar man, Ahmed Masoud Abdelhafid, 30.

Verfrissingen: het paar greep allebei naar drankjes terwijl ze genoten van de laatste zomerzon

Chit-chat: de dames waren in een diep gesprek terwijl ze samen wandelden

Oplettend oog: de Oekraïense knaller plaatste haar designertas en mobiele telefoon op de tafel waar ze de,

Maria liet de glitter en glamour van St Tropez achter zich en koos voor een meer ontspannen look terwijl ze genoot van een wandeling door de hoofdstad.

Maria droeg een zwarte Wolford coltrui, die ze combineerde met een bijpassende zwarte hoodie en bijpassende legging van Chrome Hearts.

Ze accessoriseerde haar look met een kruishanger, stevige zwarte Prada-laarzen met veters en een zwarte Hermes-handtas.

Om haar algehele look eenvoudig te houden, liet het model haar rechte brunette lokken losjes over haar schouders vallen, terwijl ze haar natuurlijke schoonheid benadrukte met een minimaal make-uppalet.

Maria zag er opgewekt uit toen ze haar al even nonchalant geklede vriendin inhaalde toen ze bij een café stopten voor een sapje voordat ze het to go meenamen.

Het komt als de 22-jarige betrapt werd op een feestje met Leonardo rond dezelfde tijd dat ze haar meisjesnaam begon te gebruiken na de scheiding van haar man – wiens grootvader de handlanger van kolonel Muammar Gaddafi was.

Haar voormalige echtgenote Abdelhafid, die een onroerendgoed- en mode-imperium in Monaco runt, is de kleinzoon van een minister van Binnenlandse Zaken en loyalistische dienaar van de meedogenloze despoot Kadhafi.

Massoud Abdelhafid werd bestempeld als de ‘rechterhand’ en ‘wandelende encyclopedie’ van de Libische dictator Kadaffi.

Nadat Kadhafi was omvergeworpen en vermoord, vluchtte Massoud senior naar Caïro, waar hij in 2015 zou zijn overleden aan een ziekte.

Beregova plaatste verschillende prachtige foto’s in Saint Tropez en pronkte in juli met haar luxe kamer in Villa Belrose, die $ 1.220 per nacht kostte.

Ze werd betrapt terwijl ze een Noma Kamali schrale zwarte mini-jurk met halternek van $ 150 droeg, gecombineerd met Mach & Mach $ 1.100 diamanten zilveren pumps.

Beregova stapte een eindje achter de sterren aan toen ze aan boord van de luxe boot stapten, pronkend met haar figuur terwijl ze haar haar in een gladde paardenstaart trok.

Het is onduidelijk wanneer de scheiding met haar man is overeengekomen en of er een schikking is getroffen, maar men denkt dat deze is afgerond in Monaco, waar het paar woonde.

Abdelhafid’s broer, Massoud, 32, trouwde in 2016 met de glamoureuze Russische Anastasia Fuks, 27, in een uitbundige ceremonie aan de Franse Rivièra met een taart van 3 meter hoog en een jurk van $ 5.000.

Het is onduidelijk of het paar nog steeds samen is, maar Fuks is de dochter en erfgename van Pavel Fuks, een belangrijke ontwikkelingsmagnaat in het Moskou van Vladimir Poetin.

Onderweg: Maria liet de glitter en glamour van St Tropez achter zich en koos voor een meer ontspannen look terwijl ze genoot van een wandeling door de hoofdstad – waar ze momenteel studeert om de farmaceutische onderneming van haar familie over te nemen

Nieuwe liefdesinteresse? Maria Beregova, het Oekraïense model gekoppeld aan de nieuwe single Leonardo DiCaprio, sneed een nonchalante figuur op donderdag toen ze werd gespot in Londen

Alles in de details: ze maakte haar look af met een kruishanger, stevige zwarte Prada-laarzen met veters en een zwarte Hermes-handtas

Ze volgt de Titanic-ster op Instagram, maar hij volgt haar account niet terug.

De Revenant-ster, die 22 jaar ouder is dan Camila, maakte voor het eerst kennis met Camila in 2008, toen ze net 12 was.

Zijn oude vriend Al Pacino, die al jaren een relatie had met Camila’s moeder Lucila Solá, maakte de introducties en Leonardo bleef bevriend met de familie.

Leonardo en Camila kwamen officieel samen ergens in 2017, na zijn breuk met model Nina Agdal enkele dagen voor het filmfestival van Cannes, hoewel vertegenwoordigers van beiden aanvankelijk ontkenden dat ze samen waren.

De twee verhoogden het profiel van hun relatie het jaar daarop, toen ze samen het verjaardagsfeestje van Ellen DeGeneres bijwoonden, en later in het jaar werden ze gezien met PDA op Coachella.

Gedurende 2022 werden de twee aanhankelijk gezien en DiCaprio werd zelfs gezien met de honden die Camila had opgevoed tijdens solo-wandelingen.

In juni werd de Wolf Of Wall Street-ster afgebeeld op een stranduitje met zijn vader en Al Pacino, die Camila als haar stiefvader beschouwt, zelfs na zijn scheiding van haar moeder.

Nu lijkt Camila zich bij Leo’s ex-vriendinnen te hebben gevoegd, van wie geen van allen bekend is dat ze de acteur ouder dan 25 jaar hebben, na haar 25e verjaardag in juni.