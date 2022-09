How the UK paused to watch the King’s first speech

Bewegende foto’s laten zien hoe Groot-Brittannië stilstond om het diep persoonlijke en ontroerende eerbetoon van koning Charles III aan zijn ‘lieve mama’ koningin Elizabeth II te aanschouwen in pubs en huizen in het hele land – en zelfs op hun mobiele telefoons terwijl ze zich buiten Buckingham Palace verzamelden.

Britten in cafés van Londen, Windsor en York tot Manchester en Edinburgh stopten om de eerste toespraak van Charles als de Britse monarch te bekijken voordat ze het glas hieven en proosten op de 70-jarige regering van zijn moeder – die op donderdag op 96-jarige leeftijd stierf in Balmoral Castle – en de gezondheid van de nieuwe koning.

Families thuis verzamelden zich rond hun tv-toestellen, terwijl rouwenden buiten de poorten van het paleis het adres live streamden vanaf hun mobiele telefoons.

En zelfs Britse toeristen in een cocktailbar en feest in de Engelse wijk in Benidorm keken toe hoe koning Karel III zijn eerste toespraak hield – voordat hij de lange periode van stabiliteit toejuichte die het bewind van koningin Elizabeth II verzekerde en daarna hun plezier hervatte.

Veel kijkers gingen meteen naar Twitter om te beschrijven hoe ze ‘snikten als een waterval’ bij het zien van de toespraak van de koning. Een gebruiker, @SeagullRichard genaamd, zei dat hij huilde nadat hij naar de toespraak van de koning had geluisterd terwijl hij bloemen legde voor de koningin in St. Albans.

Katrien Vanderschoot zei dat iedereen in de kroeg waar ze zat ‘aan het scherm gekluisterd’ zat terwijl ze de 72-jarige Charles aan het woord zag komen. Mensen verzamelden zich in hun lokale hotspots, waaronder Paul Hurst, die toekeek vanuit een pub in St Paul’s. Hij twitterde: ‘Kijken naar de dienst van St. Paul’s en de eerste toespraak van King Charles met alle lokale bewoners in onze lokale bar. Een echt gevoel van respect en bewondering, zowel voor wijlen koningin Elizabeth II. Zijne Majesteit, Koning Charles III en Koningin Consort, Camilla.’

Anderen, zoals Isabel Morillo, keken vanuit het buitenland toe en zeiden: ‘Gibraltariërs zeer attent op de toespraak van de nieuwe koning Charles.’

Mensen stopten om de live televisie-uitzending van de toespraak van koning Charles III te bekijken in de Westminster Arms Pub in Londen

Drinkers in de pub Prince of Wales in het centrum van Londen kijken naar een televisietoespraak van de Britse koning Charles III

Mensen luisteren naar King Charles die de natie toespreekt, buiten Buckingham Palace

Klanten van de pub Old Coffee House kijken toe terwijl koning Charles III voor het eerst de natie toespreekt sinds hij koning is geworden

Engelse toeristen kijken toe terwijl koning Charles III zijn eerste toespraak houdt in een cocktailbar en feest in de Engelse wijk in Benidorm

Mensen gebruiken een telefoon om te zien hoe de Britse koning Charles de natie toespreekt in een televisietoespraak, na het overlijden van koningin Elizabeth, in de pub The King and Castle in Windsor

Koning Charles III gaf zijn eerste televisietoespraak tot de natie na de dood van zijn moeder, koningin Elizabeth II

Tijdens zijn historische televisietoespraak tot de natie, bracht Charles een aangrijpend en ontroerend eerbetoon aan zijn ‘lieveling mama’.

De koning zei over zijn ‘geliefde moeder’, wijlen Elizabeth II: ‘We zijn haar de meest oprechte schuld verschuldigd die een familie aan hun moeder kan hebben; voor haar liefde, genegenheid, leiding, begrip en voorbeeld’.

Hij voegde eraan toe, ter erkenning van het droevige verlies van de echtgenoot van de koningin, de hertog van Edinburgh, slechts 17 maanden geleden: ‘Aan mijn lieve mama, nu je aan je laatste grote reis begint om je bij mijn dierbare papa te voegen, wil ik gewoon dit zeggen: dank je. Dank u voor uw liefde en toewijding aan onze familie en aan de familie van naties die u al die jaren zo ijverig hebt gediend. Mogen ‘vluchten van engelen u tot uw rust zingen’.’

De koning beloofde zijn hele leven als dienst als nieuwe soeverein, net als de koningin, door te zeggen: ‘Die belofte van levenslange dienst hernieuw ik u vandaag allemaal’.

En hij gebruikte zijn toespraak om aan te kondigen dat hij zijn zoon William de Prins van Wales had geschapen, met Kate de prinses van Wales, en om ‘mijn liefde voor Harry en Meghan uit te drukken terwijl ze hun leven in het buitenland blijven opbouwen’, een symbool van zijn bod op verzoening te midden van eerdere problemen met de Sussexen.

Mensen in de Westminster Arms pub in het centrum van Londen, kijken naar koning Charles III die de natie toespreekt

De familie van de fotograaf kijkt naar een televisietoespraak van koning Karel III in Manchester

Ben, Isaac en Krystyna Rickett kijken naar een uitzending van koning Charles III die voor het eerst de natie toespreekt als de nieuwe koning na de dood van koningin Elizabeth II

Mensen in een pub in York luisteren naar de toespraak van koning Charles III

Mensen kijken naar de televisietoespraak van de nieuwe koning Charles III in een pub in Londen

Mensen kijken naar de toespraak van koning Charles III in de Westminster Arms Pub in Londen

Een persoon kijkt toe hoe King Charles de natie toespreekt in een televisietoespraak in de Pear Tree pub in Edinburgh

Mensen in Schotland, kijken naar koning Charles III die de natie toespreekt

Hij beschreef het als een ‘tijd van verandering voor mijn familie’ en bracht hulde aan zijn ‘schattige vrouw’ Camilla – die haar ‘mijn koningin-gemaal’ noemde.

Hij kon, zei hij, ‘op haar liefdevolle hulp rekenen’, haar prijzend door te zeggen: ‘Ik weet dat ze aan de eisen van haar nieuwe rol de standvastige plichtsbetrachting zal brengen waarop ik zo ben gaan vertrouwen.’

De koning, die vaak werd beschuldigd van bemoeienis door zijn lobbywerk als de prins van Wales, zette ook zijn veranderende rol uiteen, terwijl hij afstand neemt van zijn aanzienlijke liefdadigheidswerk dat zijn leven als de erfgenaam van de troon vormde.

‘Mijn leven zal natuurlijk veranderen als ik mijn nieuwe verantwoordelijkheden op me neem. Het zal voor mij niet langer mogelijk zijn om zoveel van mijn tijd en energie te besteden aan de goede doelen en zaken waar ik zo veel om geef. Maar ik weet dat dit belangrijke werk zal doorgaan in de vertrouwde handen van anderen’, zei hij.

De vorst nam de lange toespraak vooraf op, die iets minder dan 1.000 woorden telde en ongeveer negen en een halve minuut duurde in de Blue Drawing Room van de koninklijke residentie in het centrum van Londen, en het werd op vrijdag om 18.00 uur gespeeld.

De koning, gekleed in een somber zwart pak, zwarte das en met een zwart-wit geruite zakdoek in zijn borstzak, zei: ‘Ik spreek u vandaag met gevoelens van diep verdriet.

‘Gedurende haar leven was Hare Majesteit de Koningin – mijn geliefde moeder – een inspiratie en voorbeeld voor mij en mijn hele familie, en we zijn haar de meest oprechte schuld verschuldigd die een familie aan hun moeder kan hebben; voor haar liefde, genegenheid, leiding, begrip en voorbeeld.

‘Koningin Elizabeth had een goed geleefd leven; een belofte met het lot gehouden en ze is het meest gerouwd in haar overlijden. Die belofte van levenslange dienstbaarheid hernieuw ik jullie vandaag allemaal.’

Hij sprak over het ‘diepe gevoel van dankbaarheid’ voor de 70 jaar van de koningin op de troon en vertelde over haar ‘diepe persoonlijke betrokkenheid die haar hele leven heeft bepaald’.

‘Haar toewijding en toewijding als Soeverein wankelde nooit, door tijden van verandering en vooruitgang, door tijden van vreugde en viering, en door tijden van verdriet en verlies’, zei de koning.

‘In haar leven van dienstbaarheid zagen we die blijvende liefde voor traditie, samen met die onbevreesde omhelzing van vooruitgang, die ons groot maken als naties. De genegenheid, bewondering en respect die ze inspireerde werden het kenmerk van haar regering.’

Hij vertelde de natie hoe hij ‘een onmetelijk gevoel van verlies met jullie allemaal’ deelde.

Charles deelde de perceptie van zijn familie van de koningin en zei dat ze allemaal zouden getuigen van haar kwaliteiten van ‘warmte, humor en een feilloos vermogen om altijd het beste in mensen te zien’.

Hij betuigde het publiek zijn ‘meest oprechte en oprechte dank voor uw condoleances en steun’ en zei dat de natie over iets meer dan een week samen zou komen op de begrafenis van de koningin.

De koning eindigde zijn toespraak met een citaat uit Shakespeares tragedie Hamlet.

Terwijl Hamlet sterft in het stuk, zegt Horatio: ‘Nu breekt een nobel hart. Welterusten lieve prins: En engelenvluchten zingen u tot uw rust.’

Charles zat aan een antiek gepolijst bureau in de Blue Drawing Room van Buckingham Palace, een van de grote staatskamers, waar de koningin soms haar kerstuitzendingen filmde.

Op het bureau stond een ingelijste foto die de koning persoonlijk had uitgekozen van zijn overleden moeder de koningin, breed glimlachend en gekleed in een felblauwe jas en bijpassende hoed versierd met een rode bloem.

Een delicaat ruikertje witte erwten met takjes rozemarijn ter herinnering stond in een zilveren vaas, met op de basis verschillende kleine zilveren speels ogende corgi’s.

Het ornament – een ontroerende knipoog naar de liefde van de vorst voor haar favoriete honden – werd door de koningin gebruikt toen ze aan hetzelfde bureau zat.

Charles werd hartelijk welkom geheten – met kussen op de wang en de hand – toen hij de weldoeners begroette die zich buiten Buckingham Palace hadden verzameld nadat ze eerder op de dag in Londen waren teruggekeerd.

Het was de eerste wandeling van de nieuwe koning en zijn eerste ontmoeting met het publiek sinds zijn historische toetreding en menigten stonden achter een slagboom om hem te begroeten, glimlachend en foto’s van hem te nemen op hun telefoons.

De koning wendde zich ondanks zijn verdriet tot zijn plichten als monarch en hield zijn eerste audiëntie bij premier Liz Truss.

Ook gaf hij het bevel dat er vanaf nu tot zeven dagen na haar begrafenis een periode van ‘Koninklijke rouw’ voor de koningin in acht wordt genomen.

Royal saluutschoten werden vrijdag om 13.00 uur in Hyde Park afgevuurd met één schot voor elk jaar van het leven van de koningin door de King’s Troop Royal Horse Artillery.

In St Paul’s Cathedral in Londen werd het dienstleven van de koningin geprezen als ‘een zeldzaam juweel’ en honderden rouwenden zongen God Save the King, terwijl mevrouw Truss zich bij ongeveer 2.000 leden van het publiek voegde voor een dienst van gebed en reflectie.