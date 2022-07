How Reserve Bank of Australia governor Philip Lowe misled borrowers

De machtigste bankier van Australië misleidde herhaaldelijk kredietnemers door te suggereren dat de rente pas in 2024 zou stijgen voordat de hypotheekkosten in het snelste tempo in bijna drie decennia omhoogschoten – iets wat waarschijnlijk niet tot zijn eigen portemonnee zou leiden.

Gemiddelde kredietnemers worden nu geconfronteerd met een stijging van $ 1.060 per maand in hun hypotheekaflossingen tegen Melbourne Cup Day, vergeleken met wat ze in mei betaalden – een extra kostenpost die miljoenen gezinnen hard zal treffen.

Maar het banksaldo van de verantwoordelijke man, de gouverneur van de Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, zal er waarschijnlijk niet onder lijden.

De 60-jarige econoom krijgt $ 1.076.000 per jaar en heeft een actief gezinsleven op zijn landgoed van $ 4 miljoen in Randwick, in het chique zuidoosten van Sydney.

Dankzij zijn spraakmakende baan hebben Dr. Lowe en zijn vrouw ook gratis toegang tot de Qantas voorzitterslounge, evenals gratis kaartjes voor weelderige diners en bals.

Ondertussen staan ​​de huishoudbudgetten van miljoenen Australiërs onder druk, terwijl de financiële markten en de banken nog grotere renteverhogingen verwachten.

Toen penningmeester Jim Chalmers een beoordeling in de RBA aankondigde, was Dr. Lowe bezig opnieuw een belofte te doen.

Deze keer zwoer hij dat de contante rente zou stijgen tot slechts 2,5 procent – nog steeds het hoogste punt in acht jaar.

Scroll naar beneden voor video

Philip Lowe heeft vorig jaar herhaaldelijk gezworen om de contante rente tot 2024 op een laagterecord van 0,1 procent te houden, zelfs nadat de inflatie al boven de doelstelling van 2 tot 3 procent van de RBA was gestegen. De machtigste bankier van Australië heeft niet eens een hypotheek, nadat hij zijn huis in Randwick in april 1997 voor $ 1,075 miljoen heeft gekocht

‘Er komen nog meer renteverhogingen aan’, vertelde dr. Lowe aan het Australian Strategic Business Forum.

‘Tweeënhalf procent is onze ruwe schatting van het neutrale tarief.

‘Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat de tarieven op zijn minst op dat niveau komen.

‘Hoe snel we daar moeten zijn en of we daar moeten komen, wordt bepaald door de inflatievooruitzichten.’

Australische kredietnemers sinds mei hebben al de sterkste renteverhogingen sinds 1994 doorstaan ​​en alle grote vier banken verwachten in augustus nog een grote renteverhoging van 0,5 procentpunt.

De machtigste bankier van Australië misleidde herhaaldelijk kredietnemers door te suggereren dat de rente pas in 2024 zou stijgen, voordat de hypotheekkosten in het snelste tempo in bijna drie decennia omhoogschoten – iets wat waarschijnlijk niet tot zijn eigen portemonnee zou leiden. De gouverneur van de Reserve Bank of Australia, Philip Lowe (foto), zal waarschijnlijk zelf niet lijden

Dr. Lowe heeft vorig jaar herhaaldelijk gezworen om de contante rente tot 2024 op een laagterecord van 0,1 procent te houden, zelfs nadat de inflatie al boven de doelstelling van 2 tot 3 procent van de RBA was gestegen.

De machtigste bankier van Australië heeft niet eens een hypotheek, nadat hij zijn huis in Randwick in april 1997 voor $ 1,075 miljoen heeft gekocht.

Deze buitenwijk, in de buurt van de stad en Coogee Beach, heeft een gemiddelde huizenprijs van $ 3,2 miljoen, wat meer is dan het dubbele van de gemiddelde huizenprijs van Sydney van $ 1,382 miljoen.

Het huis van Dr. Lowe zou conservatief meer dan $ 4 miljoen waard zijn.

Hij bezat eerder huizen in Bondi Junction en Paddington in het binnen-oosten van Sydney.

Australiërs met een hypotheek hebben lang niet zoveel geluk als de RBA-gouverneur, die vorige maand in Zwitserland werd uitgelachen nadat hij had geklaagd dat Australië driemaandelijkse in plaats van maandelijkse inflatiecijfers van de consumentenprijsindex had.

‘Het andere dat anders is – en dit is een groot verschil – is dat onze CPI slechts driemaandelijks beschikbaar is’, vertelde hij op een door UBS gesponsorde conferentie.

‘Ja, jij lacht ook.’

De contante rente staat nu op het hoogste punt in drie jaar van 1,35 procent, maar de ANZ-bank vreest dat de contante rente in november zou kunnen stijgen tot het hoogste punt in tien jaar van 3,35 procent.

Dit zou gebeuren als de RBA de rente in augustus, september, oktober en november met 0,5 procentpunt opvoerde.

De herhaalde beloften van Philip Lowe over tarieven OKTOBER 2021: ‘Het zal de contante rente niet verhogen totdat de werkelijke inflatie duurzaam binnen het streefbereik van 2 tot 3 procent ligt’ ‘Centraal scenario voor economie is dat voor 2024 niet aan deze voorwaarde wordt voldaan’ AUGUSTUS 2021: ‘Het bestuur zal de contante rente pas verhogen als de werkelijke inflatie duurzaam binnen het streefbereik van 2 tot 3 procent ligt’ ‘Centraal scenario voor economie is dat voor 2024 niet aan deze voorwaarde wordt voldaan’ JUNI 2021: ‘Het zal de contante rente niet verhogen totdat de werkelijke inflatie duurzaam binnen het streefbereik van 2 tot 3 procent ligt’ ‘Om dit te laten gebeuren, moet de arbeidsmarkt krap genoeg zijn om een ​​loongroei te genereren die aanzienlijk hoger is dan nu het geval is’ ‘Dit zal op zijn vroegst niet voor 2024 zijn’

Mocht deze voorspelling uitkomen, dan zou een lener met een gemiddelde hypotheek van $ 600.000 in november zijn maandelijkse aflossingen hebben zien stijgen met $ 1.060 in vergelijking met mei, toen het tijdperk van de record-lage contante rente van 0,1 procent eindigde.

In vergelijking met nu wordt deze lener geconfronteerd met een stijging van $ 708 in zijn maandelijkse aflossingen in november als ANZ gelijk krijgt.

Westpac voorspelt nu een contante rente van 3,35 procent tegen februari 2023.

Australische kredietnemers hebben sinds mei drie opeenvolgende maandelijkse renteverhogingen doorstaan ​​- het hoogste tempo van de verkrapping van het monetaire beleid sinds 1994.

Dit ondanks het feit dat Dr. Lowe, op 5 oktober vorig jaar, verklaarde dat de contante rente tot 2024 op een recordniveau van 0,1 procent zou blijven, ondanks dat de inflatie in het juni-kwartaal van 2021 opliep tot 3,8 procent.

Dit was drie keer de jaarlijkse stijging van 1,1 procent in maart.

‘Het zal de contante rente niet verhogen totdat de werkelijke inflatie duurzaam binnen het streefbereik van 2 tot 3 procent ligt’, zei Dr. Lowe in oktober.

‘Het centrale scenario voor de economie is dat aan deze voorwaarde niet voor 2024 wordt voldaan.

‘Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet de arbeidsmarkt krap genoeg zijn om een ​​loongroei te genereren die materieel hoger ligt dan nu het geval is.’

Na de verklaring van oktober werden op 27 oktober nieuwe gegevens van het Australische Bureau voor de Statistiek vrijgegeven, waaruit blijkt dat de inflatie op jaarbasis in het kwartaal van september afnam tot drie procent.

Het klom tot 3,5 procent in het decemberkwartaal, waarmee het weer boven de doelstelling van 2 tot 3 procent van de RBA kwam.

Australische leners sinds mei hebben al de sterkste renteverhogingen sinds 1994 doorstaan ​​en alle grote vier banken verwachten in augustus opnieuw een grote renteverhoging van 0,5 procentpunt (afgebeeld is een veiling in Melbourne)

De inflatie in het jaar tot maart steeg met 5,1 procent – het hoogste tempo sinds 2001.

ANZ verwacht dat de kwartaalcijfers van juni, die op 27 juli uitkomen, een inflatiestijging van 6,3 procent zullen laten zien, wat de sterkste stijging sinds 1990 zou zijn.

Nu de grote banken en financiële markten meer rentestijgingen verwachtten, suggereerde Dr. Lowe dinsdag dat de contante rente, nu op het hoogste punt in drie jaar van 1,35 procent, zou stijgen tot 2,5 procent – het hoogste niveau sinds februari 2015.

Zijn suggestie dat het contante tarief zou worden vastgesteld op 2,5 procent is vergelijkbaar met de voorspelling van de Commonwealth Bank, Westpac en NAB van een contante rente van 2,6 procent tegen het einde van 2022 of begin 2023.

Maar het is lager dan de voorspelling van ANZ van een contante rente van 3,35 procent in november, gebaseerd op renteverhogingen van 0,5 procentpunt in augustus, september, oktober en november.

De 30-daagse interbancaire termijnmarkt verwacht dat de RBA-cashrente in december 3,4 procent zal bereiken

De 30-daagse interbancaire termijnmarkt verwacht dat de RBA-cashrente in december 3,4 procent zal bereiken.

Dr. Chalmers kondigde dinsdag de eerste brede herziening van de RBA aan sinds het in 1990 begon met het publiceren van een streefbedrag voor contanten.

‘Dit geeft invulling aan onze toezegging om een ​​brede evaluatie uit te voeren van de vaststelling van het monetaire beleid in Australië’, zei hij.

‘Dit is een belangrijke kans om ervoor te zorgen dat ons monetairbeleidskader het beste is dat het kan zijn, om de juiste beslissingen te nemen in het belang van het Australische volk en hun economie.’

De beoordeling zal worden geleid door Carolyn Wilkins, voormalig senior vice-gouverneur van de Bank of Canada, professor Renée Fry-McKibbin, macro-econoom van de Australian National University en dr. Gordon de Brouwer, voormalig econoom van de Treasury en Reserve Bank of Australia.

RBA-plaatsvervangend gouverneur Michele Bullock vertelde deze week tijdens een lunch in Brisbane dat stijgende rentetarieven moeilijk zouden zijn voor leners als de huizenprijzen daalden.

‘Huishoudens met een hoge schuldenlast zijn bijzonder kwetsbaar in het geval van een verlies aan reëel inkomen door hogere inflatie, vooral in combinatie met stijgende rentetarieven en een daling van de huizenprijzen’, zei ze.

De notulen van de RBA-vergadering in juli gaven aan dat het bestuur zich nu zorgen maakte over stijgende lonen die de inflatie zouden voeden, nadat vorig jaar werd gesuggereerd dat het moest wachten tot de lonen zouden stijgen voordat de rentetarieven werden verhoogd.

‘Informatie uit het liaisonprogramma van de bank bleef erop wijzen dat de loongroei zou toenemen ten opzichte van de lage tarieven van de afgelopen jaren, aangezien bedrijven op een krappe arbeidsmarkt strijden om personeel’, aldus de notulen.