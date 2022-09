How King Charles will privately mourn his mother in Buckingham Palace’s Bow Room

King Charles zal later op de dag privé rouwen om zijn moeder in de Bow Room van Buckingham Palace, voordat haar kist naar de Throne Room wordt verplaatst, zodat haar toegewijde staf ook hun respect kan betuigen.

Hare Majesteit ligt momenteel te rusten in de Sint-Gilliskathedraal, met duizenden rouwenden die ‘s nachts in de rij hebben gestaan ​​om hun respect te betuigen. Ze zal om 17.00 uur de kerk verlaten en om 18.00 uur met het RAF-vliegtuig naar Londen worden gebracht.

Vanaf RAF Northolt zal ze per staatslijkwagen naar Buckingham Palace worden gereden, waar haar kist eerst door leden van de Queen’s Company, 1st Battalion Grenadier Guards, naar de Bow Room zal worden gedragen.

Daar zal de kist op schragen worden geplaatst terwijl koning Karel III toekijkt met de koningin-gemaal. Zijne Majesteit en andere leden van het koningshuis kunnen dan rouwen als aalmoezeniers van de koning – die door de koningin zijn aangesteld – om de wacht te houden over de kist.

De Bow Room dankt zijn naam aan het grote raam en staat bekend als de plek waar paleisgasten via een set dubbele deuren hun entree maken op het terras voor tuinfeesten.

Gelegen in de westelijke vleugel van de marmeren hal, is het ook de plaats waar de koningin traditioneel een aankomstlunch organiseerde voor bezoekende staatshoofden. Hare Majesteit nam daar in 1967 haar allereerste kerstuitzending op kleurentelevisie op.

Hare Majesteit zal dan worden verplaatst naar de Troonzaal, zodat haar personeel definitief afscheid kan nemen. De rood-en-gouden Troonzaal wordt gedomineerd door zijn twee vergulde ‘staatsstoelen’. De koningin gebruikte het om staatshoofden te entertainen en voor andere speciale gelegenheden.

De kist van de koningin keert terug naar de Bow Room en rust een nacht voordat hij morgen om 14.22 uur per koets naar het Palace of Westminster wordt gebracht.

De koning en andere hooggeplaatste leden van het koningshuis en het personeel volgen het rijtuig op weg naar Westminster Hall om daar vier dagen te blijven liggen. De wachtrij voor gewone Britten zal naar verwachting tot vijf mijl lang zijn en het kan een wachttijd van 30 uur inhouden.

Tijdens de nacht en na zonsopgang van vandaag stonden rouwenden uit heel Schotland en zo ver naar het zuiden als Londen in een kilometerslange rij om in tranen afscheid te nemen van de koningin.

Om 7 uur ‘s ochtends waren de aantallen ‘s nachts afgenomen, zodat leden van het publiek bijna ononderbroken naar de deuren van de kathedraal konden lopen.

Maar tegen 9.00 uur was er een gestage stroom bezoekersaantallen gegroeid, maar rouwenden hoefden niet meer dan een uur te wachten.

Gisteravond kwamen koning Charles III, zijn zus de Princess Royal en broers de hertog van York en de graaf van Wessex allemaal aan in St Giles’ Cathedral nadat de zon was ondergegaan boven de Schotse hoofdstad, en hielden daarna een wake bij de kist van hun moeder vanaf 7.46 uur. tot 19.56 uur terwijl het publiek zwijgend langsliep.

Het meest opvallende aan de Troonzaal is het feit dat er geen troon is. In plaats daarvan staan ​​de twee vergulde stoelen op hun plaats. Ze zijn gemarkeerd met ‘His’ en ‘Hers’ en dateren uit de kroning van de koningin in 1953.

Het plafond is bedekt met wapenschilden die Engeland, Schotland, Ierland en Hannover vertegenwoordigen. Het werd soms gebruikt tijdens het bewind van koningin Victoria voor hofbijeenkomsten en als tweede danszaal.

De Bow Room heeft een set van acht vergulde houten stoelen die zijn bekleed met rood zijden damast en zijn voorzien van vier slanke cabriolepoten, gesneden met schelpmotieven.

De stoelen maken deel uit van een set die ook een paar mahonie banken en een paar lange banken bevat, allemaal bekleed met dezelfde stof.

De kamer biedt ook plaats aan een diner- en dessertservice die toebehoorde aan George III en zijn vrouw koningin Charlotte, die nu bij een generatie kijkers bekend staat als de monarch op Bridgerton.

De set, bekend als de Mecklenberg-dienst, werd in 1764 aan haar broer, Adolphus Frederik IV, hertog van Mecklenberg-Strelitz, aangeboden en bleef tot 1919 in zijn familie.

Het werd in 1947 teruggegeven aan de koninklijke familie ter gelegenheid van het zilveren huwelijk van koning George VI en koningin Elizabeth.

Het servies bestaat uit een paar ovale schotels van zacht essen porselein met een geschulpte vergulde rand en in het midden beschilderd met exotische vogels in landschapsvignetten. Verder zijn er borden, sauskommetjes en een kandelaar.

Onder de portretten aan de muren is een schilderij uit 1853 van Frederik Willem, groothertog van Mecklenburg-Strelitz, de achterneef van koningin Charlotte en een goede vriend van prins Albert.

Het portret is gemaakt in opdracht van zijn vrouw koningin Victoria.

The Throne Room, Buckingham Palace, Londen, Engeland in de late 19e eeuw. Sinds de kroning van de koningin in 1953 zijn er twee stoelen en geen echte troon in de troonzaal geweest

Vanmorgen waren de laatste voorbereidingen voor evenementen in Londen na de dood van de koningin aan de gang, met een volledige repetitie voor de processie van de haar kist naar Westminster Hall in het centrum van Londen.

Duizenden soldaten in ceremonieel uniform verzamelden zich in de vroege uurtjes van dinsdag bij Buckingham Palace voor de oefenrun.

Tijdens de vroege ochtendrepetitie werd de paardenkoets van de King’s Troop Royal Horse Artillery langs de route geleid.

Een zwarte kist werd op de affuit geplaatst en rond 4 uur kreeg de stoet het bevel te marcheren en de koets, getrokken door zeven zwarte paarden, baande zich een weg via Queen’s Gardens, The Mall, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square en New Paleis werf.

Veel straten in het centrum van Londen werden afgesloten voor de massale operatie. De echte processie begint woensdag om 14.22 uur en zal 38 minuten duren.

Eleanor Roosevelt, de vrouw van de toenmalige Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, is te zien in de Bow Room met koning George VI, zijn vrouw koningin Elizabeth en de toenmalige prinses Elizabeth (staand) en haar zus prinses Margaret in 1941

Prins Charles wordt gezien tijdens het uitvoeren van een inhuldiging in de troonzaal van Buckingham Palace in 1986

De koningin schudt de hand van leden van het Nieuw-Zeelandse Rugby League-team in de Bow Room van Buckingham Palace in 2007

Koningin Elizabeth II poseert voor een zilveren jubileumportret in de troonzaal van Buckingham Palace, 6 februari 1977

Koningin Elizabeth II poseert met afgevaardigden van de G20-top in Londen voor een groepsfoto in de troonzaal van Buckingham Palace op 1 april 2009

De repetitie, die plaatsvond voordat de zon opkwam, zag mensen voor hen invallen.

Gezien de tijd waren er maar een paar toeschouwers aanwezig voor het militaire spektakel, waarvan sommigen er toevallig waren.

Een kleine groep kampeerde echter buiten Buckingham Palace.

John Lowell, uit Streatham, Zuid-Londen, zei dat hij ‘verwoest’ was door het nieuws van de dood van de koningin en voegde eraan toe: ‘We zijn allemaal met een gebroken hart. Ik kan het niet opnemen.’

Zijn vriend, Sky London, vertelde het PA-persbureau dat ze sinds donderdag kamperen ‘zodat we een goed beeld kunnen krijgen’ en stond erop dat ze pas na de begrafenis zouden vertrekken, zodat ze hun ‘respect’ kunnen betuigen.

Hij voegde eraan toe: ‘Tien dagen (kamperen) tegen een regering van 70 jaar is maar een fractie.’

Mensen zijn gewaarschuwd niet te wachten of te kamperen langs de route waar de kist van de koningin zal worden opgebaard.

De kijkzones langs de route met beperkte capaciteit gaan die dag om 11.00 uur open en mensen worden toegelaten in volgorde van aankomsttijd te midden van verwachte lange wachtrijen, aldus het Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS).

De kist van de koningin blijft tot maandag in Westminster Hall, waarna hij in processie van het Palace of Westminster naar Westminster Abbey wordt gebracht voor de staatsbegrafenis.