How to make ANYONE like you: Michelle Bowden’s How to Persuade helps you boost charisma

Een communicatiecoach heeft haar go-to-trucs onthuld om je ‘likeability’ en charisma te verbeteren – en zegt schokkerige bewegingen te beperken. het hebben van schone vingernagels, het dragen van flatterende kleding en het uitstralen van ‘warmte’ zijn de sleutel tot succes.

Michelle Bowden, een gecertificeerd sprekende professional, heeft haar masterclass Persuasive Presentation Skills gegeven aan meer dan 12.000 mensen en werkt samen met de who’s who van het internationale bedrijfsleven om hen te helpen biedingen en projecten van meerdere miljoenen dollars binnen te halen.

Nu heeft ze haar nieuwe boek geschreven Hoe te overtuigen? om lezers uit te rusten met de vaardigheden, tips en acties die je nodig hebt om precies te krijgen wat je wilt en je charisma te verbeteren.

Michelle Bowden, een gecertificeerd sprekende professional, heeft haar masterclass Persuasive Presentation Skills gegeven aan meer dan 12.000 mensen

‘Het is een feit dat sympathieke mensen degenen zijn die het verst komen in het leven. Zelfs als je niet de slimste of meest ervaren bent, als je de meest sympathieke bent, ben je op dat moment vaak de meest overtuigende’, zegt Michelle.

‘Daarentegen zijn onaangename mensen een afknapper. Ze vernietigen de vreugde en kunnen ervoor zorgen dat mensen zich ongemakkelijk, beoordeeld en angstig voelen.

‘De vier meest onwaarschijnlijke gedragingen bij anderen waren onbevredigende verzorging, het plezier bederven en anderen negeren of erover praten.’

De vier grootste afknappers van gedrag 1. Onvoldoende verzorging 2. Het plezier doden 3. Mensen negeren 4. Over anderen praten

1. Wees aantrekkelijk

Of je dit feit nu leuk vindt of niet, aantrekkelijke mensen krijgen meer pauzes in het leven dan hun ‘gewone’ tegenhangers.

Bedrijfspsycholoog Tomas Chamorro-Premuzic rapporteerde in 2019 dat mensen die niet voldoen aan de dominante esthetische criteria van een samenleving, gewoon niet dezelfde pauzes in het leven krijgen als degenen die dat wel doen.

En psycholoog en onderzoeker aan de Harvard University Nancy L. Etcoff en haar collega’s publiceerden een onderzoek uit 2011 waaruit bleek dat verzorgde vrouwen die make-up droegen aantrekkelijker, competenter, sympathieker en betrouwbaarder werden gevonden dan vrouwen met een bloot gezicht. Behoorlijk overtuigend!

Het goede nieuws is dat ‘aantrekkelijkheid’ niet echt betrekking heeft op je ‘natuurlijke’ schoonheid. Hoe je er ook uitziet, je kunt je kwaliteiten en eigenschappen zeker optimaal benutten.

Of je dit feit nu leuk vindt of niet, aantrekkelijke mensen krijgen meer pauzes in het leven dan hun ‘gewone’ tegenhangers

Je hoeft niet veel geld uit te geven om jezelf aantrekkelijk te maken. Vraag jezelf het volgende af:

• Is uw haar het beste gestyled voor uw gezicht? Is het goed onderhouden en stijlvol?

• Houd je jezelf schoon en netjes?

• Draag je kleding die je lichaamstype flatteert?

• Zijn uw neus- en oorharen geknipt?

• Ruik je lekker?

• Zijn uw tanden schoon?

• Zijn uw vingernagels goed onderhouden?

• Heeft u schone schoenen en wordt uw kleding gewassen en gestreken zonder etensvlekken en rommel?

• Heb je je overhemd ingestopt?

Je denkt misschien dat dit kieskeurig is en dat niemand anders er iets aan heeft, en het slechte nieuws is dat je dat op eigen risico denkt. Dit spul telt als het gaat om overtuigingskracht.

De drie manieren om je charisma een boost te geven – en waarom het ertoe doet Waarom charismatisch zijn? Charismatische mensen zijn aantrekkelijk, sympathiek en gerespecteerd. Ze stralen een aanstekelijk vertrouwen uit voor hun standpunt en kunnen mensen overtuigen met hun magnetische persoonlijkheid en charme. Als iemand charismatisch is, willen mensen zijn zoals zij, en ze willen ook tijd met hen doorbrengen. En wanneer iemand charismatisch is, zijn ze automatisch geloofwaardiger, ongeacht hun standpunt. Je zult zeker overtuigender zijn als je je waargenomen charisma kunt ontwikkelen. Er zijn drie gebieden om aan te werken als u uw waargenomen charisma met anderen wilt opbouwen: 1. Aanwezigheid Aanwezigheid gaat over een soepelheid van activiteit. Stel je een zwaan voor die over het water glijdt. Ze lijken kalm, sereen en beheerst. Onder water schoppen en peddelen hun benen woest, maar al die commotie zie je niet. Om ervoor te zorgen dat je er glad uitziet aan de oppervlakte, is het belangrijk om stressvol gedrag zoals schokkerige bewegingen, gesloten lichaamstaal en impulsieve opmerkingen of acties te beperken. Je kunt kracht demonstreren door een rechtopstaande, bevelende houding aan te nemen en direct verbonden oogcontact te houden 2. Vermogen Macht heeft alles te maken met je zelfvertrouwen en hoeveel je van jezelf houdt en steunt. Het gaat om een ​​innerlijk vertrouwen dat van je afstraalt en succes impliceert. Je kunt kracht demonstreren door een rechtopstaande, bevelende houding aan te houden, direct oogcontact te houden en door je superieure vermogen om je punt te verwoorden door middel van uitstekende structuur en slimme verhalen. Misschien kun je beginnen je kracht en charisma te verbeteren door deel te nemen aan de gesprekken om je heen. Probeer een kort verhaal, een voorbeeld of een metafoor (zelfs op een kleine manier) in elk gesprek te injecteren. 3. Warmte Warmte gaat over jouw waargenomen zorg en acceptatie van de ander. Als je een charismatisch persoon bent, stel je mensen op hun gemak en laat je mensen zich geweldig voelen! Je geeft anderen het gevoel dat ze belangrijk zijn en alsof ze ertoe doen. Dit kan natuurlijk heel aanlokkelijk en verslavend zijn voor de mensen om je heen. Mensen willen tijd doorbrengen met iemand die hen het gevoel geeft dat ze het waard zijn. Als je deze vaardigheid wilt ontwikkelen, probeer dan alle activiteiten te doen die gemakkelijk een verstandhouding opbouwen, om anderen te geven en de belangrijkste feiten over hen te onthouden. Interessant is dat warmte ook heel erg wordt overgebracht via de ogen en gezichtsuitdrukkingen. Als je je warmte en dus je charisma wilt verbeteren, zou je kunnen oefenen om naar mensen te kijken op dezelfde manier waarop je zou kijken naar een persoon waar je veel om geeft (doe hier echter niet raar over!).

2. Glimlach en ‘smize’

Glimlachen is een winnend gedrag dat internationaal wordt erkend als een teken van positiviteit. Wist je dat baby’s worden geboren met het vermogen om te glimlachen? Mensen die glimlachen worden door anderen gezien als zelfverzekerd, positief en aantrekkelijk.

Je ziet er jonger uit als je veel lacht vanwege de manier waarop glimlachen de spieren in je gezicht beïnvloedt. Glimlachen is zelfs goed voor je omdat het endorfines en andere chemicaliën vrijmaakt die je helpen ontspannen en je goed voelen.

Het is niet verwonderlijk dat uit een studie van de American Association of Cosmetic Dentistry bleek dat mensen je glimlach eerder herinnerden dan het eerste dat je zei.

Een prachtige strategie om te overtuigen is om niet alleen te glimlachen, maar ‘smize’ – of glimlach met je ogen. Dit is een term die is bedacht door supermodel Tyra Banks.

Er zijn meer dan 50 verschillende soorten glimlachen mogelijk, maar degene die als de meest oprechte wordt beschouwd, is de smize – hij duwt omhoog in je ogen, je ogen glinsteren en je ziet er oprecht gelukkig uit.

Het is niet verwonderlijk dat uit een studie van de American Association of Cosmetic Dentistry bleek dat mensen je glimlach eerder herinnerden dan het eerste dat je zei

3. Lach en gebruik humor om te onderhandelen

Lachen is een geweldige manier om een ​​band met mensen op te bouwen, omdat speelse communicatie goede gevoelens en een positieve emotionele band oproept.

Je weet waarschijnlijk dat gevoel voor humor een van de eerste dingen is waar mensen naar op zoek zijn in een levenspartner – omdat mensen die kunnen lachen, eerder geneigd zijn hun defensieve houding los te laten, spontaner te handelen en remmingen los te laten.

Grappige mensen zijn sympathiek. Mensen die vrijuit lachen, worden gezien als vrolijk, licht en leuk om in de buurt te zijn. Wie wil dat niet?

Humor die voor beide partijen werkt, kan je ook helpen om effectiever te onderhandelen, conflicten op te lossen en mensen vooruit te helpen. Het is waar dat lachen mensen verenigt in moeilijke tijden. Sluit vriendschap met grappige mensen en kijk en lees dagelijks grappige dingen.

Of u nu staat of zit, uw schouders op één lijn brengen met de andere persoon en uw handen open en duidelijk houden suggereert dat u geïnteresseerd bent en betrokken bent bij het gesprek

4. Laat je handen zien en niet friemelen

Het tonen van je handen geeft veiligheid aan – de mensen om je heen hebben niets te vrezen.

Of je nu staat of zit, door je schouders op één lijn te brengen met de andere persoon en je handen open en duidelijk te houden, suggereert dit dat je geïnteresseerd bent en betrokken bent bij het gesprek.

Je afwenden, je lichaam draaien of je handen verbergen betekent ofwel een gebrek aan interesse of onenigheid.

Je moet ook niet heel veel andere dingen met je handen doen als je betrouwbaar wilt zijn. Steek bijvoorbeeld uw armen niet over elkaar, steek uw handen niet in uw zak, houd uw kruis niet vast, vouw uw handen achter uw rug, houd uw vingers niet in een torenspits, raak uw gezicht of haar niet aan, of friemel niet aan uw ringen of kleding.

Deze afleidende handbewegingen zorgen ervoor dat uw belanghebbende niet goed kan luisteren. Ze kunnen je zelfs gaan wantrouwen.

Je afwenden, je lichaam draaien of je handen verbergen betekent ofwel een gebrek aan interesse of onenigheid

Michelle heeft haar nieuwe boek How to Persuade geschreven om lezers uit te rusten met de vaardigheden, tips en acties die je nodig hebt om precies te krijgen wat je wilt en je charisma te verbeteren.

5. Luister en praat niet over mensen heen

De bestsellerauteur van The 7 Habits of Highly Effective People Stephen Covey, zei wijselijk: ‘De meeste mensen luisteren niet met de bedoeling te begrijpen; ze luisteren met de bedoeling te antwoorden’.

Is het niet zo irritant als je praat en iemand praat over je heen? Als je dit doet, betekent dit dat de persoon niet waardeert wat je zegt. Het verbreekt de verstandhouding en voorkomt de vorming van goodwill.

Probeer te doen wat je kunt om te luisteren wanneer iemand praat. Neem even de tijd voordat u uw punt toevoegt.

Als je je op deze vijf acties concentreert, word je nog sympathieker dan je al bent en kijk je uit over de wereld – want dit is een van de vaardigheden die je nodig hebt om te krijgen wat je wilt!

Bewerkte fragmenten uit How to Persuade: The skills you need to get what you want (Wiley $29.95, 1 aug 2022) door Michelle Bowden.