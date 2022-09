How to restructure sovereign debt

Simon Hinrichsen is een EM-schuldportefeuillemanager bij Sampension, schreef zijn proefschrift over de herstructurering van staatsschulden en werkte destijds kort aan FT Alphaville. Hij doceert nu ook aan de Universiteit van Kopenhagen, dus we vroegen hem om zijn handleiding voor het herstructureren van FTAV-lezers te schrijven.

Na bijna twee decennia van relatieve rust doemt een gewelddadige uitbarsting van staatsschulden op aan de horizon.

Mozambique, LibanonEcuador, Sri Lanka, Suriname, BelizeRusland, Oekraïne en Zambia allemaal in gebreke zijn gebleven of hun schulden hebben geherstructureerd in de afgelopen jaren. Veel andere landen hebben dit en volgend jaar al een hoog risico op herstructurering ingeprijsd. Het is daarom misschien een goed moment voor een inleiding over hoe landen hun schulden kunnen herstructureren.

De onderliggende veronderstelling van tegenwoordig voor bijna alle staatsschulden is dat leningen niet volledig worden terugbetaald, maar worden doorgerold. Nominale schuldaandelen hebben de neiging om in de loop van de tijd te stijgen en bullet-leningen – de standaard in staatsleningen – zijn vervangen door nieuwe leningen naarmate ze vervallen. Een crisis kan dus snel ontstaan ​​als het (om wat voor reden dan ook) niet lukt om nieuw geld te lenen.

Laten we de finesses overslaan en aannemen dat een land geen geld meer heeft maar deel wil blijven uitmaken van het wereldwijde financiële systeem (dus geen totale afwijzing van schulden à la Rusland 1918). Het land moet zijn verplichtingen herstructureren en misschien is het zelfs al in gebreke gebleven door geen coupon te betalen (een contractueel verzuim om te betalen). Zelfs als het contractueel niet in gebreke blijft, zal het dit substantieel doen door een noodlijdende schulduitwisseling af te dwingen. Het resultaat zal zijn geclassificeerd als een wanbetaling van een staatsschuld, ongeacht het type wanbetaling of de ernst van de uitkomst.

Het probleem

Een schuldsanering gaat in wezen over het toerekenen van economische kosten aan iemand. Landen willen dat de aanpassingslast bij externe crediteuren komt te liggen. Schuldeisers willen dat de last op de belastingbetaler komt te liggen. Het probleem is er een van de toewijzing van middelen en het identificeren van waarom de schuld onhoudbaar is, en in welke mate.

De eerste stap in een schuldentraining is om erachter te komen wat het probleem is: chronisch lage groei, dalende grondstofprijzen, geen exportsector, een failliete financiële sector, de looptijdstructuur van uw schuld, een te grote schuldvoorraad of verborgen schuld die niet bekend gemaakt? Misschien was de schuld beheersbaar tegen lage rentetarieven, maar nu zijn de rentetarieven hoog en is het aflossen van de leningen een budgettair probleem? Dat vinden de burgers niet leuk, waardoor het een politiek probleem wordt.

Om alle bovengenoemde redenen hebben zich soevereine wanbetalingen voorgedaan (sommige vaker dan andere). Normaal gesproken is het een mix van factoren, maar het begrijpen van de oorzaak is een eerste stap in een succesvolle herstructurering. Als het een liquiditeitsprobleem is dat wordt veroorzaakt door een pandemie, heeft het land misschien gewoon tijdelijke hulp nodig? Misschien is het probleem dat het land een schuldvoorraad heeft die meerdere malen groter is dan de jaarlijkse exportinkomsten, in welk geval het probleem fundamenteel is. De herstructurering moet het probleem aanpakken.

De tweede stap is om erachter te komen wat voor soort schuld het land heeft. Is de schuld extern? Zo ja, wat voor soort buitenlandse schuld — beheerst door buitenlands recht, uitgegeven in vreemde valuta of aangehouden door buitenlanders? Welk deel van de schuld is binnenlands? Als de schuld wordt beheerst door het nationale recht, is het gemakkelijker om legaal te herstructureren, maar als alle staatsschulden eigendom zijn van uw financiële systeem, zal een herstructurering misschien een binnenlandse financiële crisis veroorzaken die alles alleen maar erger maakt.

Misschien staan ​​de meeste verplichtingen niet eens rechtstreeks in de boeken van de overheid, maar staan ​​ze eerder garant voor staatsbedrijven die deel moeten uitmaken van een herstructurering? Elke eerste analyse zou deze vragen moeten beantwoorden.

Het herstructureringsproces

De eerste kwestie is of je naar het IMF gaat of niet. Het IMF kan binnenkomen en een schuldhoudbaarheidsanalyse (DSA) uitvoeren en de macro-economische cijfers geloofwaardig maken. Een DSA is een voorwaarde voor een herstructurering bij de Club van Parijsmaar, belangrijker nog, het geeft aan hoeveel schuld een land waarschijnlijk “duurzaam” kan betalen.

Het Fonds maakt onder meer een analyse van de betalingsbalans en de schuldvoorraad (zie bijvoorbeeld Zambia’s DSA van vorige week hier), en het IMF kan noodfinanciering verstrekken als er een geloofwaardige manier is om de schuld houdbaar te maken.

Het nadeel is dat aan IMF-programma’s vaak verplichtingen zijn verbonden, zoals ‘hervormingen’ die een land misschien niet erg aantrekkelijk vindt. De realiteit is dat elk IMF-programma een politieke kunst is, geen wetenschap. Het voordeel is dat het IMF al veel herstructureringen heeft doorgevoerd, net als de meeste advocaten en bankiers aan beide kanten. Een herstructurering van de staatsschuld kent geen vast proces, maar de betrokken spelers en instrumenten zijn meestal hetzelfde.

De hulpmiddelen gebruikt om schulden te herstructureren zijn echter altijd hetzelfde. Het gaat om een ​​ruil van oude claims voor nieuwsclaims, waarbij de nieuwe claims verschillende kenmerken hebben: lagere hoofdsom, lagere coupons of langere looptijd. Het is meestal een mix, maar de samenstelling hangt af van wat het probleem is – en waar je schuldeisers mee kunt laten instemmen.

Als de schuldenvoorraad beheersbaar is, maar alle schulden in de komende twee maanden opeisbaar zijn, is misschien een “herprofilering” van de looptijden alles wat nodig is. Als de schuldvoorraad te hoog is, zijn misschien hoofdreducties nodig, of misschien een verlaging van de coupon totdat eventuele hervormingen zijn doorgevoerd en de groei hopelijk aantrekt. Zodra deze analyse is gedaan – meestal achter gesloten deuren samen met de adviseurs en het IMF – worden de deuren geopend en begint een soort van onderhandeling.

De DSA suggereert waarschijnlijk welke schuld moet worden geherstructureerd en welke schuld moet worden uitgesloten (en welke schuld moet worden betaald!) Over het algemeen wilt u sommige soorten vorderingen uitsluiten die nodig zijn om de economie draaiende te houden, zoals handelskredieten handel) en schatkistpapier (voor kortetermijnfinanciering). Maar het hangt af van het probleem en de schuldvoorraad. Handelskredieten en T-bills worden meestal uitgesloten van herstructureringen, maar niet altijd – als 80 procent van de schuld van een land T-bills zijn, kun je ze niet echt uitsluiten.

Het proces vanaf hier hangt af van wat voor soort schuld het land heeft en van zijn schuldeisers. Het is een goed idee om te beginnen waar je de beste deal kunt krijgen en de meeste vrienden kunt hebben. Onderhandelingen met bilaterale schuldeisers kunnen plaatsvinden tussen politici of op bureaucratisch niveau. Normaal gesproken wordt het gedaan bij het Franse ministerie van Financiën (de Club van Parijs), waar de meeste ontwikkelde landen lid van zijn (maar belangrijker niet China).

Er zijn over het algemeen twee manieren om met commerciële schuldeisers om te gaan: ofwel een overleg met de schuldeiser via een adviseur, die verslag uitbrengt aan het land/IMF, of een onderhandeling met de commissies van schuldeisers die (meestal) uit de grootste geldschieters bestaan. Comités kunnen een deal verifiëren en kunnen andere schuldeisers geruststellen dat dit de beste deal op tafel is (geen enkele schuldeiser wil tenslotte schuldverlichting geven om te zien dat iemand anders volledig wordt terugbetaald).

De spelers

Eerst de lener. Een soevereine provincie is een unieke schuldenaar. Het is heel moeilijk om een ​​land tot iets te dwingen. Er is geen soevereine faillissementscode, geen manier om achterstallige schulden op te lossen, en het in beslag nemen van staatsactiva is erg moeilijk. Doen jij wilt proberen om Russische activa in beslag te nemen?

Wat een staat heeft, is zijn reputatie en de wens om deel uit te maken van de mondiale samenleving. Landen worden geacht hun schulden te betalen volgens de doctrine van staatsopvolging (een van de internationale wetten die over het algemeen worden nageleefd), maar staten zijn politieke entiteiten. De schuldenaar reageert op binnenlandse politieke prikkels. Een rechter in New York kan een land vertellen het ene te doen, maar een land laten reageren is iets anders. Landen hebben vaak geen haast.

Dan zijn er de schuldeisers. Schuldeisers zijn belangrijk omdat ze geld lenen, maar aan de andere kant stemmen ze niet. Omdat de meeste herstructureringen van staatsschulden beginnen met een IMF DSA, staan ​​de schuldeisers al tegenover elkaar als een of meer schuldklassen worden uitgesloten van een mogelijke herstructurering. Het is dus een nulsomspel. Vaak is de belangrijkste tegenstander van een schuldeiser niet zozeer de schuldenaar, maar eerder andere schuldeisers.

De senior crediteuren zijn normaal gesproken multilaterale instellingen (IMF, de Wereldbank, sommige ontwikkelingsbanken) die vaak de status van preferente crediteur hebben. Het IMF wordt eerder betaald dan alle anderen. Soms wordt de status van preferente crediteur ook gegeven aan sommige wannabe-multilaterals (EIB, ECB, KDB, enz.), maar als er te veel zijn, is dat niet geweldig voor junior crediteuren.

Schuldeisers kunnen bilaterale geldschieters zijn (andere landen, die onderhandelen bij de Club van Parijs of individueel), banken of obligatiehouders (die gewoonlijk commissies vormen), handelscrediteuren (vaak alleen maar met politieke steun), huishoudens of staatsentiteiten. Elk zal hun zaak bepleiten. Sommige schuldeisers kunnen lastiger zijn dan andere, omdat sommigen procederend zijn of geneigd zijn om een ​​deal niet te accepteren.

Elke schuldeiser probeert zich een weg omhoog te praten in de kapitaalstructuur. Als u zich niet omhoog kunt praten in de kapitaalstructuur, wilt u ervoor zorgen dat alle anderen in de pijn delen.

Als u een lokale obligatiehouder bent, zegt u dat het financiële systeem instort als u wordt geherstructureerd. Als u een internationale obligatiehouder bent, mompelt u dat het land nooit meer op de wereldmarkten zal kunnen lenen als u geherstructureerd wordt. In extremis zeg je dat je failliet gaat als er een herstructurering komt en lobby je bij je eigen regering om je te helpen onderhandelen – zoals banken in Europa deden met Griekse staatsschuld. U stelt dat het goedkoper is om krediet te verlenen aan Griekenland, zodat ze hun schuld kunnen doorschuiven in plaats van een Franse of Duitse bank te moeten herkapitaliseren.

De juridische aspecten

Om de tactische aanpak te achterhalen is een juridische analyse nodig. Internationaal recht is moeilijk te handhaven, maar juridische analyse speelt nog steeds een zeer belangrijke rol in de huidige wereld van staatsschulden, vooral omdat de meeste schuldcontracten worden beheerst door New Yorkse of Engelse wetgeving.

De eerste stap is om erachter te komen hoeveel van uw schuld binnenlands recht is, wat gemakkelijker is om mee om te gaan, en hoeveel buitenlands recht. Dan zoek je uit hoeveel van je obligaties oude pari passu-clausules hebben, welk type? collectieve actieclausules de obligaties regeren, als sommige leningen rare clausules hebben, en als de totale schuldvoorraad uitnodigt geschil. Sommige landen, zoals Oekraïne, hebben relatief recent uitgegeven schulden die gemakkelijker te aggregeren en dus te herstructureren zijn, terwijl andere, zoals Zambia, oudere contracten hebben die crediteuren of debiteuren de juridische overhand kunnen geven.

Als schuldeiser probeert u erachter te komen of uw obligatie kan worden geaggregeerd. Moet je versnellen als er een default is? Een oordeel krijgen? Kunt u een betere deal volhouden terwijl andere schuldeisers herstructureren? Misschien heeft u een oude, niet-renderende lening. Als je het al hebt opgeschreven, is het zeker beter om met een kleinere lening te kunnen incasseren. Als je een rechtszaak wilt aanspannen, is het natuurlijk belangrijk om je strategie goed te hebben, maar onthoud dat ook advocaten zijn duur.

We zullen de komende jaren veel variaties zien in de herstructurering van staatsschulden. Sommige herstructureringen zullen soepel verlopen, andere . . . niet zo veel. Beschouw dit als een beetje gratis advies voor zowel debiteuren als crediteuren.

Verder lezen:

Het herstructureringsproces — Buchheit et al. (2019)

Staatsobligaties sinds Waterloo — Meijer et al. (202)

De nasleep van staatsschuldencrises: een verhalende benadering — Esteves et al. (202)

De anciënniteitsstructuur van staatsschuld — Schlegl (2019).