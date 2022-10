Horses to follow and track for 2022-23 jump season as Cheltenham Festival looms

Springraces begonnen op vrijdag en zaterdag in Chepstow met een fantastische kaart en als het National Hunt-seizoen begint, is het altijd goed om een ​​lijst te hebben met paarden die vooruitgang kunnen boeken en hun goede vorm kunnen voortzetten.

Omdat de aandacht altijd ruim voor het Cheltenham Festival begint, King George VI Chase en alle grote meetings waar fans dol op zijn, is het altijd handig om een ​​tracker of lijst met grootheden bij te houden.

Het is nooit te vroeg om vooruit te kijken naar Cheltenham Festival nu het springseizoen van start gaat

Er is een overvloed aan opties over wie en waarom paarden dit springseizoen moeten volgen, maar het belangrijkste is hopelijk een paar winnaars te vinden, of het nu over hindernissen of hindernissen gaat en op elk niveau.

Er zullen er natuurlijk een of twee zijn die het potentieel hebben om de reis naar Cheltenham Festival en verder te maken, maar het is in dit stadium van het grootste belang om degenen die recentelijk in het oog zijn gevallen te benadrukken en ze zouden op de radars van de gokkers moeten staan ​​op weg naar een spannend seizoen.

Hang In There, getraind door Emma Lavelle

Een behoorlijke hordeloper en maakte in mei de overstap naar hekken en won vervolgens vier achtervolgingen uit vijf.

Dit is een paard dat al 24 races heeft gereden en in 2020 op de Supreme was gericht, maar het is duidelijk dat tijd en progressie een vriend van Hang In There is en dit seizoen alles zal verbeteren.

De achtjarige ruin van Tim Syder & Andrew Gemmell zou een veelbelovende jager in handen kunnen hebben, aangezien zijn routeoverwinningen zijn rating hebben verhoogd naar 143.

Hij rechtvaardigde de kans op vriendjespolitiek in zijn laatste drie runs, hij liep een klaar winnaar uit in kleine velden over en rond de twee en een halve mijl en zou veel te bieden hebben als hij klaar was met handicaps.

In 2019 complimenteerde Lavelle de ruin: “”Hij staat altijd op het gas thuis, altijd druk genoeg, maar hij is een en al hart en hij zal voor je blijven vechten.”

Hewick, getraind door John Hanlon

GETTY De moeite waard om te volgen in Hewick tegen hoge prijzen voor Cheltenham Gold Cup, maar ook de Amerikaanse Grand National

Hewick werd enorm onderschat in de bet365 Gold Cup in Sandown in april, op 16/1 kwam hij met acht lengtes thuis, maar het was geen verrassing voor connecties en donateurs.

Dan weer in Galway, een stap terug in de reis, was opnieuw 16/1 en won met een halve lengte van Darasso om de Tote Galway Plate te claimen.

In september ging hij opnieuw opmerkelijk duur weg en leek een grote kans te maken om de Guinness Kerry National Handicap te pakken, maar de rijder werd in de laatste plaats uitgeschakeld toen hij aandrong op de leiding.

Hij vertrekt ook vandaag, om deze maand naar de Amerikaanse Grand National in Far Hills in New Jersey te gaan voordat hij zich richt op grote dingen, waaronder de Cheltenham Gold Cup, die nog op het spel staat.

Maar trainer Hanlon is bereid hem een ​​paar maanden rust te gunnen na zijn Amerikaanse run om af te wegen wat er in het verschiet ligt voor deze blijver, die nu een score van 167 heeft.

Redemption Day, getraind door Willie Mullins

Teleurstellend in de Champion Bumper, maar dat was duidelijk een rotdag, want meer dan een maand later verminderde dat tekort met meer dan 60 lengtes en joeg Facile Vega naar huis met een kans van 10/1.

Jamie Codd over Facile Vega: “Toen Patrick Mullins uitstapte bij Facile Vega in Leopardstown, sprak ik met hem terwijl hij terug naar binnen liep en ik zei: ‘Wauw, dat was briljant!’ Hij zei: ‘ze hadden thuis een betere op Redemption Day.’”

La Domaniale, getraind door Jonjo O’Neill

Wat betreft potentiële winnaars die naar het springseizoen leiden, deze zesjarige merrie zou er een kunnen zijn om on-side te houden en klaar om te steunen.

Pas in juni begonnen met jagen en heeft al drie overwinningen en twee tweede plaatsen op zijn naam staan, met een score van 135, die zeker zal toenemen naarmate het team haar volledige potentieel over hekken beoordeelt.

Ze eindigde een nek achter Francky Du Berlais in de Grade 3 op Market Rasen in juli en toen ze 5 pond opstond, won ze opnieuw in augustus in Stratford.

Het paard dat eigendom is van John P McManus kan vooruitgang blijven boeken omdat ze nog niet bekend is met hekken, maar het heeft een enorm potentieel omdat het erop lijkt dat ze alleen maar zal verbeteren.

Jet Powered, getraind door Nicky Henderson

In-vorm trainer heeft dit seizoen een paar blikvangers, maar vooral de ruin van mevrouw J Donnelly.

Het winnen van acht lengtes in een point-to-point afgelopen december en in maart was in de bekwame handen van de op Lambourn gebaseerde kampioenstrainer.

In januari verkocht hij voor 350.000 gns aan Highflyer Bloodstock, een enorm resultaat voor de toenmalige trainer Cormac Farrell.

Hij legde uit aan Racing Post: “Ik denk echt dat hij een absolute superster is. Zijn werk was spectaculair geweest en zijn optreden afgelopen zondag was adembenemend.”

Three Stripe Life, getraind door Gordon Elliott

GETTY Davy Russell stuurt Three Stripe Life om de Betway Mersey Novices’ Hurdle te winnen op de Aintree Racecourse

Natuurlijk zou dit Ierse paard al op de radar van veel gokkers moeten staan ​​toen hij tweemaal achter Sir Gerhard plaatste, maar vooral op Cheltenham Festival in de Ballymore.

Hij volgde het met een overtuigende overwinning de volgende keer in Aintree door de Betway Mersey Novices’ Hurdle te winnen en zal de volgende keer een van de belangrijkste kanshebbers zijn, wat er ook gebeurt.

Fame And Concrete, getraind door Jonjo O’Neill

Niet zonder een paard van Fame And Glory, deze zesjarige, die 343 dagen vrij was voordat hij in februari werd gezien in zijn enige 2022 vlakke race in Newbury.

Onder het zadel van Jonjo O’Neill Jr bleef hij stoutmoedig om een ​​goede tweede te worden voor de favoriet en na een blessure lijkt hij nu een beginner te beginnen met hordenlopen als een paard dat volgens zijn trainer ‘veel potentieel’ heeft.

O’Neill vertelde Racing TV: We besloten hem nog een keer in een bumper te rennen in Newbury, waar hij tweede werd na Lookaway, de Aintree-bumperwinnaar van klasse 2 van dit jaar tijdens de Grand National-bijeenkomst. We gaven de winnaar die dag een penalty voor een overwinning van het vorige seizoen, dus achteraf gezien was het een spetterende prestatie. Hij gaat nu op een beginnende hindernissencampagne, hoogstwaarschijnlijk over blijvende reizen”

Lookaway eindigde in april twee lengtes voorsprong in Aintree en degenen die dicht achter in Newbury stonden, hebben hun potentieel nog verder vergroot.

Knappers Hill, getraind door Paul Nicholls

GETTY Knappers Hill versloeg Cheltenham Festival-runner Stage Star vroeg in zijn carrière

Een veelbelovend paard van Valirann, in eigendom van PK Barber en PJ Vogt, heeft deze winter grote mogelijkheden in handicaps nadat het eerder dit jaar enorme verbeteringen liet zien over horden.

En was het eerste paard op deze lijst dat een winnaar kreeg, in Chepstow op zaterdag in de Wasdell Group Silver Trophy, een klasse 2-evenement dat veel hooggewaardeerde rivalen zag, maar ze allemaal in goede stijl afleverde.

Hij hintte op meer succes om langs de lijn te komen, omdat hij ook topgewicht droeg, waardoor die prestaties nog meer werden verbeterd.

Nadat hij in december 2021 in Ascot net achter Jonbon was geëindigd, had hij twee starts in de derde klasse en eindigde hij op een respectabele zesde plaats over de 2 meter. In maart kan zijn run in Sandown worden afgeschreven omdat hij zijn rechtervoorschoen verloor.

