How a seemingly innocent post about a UK beach in summer erupted into a debate

Een expat heeft online een felle discussie aangewakkerd nadat ze naar huis was gegaan voor een ‘Britse zomer’ om haar familie te zien en op het strand te liggen.

Stylist Abigail Caveill verhuisde vier jaar geleden naar Sydney, Australië, nadat ze was opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk, en beweerde dat ze beter weer en nieuwe ervaringen in het buitenland wilde.

In een recente post keerde ze terug naar haar geboorteplaats in Engeland om te genieten van een typische ‘zomerdag’, waarbij ze erop wees dat de warmere maanden niet te vergelijken zijn met het weer Down Under.

‘Je krijgt me niet op het strand onder de 30 graden,’ zei ze.

Maar haar schijnbaar onschuldige post leidde tot een fel debat van haar volgers, waarbij velen beweerden dat Aussies onophoudelijk klagen over hun wintermaanden en dat ze niet pronkte met het beste van de stranden.

Stylist Abigail Caveill verhuisde vier jaar geleden naar Sydney, Australië, nadat ze was opgegroeid in het VK, en beweerde dat ze beter weer en nieuwe ervaringen in het buitenland wilde.

‘Er zijn veel betere stranden dan deze in het Verenigd Koninkrijk’, merkte een persoon op.

‘Het is dit jaar zo koud geweest, maar ja, beoordeel niet het hele VK op één stad’, zei een ander.

Een derde voegde eraan toe: ‘Ga naar een echt strand in Cornwall’.

Zelfs mede-Australiërs kwamen langs om te praten over hun eilandnatie en zijn zogenaamde glorieuze klimaten.

‘Verdomd smerig strand. Na in WA te hebben gewoond, geef ik de stranden van Sydney nu niet eens een cijfer,’ zei een man.

‘Noemen ze dat ook een strand? Onze SLECHTE stranden zien er 100 keer beter uit’, zei een ander.

Zelfs mede-Australiërs kwamen langs om te praten over hun eilandnatie en zijn zogenaamde glorieuze klimaten

Eerder stelde een groep Britse expats een lijst samen van de dingen die ze haten aan Australië – maar geef toe dat er een aantal voordelen zijn aan het leven in Down Under.

Leden van de Facebook-groep ‘Ping Pong Brits’ deelden hun voor- en nadelen na zo’n 17.000 km te hebben gereisd om een ​​nieuw leven op te bouwen in Australië.

In veel gevallen wogen de waargenomen nadelen zwaarder dan de voordelen, waarbij Britten met heimwee toegaven dat ze zich altijd ‘vreemd’ zullen voelen, ongeacht hoeveel tijd er is verstreken.

Een expat grapte dat hoeveel onderzoek er ook gedaan wordt naar het leven in Down Under, het land ‘niet is zoals ze in de brochures zeggen’.

Ze klaagde over saaie pubs, dure internationale vluchten en ‘koude’ huizen, maar prees de Australische koffie, pittoreske stranden en relaxte levensstijl.

Een groep Britse expats heeft een lijst samengesteld van de dingen die ze haten aan Australië – maar geef toe dat er enkele voordelen zijn aan het leven in Down Under (foto, strandgangers in Bondi)

Leden van de Facebook-groep ‘Ping Pong Brits’ deelden hun voor- en nadelen van het ‘gelukkige land’ na zo’n 17.000 km te hebben gereisd om een ​​nieuw leven op te bouwen (foto, Sydneysiders)

Voor- en nadelen van wonen in Australië VOORDELEN: Ontspannen Betaalbare kinderopvang Betere balans tussen werk en privé Hoger salaris Grotere huizen Stranden Koffie Zomerweer Gratis buitenactiviteiten Geweldige stranden Goed loon Grote huizen Goede koffie Meer ruimte Goed voor pensioen Grote open ruimtes en eindeloze blauwe luchten Douches die water tegen een fatsoenlijke snelheid pompen Nadelen: Afstand tot evenementen Dure vluchten naar waar dan ook Gebrek aan kwaliteitscafés? Kerst in de hitte is raar Autorijden is verschrikkelijk: geen manieren om op de weg te rijden (een klein zwaaitje om je te bedanken wordt als beleefd beschouwd, in plaats van naar je te staren alsof je een alien bent) Altijd aangeduid als een Pom Koude huizen als geen dubbele beglazing en degelijke isolatie Regels, voorschriften en hoge heffingen (ook wel belastingen genoemd) Nanny land dat je verstikt vliegen Hoge UV Extreem weer Zal G’day zeggen, maar wil geen vrienden zijn Zal zich altijd vreemd voelen, hoe lang je ook in OZ . woont

De vrouw zei toen ze naar het buitenland reisde ‘je vliegt voor een lange tijd over Australië’ en nam geen blad voor de mond toen ze haar geadopteerde huis bekritiseerde vanwege het gebrek aan ‘kwaliteitscafés’.

Ook op haar minpuntenlijstje stond dat ‘Kerstmis in de hitte raar is’.

Ze beschreef Australische huizen als koud vanwege een gebrek aan dubbele beglazing en goede isolatie en klaagde over inferieure winkels, hoge belastingen en ‘regels’.

Enkele van de meer positieve dingen zijn de ‘laidback’ levensstijl, betaalbare kinderopvang, een betere balans tussen werk en privé, hogere salarissen, grotere huizen en niet verwonderlijk de stranden.

De vrouw prees de wereldberoemde koffie van Australië, het zwoele zomerweer en het kunnen deelnemen aan ‘gratis buitenactiviteiten’.

Een andere expat deelde zijn voor- en nadelen van het leven in Down Under en prees ook de Australische stranden, goede koffie en pensioenwaarde.

In veel gevallen wogen de waargenomen nadelen over Australië zwaarder dan de voordelen, waarbij sommige Britten met heimwee toegaven dat ze zich altijd ‘vreemd’ zullen voelen (foto, zwemmers in Bondi)

Een Britse expat heeft geklaagd over het gebrek aan ‘kwaliteitscafés’ in Australië (foto, diners in Sydney)

Veel Britten met heimwee zeiden dat ze niet konden genieten van een koude kerst (foto, toeristen in Londen)

Leden van de Facebook-groep plaatsten hun voor- en nadelen over wonen in Australië

Hij zei echter dat een groot nadeel altijd een ‘Pom’ werd genoemd – bovenop de vliegen, de hoge UV-index en het ‘extreme weer’.

De expat beweerde dat ondanks dat Aussies ‘G’day’ zeiden, ze ‘geen vrienden willen zijn’ en zei dat het leven in een oppasstaat ‘je verstikt’.

Britten gebruiken de term oppasstaat om een ​​land te beschrijven met een regering die overdreven ingrijpt bij de persoonlijke keuze of vrijheden van haar burgers.

Andere groepsleden waren er snel bij om hun eigen voor- en nadelen te delen met een Brit die toegaf dat ze zich ‘dankbaar’ hadden gevoeld om terug te keren naar Australië na een reis naar het VK.

‘Ik woon op een areaal in Zuidoost-Queensland, het is de hemel, we hebben hier de vier seizoenen, maar onze winter heeft dezelfde temperaturen als de Engelse zomer’, schreven ze.

Ze zeiden dat ze na 35 jaar in Australië nog steeds een koude kerst misten, maar in contact bleven met vrienden in het VK die hen op de hoogte hielden.

De wereldberoemde koffie van Australië, het zwoele zomerweer en de mogelijkheid om deel te nemen aan gratis buitenactiviteiten is geprezen door een Britse expat (foto, Sydney’s Opera House)

Andere groepsleden waren er snel bij om hun eigen voor- en nadelen te delen met een Brit die toegaf dat ze ‘dankbaar’ waren geweest om terug te keren naar Australië na een reis naar huis (foto, zwemmers bij Bondi)

‘Ik zie er af en toe van af om ‘naar huis’ te gaan, maar heb hier langer gewoond dan ‘daar”, schreven ze.

‘Ik mis het Engelse gevoel voor humor en directheid, maar ik ben gelukkig genoeg. Ik ging vier jaar geleden terug om familie te bezoeken en was blij om terug te keren naar mijn leven in Oz.’

Een ander zei dat ze genoten van de ‘rust en stilte, grote open ruimten en eindeloze blauwe luchten’ die konden worden genoten op hun eigendom op 60 km van de dichtstbijzijnde stad.

De expat zei dat ze de diversiteit van Australië, het lagere aantal studenten in de klas en de manier waarop iedereen als gelijken werd behandeld, waardeerden.

‘Ik zie af en toe af om ‘naar huis’ te gaan, maar woonde hier langer dan ‘daar’,’ legde een Britse expat uit (afgebeeld, een vrouw poseert voor de Sydney Harbour Bridge)

Een andere expat hield van de ‘rust en stilte, wijd open ruimtes en eindeloze blauwe luchten’ op hun hectare grote blok op 60 km van de dichtstbijzijnde stad (foto, Sydney’s Bondi Beach)

‘Ik merk dat geld een heel eind kan komen bij het kopen van voedsel, ik koop alleen wat ik nodig heb, verdien zoveel als ik kan en verbouw ook veel’, legden ze uit.

‘We hebben geluk, we wonen op een hectare groot blok met schapen over het hek voor buren, 14 km naar mijn dichtstbijzijnde winkel (kleine supermarkt), 60 km naar grotere steden en we houden kippen voor eieren.’

De expat zei dat hij waarschijnlijk dezelfde levensstijl zou kunnen hebben in het VK, maar dat nu drie generaties van hun familie in Down Under wonen.

‘Je moet gewoon je gelukkige plek in de wereld vinden’, vervolgde de post.

‘Familie was een grote aantrekkingskracht toen we voor het eerst in Oz aankwamen, maar beide ouders zijn niet meer in leven. Nu hebben onze zeven volwassen kinderen en 16 kleinkinderen en onze Australische familie is nu echt goed ingeburgerd.’