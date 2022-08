How Charles de Gaulle survived ‘Day of the Jackal’ assassination attempt

Op 22 augustus 1962 werden de Franse president Charles de Gaulle en zijn vrouw per auto door Parijs vervoerd voor een vlucht terug naar hun landhuis toen een man langs de kant van de weg met een krant zwaaide.

Met het gegeven signaal kwam een ​​groep rechtsextremisten in actie en bestookte de presidentiële Citroën DS met geweervuur.

In slechts 45 seconden raakten meer dan 150 kogels de auto. Drie van de kogels drongen door de carrosserie en gingen binnen enkele centimeters van het hoofd van De Gaulle, maar hij en zijn vrouw Yvonne ontsnapten op wonderbaarlijke wijze ongedeerd.

De aanval – op deze dag in 60 jaar geleden – werd uitgedacht door Jean-Marie Bastien-Thiry, een lid van een extreemrechtse paramilitaire groepering die verbolgen was over het besluit van De Gaulle om Algerije onafhankelijkheid te verlenen na een meedogenloze achtjarige bevrijdingsoorlog.

De aanslag op het leven van De Gaulle vormde uiteindelijk de achtergrond voor de beroemde roman en film The Day of the Jackal, waarmee auteur Frederick Forsyth een begrip werd.

De roman begint met een verslag van de echte aanslag op De Gaulle’s leven, voordat de plot het verdere fictieve bod van een professionele huurmoordenaar beschrijft om de Franse president te vermoorden.

De Gaulle werd in 1959 tot president van Frankrijk gekozen, nadat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog Vrij Frankrijk vanuit Londen had geleid.

Hij torende boven de Franse politiek uit tot 1969, toen hij aftrad. Hij stierf onverwacht het volgende jaar aan een aneurysma.

Bastien-Thiry was lid van de extreemrechtse geheime gewapende organisatie, die bekend stond onder het Franse acroniem OAS.

De hitgroep was twaalf man sterk en bestond uit een mix van ‘pieds-noirs’ – Europeanen geboren in Algerije tijdens de Franse overheersing die duurde van 1830 tot 1962 – evenals voormalige soldaten en studenten. De jongste was net 20 jaar.

Ze openden het vuur eerst met een machinegeweer vanuit een gele bestelwagen en vervolgens vanuit een tweede voertuig dat verderop op de weg geparkeerd stond. De aanval duurde slechts 45 seconden.

Er waren acht botsingen met de carrosserie. Een kogel ging door naar de achterpassagiersstoel en verbrijzelde het raam van de president en zijn vrouw, die onder glas werden gedoucht.

‘Het zijn zulke slechte schoten!’, grapte de Franse held uit de Tweede Wereldoorlog later. De aanval gaf De Gaulle een kans om de bevoegdheden van zijn kantoor te versterken.

Yvonnes directe zorg was voor de kip met gelei die ze in de kofferbak van de auto had, nadat ze de delicatesse had ingeslagen in de hoofdstad.

De De Gaulles waren veel dank verschuldigd aan de kalmte van hun chauffeur Francis Marroux, die een jaar eerder ook aan het stuur had gezeten toen de presidentiële auto een eerste moordaanslag overleefde – later toegeschreven aan Bastien-Thiry – in het noordoostelijke dorp Pont -sur-Seine.

Marroux slaagde erin het voertuig onder controle te houden en reed onder meer vuur weg op twee lekke banden.

Ook de schoonzoon van De Gaulle, Alain de Boissieu, speelde een sleutelrol. Zittend voorin de auto riep hij ‘Ga naar beneden, vader!’ aan de Franse leider.

De onverstoorbare De Gaulle, destijds 71 ​​jaar oud, deed aanvankelijk alsof er niets was gebeurd. Bij aankomst op het militaire vliegveld van Villacoublay bekeek hij de troepen zoals gewoonlijk.

Op deze dossierfoto, genomen op 22 augustus 1962, staan ​​Franse gendarmes alert ter plaatse nadat leden en aanhangers van de OAS een aanslag hadden gepleegd op het leven van de Franse generaal De Gaulle

Maar toen hij met Yvonne in het vliegtuig stapte, gaf hij aan de Boissieu toe: ‘Dit keer was het een gladde scheerbeurt!’

Jean-Noel Jeanneney, Franse historicus en auteur van een boek over de aanval, zei dat een combinatie van factoren de mislukking van de aanslag in 1962 verklaarde, met name dat geen van de betrokkenen bereid was te sterven voor de zaak.

Een overlevende van de cel, die in 2012 door AFP werd geïnterviewd, gaf de schuld aan het vastlopen van wapens en het feit dat schutters niet voldoende waren opgeleid.

Het nieuws over de moordaanslag verspreidde zich snel. Later bleek dat een man die in de tegenovergestelde richting reed, door een verdwaalde kogel in de hand werd geraakt, maar slechts lichtgewond was.

Politieagenten houden de wacht bij de plaats delict en onderzoeken kogels op de grond kort na de aanslag op De Gaulle’s leven

Politieagenten onderzoeken het busje dat werd gebruikt en later achtergelaten door de terroristen. Geïnterviewd door AFP in 2012, gaf een overlevende van de cel de schuld aan het vastlopen van wapens en het feit dat schutters niet voldoende getraind waren

De Gaulle en zijn vrouw poseren voor een foto met de koningin en prins Philip tijdens het bezoek van het paar aan Groot-Brittannië in 1960

De jacht op de daders was snel en efficiënt, waarbij een van de verdachten na zijn arrestatie de hele operatie doorsloeg.

Bijna alle betrokkenen werden gepakt, ook Bastien-Thiry. Negen mannen werden berecht, van wie er drie ter dood zijn veroordeeld.

De Gaulle verleende gratie aan twee van hen, maar weigerde gratie voor Bastien-Thiry, die de laatste persoon was die op 11 maart 1963 op 35-jarige leeftijd in Frankrijk door een vuurpeloton werd geëxecuteerd.

Ooit de strateeg, gebruikte De Gaulle de publieke verontwaardiging over de aanval om steun op te bouwen voor een grondwetswijziging om de president te laten kiezen door middel van stemmen, in plaats van door een kiescollege.

Later vertrouwde hij een van zijn ministers toe dat de aanval ‘precies op het juiste moment’ kwam.