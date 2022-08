How Fauci became a divisive face of COVID

Dr. Anthony Fauci was ooit een van de meest vertrouwde gezichten van de Covid-19-pandemie en verscheen naast president Trump om het Amerikaanse publiek op de hoogte te houden in een tijd van massale onzekerheid.

Maar na meer dan twee jaar als de beste arts van het land in de strijd tegen de coronaviruspandemie, kondigde de 81-jarige aan dat hij in december met pensioen gaat, ongetwijfeld uitgeput door chronische gevechten met Republikeinen die wantrouwend werden tegenover zijn advies toen de berichten over het virus veranderden van ‘twee weken om de verspreiding te stoppen’ tot aan-en-uit lockdowns om als endemisch te worden geaccepteerd.

Uiteindelijk buitenspel gezet door de regering-Trump, bleef het hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) zich uitspreken, pleiten voor maskering en sociale afstand, terwijl de Republikeinen hem afschilderden als het symbool van lockdowns en wezen op zijn eigen inconsistenties. En sinds Fauci zijn pensionering aankondigde, beloofden ze dat hun onderzoek naar zijn acties zou doorgaan.

‘Terwijl ik mijn huidige functies verlaat, ga ik niet met pensioen’, zei Fauci maandag in een verklaring.

‘Na meer dan 50 jaar overheidsdienst ben ik van plan om de volgende fase van mijn carrière voort te zetten terwijl ik nog zoveel energie en passie voor mijn vakgebied heb. Ik wil wat ik heb geleerd als NIAID-directeur gebruiken om de wetenschap en de volksgezondheid te blijven bevorderen en om de volgende generatie wetenschappelijke leiders te inspireren en te begeleiden terwijl ze de wereld helpen voorbereiden op toekomstige bedreigingen van infectieziekten’, zei hij.

Hier is een overzicht van hoe de expert op het gebied van infectieziekten

Fauci teenslippers op maskers

Het hoofd van het NIAID was verre van alleen op dit punt. Fauci, samen met andere topgezondheidsfunctionarissen in de VS, vertelden het publiek dat maskers niet effectief waren bij het begin van het virus, zodat gezondheidswerkers geen tekorten zouden oplopen.

Fauci beweerde ook dat hij op dat moment niet wist hoeveel mensen met de ziekte asymptomatisch zouden zijn.

‘We wisten niet dat 40 tot 45 procent van de mensen asymptomatisch was, en ook niet dat een substantieel deel van de mensen die besmet raken besmet raakt door mensen die geen symptomen hebben. Dat maakt het voor iedereen enorm belangrijk om een ​​masker te dragen’, zei hij.

‘Dus als mensen zeggen: ‘Waarom ben je van standpunt veranderd? En waarom leg je nu zo veel nadruk op maskers, terwijl je dat toen niet deed — en eigenlijk zei je zelfs dat je dat niet moest doen omdat er een tekort aan maskers was?’ Nou, de gegevens zijn nu heel, heel duidelijk,’ zei hij.

‘We moeten die onzin achter ons laten over ‘nou, ze veranderen steeds van gedachten’, zei Fauci.

De Amerikaanse president George W. Bush reikt op 19 juni 2008 de Presidential Medal of Freedom uit aan Anthony Fauci

Fauci was tientallen jaren hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, waar hij de natie leidde in de strijd tegen hiv/aids en andere ziekten.

Fauci heeft nu een ‘open geest’ na het aanstampen van de laboratoriumlektheorie

De infectieziekte-expert verscheen in juli op Fox News om te zeggen dat Covid-19 waarschijnlijk is ontstaan ​​door overdracht van dier op mens, maar hij bleef openstaan ​​voor de mogelijkheid dat het uit een laboratorium in Wuhan lekte.

Fauci gaf toe: ‘We hebben een open geest, maar het lijkt erop dat dit een natuurlijke gebeurtenis was, maar jij houdt een open geest.’

In april 2020 had Fauci NIH-directeur Dr. Francis Collins een e-mail gestuurd waarin hij de laboratoriumlektheorie een ‘glanzend object dat in de loop van de tijd zal verdwijnen’ noemde.

Tijdens een evenement genaamd ‘United Facts of America: A Festival of Fact-Checking’ werd Fauci gevraagd of hij er ‘nog steeds zeker van was’ dat het virus zich op natuurlijke wijze heeft ontwikkeld.

‘Nee, eigenlijk… daar ben ik niet van overtuigd. Ik denk dat we moeten blijven onderzoeken wat er in China is gebeurd totdat we zo goed mogelijk weten wat er is gebeurd’, zei Fauci. ‘Zeker, de mensen die het hebben onderzocht, zeggen dat het waarschijnlijk de opkomst was uit een dierenreservoir dat vervolgens individuen heeft besmet, maar het kan iets anders zijn geweest, en dat moeten we uitzoeken.’

Hij voegde eraan toe: ‘Dus, weet je, dat is de reden waarom ik zei dat ik volkomen voorstander ben van elk onderzoek naar de oorsprong van het virus.’

Maar dagen later kwam hij terug op die opmerkingen en vertelde hij een CBS-verslaggever dat het ‘zeer waarschijnlijk’ was dat het virus op natuurlijke wijze was ontstaan.

Fauci bagatelliseert Amerikaanse financiering die naar het laboratorium van Wuhan ging

Senator Rand Paul en Dr. Anthony Fauci hebben met elkaar overhoop gelegen over gain-of-function-onderzoek en een subsidie ​​van $ 600.000 die de National Institutes of Health (NIH) in 2014 aan het Wuhan Institute of Virology heeft gegeven. -of-functioneel onderzoek. Naar verluidt kwamen laboratoriumonderzoekers al in november 2019 met Covid-achtige symptomen.

Gain of Function Research (GOF) is een controversiële praktijk waarbij een virus of pathogeen wordt gewijzigd om de ontwikkeling van nieuwe ziekten en hun overdracht te bestuderen. Het onderzoek kan het virus uiteindelijk besmettelijker of dodelijker maken in een laboratorium.

Volgens een NIH-definitie omvat GOF het bestuderen en veranderen van virussen bij dieren om ze overdraagbaar te maken op mensen – en mogelijk besmettelijker en dodelijker.

Paul beschuldigde Fauci op 11 mei van misleiding van het Congres door te zeggen dat de VS nooit winst-of-functionele projecten van het Wuhan Institute of Virology hebben gefinancierd.

Werknemers in het Wuhan-lab werden naar verluidt in november 2019 ziek met Covid-achtige symptomen

De Kentucky Republikein wijst op een subsidie ​​van $ 3,7 miljoen die NIH aan EcoHealth Alliance in 2014 heeft gegeven. EcoHealth Alliance heeft op zijn beurt bijna $ 600.000 van die financiering uitgekeerd aan zijn medewerker, het Wuhan Institute of Virology (WIV).

Fauci vertelde het Congres in mei 2021 dat de NIH ‘nooit en nu geen gain-of-function-onderzoek aan het Wuhan Institute of Virology heeft gefinancierd’.

Fauci zei tijdens die hoorzitting echter ook dat er geen manier was om te weten of Chinese wetenschappers van het Wuhan Institute of Virology logen en winst-of-functie-experimenten uitvoerden op vleermuiscoronavirussen met behulp van Amerikaanse belastingdollars.

‘Er is geen manier om dat te garanderen’, zei Fauci tijdens een hoorzitting van de Senaatscommissie voor kredieten, in antwoord op een vraag van de Republikeinse senator John Kennedy.

In juni verdedigde hij de ‘bescheiden’ samenwerking met het Chinese laboratorium, met het argument dat het ‘bijna plichtsverzuim zou zijn als we dit niet zouden bestuderen, en de enige manier waarop je deze dingen kunt bestuderen, is dat je moet gaan. waar de actie is’, verwijzend naar de SARS-uitbraak in het begin van de jaren 2000, die vermoedelijk afkomstig is van vleermuizen in China

Meer ruzie met Rand Paul

Paul heeft de aanklacht binnen de GOP geleid en belooft Fauci te onderzoeken als de Republikeinen volgend jaar het Huis of de Senaat terugnemen.

In maart 2021 noemde Fauci Paul ‘helemaal fout’ toen de senator suggereerde dat maskers ‘theater’ zijn.

‘Je zegt tegen iedereen dat ze een masker moeten dragen, of ze nu een infectie of een vaccin hebben gehad,’ zei Paul tegen Fauci, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. ‘Als mensen die het vaccin hebben gehad of de infectie hebben gehad… als we de infectie niet verspreiden, is het dan niet gewoon theater?’ vroeg Paulus.

‘Daar gaan we weer met het theater. Laten we naar de feiten gaan,’ antwoordde Fauci. ‘Laat me even voor de goede orde stellen dat maskers geen theater zijn. Maskers zijn beschermend.’

‘Je hoort niet wat ik zeg over varianten,’ zei Fauci tegen Paul.

‘Je bent ingeënt en je paradeert rond met twee maskers voor de show’, antwoordde Paul, die oogarts is. ‘Je wilt dat mensen het vaccin krijgen, geef ze een beloning in plaats van ze te vertellen dat de oppasstaat er nog drie jaar zal zijn en dat je voor altijd een masker moet dragen. Mensen willen het niet horen.’

‘Ik ben het helemaal niet met je eens,’ zei Fauci.

In maart introduceerde Paul een amendement om Fauci effectief te ontslaan.

‘We hebben de afgelopen twee jaar veel geleerd, maar één les in het bijzonder is dat niemand mag worden beschouwd als ‘opperhoofd’. Niemand mag eenzijdige autoriteit hebben om beslissingen te nemen voor miljoenen Amerikanen’, schreef Paul in een opiniestuk van Fox News.

‘Om ervoor te zorgen dat ineffectieve, onwetenschappelijke lockdowns en mandaten nooit meer aan het Amerikaanse volk worden opgedrongen, zal ik een amendement indienen om de positie van Dr. Anthony Fauci als directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases te elimineren en zijn macht in drie afzonderlijke delen te verdelen. nieuwe instituten.’

In december beschuldigde Paul Fauci ervan verantwoordelijk te zijn voor ‘duizenden’ doden door Covid-19 door te zeggen dat hij minder nadruk legde op therapieën en omdat hij geen rekening hield met natuurlijke immuniteit bij het prioriteren van vaccins.

‘Veel oudere mensen sterven en veel 35-jarigen worden ingeënt, dat is wetenschappelijk niet logisch’, vervolgde Paul.

De spanningen liepen op in januari van dit jaar toen Fauci beweerde dat Paul verantwoordelijk was voor bedreigingen op zijn leven door te beweren dat hij zelf ‘verantwoordelijk was voor de dood van 4 tot 5 miljoen mensen, wat echt onverantwoordelijk is’.

‘Wat er gebeurt als hij vrijkomt en me beschuldigt van dingen die helemaal niet waar zijn, is dat het ineens de gekken daar ontsteekt, en ik heb bedreigingen op mijn leven, intimidatie van mijn familie en mijn kinderen met obscene telefoontjes omdat mensen liegen over mij,’ zei Fauci.

Inwisselen eerste pitch

De 81-jarige dokter verloste zichzelf nadat hij zijn eerste poging om een ​​eerste worp te gooien bij een Nationals-wedstrijd in 2020 had verprutst. Hij gooide een eerste worp op T-Mobile Park voordat de Mariners het opnemen tegen de Yankees die op de thuisplaat kwamen.

Tijdens zijn eerste doorstart in Nationals Park, twee jaar eerder, had hij de bal volledig naast de thuisplaat gegooid.

Fauci gooit de ceremoniële eerste bal voor de wedstrijd tussen de Seattle Mariners en de New York Yankees in T-Mobile Park op 09 augustus 2022