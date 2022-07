How dark chocolate REALLY is good for you: From spicing up your sex life to making you more alert

Zonde of superfood? Het is moeilijk om een ​​ander voedsel te bedenken dat zowel belasterd als gehyped is als chocolade.

Dieters werd vroeger verteld om er vanaf te blijven – vooral witte of melkchocolade – vanwege het hoge vet- en suikergehalte.

Maar steeds meer onderzoeken tonen aan dat de donkere variëteit talloze gezondheidsvoordelen heeft.

Een studie van deze week wees uit dat cacao je bloeddruk kan verlagen en je hart gezond kan houden, door aderen en slagaders rekbaarder te maken, dankzij antioxidanten die bekend staan ​​als flavanolen.

De onderzoekers, van de Universiteit van Surrey, drongen er bij meer mensen op aan om pure chocolade te eten omdat het veel cacao bevat, terwijl de meeste populaire chocoladerepen maar heel weinig bevatten.

Het zal je misschien verbazen te weten dat chocolade een afrodisiacum is, omdat het vol zit met het ‘liefdesmedicijn’ fenylethylamine dat het seksuele verlangen stimuleert door het gehalte aan ‘gelukshormonen’ endorfine te verhogen.

En het kan ook de erecties van mannen steviger maken vanwege de bloedstroomverhogende effecten.

Wetenschappers hebben ook aangetoond dat het regelmatig eten van pure chocolade de alertheid kan verbeteren – met een reep van 100 g die bijna net zoveel cafeïne bevat als een kopje koffie. Het is ook in verband gebracht met het gelukkiger maken van mensen en het verminderen van het risico op depressie.

De voordelen van het eten van chocolade worden echter alleen behaald door te snacken met opties met een hoog cacaogehalte, die een meer bittere smaak hebben. En vertrouwen op de zoete traktatie voor gezondheidsvoordelen kan leiden tot gewichtstoename, wat de gezondheidswinst kan compenseren.

Dus, is chocolade een zonde of een superfood? En wat laten de onderzoeken zien?

HET BESCHERMT HET HART

Het laatste bewijs dat de gezondheidsvoordelen van pure chocolade begroet, is de studie van de Universiteit van Surrey, die aantoonde dat het de bloeddruk kan verlagen en de bloedvaten binnen enkele uren rekbaarder kan maken.

Dit komt door flavanolen – antioxidanten die in cacao worden aangetroffen – die de bloedvatwanden elastisch houden, waardoor het bloed gemakkelijker door het lichaam kan stromen.

De onderzoekers rekruteerden 11 volwassenen, die gedurende twee weken op afwisselende dagen een cacaocapsule of placebo consumeerden. De resultaten toonden aan dat hun bloeddruk lager was en dat hun slagaders losser waren op de dagen dat ze de flavanolen slikten.

Degenen in het onderzoek kregen echter supersterke supplementen die gelijk zouden staan ​​aan een halve kilo pure chocolade – normaal gesproken verkocht in repen van 100 g.

De onderzoekers zijn er nog steeds van overtuigd dat het nuttig zal zijn om de hoeveelheid pure chocolade die je eet te verhogen, zelfs als je niet veel eet.

De bevindingen bouwen voort op die van een apart team van wetenschappers in Portugal, die ontdekten dat het dagelijks eten van pure chocolade de bloeddruk in slechts een maand verlaagt vanwege de gezondheidsvoordelen van flavanolen.

Hun bevinding was gebaseerd op 30 jonge volwassenen die een maand lang elke dag 20 gram melk of pure chocolade aten.

Degenen die de chocolade met een hoog cacaogehalte aten, zagen hun systolische bloeddruk met 3,5 mmHg dalen, vergeleken met 2,4 mmHg in de groep met een laag cacaogehalte. En de diastolische bloeddruk werd verlaagd met respectievelijk 2,3 mmHg en 1,7 mmHg.

Naast het stimuleren van de bloeddruk en de gezondheid van bloedvaten, hebben wetenschappers ook ontdekt dat het cholesterol kan verlagen.

Een team van Amerikaanse onderzoekers vroeg 31 mensen om gedurende 15 dagen 50 gram pure of witte chocolade te eten. De wetenschappers ontdekten dat degenen die pure chocolade aten een lagere bloedglucose en ‘slechte’ bloedlipiden hadden, wat het domino-effect zou kunnen hebben om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

DE GEZONDHEID VAN DE HERSENEN KAN VERBETERD WORDEN

Tientallen onderzoeken hebben aangetoond dat flavanolen ook de hersenfunctie kunnen verbeteren, omdat de antioxidanten de bloedstroom stimuleren.

Een studie uit 2011 door een team van de Universiteit van Reading toonde aan dat het geheugen en de reactietijd slechts twee uur na het eten van pure chocolade werden verbeterd, terwijl er geen voordeel werd gevonden bij degenen die witte chocolade aten.

Andere studies hebben gewezen op voordelen op langere termijn.

Onderzoekers van Columbia University ontdekten in 2014 dat volwassenen van in de vijftig en zestig die drie maanden een cacaosupplement slikten, beter presteerden op geheugentests dan degenen die een pil met een laag flavanolgehalte kregen. De auteurs van de studie zeiden dat hun hersenen tegen het einde van de studie net zo goed functioneerden als die van een 30-jarige.

Een meta-analyse uit 2017 van bestaande onderzoeken naar chocolade en de gezondheid van de hersenen, gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Nutrition, vond bewijs dat het de bloedstroom in de hersenen, het zuurstofgehalte en de zenuwfunctie verbeterde.

De Italiaanse onderzoekers die dat onderzoek deden, zeggen dat naast flavanolen magnesium in chocolade een rol kan spelen bij het verhogen van de zuurstoftoevoer naar de hersenen en het verkleinen van de kans op hersenbeschadiging door een beroerte.

Een afzonderlijke studie door onderzoekers van de Universiteit van Glasgow in 2013 concludeerde dat chocolade het kooldioxidegehalte, de doorbloeding en de gezondheid van de hersencellen verbeterde. De bevinding van dat team was gebaseerd op het meten van de snelheid van het bloed dat door de grootste slagader in de hersenen stroomt, terwijl vrijwilligers chocolade aten.

En een team van de Cornell University in New York identificeerde in 2014 een antioxidant in de zoete lekkernij, epicatechine genaamd, die kan beschermen tegen de amyloïde plaques die de ziekte van Alzheimer en andere hersenziekten veroorzaken.

KAN JE MEER ALERT MAKEN

Naast het stimuleren van de gezondheid van het hart en de hersenen op de lange termijn, kan chocolade ook op korte termijn voordelen bieden door het energieniveau tijdens de middagdip aan te pakken. De snack bevat cafeïne en theobromine, een ander stimulerend middel.

Amerikaanse onderzoekers rekruteerden meer dan 100 jonge volwassenen die slechts één gram pure chocolade of een placebo aten voor elke kilogram die ze wogen. Iemand die bijvoorbeeld 60 kg weegt (negen-en-een-halve steen) krijgt 60 g – iets meer dan een Mars-reep.

Een reep chocolade van 100 g bevat ongeveer 80 mg cafeïne, net iets minder dan een kopje koffie (95 mg) en 1.000 mg theobromine – ongeveer een derde minder dan een kopje zwarte thee (1.600 mg).

Vervolgens ondergingen ze hersenscans terwijl ze deelnamen aan denk- en geheugentaken.

De resultaten toonden aan dat eters van donkere chocolade alerter en attenter waren dan degenen die andere snacks aten. Het team van de Northern Arizona University merkte echter op dat de zoete snack ook de bloeddruk kan verhogen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat flavanolen – antioxidanten in pure chocolade – je hart gezond kunnen houden door je bloeddruk te verlagen

KAN JE GELUKKIG MAKEN

Het eten van slechts een paar vierkanten chocolade per dag maakt mensen gelukkiger, zeggen wetenschappers.

Een team van Koreaanse wetenschappers voerde vorig jaar wat zij noemden de allereerste studie uit die aantoonde dat het dagelijks eten van chocolade een positief effect had op de stemming.

Ze rekruteerden ongeveer 50 mensen die gedurende drie weken dagelijks 30 g 85 procent of 70 procent pure chocolade aten – ongeveer een derde van een grote reep – of helemaal geen. Resultaten van psychologische tests toonden aan dat degenen die de donkerste optie aten, het gelukkigst waren.

Analyse van fecale monsters van vrijwilligers suggereerde dat chocolade de microbiële diversiteit in de darmen verhoogde, met name darmbacteriën Blautia, wat mogelijk het mechanisme is achter de boost in de stemming. Darmbacteriën produceren honderden neurochemicaliën die de hersenen gebruiken om mentale processen zoals stemming, geheugen en leren te reguleren.

Afzonderlijk onderzoek door een team van University College London suggereert dat degenen die regelmatig donkere chocolade eten, minder snel depressief zijn.

Ze ondervroegen in 2019 13.000 mensen over hun chocoladeconsumptie en symptomen van depressie. Degenen die zelf meldden dat ze donkere chocolade aten, hadden minder kans op een slecht humeur. Er was echter geen verband tussen stemming en het eten van witte of melkchocolade.

Hoewel het team zei dat de bevinding niet aantoonde dat chocolade depressie bestrijdt, merkten ze op dat het een aantal psychoactieve ingrediënten bevat, waaronder twee vormen van anandamine, die een gevoel van euforie veroorzaken dat vergelijkbaar is met dat van cannabis.

Donkere chocolade bevat ook meer antioxidanten, die ontstekingen in het lichaam verminderen – een reactie die volgens sommige deskundigen verband houdt met depressie.

KAN VERHOOGT LIBIDO

Van chocolade wordt gezegd dat het werkt als een afrodisiacum – een stof die het seksuele verlangen verhoogt – omdat het vol zit met anandamide, een neurotransmitter die zich richt op dezelfde delen van de hersenen als cannabis, en fenylethylamine, dat bekend staat als de ‘liefdesdrug’ omdat het bootst de hersenchemie van een verliefde na. Deze twee ingrediënten zorgen ervoor dat het lichaam de gelukkige hormonen vrijgeeft, bekend als endorfines.

Studies hebben echter tegenstrijdige resultaten opgeleverd over het verband tussen chocoladeconsumptie en seksuele gewoonten.

Een studie van de Universiteit van Californië vorig jaar concludeerde dat degenen die vaker chocolade aten, minder geïnteresseerd waren in seks. De onderzoekers ondervroegen 1.000 mensen over hun wekelijkse chocolade-inname en houding ten opzichte van seks.

Maar een eerdere studie van 163 vrouwen, uitgevoerd in 2006 door een team van de Universiteit Vita-Salute San Raffaelle in Italië, vond dat degenen die meer chocolade aten hogere niveaus van seksueel verlangen en plezier rapporteerden.

Cacao bevat echter ook methylxantines, wat mensen lusteloos kan maken en het libido kan verlagen.

En flavonoïden – dezelfde bloedstroomstimulerende antioxidanten die betekenen dat chocolade de gezondheid van het hart ondersteunt – kunnen ook leiden tot betere erecties.

Resultaten gepubliceerd door onderzoekers van Harvard University in 2016, gebaseerd op vragenlijsten die naar 25.000 mannen zijn gestuurd, tonen aan dat mannen die drie of vier porties flavonoïde-rijk voedsel per week consumeren ongeveer een tiende minder kans hadden op erectiestoornissen.

…MAAR DE NEERKANTEN?

Experts waarschuwen dat veel van de onderzoeken waarin de voordelen van pure chocolade worden genoemd, niet van toepassing zijn in de echte wereld, omdat ze cacaosupplementen gebruiken in plaats van chocolade die mensen in winkels kunnen kopen.

Dit betekent dat mensen zoveel pure chocolade zouden moeten eten, dat de winst van sommige gezondheidsvoordelen zou worden gecompenseerd door de extra calorieën.

En door te vertrouwen op pure chocolade voor flavanolen, die ook worden aangetroffen in bessen, appels, noten en thee, kunnen snackers zwaarder worden.

Overgewicht of zwaarlijvigheid verhoogt het risico op diabetes type 2, coronaire hartziekten, beroertes en sommige vormen van kanker, waardoor eventuele kleine verbeteringen in de gezondheid van hart en hersenen teniet worden gedaan.