How a war between China and Taiwan could cause product shortages

China en Taiwan staan ​​op de rand van oorlog nadat een langdurig geschil over de soevereiniteit van het eiland tot een hoogtepunt kwam – met mogelijk enorme gevolgen voor de levering van consumententechnologie.

Taiwan is de thuisbasis van ‘s werelds grootste producent van computerchips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

De chips van TSMC worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan telefoons, waaronder de iPhone 13; auto’s waaronder de Renault Arkana SUV; gameconsoles waaronder de Nintendo Switch en Playstation 5; en slimme apparaten voor thuisgebruik, waaronder de Revcook slimme broodrooster.

Oplopende spanningen tussen China en Taiwan zouden de productie van deze chips kunnen verstoren, met domino-effecten in de hele wereldwijde consumentenelektronica-industrie.

De voorzitter van TSMC heeft gewaarschuwd dat een Chinese militaire macht of invasie de faciliteiten van het bedrijf ‘onbruikbaar’ zou maken omdat het afhankelijk is van een ‘real-time verbinding’ met Europa, met Japan en de VS.

Experts hebben MailOnline verteld dat, als TSMC niet in staat is om chips te produceren in het huidige tempo, dit van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van sommige populaire technische apparaten vanaf Kerstmis – hoewel de grootste effecten waarschijnlijk volgend jaar zullen worden gevoeld.

TSMC – het meest waardevolle bedrijf in Azië en het 10e meest waardevolle bedrijf ter wereld – ontwikkelt chips voor een reeks grote bedrijven, voornamelijk Apple, maar ook AMD, MediaTek, Qualcomm, Broadcom, Nvidia en meer. Het bedrijf maakt chips voor iPhones, iPads en Apple’s Silicon Macs, maar ook voor auto’s en gameconsoles, waaronder Nintendo’s Switch en Sony’s PlayStation 5

WAT IS TSMC? Opgericht in 1987, ontwikkelt TSMC – het meest waardevolle bedrijf in Azië en het 10e meest waardevolle bedrijf ter wereld – chips voor een reeks grote spelers. TSMC heeft fabrieken voor de fabricage van halfgeleiders (‘fabs’) rond het eiland, hoewel de belangrijkste activiteiten zich in Hsinchu in het noorden bevinden. Volgens de website van het bedrijf produceert TSMC meer dan 10.000 producten voor bijna 500 klanten wereldwijd. De grootste klant is Apple, maar andere klanten zijn AMD, MediaTek, Qualcomm, Broadcom, Nvidia en Marvell. Het bedrijf maakt A-serie chips voor iPhones en iPads, evenals M-serie chips voor Apple’s Silicon Macs. TSMC-chips zitten ook in auto’s en gameconsoles, waaronder Nintendo’s Switch en Sony’s PlayStation 5.

Ben Barringer, aandelenonderzoeksanalist bij Quilter Cheviot, vertelde MailOnline dat China waarschijnlijk zal streven naar het behoud van TSMC en ‘de hersenkracht erachter’ als het de controle over het eiland overneemt, om een ​​voordeel te behalen ten opzichte van in de VS en Korea gevestigde halfgeleiderfabrikanten.

‘Gezien zijn marktpositie, de expertise die het heeft en de complexiteit van de sector, zal TSMC waarschijnlijk van strategisch belang blijven voor iedereen die Taiwan nu en in de toekomst bestuurt’, zei Barringer.

Er zouden echter ‘niet-gevechtsinterventies’ uit China kunnen zijn, zoals mogelijke blokkades, suggereerde hij.

“Hoewel dit de werking van TSMC niet zou beletten, zou het beperken wat het zou kunnen bereiken en mogelijk technologische vooruitgang vertragen”, zei hij.

‘Het is duidelijk dat de oorlogsdreiging in Taiwan zeer verontrustend is voor de betrokkenen en we kunnen hopen dat eventuele spanningen diplomatiek kunnen worden opgelost.’

Barringer zei ook dat er volgend jaar waarschijnlijk vertragingen en tekorten in consumentenproducten zullen optreden en dat de nieuwe iPhone 14, die naar verwachting volgende maand wordt uitgebracht, waarschijnlijk veilig zal zijn omdat er al eenheden zijn gebouwd.

‘Het derde kwartaal van het jaar is extreem belangrijk voor de halfgeleiderindustrie, omdat ze dan de componenten produceren die in de producten worden verwerkt die met Kerstmis zullen worden gekocht en verkocht’, vertelde hij aan MailOnline.

‘Als China op korte termijn zou binnenvallen, zien we misschien een domino-effect, maar zelfs op dit punt van het jaar zullen er waarschijnlijk in 2023 vertragingen en tekorten optreden.’

De thuisbasis van de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ‘s werelds grootste chipgieterij, Taiwan produceert meer dan de helft van ‘s werelds halfgeleiders

Het Volksbevrijdingsleger (PLA) van Peking voert ‘belangrijke militaire oefeningen en trainingsactiviteiten uit, waaronder live-vuuroefeningen in de volgende maritieme gebieden en hun luchtruim dat wordt begrensd door lijnen die samenkomen’, aldus de staat Xinjua News Agency

TSMC heeft fabrieken voor de fabricage van halfgeleiders (‘fabs’) rond het eiland, hoewel de belangrijkste activiteiten zich in Hsinchu in het noorden bevinden. Afgebeeld zijn componenten op printplaten die te zien zijn op de Semicon Taiwan-tentoonstelling in 2018

Simon Thomas, CEO van het Britse elektronicabedrijf Paragraf, zei dat consumenten ‘langere wachttijden en minder keuze voor nieuwe producten’ zullen ervaren als het geopolitieke conflict zou escaleren.

‘Zolang de supply chain onzeker blijft, zal de impact op de beschikbaarheid van verschillende producten groter worden’, vertelde hij aan MailOnline.

‘We hopen dat een militaire invasie van Taiwan niet onvermijdelijk is, nu de wereld al door aanzienlijke onrust gaat, zou dit zeker een nieuwe wereldwijde crisis zijn.’

Deze week waarschuwde TSMC-voorzitter Mark Liu dat een oorlog tussen Taiwan en China ‘iedereen verliezers’ zou maken.

Liu vertelde CNN: ‘Als je een legermacht of een invasie onderneemt, maak je de TSMC-fabriek onbruikbaar. Omdat dit zo’n geavanceerde productiefaciliteit is, is het afhankelijk van een realtime verbinding met de buitenwereld, met Europa, met Japan, met de VS, van materialen tot chemicaliën tot reserveonderdelen tot engineeringsoftware en diagnose.’

Mark Liu (foto) is voorzitter van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Deze week waarschuwde hij dat een oorlog tussen Taiwan en China ‘iedereen verliezers’ zou maken door de faciliteiten van het bedrijf ‘onbruikbaar’ te maken.

China’s escalerende militaire agressie komt te midden van een wereldwijd chiptekort dat teruggaat tot 2020.

Het tekort werd veroorzaakt toen chipfabrieken over de hele wereld werden gedwongen te sluiten vanwege de coronaviruspandemie als onderdeel van sociale afstandsmaatregelen, wat resulteerde in maandenlang geen productie.

Het werd nog verergerd door de stijgende vraag naar elektronica, aangezien de meeste mensen thuis moesten blijven.

Voormalig president Donald Trump creëerde ook meer vraag naar TMSC-chips vanwege zijn sancties tegen SMIC, een chipmaker gevestigd in Shanghai, evenals andere Chinese bedrijven als onderdeel van zijn handelsoorlog tegen het land.

Een ander probleem is de ernstige droogte in Taiwan, aangezien TSMC elke dag 156.000 ton water nodig heeft om hun microchipfabriek te laten draaien – genoeg water om ongeveer 60 olympische zwembaden te vullen.

Het chiptekort is zo ernstig dat een groot industrieel conglomeraat zijn toevlucht nam tot de aankoop van wasmachines en het uitscheuren van de halfgeleiders voor gebruik in hun eigen chipmodules. Bloomberg eerder gerapporteerd.

Nintendo’s president Shuntaro Furukawa zei onlangs dat er ‘geen einde in zicht’ is aan het tekort aan halfgeleiders, en dus zal de Switch-console van het bedrijf dit jaar schaars zijn.

Afbeeldingen van halfgeleiderwafels in het Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) Museum of Innovation in Hsinchu

De dominantie van Taiwan in halfgeleiders wordt een ‘Silicon Shield’ genoemd, in die zin dat de VS en andere bondgenoten het zouden verdedigen tegen een militaire invasie om te voorkomen dat zijn hightech-industrie in Chinese handen zou vallen.

Nieuwe militaire acties hebben echter de angst aangewakkerd dat dit schild zou kunnen worden verbroken.

Dinsdag begonnen Chinese militairen met ‘live-fire’-oefeningen rond het zelfbesturende eiland in een poging zijn democratische buur te intimideren.

China oefent ook druk uit op de VS om hun steun aan Taiwan te laten vallen, zoals blijkt uit het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis, Nancy Pelosi, deze week.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het bezoek een ‘ernstige minachting van China’s sterke oppositie’ voordat het het eiland effectief blokkeerde met militaire oefeningen.

Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, verlaat het parlement in Taipei, Taiwan op 3 augustus 2022