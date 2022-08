How student doctor and TikTok star Sarah Rav overcame her horrifying eating disorder

Sarah Rav, 24, uit Melbourne, woog slechts 30 kilogram op het hoogtepunt van haar strijd tegen anorexia, sindsdien heeft ze onthuld dat ze doodsbang was dat de ziekte haar leven zou opeisen

Een jonge dokter heeft onthuld hoe ze een verschrikkelijke eetstoornis overwon nadat ze bijna stierf op 19-jarige leeftijd – en gebruikt nu TikTok om anderen te ondersteunen die hetzelfde doormaken.

Sarah Rav, 24, uit Melbourne, woog slechts 30 kg op het hoogtepunt van haar strijd tegen anorexia. Sindsdien heeft ze onthuld dat ze doodsbang was dat de ziekte haar leven zou opeisen.

De jonge dokter heeft eerder onthuld dat haar obsessie met ‘slankheid’ begon nadat ze op 13-jarige leeftijd geïnteresseerd raakte in high fashion posts op Tumblr voordat ze werd overspoeld met foto’s van zeer slanke vrouwen op Instagram.

‘Ik had een Tumblr en was echt gefocust op high-end mode, het posten van modellen op catwalks en in tijdschriften, en ik wilde model worden. Maar ik zag er helemaal niet zo uit’, zei ze

Spreken met 9Honing de dokter zei dat ze net zo goed, zo niet beter dan de meesten begrijpt hoe triggerend en giftig sociale media kunnen zijn.

Ze raakte geobsedeerd door het idee om af te vallen en veranderde haar eetgewoonten.

“Ik viel uiteindelijk flauw in de klas, dus namen mijn vrienden me mee naar mijn plaatselijke dokter, die me net vertelde dat ik stom en ijdel was en gewoon goed moest eten”, herinnert Sarah zich.

“Als arts in de gezondheidszorg zou ik, als ik daarop terugkijk, bijna huilen om zijn reactie.”

Door niet te eten voelde Sarah zich ellendig, dus besloot ze opnieuw te beginnen en in plaats daarvan haar bewegingsgewoonten op te voeren.

Ze vertelde eerder aan FEMAIL dat ze elke dag drie uur zou rennen om haar doelen te bereiken.

In het begin stond ze bekend als het fitte meisje op Instagram, maar tegen de tijd dat ze in haar eerste jaar geneeskunde zat, waren de zaken geëscaleerd.

Ze helpt nu anderen door hun eigen strijd heen te komen – en gebruikt sociale media om hen te bereiken

Ze plaatste deze foto’s die laten zien hoe ziek ze was terwijl ze vocht tegen haar eetstoornis

Ze zou rennen tot ze verdwaald was – of haar voeten begonnen te bloeden.

Toen trok een universitair docent haar apart en vertelde haar dat ze naar de dokter moest als ze naar de lessen wilde blijven gaan.

Toen ze voor de ogen van de dokter op de weegschaal stapte, zei hij dat ze onmiddellijk naar de eerste hulp moest.

Ze onthulde dat ze slechts 300 of 400 calorieën zou eten en elke dag drie uur zou rennen.

‘Het [my desire to be healthy] pathologisch was geworden. Het liep uit de hand.’

Sarah Rav (nu afgebeeld), uit Melbourne, raakte in de greep van een eetstoornis toen ze 18 jaar oud was en in haar eerste jaar van de universiteit zat

Sarah herinnerde zich dat hoewel ze als jonge tiener altijd al bezig was geweest met gezond zijn en gewichtheffen, dit allemaal veranderde toen ze naar de universiteit ging en ze plotseling obsessiever werd.

Ze zei dat ze er elke dag naar zou streven om strenger te zijn met haar calorielimiet en verder te rennen of langer te trainen.

‘Ik was me op dat moment niet bewust van deze progressie, maar het was een beetje van “Ik moet vandaag 18 kilometer rennen, anders heb ik gefaald”,’ zei Sarah.

Op haar laagste punt zou Sarah (afgebeeld in 2018 en nu) slechts 300 of 400 calorieën per dag eten en elke dag drie uur hardlopen

Sarah (nu afgebeeld) zei dat haar anorexia nooit ging over afvallen of er op een bepaalde manier uit willen zien, maar eerder over ‘controle’ en het streven om strenger te zijn

Ze zou bijna niets eten: het ontbijt zou een vetvrije yoghurt zonder suiker zijn, de lunch was een eiwitreep en een cola light en het avondeten was beperkt tot groenten zoals sla, courgette of broccoli met een caloriearm aankleden of helemaal niets.

‘Het ging niet om afvallen of er op een bepaalde manier uit willen zien,’ zei Sarah.

In plaats daarvan ging het over ‘controle’ en het streven van Sarah om elke dag ‘beter’ te zijn – of wat ze dacht dat beter was -.

Op haar laagste punt woog Sarah slechts 30 kilogram, haar BMI was 10, ze was permanent moe en haar botten deden pijn als ze ging zitten.

Ze verloor ook haar menstruatie, had regelmatig bloedneuzen en haar haar viel uit.

Op haar laagste punt woog Sarah slechts 30 kilogram, haar BMI was 10, ze was permanent moe en haar botten deden pijn als ze ging zitten (foto voor en nu)

Het keerpunt voor de 24-jarige kwam toen haar universiteit tussenbeide kwam en haar vertelde dat ze niet terug kon om te studeren totdat ze toestemming had gekregen van haar huisarts en psycholoog (nu afgebeeld)

Toen haar huisarts haar naar het ziekenhuis stuurde, ging ze een week niet weg en kreeg ze officieel de diagnose anorexia nervosa.

Terwijl ze daar was, kreeg ze een herstelprogramma waarbij ze niet mocht bewegen en in een rolstoel naar de badkamer moest.

Sarah werd ook gedwongen om voedsel te eten dat ze in maanden niet had gegeten, waaronder pasta, fastfood en geen groenten.

‘Het is moeilijk voor iemand met een psychische aandoening om te accepteren dat hij een psychische aandoening heeft’, zei de 24-jarige.

Maar ze at alles op wat ze kreeg omdat ze zo graag terug wilde naar de medische school.

Toen haar huisarts haar naar het ziekenhuis stuurde, ging ze een week niet weg en kreeg ze officieel de diagnose anorexia nervosa (hiervoor en nu afgebeeld)

Wat is anorexia nervosa? * Anorexia nervosa is een psychische ziekte die verwoestende lichamelijke gevolgen heeft. * Het wordt gekenmerkt door een laag lichaamsgewicht en vervorming van het lichaamsbeeld met een obsessieve angst om aan te komen, die zich manifesteert door het lichaam van voedsel te beroven. * Het valt vaak samen met een verhoogde mate van lichaamsbeweging. * Er zijn twee hoofdsubtypen van anorexia: Type beperking — dit is de meest bekende vorm van anorexia nervosa, waarbij een persoon zijn of haar voedselinname ernstig beperkt. Type eetbuien of purgeren — minder erkend, dit type anorexia nervosa ontstaat wanneer een persoon zijn inname beperkt zoals hierboven, maar ook regelmatig eetbuien of purgeergedrag vertoont. * Anorexia nervosa kan de geest en het lichaam op verschillende manieren beïnvloeden: Brein – preoccupatie met voedsel/calorieën, angst om aan te komen, hoofdpijn, flauwvallen, duizeligheid, stemmingswisselingen, angst, depressie. Haar en huid – droge huid, broze nagels, dun haar, gemakkelijk blauwe plekken, gele huidskleur, groei van dun wit haar over het hele lichaam (lanugo genoemd), intolerantie voor kou. Hart en bloed – slechte bloedsomloop, onregelmatige of trage hartslag, zeer lage bloeddruk, hartstilstand, hartfalen, laag ijzergehalte (bloedarmoede). Ingewanden – constipatie, diarree, opgeblazen gevoel, buikpijn. Hormonen – onregelmatige of afwezige menstruatie, verlies van libido, onvruchtbaarheid. nieren – uitdroging, nierfalen. Botten en spieren – verlies van botcalcium (osteopenie), osteoporose, spierverlies, zwakte, vermoeidheid. Bron: Eetstoornissen Org

Toen ze uit het ziekenhuis kwam, deed Sarah twee maanden lang geen enkele training en daagde ze zichzelf uit om al het voedsel te eten dat ze zichzelf eerder had ontzegd: hamburgers, pannenkoeken en fastfood (hiervoor en nu afgebeeld)

Ze is 19 kilo aangekomen en zit nu weer in het ‘gezonde’ BMI-bereik, waardoor ze op haar Instagram-pagina (nu afgebeeld) bekendheid geeft over de aandoening

Toen ze uit het ziekenhuis kwam, deed Sarah twee maanden lang geen enkele training en daagde ze zichzelf uit om al het voedsel te eten dat ze zichzelf eerder had onthouden: hamburgers, pannenkoeken en fastfood.

Na verloop van tijd begon Sarah op gewichten gebaseerd gymwerk in haar dagen te integreren om de spieren die ze had laten verslechteren weer op te bouwen en stopte ze met het tellen van calorieën op de MyFitnessPal-app.

Ze is 19 kilo aangekomen en zit nu weer in het ‘gezonde’ BMI-bereik, wat haar bewust maakt van de aandoening Instagram-pagina.

Sarah zei dat haar hoop voor de toekomst nog steeds is dat ze dokter wordt en zich wil specialiseren in geestelijke gezondheid of algemene chirurgie:

‘Het is nog steeds mijn grootste droom’, zei ze. ‘Het enige wat ik wil doen is me fulltime inzetten voor mijn patiënten.’

